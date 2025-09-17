https://ukraina.ru/20250917/triumfator-v-babochke-tramp-privyazyvaet-k-noge-ssha-vsyu-evropu-ili-tolko-britaniyu-1068799059.html

Вчера, 16 сентября 2025 года, президент США Дональд Трамп в сопровождении супруги Мелании прибыл в Лондон и сегодня начал 3-дневный государственный визит в...

Вчера, 16 сентября 2025 года, президент США Дональд Трамп в сопровождении супруги Мелании прибыл в Лондон и сегодня начал 3-дневный государственный визит в Великобританию.В ее истории это первый такой случай, что смертный правитель второй раз прибывает с госвизитом на Туманный Альбион и его там вылизывают по самому крутому дипломатическому протоколу. Например, президентов США Джорджа Буша-младшего и Барака Обаму, которые тоже тянули по два срока, второй раз приняли только на чаепитие и обед с селебрити королевской и премьерской крови.Первый раз с госвизитом в Великобритании Трамп побывал в свой первый срок в июне 2019 года и уж тогда показал чопорным лощено-британцам, кто на самом деле король на этой планете. Из всех встречавших тогда разменявший восьмой десяток "пацан" Трамп не нахамил только 93-летней королеве Елизавете II– уважил, наверное, ее возраст. Остальных чихвостил в хвост и в гриву: 71-летнего наследника, принца Чарльза (сейчас король Карл III) просто назвал своим другом, 60-летнюю премьершу Терезу Мэй в грош не ставил и, фактически вмешавшись в выборы, публично пожелал лохматому Борису Джонсону ее победить (так и случилось через пару недель), 48-летнего пакистанца и мэра Лондона Садик Хана назвал "полным лузером" (для Трампа он, кажется, был воплощением наглого нелегала).И уж, конечно, Трамп плевать хотел на мнения британцев, которые в 2019-м собрали более миллиона подписей с требованием не пускать Трампа на остров. И на огромную надувную куклу, изображавшую рыжего американского президента в виде пупса в подгузнике и с мобильником.Сейчас Трампа опять будут лизать по первому разряду и даже выше. Он встретится с 76-летним королем Карлом III и его королевой в частном поместье Виндзорского замка, а потом поучаствует в торжественном приеме от лица британской монархии и роскошном государственном банкете во фраке или в смокинге и с обязательной бабочкой.В Бакингемшире в Чекерсе, загородной резиденции премьера Кира Стармера, который прошедшей весной и пригласил Трампа, обозвав его визит "беспрецедентным" и "историческим", переговорит с ним самим и с его супругой. Для Трампа проведут торжественную экскурсию и повозят по городу, задействовав только в Виндзоре конную полицию и сразу 120 лошадей, что в разы больше, чем в ходе последнего визита в Лондон президента Франции Эмманюэля Макрона, который, покусывая локти от зависти и злости, может в своем Елисейском дворце пищевыми жабами подавиться, проклиная такую геополитическую несправедливость.При этом Трампу не будет нужды выступать перед министрами на Даунинг-стрит и в находящемся на каникулах парламенте, где его могли бы обхамить. И, ясное дело, фактически с башни Биг-Бен он опять наплюет на лондонского мэра Садик Хана, который уже умудрился назвать Трампа "автократом" за его попытки погасить волны недовольства в американских городах с помощью войск. Мэр уже поддержал демонстрантов из коалиции "Остановить Трампа", которые намерены выйти на главную улицу Виндзора, чтобы "дать отпор не только самому Трампу, но и этой крайне правой политике ненависти", и на марш по центру Лондона, который завершится массовым митингом на Парламентской площади.Но Трамп, как вы понимаете, и не такое видел. А как будут резвиться британские спецслужбы, привлекшие снайперов, беспилотники, конную полицию и патрульные катера на Темзе для его защиты, – не его дело. Трамп 15 сентября назвал предстоящий вояж в Лондон "невероятным" и будет кайфовать. Как и те в Великобритании, которые рассчитывают получить от визита свои дивиденды. Источники в британском правительстве сказали местным СМИ: "Остальной мир будет смотреть на Лондон и Виндзор, укрепляя международный авторитет Великобритании. …В центре внимания — внешний вид, исторический момент, помпезность. Для Трампа главное — телевизионная картинка, и это отличная телевизионная картинка". И кто же поспорит, что Трамп любит телепомпезность и сиятельную мишуру? Тем более ему скоро Нобелевская премия мира светит…О чем же они там будут говорить посреди этого пышного и бессмысленного политического плюмажа и поклонов на все лады? В чем "историчность" визита?Специалисты говорят, что главным будет, конечно, смягчение условий торгового соглашения, подписанного между Лондоном и Вашингтоном весной этого года. Оно предполагает американские пошлины на британскую сталь и алюминий на уровне 25%. Британцы делали все, чтобы понизить их к визиту, но не получилось. Значит, будут стараться добиться этого на берегах Темзы.Нерешенным вопросом остаются и пошлины на продукцию британской фармацевтической промышленности, которые напрямую зависят от результатов расследования США и стремления Лондона "улучшить общую среду" для американских фармкомпаний, работающих в Великобритании.Анонсировали и заключение соглашений в области ядерной энергетики. Возможно будет объявлено о планах строительства 12 реакторов на севере Англии на общую сумму в более 100 миллиардов долларов. Премьер Стармер уже обещал согражданам "золотой век ядерной энергетики", который-де и решит все их проблемы.