https://ukraina.ru/20250917/razduli-vymyshlennyy-skandal-dronovaya-isteriya-v-polshe-prikryvaet-padenie-rakety-s-f-16-na-polskiy-1068774602.html

Раздули вымышленный скандал. "Дроновая истерия" в Польше прикрывает падение ракеты с F-16 на польский дом

Раздули вымышленный скандал. "Дроновая истерия" в Польше прикрывает падение ракеты с F-16 на польский дом - 17.09.2025 Украина.ру

Раздули вымышленный скандал. "Дроновая истерия" в Польше прикрывает падение ракеты с F-16 на польский дом

Попытка премьера Польши напугать сограждан "белорусскими беспилотниками" над Варшавой не смогла отвлечь внимание от того, что польский дом на днях разрушил не "российский дрон", а польская ракета.

2025-09-17T05:18

2025-09-17T05:18

2025-09-17T05:18

польша

россия

белоруссия

кароль навроцкий

дмитрий медведев

оон

сейм

ввс

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/11/1068774845_7:0:300:165_1920x0_80_0_0_b07c8b377f2b22cae4e7087340119b22.jpg

После того, как в конце прошлой недели Польша добилась заседания Совета Безопасности ООН в связи с нарушением воздушного пространства страны 10 сентября якобы российскими беспилотниками, обсуждение этой темы на берегах Вислы стало постепенно спадать.Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Босацкий 13 сентября продемонстрировал в ООН снимки обломков дронов с надписями на кириллице, а также фото частного дома в местности Вырыки Люблинского воеводства, повреждённого якобы российским дроном. Однако всё ограничилось лишь совместным заявлением 43 стран, которые и так привычно занимают антироссийскую позицию.При этом постоянный представитель России в ООН Виктор Небензя призвал проанализировать реальные масштабы последствий прилёта дронов в Польшу, и сравнить их "с раздуваемым польскими и другими европейскими политиками ажиотажем". Он подчеркнул, что Москва не хочет эскалации напряженности с Варшавой и открыта к "конструктивному взаимодействию со всеми, кто действительно заинтересован в деэскалации и установлении мира в Европе".Казалось, что на этой неделе в польской кампании русофобской истерии место "российских беспилотников" займут российско-белорусские военные учения "Запад-2025". Тем более, что 12 сентября Варшава под предлогом этих учений на неопределённый срок закрыла границу с Белоруссией – а это вызвало недовольство польского бизнеса.Однако поздно вечером в понедельник, 15 сентября, премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Служба охраны государства (СОГ) только что "нейтрализовала" дрон, пролетавший над правительственными зданиями на улице Парковой и дворцом Бельведер (резиденцией президента Польши – прим.) "Задержаны два гражданина Белоруссии. Полиция расследует подробности инцидента", – написал Туск в сети Х*.С утра 16 сентября о подробностях произошедшего начали информировать не полицейские, а СМИ. Телеканал Polsat News сообщил, что задержаны 21-летний гражданин Украины и 17-летняя гражданка Белоруссии. "Полиция продолжает устанавливать их личности и наличие у них разрешения на законное проживание в Польше. Дрон изъят", – было сказано в сюжете телеканала.Задержанные подозреваются в нарушении статьи 212 Закона об авиации. Polsat News установил, что они провели ночь в следственном изоляторе, и их допросили сотрудники полиции. Корреспонденту телеканала Катажине Росицкой удалось неофициально узнать, что в квартирах задержанных проводятся обыски. Она также сообщила, что дрон несколько минут летал над дворцом Бельведер и резиденцией премьер-министра на Парковой улице. "Это ключевое место", – подчеркнула корреспондент Polsat News.На следующий день после инцидента Яцек Добжиньский, пресс-секретарь польского министра-координатора спецслужб, подчеркнул, что вмешательство сотрудников Агентства внутренней безопасности (АВБ, спецслужба Польши – прим.) в данной ситуации – стандартная процедура. "Я сдерживаю эмоции, здесь нет ничего особенного. Бдительность сотрудников важна, польское государство действует", – подчеркнул он. Добжиньский добавил, что задержанные в настоящее время дают показания в полиции. "Сотрудники АВБ следят за ситуацией и также выясняют мотивы этих лиц, запустивших этот дрон в запретной зоне", – сказал пресс-секретарь."