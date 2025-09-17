Раздули вымышленный скандал. "Дроновая истерия" в Польше прикрывает падение ракеты с F-16 на польский дом - 17.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250917/razduli-vymyshlennyy-skandal-dronovaya-isteriya-v-polshe-prikryvaet-padenie-rakety-s-f-16-na-polskiy-1068774602.html
Раздули вымышленный скандал. "Дроновая истерия" в Польше прикрывает падение ракеты с F-16 на польский дом
Раздули вымышленный скандал. "Дроновая истерия" в Польше прикрывает падение ракеты с F-16 на польский дом - 17.09.2025 Украина.ру
Раздули вымышленный скандал. "Дроновая истерия" в Польше прикрывает падение ракеты с F-16 на польский дом
Попытка премьера Польши напугать сограждан "белорусскими беспилотниками" над Варшавой не смогла отвлечь внимание от того, что польский дом на днях разрушил не "российский дрон", а польская ракета.
2025-09-17T05:18
2025-09-17T05:18
польша
россия
белоруссия
кароль навроцкий
дмитрий медведев
оон
сейм
ввс
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/11/1068774845_7:0:300:165_1920x0_80_0_0_b07c8b377f2b22cae4e7087340119b22.jpg
После того, как в конце прошлой недели Польша добилась заседания Совета Безопасности ООН в связи с нарушением воздушного пространства страны 10 сентября якобы российскими беспилотниками, обсуждение этой темы на берегах Вислы стало постепенно спадать.Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Босацкий 13 сентября продемонстрировал в ООН снимки обломков дронов с надписями на кириллице, а также фото частного дома в местности Вырыки Люблинского воеводства, повреждённого якобы российским дроном. Однако всё ограничилось лишь совместным заявлением 43 стран, которые и так привычно занимают антироссийскую позицию.При этом постоянный представитель России в ООН Виктор Небензя призвал проанализировать реальные масштабы последствий прилёта дронов в Польшу, и сравнить их "с раздуваемым польскими и другими европейскими политиками ажиотажем". Он подчеркнул, что Москва не хочет эскалации напряженности с Варшавой и открыта к "конструктивному взаимодействию со всеми, кто действительно заинтересован в деэскалации и установлении мира в Европе".Казалось, что на этой неделе в польской кампании русофобской истерии место "российских беспилотников" займут российско-белорусские военные учения "Запад-2025". Тем более, что 12 сентября Варшава под предлогом этих учений на неопределённый срок закрыла границу с Белоруссией – а это вызвало недовольство польского бизнеса.Однако поздно вечером в понедельник, 15 сентября, премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Служба охраны государства (СОГ) только что "нейтрализовала" дрон, пролетавший над правительственными зданиями на улице Парковой и дворцом Бельведер (резиденцией президента Польши – прим.) "Задержаны два гражданина Белоруссии. Полиция расследует подробности инцидента", – написал Туск в сети Х*.С утра 16 сентября о подробностях произошедшего начали информировать не полицейские, а СМИ. Телеканал Polsat News сообщил, что задержаны 21-летний гражданин Украины и 17-летняя гражданка Белоруссии. "Полиция продолжает устанавливать их личности и наличие у них разрешения на законное проживание в Польше. Дрон изъят", – было сказано в сюжете телеканала.Задержанные подозреваются в нарушении статьи 212 Закона об авиации. Polsat News установил, что они провели ночь в следственном изоляторе, и их допросили сотрудники полиции. Корреспонденту телеканала Катажине Росицкой удалось неофициально узнать, что в квартирах задержанных проводятся обыски. Она также сообщила, что дрон несколько минут летал над дворцом Бельведер и резиденцией премьер-министра на Парковой улице. "Это ключевое место", – подчеркнула корреспондент Polsat News.