Кроме того, по данным The Guardian, Лондон и Вашингтон также намерены объявить о договоренностях в области высоких технологий и финансов, включая инвестиции в искусственный интеллект. Чтобы, ясное дело, опередить в этом деле Китай, Индию и Россию.Обязательно будут обсуждены вопросы закупки американского оружия и для Великобритании, и конечно же, для Украины.Традиционно затронут два главных вопроса современности – ближневосточный и украинский. По обоим есть определенные противоречия между Лондоном и Вашингтоном. Например, первый хочет признать Палестину суверенным государством, а второй смотрит на это дело сквозь израильские очки, с точки Зрения Тель-Авива.И по украинскому вопросу Лондон хочет дальнейшей эскалации конфликта, а также объявления России и ее президента Владимира Путина "агрессорами" и причиной войны. А Вашингтон на данном этапе истории выступает за частичное примирение и хотя бы на словах учет мнения Москвы о своей национальной безопасности и национальных же интересах.Стармер перед визитом заявил: "…Есть вероятность, что Трамп может сказать что-то или сделать что-то выходящее за рамки тщательно дипломатически спланированных заявлений и объявлений". Он ждет от американца приятных ништячков. И упомянутые анонимные британские дипломаты, своей тупой упоротостью уже напоминающие британских ученых, прямо голосят журналистам: "Нам нужно взаимодействовать с ним (Трампом то есть. – Авт.) и использовать всю мощь британского государства и королевской семьи, чтобы добиться успеха. Он здесь, нет смысла притворяться, что все иначе, даже если вам не нравятся какие-то аспекты поведения и политики Трампа".И все в Европе ждут, чем все закончится. Как глаголит Sky News, за три дня пребывания Трампа британцы сделают все, чтобы "заделать трещины в трансатлантических отношениях".И что самое интересное, глобальность и свои финансово-экономические резоны от итогов визита видит и Трамп. Его в Лондоне сопровождают госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и спецпредставитель Белого дома по Украине и Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Речь пойдет и о деньгах, и о торговле и инвестициях, а также о геополитике и раскладе в так называемом коллективном Западе.Практически все обозреватели прогнозируют, что Трамп от этого визита не проиграет. Он едет в Европу окончательно ее привязывать к американской колеснице и политически, и финансово, и экономически. И начал свое дело с Великобритании. Как типа с традиционного союзника.И общих итога в большой геополитике от визита может быть два.Первый: он может показать, в какой степени Великобритания будет приручена Трампом и привязана к США – вместе с Европой сильно или у Лондона поводок будет подлиннее. Подчинится Лондон Вашингтону сейчас вместе со всей Европой или Великобритания еще какое-то время побегает отдельно от Европы, побудет типа лидером европейских дел и поможет США ее приручить. Сработать, так сказать, на двоих.И Лондон действительно не зря надеется получить от Трампа более выгодные условия по тарифам и пошлинам. Это однозначно поставит британцев в выигрышное положение по сравнению с остальной Европой, которая с американским лидером договориться пока не может. Параллельно с экономкой пойдет и военное сотрудничество в части закупок американского оружия, и развитие ядерной энергетики. Все это может дать (но может и не дать) британцам конкурентные преимущества перед континентальной Европой.Второй: если Трампу не хватит сил самостоятельно приручить Великобританию и привязать ее к США, то может стать понятным, в какой степени он будет повязан с нею и кому – Лондону, Парижу или Берлину – он отдаст пальму первенства в руководстве Старым Светом. И самое главное – определится время, которое еще будет отведено для самостоятельного плавания Европы.То что США додавят Европу и превратят ее в покорное ничто, работающее на США и в их интересах, не сомневается ни один трезво мыслящий обозреватель. Но европейцы сопротивляются, и на подавление национальных бунтов может понадобиться определенное время…А самое противное для Украины в этом процессе – в том, что она уже является (и может стать еще больше) орудием в руках противоборствующих сторон. И как остановить войну на Украине окончательно, а не на время, для передышки для подготовки новой войны, а навсегда – это главный вопрос для Киева и властей Украины в нем. Но для неонацистов недопрезидента Владимира Зеленского война – это средство сохранения у власти, а для его западных союзников в Европе и в США – средство и инструмент решения своих проблем и выяснения, кто из них главный.Это и есть тот замкнутый круг, который разорвать могут российские танки, вышедшие на границы Польши, Румынии и Словакии и покончившие с агрессивной и русофобской неонацистской Украиной. Но так сегодня вопрос пока не стоит, хотя он очевиден……А Трамп пока кайфует от приема на берегах Темзы. Ему хотят подпортить праздник, привязывая к педофилу Джеффри Эпштейну. Но он может указать британцам, что они сами – с усами и за собой следить должны. А в Британии на днях разрешили продолжить практику врачу, который… бросил операцию ради секса с сотрудницей. Да-да, шла операция, а женатому врачу-пакистанцу, 44-летнему отцу троих детей, доктору Сухайлу Анджуму захотелось любви, и он бросил операционную и сладострастно запыхтел в соседнем туалете.Его сначала осудили, а теперь вот совершенно демократично, плюралистично и политкорректно решили, видимо, что любовь – превыше всего. И кто их там, на Западе, поймет? И в геополитике у них такая же ерунда творится…

2025