Мы опровергаем слухи о том, что это какая-то масштабная шпионская операция. На данном этапе никто не может сказать этого точно. Это молодые люди. Возможно, это была неосторожность, возможно, неосведомленность, возможно, они хотели что-то снять над парком Лазенки (рядом с Бельведером – прим.), тем более, что они находились именно в этом парке", – пояснил Добжиньский. Позже пресс-служба СОГ сообщила, что дрон удалось нейтрализовать без единого выстрела, но отказалась назвать его модель.Однако к тому времени журналисты, политики и общественность Польши обсуждали совсем другую новость, связанную с попытками польских ВВС сбить дроны 10 сентября (напомню, тогда сбили только 4 из 19 беспилотниокв, причём большинство целей поразили нидерландские истребители). По информации респектабельного издания Rzeczpospolita, в повреждённый дом в Люблинском воеводстве, фотографией которого размахивал в ООН замглавы МИД Польши, и которое обошло все мировые СМИ, попала… ракета с польского истребителя!"Это была ракета класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM с нашего F-16, у которой во время полёта произошел сбой в системе наведения, и она не сработала. К счастью, она не взорвалась, поскольку сработали предохранительные устройства взрывателей. В дом попала ракета длиной около трёх метров и весом более 150 килограммов" – сообщил источник издания.Подполковник Мачей Коровай, бывший офицер Службы военной разведки Польши, а ныне аналитик, специализирующийся на вопросах безопасности и военной стратегии, подчеркнул, что это был кинетический удар. "Никакого взрыва, никакой детонации, как видно на фотографиях разрушенного дома, не было", – отметил он.До этого в польских СМИ появлялись противоречивая информация относительно повреждённого дома. Младший инспектор Анджей Фийолек из Воеводского управления полиции в Люблине сообщил Polsat News, что в дом врезался российский беспилотник. Однако староста Влодавского уезда Мариуш Занько подчеркнул, что подробности инцидента неизвестны. "Насколько мне известно от жителей, люди слышали взрыв, а также видели польские истребители. Ситуация довольно сложная и тревожная, жители действительно очень обеспокоены", – сказал он телеканалу.Rzeczpospolita отметила, что Люблинская прокуратура без труда идентифицировала обломки 17 беспилотников, однако не желает распространяться об объекте, упавшем в Вырыках. "На данный момент я не могу точно сказать, что упало на дом в Вырыках, это предмет расследования, мы ждем заключения экспертизы", – заявила пресс-секретарь районной прокуратуры в Люблине Агнешка Кемпка в комментарии изданию. Ранее сообщалось, что прокуратура засекретила информацию о "неопознанном летающем объекте" в Вырыках.Главный редактор польского портала Strajk.eu Мачей Вишнёвский считает, что вокруг залёта дронов в Польшу 10 сентября в стране господствует абсолютная и полностью иррациональная истерия. "Во всех звучащих спекуляциях не хватает базовой вещи: проверенных доказательств того, что произошло. Такие доказательства должны быть представлены на официальной пресс-конференции армии, прокуратуры, всех государственных органов, которые выйдут с единой, подробной версией, вызывающей доверие. Пока такого нет, мы вынуждены опираться на то, что сообщают в меру уважаемые медиа вроде газеты Rzeczpospolita", – сказал он в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру."Если на данный момент всё выглядит так, что в польский дом попала польская ракета, то подлежат диаметральному изменению ранее господствовавшие в информпространстве нарративы. Напомню, что эти нарративы продвигали премьер, вице-премьеры, влиятельные политики из правящей коалиции, не вспоминая уж безумие в социальных сетях. И состояли они в том, что это российский дрон ударил по польскому жилому дому, и Польша должна немедленно обсудить возможность сбития российских беспилотников, ракет и даже самолётов над Западной Украиной", – отметил Вишнёвский.По словам польского журналиста, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев правильно сказал, что такие действия Польши означали бы её вступление в войну против России. "Поэтому все те, которые заявляли, что Польша должна "ответить на атаку" раскрытием "зонтика" своей ПВО над западной частью Украины, что гарантировало бы вступление в войну, ныне должны получить обвинения от прокуратуры. Ведь они таким способом призывали к агрессивной войне, что является преступлением согласно польскому уголовному кодексу. Конечно, у меня нет иллюзий, что кто-либо из этих людей будет привлечён к какой-то ответственности. Просто всё это доказывает, что люди, которые по статусу должны быть ответственными, таковыми не являются, и действуют во вред польскому государству", – считает он.