В ООН признали геноцид палестинцев. Израиль начал оккупацию Газы и остался без Евровидения

Израильская армия официально приступила к оккупации Газы.

По данным France Presse с сегодняшнего утра блокированный сектор находится под "массированными и нескончаемыми бомбардировками". Авиация Израиля нанесла 37 ударов по уцелевшим жилым домам и палаточным лагерям, в результате которых погибли около шестидесяти человек.Как сообщают журналисты международных изданий, над Газой постоянно кружат вертолеты Apache, которые ведут стрельбу по наземным целям, а по кварталам города перемещаются израильские тяжелые танки, военные бульдозеры и начиненные взрывчаткой роботы-камикадзе."Газа в огне. Армия железным кулаком наносит удар. Мы не отступим и не ослабим натиск, пока наша миссия не будет завершена", – заявил ультраправый министр обороны Израиля Исраэль Кац.В Белом доме открыто поддержали зачистку палестинского сектора. По словам государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Марко Рубио, которого процитировало издание Axios, Вашингтон не собирается препятствовать израильским действиям в Газе. А для ударов по ее жителям в основном используются американские ракеты и бомбы, полученные в последние недели от Пентагона.При этом, по данным портала, начальник генерального штаба израильтян Эяль Замир, а также руководители израильской разведки рекомендовали отказаться от штурма жилых кварталов на территории сектора – но не из гуманных соображений, а потому что это может привести к потерям для израильской армии и усложнит внешнеполитическое положение самого Израиля.Операция по оккупации Газы проходит на фоне внеочередного совместного саммита Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств, который только что завершился в Катаре – после того, израильская армия атаковала эту страну, пытаясь уничтожить руководство палестинской организации ХАМАС."Мы самым решительным образом осуждаем трусливое и незаконное нападение на столицу Катара Доху. Мы подтверждаем, что это нападение является нападением на все арабские и исламские государства", – отметили его участники в тексте итоговой резолюции, согласно которой они намерены добиваться введения международных санкций против Израиля и требовать его дипломатической изоляции.По мнению наблюдателей, премьер-министр Беньямин Нетаньяху решился ускорить захват сектора Газа именно для того, чтобы отвлечь израильскую общественность от фактического провала военной операции в Катаре. Потому что агрессия против этой арабской страны подвергается в Израиле резкой критике."Цели атаки не находились в здании, подвергшемся нападению. Причиной провала стали ошибки разведки. Пострадали только сотрудники ХАМАС, готовившиеся к встрече, включая сына одного из лидеров ХАМАС, а не сами лидеры.Операция могла иметь еще более серьезные последствия: высокопоставленный катарский чиновник едва не оказался на месте атаки из-за изменения графика в последнюю минуту. Если бы он был убит, дипломатические последствия были бы гораздо серьёзнее.Сотрудники служб безопасности критикуют решение о проведении удара, подвергая сомнению его эффективность. Они утверждают, что даже если бы операция увенчалась успехом, она нанесла бы значительный дипломатический и оперативный ущерб, раскрыла бы потенциал израильской разведки и вряд ли способствовала бы освобождению израильских заложников, удерживаемых ХАМАС", – рассказывает об этом эксперт Шаэль Бен-Эфраим.Оккупация в Газе резко усилит волну критики в адрес руководства Израиля, которая постоянно звучит сейчас на международной арене.Комиссия Организации Объединенных Наций только что признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом."Комиссия пришла к выводу, что Израиль несет ответственность за совершение геноцида в секторе Газа. Очевидно, что существует намерение уничтожить палестинцев в Газе посредством действий, которые соответствуют критериям, изложенным в Конвенции о геноциде", – говорится в тексте опубликованного сейчас заявления.Специальный докладчик ООН по Палестине Франческа Альбанезе отметила, что в результате действий израильской армии за 710 дней конфликта погибли около 680 тысяч человек. Абсолютное большинство этих жертв составляют мирные палестинцы, среди которых преобладают женщины и дети.Трагедию Газы заметили даже в Европе. Организаторы музыкального конкурса Евровидение заявили, что представители Израиля должны выступать в нем под нейтральным флагом, или отказаться от участия в этом шоу. Потому что сразу несколько европейских стран пригрозили бойкотировать Евровидение-2026, если в нем будут участвовать израильские певцы.Конечно, эти меры выглядят лицемерием – ведь на самом деле европейское политическое руководство активно поддерживает разрушение Газы и принудительную депортацию ее населения.Канцлер Германии Фридрих Мерц демонстративно пообещал вчера усилить борьбу против "внутреннего антисемитизма". Его слова являются ответом на демонстрации протеста против действий правительства Нетаньяху, которые прошли на днях в различных городах ФРГ. Причем, этим массовым шествиям противостояла немногочисленная контракция под флагами Израиля и Украины.Премьер-министр Израиля неожиданно заявил, что его политику пытается дискредитировать руководство Китая – вероятно, для того, чтобы заручиться дополнительной поддержкой со стороны американских республиканцев.Однако пропагандистские нападки на китайцев вызывали в мировых медиа нескрываемую иронию. Потому что все понимают – растущее неприятие израильской политики связано с этническими чистками в Газе и постоянными атаками на соседние страны, которые едва ли не ежедневно осуществляются израильской армией."Имидж Израиля в мире уничтожил геноцид в режиме онлайн. Нетаньяху закатил истерику, что Израилю скоро придется жить в состоянии автаркии и в условиях усиления враждебного окружения. Занятно получается – масса ударов, геноцид нон-стоп, убийства в разных странах мира. А внешнеполитическая ситуация продолжает ухудшаться", – пишет в телеграм-канале эксперт Борис Рожин.А пока весь мир продолжает следить за израильским наступлением в Газе, которое усугубит давно сложившуюся там гуманитарную катастрофу.О других боях, которые ведет Израиль - в статье Почему Израиль не боится воевать на нескольких фронтах и как Нетаньяху подставил Трампа — Кирпичёнок

Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