На следующий день после инцидента Яцек Добжиньский, пресс-секретарь польского министра-координатора спецслужб, подчеркнул, что вмешательство сотрудников Агентства внутренней безопасности (АВБ, спецслужба Польши – прим.) в данной ситуации – стандартная процедура. "Я сдерживаю эмоции, здесь нет ничего особенного. Бдительность сотрудников важна, польское государство действует", – подчеркнул он. Добжиньский добавил, что задержанные в настоящее время дают показания в полиции. "Сотрудники АВБ следят за ситуацией и также выясняют мотивы этих лиц, запустивших этот дрон в запретной зоне", – сказал пресс-секретарь."Мы опровергаем слухи о том, что это какая-то масштабная шпионская операция. На данном этапе никто не может сказать этого точно. Это молодые люди. Возможно, это была неосторожность, возможно, неосведомленность, возможно, они хотели что-то снять над парком Лазенки (рядом с Бельведером – прим.), тем более, что они находились именно в этом парке", – пояснил Добжиньский. Позже пресс-служба СОГ сообщила, что дрон удалось нейтрализовать без единого выстрела, но отказалась назвать его модель.Однако к тому времени журналисты, политики и общественность Польши обсуждали совсем другую новость, связанную с попытками польских ВВС сбить дроны 10 сентября (напомню, тогда сбили только 4 из 19 беспилотниокв, причём большинство целей поразили нидерландские истребители). По информации респектабельного издания Rzeczpospolita, в повреждённый дом в Люблинском воеводстве, фотографией которого размахивал в ООН замглавы МИД Польши, и которое обошло все мировые СМИ, попала… ракета с польского истребителя!"Это была ракета класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM с нашего F-16, у которой во время полёта произошел сбой в системе наведения, и она не сработала. К счастью, она не взорвалась, поскольку сработали предохранительные устройства взрывателей. В дом попала ракета длиной около трёх метров и весом более 150 килограммов" – сообщил источник издания.Подполковник Мачей Коровай, бывший офицер Службы военной разведки Польши, а ныне аналитик, специализирующийся на вопросах безопасности и военной стратегии, подчеркнул, что это был кинетический удар. "Никакого взрыва, никакой детонации, как видно на фотографиях разрушенного дома, не было", – отметил он.До этого в польских СМИ появлялись противоречивая информация относительно повреждённого дома. Младший инспектор Анджей Фийолек из Воеводского управления полиции в Люблине сообщил Polsat News, что в дом врезался российский беспилотник. Однако староста Влодавского уезда Мариуш Занько подчеркнул, что подробности инцидента неизвестны. "Насколько мне известно от жителей, люди слышали взрыв, а также видели польские истребители. Ситуация довольно сложная и тревожная, жители действительно очень обеспокоены", – сказал он телеканалу.Rzeczpospolita отметила, что Люблинская прокуратура без труда идентифицировала обломки 17 беспилотников, однако не желает распространяться об объекте, упавшем в Вырыках. "На данный момент я не могу точно сказать, что упало на дом в Вырыках, это предмет расследования, мы ждем заключения экспертизы", – заявила пресс-секретарь районной прокуратуры в Люблине Агнешка Кемпка в комментарии изданию. Ранее сообщалось, что прокуратура засекретила информацию о "неопознанном летающем объекте" в Вырыках.Главный редактор польского портала Strajk.eu Мачей Вишнёвский считает, что вокруг залёта дронов в Польшу 10 сентября в стране господствует абсолютная и полностью иррациональная истерия. "Во всех звучащих спекуляциях не хватает базовой вещи: проверенных доказательств того, что произошло. Такие доказательства должны быть представлены на официальной пресс-конференции армии, прокуратуры, всех государственных органов, которые выйдут с единой, подробной версией, вызывающей доверие. Пока такого нет, мы вынуждены опираться на то, что сообщают в меру уважаемые медиа вроде газеты Rzeczpospolita", – сказал он в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру."Если на данный момент всё выглядит так, что в польский дом попала польская ракета, то подлежат диаметральному изменению ранее господствовавшие в информпространстве нарративы. Напомню, что эти нарративы продвигали премьер, вице-премьеры, влиятельные политики из правящей коалиции, не вспоминая уж безумие в социальных сетях. И состояли они в том, что это российский дрон ударил по польскому жилому дому, и Польша должна немедленно обсудить возможность сбития российских беспилотников, ракет и даже самолётов над Западной Украиной", – отметил Вишнёвский.