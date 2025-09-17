https://ukraina.ru/20250917/lovushka-dlya-trampa-zachem-prezident-ssha-poekhal-v-london-1068809032.html

Ловушка для Трампа: зачем президент США поехал в Лондон?

Ловушка для Трампа: зачем президент США поехал в Лондон? - 17.09.2025 Украина.ру

Ловушка для Трампа: зачем президент США поехал в Лондон?

Трамп снова в Великобритании. Это государственный визит американского президента, уже второй за последние полгода. По плану – аудиенция у Карла III. Затем политическая часть – встреча с премьером Киром Стармером

2025-09-17T17:04

2025-09-17T17:04

2025-09-17T17:04

эксклюзив

сша

украина

лондон

дональд трамп

кир стармер

владимир зеленский

слуга народа

ес

верховная рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/09/1068421065_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4ca37c22e876afd290d259a2ba495434.jpg

Очевидно, круг вопросов для переговоров широк, но ситуация вокруг Украины - явно не из последних. Особенно в свете саботирования Зеленским мирного трека Трампа. А также есть еще один повод: именно 17 сентября Верховная Рада ратифицировала 100-летнее соглашение с Великобританией.Накануне визита Дональда в Лондон Киев посетил младший сын английского короля, а в Одессу наведался бывший премьер Борис Джонсон. Именно дипломатия второй руки могла подготовить переговоры Стармера и Трампа.Также Зеленский провел закрытую встречу с депутатами фракции "Слуга народа", где огласил, что не намерен идти на территориальные уступки, а воевать будет до последнего. Кстати, чтобы подкрепить свои слова народной волей, на днях были обнародованы социологические опросы, утверждающие, что большинство украинцев поддерживают главнокомандующего и продолжение войны.О деталях визита Трампа в Лондон и его послании Европе и миру – в обзоре мнений экспертов.Американист Малек ДудаковПриезд Трампа в Британию сходу вылился в один перманентный скандал. Протестующие устроили проекцию фотографии Трампа вместе с Эпштейном на башню Виндзорского замка, где у президента США пройдет званый ужин с Карлом III.Вокруг замка уже заранее начали собираться акции протеста. Причем среди демонстрантов много американских граждан, переехавших в Британию за последнее время. В основном они имеют либеральные взгляды и представляют собой политическую эмиграцию.Поэтому нет ничего удивительного, что протестующие встретили Трампа транспарантами с призывами к импичменту нынешнего президента США. Впереди у Трампа долгий ужин с Карлом III, где его будут докучать бесконечными разговорами о зеленой повестке и климате.Затем уже пройдут более серьезные переговоры в резиденции британского премьера Чекерс. Здесь Киру Стармеру выпадет роль глашатая европейских ястребов, от лица которых он будет убеждать Трампа усилить поддержку Киева.Как раз сейчас в Вашингтоне идет процесс согласования бюджетов, поэтому иностранные лоббисты активизируются, пытаясь урвать себе кусок пирога. Однако получат его далеко не все.Те же самые европейцы нынче завязли в остром расколе из-за санкционной повестки и давления Трампа. Европейские дипломаты признают, что введение новых санкций превращается в бесконечную игру в "кошки-мышки". Угнаться за теневым флотом России не удается.А введение масштабных тарифов против Китая и Индии просто "потопит" и так кризисную экономику Евросоюза. Что-то новое предложить США они не могут. Очередные переговоры с Трампом могут вновь зайти в тупик.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаСтартующий визит президента США в Британию, весь первый день которого тот проведет в окружении королевской семьи, имеет ранг государственного — уже второго для Трампа. До него таких исключений для хозяев Белого дома британцы не делали, что говорит о серьезных намерениях сторон и наличии важных тем для переговоров.Каковы цели их участников, что должно появиться в итоге и как к этому относиться России? Трампа, устраивая ему встречу с Карлом III, в Британию затягивает Стармер. Короля специально натаскивают по вопросам психологии гостя — вплоть до клише и выражений, которые можно и нельзя применять в разговоре с ним.Трамп симпатизирует институту монархии, это знают в Лондоне. Но проблема в том, как это использовать, учитывая, что между Карлом и Трампом — огромные идеологические и психологические различия.И все же Стармер руками Виндзоров готовит, по сути, вербовку Трампа по всему спектру британских интересов. О применении короной "мягкой силы" в отношении президента США прямо говорит Reuters.Перед Карлом стоит задача охмурить Трампа, как ксендзы Козлевича. Для этого сыну шотландки будут оказаны высшие почести: красная ковровая дорожка, банкет, катания в каретах, авиапарад, салют и фото с королевской семьей.Размякшего Трампа будут обрабатывать по трем направлениям: снижение тарифов, поддержка войны на Украине — включая, как пишет NYT, усиление давления на Путина, — а также американские инвестиции в британский ИИ и квантовые вычисления.Показательно, что в состав делегации США вошли представители NVIDIA Corp, OpenAI и CoreWeave, а Google, PayPal и Citi Group анонсировали многомиллиардные инвестиции в британские проекты.То есть перед британцами стоит несколько задач: показать миру, что они способны влиять на США, присоединиться к технологическому рывку Америки в сфере ИИ, упрочить связи с Deep State для игры на внутриполитическом поле США.Совместное участие в разработке ИИ означает не только координацию стратегий, но и сеть связей в ключевых американских институтах — за спиной и через голову любого президента. Цель Лондона — ослабить антибританское лобби в Пентагоне и Госдепе и усилить свое концептуальное управление лагерем либерал-глобалистов.