Мачей Вишнёвский также обратил внимание, что независимо от того, что именно произошло над Польшей 10 сентября – намеренные действия России, украинская провокация или случайность, – Россия, как и Белоруссия, придерживаются примирительной позиции. "Россия предложила Польше провести совместное расследование инцидента. Польша все российские и белорусские предложения отвергла, то есть в очередной раз продемонстрировала, что является русофобским государством. К примеру, Польша не приняла приглашение белорусской стороны прислать своего представителя на учения "Запад-2025", хотя те же американцы подобным приглашением воспользовались, и пожали руки коллегам, как цивилизованные люди. Польша же осталась примером недипломатичного поведения. Одним словом, вся эта история фатально повлияла на имидж Польши", – резюмировал польский журналист.Публикация газеты Rzeczpospolita вызвала резкие комментарии польских оппозиционных политиков и блоггеров. "Итак, мы запустили самолёты стоимостью 70 миллионов долларов в погоню за российскими воздушными змеями с двигателями от газонокосилок, сбивая их ракетами стоимостью 2 миллиона долларов. Более того, нам не всегда удавалось попасть в воздушного змея, поэтому мы ещё и уничтожили ракетой польский дом. И меня критикуют за то, что всё это не успокоило меня после заседания Совета национальной безопасности", – написал в соцсетях депутат Сейма от националистической партии "Конфедерация" Славомир Ментцен. "Из СМИ мы узнаём, что ракета с истребителя F-16, возможно, попала в наш дом. В очередной раз коммуникация правительства оказалась катастрофической! Полякам нужны чёткие и правдивые заявления от властей по таким деликатным вопросам. Только врагу нравится такой хаос", – заявила депутат Сейма от консервативной партии "Право и Спавделивость" Ольга Семенюк-Патковская."России не нужно прилагать больших усилий с её дезинформационными кампаниями. Достаточно того, что она видит, насколько высок процент людей, занимающих высокие посты в Польше, находящихся на грани психического расстройства", – оценил происходящее социолог Марчин Паладе. "Польские власти в деле Вырык ведут себя примерно так же, как украинцы в деле Пшеводова (речь об ударе украинской ракеты по Польше в ноябре 2022 года – прим). Очевидно, была совершена трагическая ошибка, которую им следует поскорее признать, извиниться, выплатить компенсацию и закрыть дело, а не молчать, давая простор конспирологам и российской пропаганде", – написал обозреватель портала Do Rzeczy Мачей Печиньский. "Выясняется, что власти скрыли правду о том, что ракета с F-16 попала в дом под Влодавой. Также выясняется, что Туск, пугая людей "белорусами с дроном над Бельведером", раздувал вымышленный скандал. Это правительство много говорит о "дезинформации", но сами только лгут и распространяют дезинформацию", – прокомментировал ситуацию блогер Павел Рыбицкий.К вечеру 16 сентября Бюро национальной безопасности (БНБ, структура Канцелярии президента Польши) официально заявило, что ни глава государства Кароль Навроцкий, ни БНБ не были проинформированы о произошедшем в Вырыках, и этот вопрос не был представлен и разъяснён на недавнем заседании Совета национальной безопасности. "Правительство обязано использовать все инструменты и институты для скорейшего прояснения этого вопроса. Утаивание информации недопустимо. В условиях дезинформации и гибридной войны сообщения, передаваемые полякам, должны быть проверены и подтверждены", – сказано в заявлении БНБ.Стоит отметить, что сам Кароль Навроцкий в этот день находился с визитами в Германии и Франции, и вряд ли информация о падении польской ракеты на польский дом сделала его переговоры с Франком-Вальтером Штайнмайером, Фридрихом Мерцем и Эмманюэлем Макроном более успешными.Подробности с заседания Совбеза ООН по поводу "дроновой атаки" на Польщу - в статье Татьяны Стоянович ""Не в бой, а на убой". Кто шлет дроны в Польшу и почему полякам не хочется участвовать в этой игре"

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

польша

россия

белоруссия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

польша, россия, белоруссия, кароль навроцкий, дмитрий медведев, оон, сейм, ввс, эксклюзив