По словам польского журналиста, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев правильно сказал, что такие действия Польши означали бы её вступление в войну против России. "Поэтому все те, которые заявляли, что Польша должна "ответить на атаку" раскрытием "зонтика" своей ПВО над западной частью Украины, что гарантировало бы вступление в войну, ныне должны получить обвинения от прокуратуры. Ведь они таким способом призывали к агрессивной войне, что является преступлением согласно польскому уголовному кодексу. Конечно, у меня нет иллюзий, что кто-либо из этих людей будет привлечён к какой-то ответственности. Просто всё это доказывает, что люди, которые по статусу должны быть ответственными, таковыми не являются, и действуют во вред польскому государству", – считает он.Мачей Вишнёвский также обратил внимание, что независимо от того, что именно произошло над Польшей 10 сентября – намеренные действия России, украинская провокация или случайность, – Россия, как и Белоруссия, придерживаются примирительной позиции. "Россия предложила Польше провести совместное расследование инцидента. Польша все российские и белорусские предложения отвергла, то есть в очередной раз продемонстрировала, что является русофобским государством. К примеру, Польша не приняла приглашение белорусской стороны прислать своего представителя на учения "Запад-2025", хотя те же американцы подобным приглашением воспользовались, и пожали руки коллегам, как цивилизованные люди. Польша же осталась примером недипломатичного поведения. Одним словом, вся эта история фатально повлияла на имидж Польши", – резюмировал польский журналист.Публикация газеты Rzeczpospolita вызвала резкие комментарии польских оппозиционных политиков и блоггеров. "Итак, мы запустили самолёты стоимостью 70 миллионов долларов в погоню за российскими воздушными змеями с двигателями от газонокосилок, сбивая их ракетами стоимостью 2 миллиона долларов. Более того, нам не всегда удавалось попасть в воздушного змея, поэтому мы ещё и уничтожили ракетой польский дом. И меня критикуют за то, что всё это не успокоило меня после заседания Совета национальной безопасности", – написал в соцсетях депутат Сейма от националистической партии "Конфедерация" Славомир Ментцен. "Из СМИ мы узнаём, что ракета с истребителя F-16, возможно, попала в наш дом. В очередной раз коммуникация правительства оказалась катастрофической! Полякам нужны чёткие и правдивые заявления от властей по таким деликатным вопросам. Только врагу нравится такой хаос", – заявила депутат Сейма от консервативной партии "Право и Спавделивость" Ольга Семенюк-Патковская."России не нужно прилагать больших усилий с её дезинформационными кампаниями. Достаточно того, что она видит, насколько высок процент людей, занимающих высокие посты в Польше, находящихся на грани психического расстройства", – оценил происходящее социолог Марчин Паладе. "Польские власти в деле Вырык ведут себя примерно так же, как украинцы в деле Пшеводова (речь об ударе украинской ракеты по Польше в ноябре 2022 года – прим). Очевидно, была совершена трагическая ошибка, которую им следует поскорее признать, извиниться, выплатить компенсацию и закрыть дело, а не молчать, давая простор конспирологам и российской пропаганде", – написал обозреватель портала Do Rzeczy Мачей Печиньский. "Выясняется, что власти скрыли правду о том, что ракета с F-16 попала в дом под Влодавой. Также выясняется, что Туск, пугая людей "белорусами с дроном над Бельведером", раздувал вымышленный скандал. Это правительство много говорит о "дезинформации", но сами только лгут и распространяют дезинформацию", – прокомментировал ситуацию блогер Павел Рыбицкий.