Играя на бизнес-инстинктах президента США, Стармер хочет стать тем, кто поможет ему реабилитироваться перед глобальными финансистами и айтишниками. В ответ он потребует изменения подходов Белого дома к России — и какие-то подвижки Трамп в этом вопросе предпримет.Какими бы они ни оказались, Стармер укрепится лично и продолжит внедряться в круги, влияющие на президента США. Таким образом, встреча Трампа с Виндзорами — это большая ловушка.Трамп хочет денег и славы? Ему дадут такую возможность. Но в ответ ему придется раскрыться для объятий, в которых его будут душить. Трамп это понимает.Как знает и то, что Карл III — ярый сторонник его врагов. Поэтому Трамп захочет это чем-то компенсировать. Будет ли он склонять Британию к поддержке собственного курса по Украине? Едва ли.Прямые разговоры об этом сегодня были бы ошибкой. Британцы сделают все, чтобы избежать споров, сейчас их цель — создать атмосферу для дальнейшей "разработки" Трампа, как сказали бы в разведке.Залить его сиропом и улучшить атмосферу личных контактов, сделав эмоциональным заложником объятий с Виндзорами и выгод в сфере IT. В результате Трамп должен перестать поддерживать Фараджа и взять сторону Стармера, а России объявить санкции.Зная психологию Трампа, можно сказать, что после визита в Британию его риторика в отношении России станет жестче. Впрочем, именно потому, что для президента США это второй государственный визит в королевство, у него уже есть определенный иммунитет к монаршим объятиям, и обольстить его будет трудно.Среди "домашних заготовок" Трампа — тема свободы слова, подведенная к грандиозной акции протеста, потрясшей Лондон. Личная несовместимость с Карлом внесет свою лепту.В любом случае смотреть нужно будет не на слова, а на дела. И в этом смысле до конца сентября станет ясно, удалась ли Стармеру его затея.Общественный деятель Александр СкубченкоРоссии нужно глобальное соглашение по Украине, перемирие и соглашение об урегулировании не сработали — Сергей Лавров. Глобальное соглашение значит только одно: нам нужна легитимная власть на Украине, а не Зеленский и его режим.А тем временем Верховная Рада ратифицировала 100-летнее соглашение о партнерстве с Великобританией, подписанное Зеленским еще в январе. Аккурат к встрече Трампа с королем ратификация состоялась.Бьют Трампа, выставляя его слабаком и дураком, создавая негативный фон перед встречей. Зеленский умудрился дважды подарить ресурсы и недра Украины — и США, и Британии.Вот как раз и будет повод им сегодня в Лондоне выяснить, кому же из них, все-таки, принадлежат теперь ресурсы и недра Украины.Политолог Марат БашировА зачем Трамп так часто летает в Лондон? Да, у него есть гольф-поле в Шотландии, но это больше похоже на отмазку.Прочитал вчера пост о том, что его тянет ментально туда. Неубедительно. Расчетливый и одновременно тщеславный Трамп чего-то добивается.Ради этого он куда хочешь залезет и вымажется. Так зачем он летает в Лондон? Или Трампом крутят в Лондоне, или Трамп хочет крутить Лондоном и формирует там трамповскую группу из местных.Второе вернее. Британия со многих точек зрения удобна для управления Европой. Она слаба экономически, она вне ЕС, у нее гибкая система госуправления, умеет проводить спецоперации и имеет широкую агентурную сеть и удобно расположена.Политолог Алексей ЧеснаковОфис Зеленского настолько полюбил формирующие опросы, что украинская социология уже давно стала не средством отражения настроений украинцев, а инструментом анализа планов и интенций властей Украины.При приближении к некой глобальной развилке или возникновении вакуума смыслов в украинской повестке появляется социология, которая должна рассказать простому украинцу, как думает большинство. На самом же деле, это то, как Киев хотел бы, чтобы думало большинство.Последний выпуск — не исключение. На фоне кризиса в переговорном процессе, явном росте недовольства Трампа и откровенной истерики Зеленского в СМИ, упрекающего партнеров в недостаточности их действий, на Украине появляются результаты опроса КМИС.Согласно им, 74% жителей Украины (хотя и без энтузиазма — подчеркивается особенно) готовы поддержать мирный план Европы и Украины, "включающий замораживание по нынешней линии фронта без каких-либо юридических признаний и с получением Украиной гарантий безопасности".Только 18% украинцев будут считать такой мир поражением. 76% украинцев считают, что даже если США прекратят помощь Украине, сопротивление России нужно продолжать при поддержке европейских союзников.При этом 62% украинцев готовы терпеть конфликт столько, сколько потребуется (в начале июня 2025 года было 60%). Какие сигналы подает Офис?Во-первых, формируется идея о том, что отчуждение территорий — не поражение. Во-вторых, расширяется граница допустимого в вопросах территориальных уступок. Линия фронта пластична. Украина может потерять больше.В-третьих, общественное мнение готовится к выходу США из процесса урегулирования и поддержки Украины. Якобы большинство украинцев согласно на битву до последнего украинца.Власти Украины забывают, что о готовности украинцев продолжать боевые действия намного красноречивее любых опросов говорят кадры с польской границы, на которой образовались огромные очереди после снятия ограничений на выезд для молодых людей.Ждем из Великобритании смысловых сигналов о мирном урегулировании конфликта на Украине. Их отсутствие будет подтверждать растущую усталость Трампа и обострение рисков выхода США из переговорного процесса.Читайте также: Триумфатор в бабочке. Трамп привязывает к ноге США всю Европу или только Британию

сша

украина

лондон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, сша, украина, лондон, дональд трамп, кир стармер, владимир зеленский, слуга народа, ес, верховная рада