К вечеру 16 сентября Бюро национальной безопасности (БНБ, структура Канцелярии президента Польши) официально заявило, что ни глава государства Кароль Навроцкий, ни БНБ не были проинформированы о произошедшем в Вырыках, и этот вопрос не был представлен и разъяснён на недавнем заседании Совета национальной безопасности. "Правительство обязано использовать все инструменты и институты для скорейшего прояснения этого вопроса. Утаивание информации недопустимо. В условиях дезинформации и гибридной войны сообщения, передаваемые полякам, должны быть проверены и подтверждены", – сказано в заявлении БНБ.Стоит отметить, что сам Кароль Навроцкий в этот день находился с визитами в Германии и Франции, и вряд ли информация о падении польской ракеты на польский дом сделала его переговоры с Франком-Вальтером Штайнмайером, Фридрихом Мерцем и Эмманюэлем Макроном более успешными.Подробности с заседания Совбеза ООН по поводу "дроновой атаки" на Польщу - в статье Татьяны Стоянович ""Не в бой, а на убой". Кто шлет дроны в Польшу и почему полякам не хочется участвовать в этой игре"
https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html
польша
россия
белоруссия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Олег Хавич
Олег Хавич
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/11/1068774845_44:0:264:165_1920x0_80_0_0_52427d73cf74599a1fff753c0fb83a11.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
польша, россия, белоруссия, кароль навроцкий, дмитрий медведев, оон, сейм, ввс, эксклюзив
Польша, Россия, Белоруссия, Кароль Навроцкий, Дмитрий Медведев, ООН, сейм, ВВС, Эксклюзив

Раздули вымышленный скандал. "Дроновая истерия" в Польше прикрывает падение ракеты с F-16 на польский дом

05:18 17.09.2025
 
© ФотоРакета разрушила дом в деревне Вырыки Люблинского воеводства
Ракета разрушила дом в деревне Вырыки Люблинского воеводства - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Олег Хавич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Попытка премьера Польши напугать сограждан "белорусскими беспилотниками" над Варшавой не смогла отвлечь внимание от того, что польский дом на днях разрушил не "российский дрон", а польская ракета.
После того, как в конце прошлой недели Польша добилась заседания Совета Безопасности ООН в связи с нарушением воздушного пространства страны 10 сентября якобы российскими беспилотниками, обсуждение этой темы на берегах Вислы стало постепенно спадать.
Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Босацкий 13 сентября продемонстрировал в ООН снимки обломков дронов с надписями на кириллице, а также фото частного дома в местности Вырыки Люблинского воеводства, повреждённого якобы российским дроном. Однако всё ограничилось лишь совместным заявлением 43 стран, которые и так привычно занимают антироссийскую позицию.
При этом постоянный представитель России в ООН Виктор Небензя призвал проанализировать реальные масштабы последствий прилёта дронов в Польшу, и сравнить их "с раздуваемым польскими и другими европейскими политиками ажиотажем". Он подчеркнул, что Москва не хочет эскалации напряженности с Варшавой и открыта к "конструктивному взаимодействию со всеми, кто действительно заинтересован в деэскалации и установлении мира в Европе".
Казалось, что на этой неделе в польской кампании русофобской истерии место "российских беспилотников" займут российско-белорусские военные учения "Запад-2025". Тем более, что 12 сентября Варшава под предлогом этих учений на неопределённый срок закрыла границу с Белоруссией – а это вызвало недовольство польского бизнеса.
Однако поздно вечером в понедельник, 15 сентября, премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Служба охраны государства (СОГ) только что "нейтрализовала" дрон, пролетавший над правительственными зданиями на улице Парковой и дворцом Бельведер (резиденцией президента Польши – прим.) "Задержаны два гражданина Белоруссии. Полиция расследует подробности инцидента", – написал Туск в сети Х*.
С утра 16 сентября о подробностях произошедшего начали информировать не полицейские, а СМИ. Телеканал Polsat News сообщил, что задержаны 21-летний гражданин Украины и 17-летняя гражданка Белоруссии. "Полиция продолжает устанавливать их личности и наличие у них разрешения на законное проживание в Польше. Дрон изъят", – было сказано в сюжете телеканала.
Олег Хавич интервью
19 августа 2021, 17:17
Олег Хавич: кто онУкраинский журналист, политолог, политический аналитик, собственный корреспондент издания Украина.ру в Восточной Европе
Задержанные подозреваются в нарушении статьи 212 Закона об авиации. Polsat News установил, что они провели ночь в следственном изоляторе, и их допросили сотрудники полиции. Корреспонденту телеканала Катажине Росицкой удалось неофициально узнать, что в квартирах задержанных проводятся обыски. Она также сообщила, что дрон несколько минут летал над дворцом Бельведер и резиденцией премьер-министра на Парковой улице. "Это ключевое место", – подчеркнула корреспондент Polsat News.
На следующий день после инцидента Яцек Добжиньский, пресс-секретарь польского министра-координатора спецслужб, подчеркнул, что вмешательство сотрудников Агентства внутренней безопасности (АВБ, спецслужба Польши – прим.) в данной ситуации – стандартная процедура. "Я сдерживаю эмоции, здесь нет ничего особенного. Бдительность сотрудников важна, польское государство действует", – подчеркнул он. Добжиньский добавил, что задержанные в настоящее время дают показания в полиции. "Сотрудники АВБ следят за ситуацией и также выясняют мотивы этих лиц, запустивших этот дрон в запретной зоне", – сказал пресс-секретарь.
"Мы опровергаем слухи о том, что это какая-то масштабная шпионская операция. На данном этапе никто не может сказать этого точно. Это молодые люди. Возможно, это была неосторожность, возможно, неосведомленность, возможно, они хотели что-то снять над парком Лазенки (рядом с Бельведером – прим.), тем более, что они находились именно в этом парке", – пояснил Добжиньский. Позже пресс-служба СОГ сообщила, что дрон удалось нейтрализовать без единого выстрела, но отказалась назвать его модель.
Однако к тому времени журналисты, политики и общественность Польши обсуждали совсем другую новость, связанную с попытками польских ВВС сбить дроны 10 сентября (напомню, тогда сбили только 4 из 19 беспилотниокв, причём большинство целей поразили нидерландские истребители). По информации респектабельного издания Rzeczpospolita, в повреждённый дом в Люблинском воеводстве, фотографией которого размахивал в ООН замглавы МИД Польши, и которое обошло все мировые СМИ, попала… ракета с польского истребителя!
"Это была ракета класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM с нашего F-16, у которой во время полёта произошел сбой в системе наведения, и она не сработала. К счастью, она не взорвалась, поскольку сработали предохранительные устройства взрывателей. В дом попала ракета длиной около трёх метров и весом более 150 килограммов" – сообщил источник издания.
Подполковник Мачей Коровай, бывший офицер Службы военной разведки Польши, а ныне аналитик, специализирующийся на вопросах безопасности и военной стратегии, подчеркнул, что это был кинетический удар. "Никакого взрыва, никакой детонации, как видно на фотографиях разрушенного дома, не было", – отметил он.
До этого в польских СМИ появлялись противоречивая информация относительно повреждённого дома. Младший инспектор Анджей Фийолек из Воеводского управления полиции в Люблине сообщил Polsat News, что в дом врезался российский беспилотник. Однако староста Влодавского уезда Мариуш Занько подчеркнул, что подробности инцидента неизвестны. "Насколько мне известно от жителей, люди слышали взрыв, а также видели польские истребители. Ситуация довольно сложная и тревожная, жители действительно очень обеспокоены", – сказал он телеканалу.
© ФотоРазрушенный ракетой с А-16 дом в Польше
Разрушенный ракетой с А-16 дом в Польше - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Фото
Разрушенный ракетой с А-16 дом в Польше
Rzeczpospolita отметила, что Люблинская прокуратура без труда идентифицировала обломки 17 беспилотников, однако не желает распространяться об объекте, упавшем в Вырыках. "На данный момент я не могу точно сказать, что упало на дом в Вырыках, это предмет расследования, мы ждем заключения экспертизы", – заявила пресс-секретарь районной прокуратуры в Люблине Агнешка Кемпка в комментарии изданию. Ранее сообщалось, что прокуратура засекретила информацию о "неопознанном летающем объекте" в Вырыках.
Главный редактор польского портала Strajk.eu Мачей Вишнёвский считает, что вокруг залёта дронов в Польшу 10 сентября в стране господствует абсолютная и полностью иррациональная истерия. "Во всех звучащих спекуляциях не хватает базовой вещи: проверенных доказательств того, что произошло. Такие доказательства должны быть представлены на официальной пресс-конференции армии, прокуратуры, всех государственных органов, которые выйдут с единой, подробной версией, вызывающей доверие. Пока такого нет, мы вынуждены опираться на то, что сообщают в меру уважаемые медиа вроде газеты Rzeczpospolita", – сказал он в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру.
"Если на данный момент всё выглядит так, что в польский дом попала польская ракета, то подлежат диаметральному изменению ранее господствовавшие в информпространстве нарративы. Напомню, что эти нарративы продвигали премьер, вице-премьеры, влиятельные политики из правящей коалиции, не вспоминая уж безумие в социальных сетях. И состояли они в том, что это российский дрон ударил по польскому жилому дому, и Польша должна немедленно обсудить возможность сбития российских беспилотников, ракет и даже самолётов над Западной Украиной", – отметил Вишнёвский.
По словам польского журналиста, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев правильно сказал, что такие действия Польши означали бы её вступление в войну против России. "Поэтому все те, которые заявляли, что Польша должна "ответить на атаку" раскрытием "зонтика" своей ПВО над западной частью Украины, что гарантировало бы вступление в войну, ныне должны получить обвинения от прокуратуры. Ведь они таким способом призывали к агрессивной войне, что является преступлением согласно польскому уголовному кодексу. Конечно, у меня нет иллюзий, что кто-либо из этих людей будет привлечён к какой-то ответственности. Просто всё это доказывает, что люди, которые по статусу должны быть ответственными, таковыми не являются, и действуют во вред польскому государству", – считает он.
Мачей Вишнёвский также обратил внимание, что независимо от того, что именно произошло над Польшей 10 сентября – намеренные действия России, украинская провокация или случайность, – Россия, как и Белоруссия, придерживаются примирительной позиции. "Россия предложила Польше провести совместное расследование инцидента. Польша все российские и белорусские предложения отвергла, то есть в очередной раз продемонстрировала, что является русофобским государством. К примеру, Польша не приняла приглашение белорусской стороны прислать своего представителя на учения "Запад-2025", хотя те же американцы подобным приглашением воспользовались, и пожали руки коллегам, как цивилизованные люди. Польша же осталась примером недипломатичного поведения. Одним словом, вся эта история фатально повлияла на имидж Польши", – резюмировал польский журналист.
Публикация газеты Rzeczpospolita вызвала резкие комментарии польских оппозиционных политиков и блоггеров. "Итак, мы запустили самолёты стоимостью 70 миллионов долларов в погоню за российскими воздушными змеями с двигателями от газонокосилок, сбивая их ракетами стоимостью 2 миллиона долларов. Более того, нам не всегда удавалось попасть в воздушного змея, поэтому мы ещё и уничтожили ракетой польский дом. И меня критикуют за то, что всё это не успокоило меня после заседания Совета национальной безопасности", – написал в соцсетях депутат Сейма от националистической партии "Конфедерация" Славомир Ментцен. "Из СМИ мы узнаём, что ракета с истребителя F-16, возможно, попала в наш дом. В очередной раз коммуникация правительства оказалась катастрофической! Полякам нужны чёткие и правдивые заявления от властей по таким деликатным вопросам. Только врагу нравится такой хаос", – заявила депутат Сейма от консервативной партии "Право и Спавделивость" Ольга Семенюк-Патковская.
"России не нужно прилагать больших усилий с её дезинформационными кампаниями. Достаточно того, что она видит, насколько высок процент людей, занимающих высокие посты в Польше, находящихся на грани психического расстройства", – оценил происходящее социолог Марчин Паладе. "Польские власти в деле Вырык ведут себя примерно так же, как украинцы в деле Пшеводова (речь об ударе украинской ракеты по Польше в ноябре 2022 года – прим). Очевидно, была совершена трагическая ошибка, которую им следует поскорее признать, извиниться, выплатить компенсацию и закрыть дело, а не молчать, давая простор конспирологам и российской пропаганде", – написал обозреватель портала Do Rzeczy Мачей Печиньский. "Выясняется, что власти скрыли правду о том, что ракета с F-16 попала в дом под Влодавой. Также выясняется, что Туск, пугая людей "белорусами с дроном над Бельведером", раздувал вымышленный скандал. Это правительство много говорит о "дезинформации", но сами только лгут и распространяют дезинформацию", – прокомментировал ситуацию блогер Павел Рыбицкий.
К вечеру 16 сентября Бюро национальной безопасности (БНБ, структура Канцелярии президента Польши) официально заявило, что ни глава государства Кароль Навроцкий, ни БНБ не были проинформированы о произошедшем в Вырыках, и этот вопрос не был представлен и разъяснён на недавнем заседании Совета национальной безопасности. "Правительство обязано использовать все инструменты и институты для скорейшего прояснения этого вопроса. Утаивание информации недопустимо. В условиях дезинформации и гибридной войны сообщения, передаваемые полякам, должны быть проверены и подтверждены", – сказано в заявлении БНБ.
Стоит отметить, что сам Кароль Навроцкий в этот день находился с визитами в Германии и Франции, и вряд ли информация о падении польской ракеты на польский дом сделала его переговоры с Франком-Вальтером Штайнмайером, Фридрихом Мерцем и Эмманюэлем Макроном более успешными.
Подробности с заседания Совбеза ООН по поводу "дроновой атаки" на Польщу - в статье Татьяны Стоянович ""Не в бой, а на убой". Кто шлет дроны в Польшу и почему полякам не хочется участвовать в этой игре"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ПольшаРоссияБелоруссияКароль НавроцкийДмитрий МедведевООНсеймВВСЭксклюзив
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:17Главное за ночь 17 сентября
08:01Создавая антисоветское подполье: 70 лет назад Хрущёв выпустил на свободу 100 тысяч бандеровцев
07:59ПВО ночью расправилась с украинскими дронами над Россией
07:41Первый за три года самолет вылетел из Москвы в Краснодар
07:18ВКС РФ ударили управляемыми авиабомбами по целям в оккупированном Херсоне
07:00Алексей Стаценко: России придется сбросить ВСУ с неба и провести ядерные испытания, чтобы угомонить Запад
07:00Может произойти в любой момент: эксперт объяснил, зачем НАТО стягивает силы к границам РФ
06:50Эксперт рассказал, как Украина может повторить судьбу Южного Вьетнама
06:45А мы чем хуже? Живов призвал бить по оборонным заводам в Европе
06:40Требуют миллиарды от Запада и имитируют бурную деятельность. Чем в эти дни занимаются украинские элиты
06:35Ядро противников Запада сформировалось вокруг России, Китая и КНДР — Волынец
06:30"Сидеть и выжидать": участник СВО рассказал об охоте на украинскую "Бабу-Ягу"
06:25Экономика Украины и война: стабильно нереальный бюджет 2026 года и беды Рината Ахметова
06:20Любимчик Брижит с неопределенным будущим. Пять лиц Лекорню, которого русофобия сделала премьером Франции
06:15Неменский объяснил "психологическую потребность" Польши выдумывать российскую угрозу
06:10Станет ли Сербия Украиной или Зачем Западу второй Вучич? О том, что происходит в Белграде
06:00Нельзя преследовать за идеи... даже идеи Русского мира. ООН требует от Киева прекратить такую практику
05:45Предательство нации: эксперт объяснил, почему в Польше заговорили о росте симпатий к РФ
05:45Время мирового правительства еще не пришло: Ищенко раскрыл, почему ООН неэффективна
05:30"Армия вчерашнего дня": эксперт объяснил, почему милитаризация Польши кончится провалом
Лента новостейМолния