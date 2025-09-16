В ООН признали геноцид палестинцев. Израиль начал оккупацию Газы и остался без Евровидения - 16.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250916/v-oon-priznali-genotsid-palestintsev-izrail-nachal-okkupatsiyu-gazy-i-ostalsya-bez-evrovideniya-1068739177.html
В ООН признали геноцид палестинцев. Израиль начал оккупацию Газы и остался без Евровидения
В ООН признали геноцид палестинцев. Израиль начал оккупацию Газы и остался без Евровидения - 16.09.2025 Украина.ру
В ООН признали геноцид палестинцев. Израиль начал оккупацию Газы и остался без Евровидения
Израильская армия официально приступила к оккупации Газы.
2025-09-16T14:00
2025-09-16T14:00
эксклюзив
израиль
газа
катар
биньямин нетаньяху
марко рубио
фридрих мерц
хамас
оон
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/10/1068739768_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b94c7c6b4a4cadff2646e7c6c6b170b4.jpg
По данным France Presse с сегодняшнего утра блокированный сектор находится под "массированными и нескончаемыми бомбардировками". Авиация Израиля нанесла 37 ударов по уцелевшим жилым домам и палаточным лагерям, в результате которых погибли около шестидесяти человек.Как сообщают журналисты международных изданий, над Газой постоянно кружат вертолеты Apache, которые ведут стрельбу по наземным целям, а по кварталам города перемещаются израильские тяжелые танки, военные бульдозеры и начиненные взрывчаткой роботы-камикадзе."Газа в огне. Армия железным кулаком наносит удар. Мы не отступим и не ослабим натиск, пока наша миссия не будет завершена", – заявил ультраправый министр обороны Израиля Исраэль Кац.В Белом доме открыто поддержали зачистку палестинского сектора. По словам государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Марко Рубио, которого процитировало издание Axios, Вашингтон не собирается препятствовать израильским действиям в Газе. А для ударов по ее жителям в основном используются американские ракеты и бомбы, полученные в последние недели от Пентагона.При этом, по данным портала, начальник генерального штаба израильтян Эяль Замир, а также руководители израильской разведки рекомендовали отказаться от штурма жилых кварталов на территории сектора – но не из гуманных соображений, а потому что это может привести к потерям для израильской армии и усложнит внешнеполитическое положение самого Израиля.Операция по оккупации Газы проходит на фоне внеочередного совместного саммита Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств, который только что завершился в Катаре – после того, израильская армия атаковала эту страну, пытаясь уничтожить руководство палестинской организации ХАМАС."Мы самым решительным образом осуждаем трусливое и незаконное нападение на столицу Катара Доху. Мы подтверждаем, что это нападение является нападением на все арабские и исламские государства", – отметили его участники в тексте итоговой резолюции, согласно которой они намерены добиваться введения международных санкций против Израиля и требовать его дипломатической изоляции.По мнению наблюдателей, премьер-министр Беньямин Нетаньяху решился ускорить захват сектора Газа именно для того, чтобы отвлечь израильскую общественность от фактического провала военной операции в Катаре. Потому что агрессия против этой арабской страны подвергается в Израиле резкой критике."Цели атаки не находились в здании, подвергшемся нападению. Причиной провала стали ошибки разведки. Пострадали только сотрудники ХАМАС, готовившиеся к встрече, включая сына одного из лидеров ХАМАС, а не сами лидеры.Операция могла иметь еще более серьезные последствия: высокопоставленный катарский чиновник едва не оказался на месте атаки из-за изменения графика в последнюю минуту. Если бы он был убит, дипломатические последствия были бы гораздо серьёзнее.Сотрудники служб безопасности критикуют решение о проведении удара, подвергая сомнению его эффективность. Они утверждают, что даже если бы операция увенчалась успехом, она нанесла бы значительный дипломатический и оперативный ущерб, раскрыла бы потенциал израильской разведки и вряд ли способствовала бы освобождению израильских заложников, удерживаемых ХАМАС", – рассказывает об этом эксперт Шаэль Бен-Эфраим.Оккупация в Газе резко усилит волну критики в адрес руководства Израиля, которая постоянно звучит сейчас на международной арене.Комиссия Организации Объединенных Наций только что признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом."Комиссия пришла к выводу, что Израиль несет ответственность за совершение геноцида в секторе Газа. Очевидно, что существует намерение уничтожить палестинцев в Газе посредством действий, которые соответствуют критериям, изложенным в Конвенции о геноциде", – говорится в тексте опубликованного сейчас заявления.Специальный докладчик ООН по Палестине Франческа Альбанезе отметила, что в результате действий израильской армии за 710 дней конфликта погибли около 680 тысяч человек. Абсолютное большинство этих жертв составляют мирные палестинцы, среди которых преобладают женщины и дети.Трагедию Газы заметили даже в Европе. Организаторы музыкального конкурса Евровидение заявили, что представители Израиля должны выступать в нем под нейтральным флагом, или отказаться от участия в этом шоу. Потому что сразу несколько европейских стран пригрозили бойкотировать Евровидение-2026, если в нем будут участвовать израильские певцы.Конечно, эти меры выглядят лицемерием – ведь на самом деле европейское политическое руководство активно поддерживает разрушение Газы и принудительную депортацию ее населения.Канцлер Германии Фридрих Мерц демонстративно пообещал вчера усилить борьбу против "внутреннего антисемитизма". Его слова являются ответом на демонстрации протеста против действий правительства Нетаньяху, которые прошли на днях в различных городах ФРГ. Причем, этим массовым шествиям противостояла немногочисленная контракция под флагами Израиля и Украины.Премьер-министр Израиля неожиданно заявил, что его политику пытается дискредитировать руководство Китая – вероятно, для того, чтобы заручиться дополнительной поддержкой со стороны американских республиканцев.Однако пропагандистские нападки на китайцев вызывали в мировых медиа нескрываемую иронию. Потому что все понимают – растущее неприятие израильской политики связано с этническими чистками в Газе и постоянными атаками на соседние страны, которые едва ли не ежедневно осуществляются израильской армией."Имидж Израиля в мире уничтожил геноцид в режиме онлайн. Нетаньяху закатил истерику, что Израилю скоро придется жить в состоянии автаркии и в условиях усиления враждебного окружения. Занятно получается – масса ударов, геноцид нон-стоп, убийства в разных странах мира. А внешнеполитическая ситуация продолжает ухудшаться", – пишет в телеграм-канале эксперт Борис Рожин.А пока весь мир продолжает следить за израильским наступлением в Газе, которое усугубит давно сложившуюся там гуманитарную катастрофу.О других боях, которые ведет Израиль - в статье Почему Израиль не боится воевать на нескольких фронтах и как Нетаньяху подставил Трампа — Кирпичёнок
израиль
газа
катар
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Александр Сокуренко
Александр Сокуренко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/10/1068739768_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_5669079ae8d0f57ff8632e17a2984050.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, израиль, газа, катар, биньямин нетаньяху, марко рубио, фридрих мерц, хамас, оон, пентагон
Эксклюзив, Израиль, Газа, Катар, Биньямин Нетаньяху, Марко Рубио, Фридрих Мерц, ХАМАС, ООН, Пентагон

В ООН признали геноцид палестинцев. Израиль начал оккупацию Газы и остался без Евровидения

14:00 16.09.2025
 
© Getty Images / Anadolu
- РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Getty Images / Anadolu
Читать в
ДзенTelegram
Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Израильская армия официально приступила к оккупации Газы.
По данным France Presse с сегодняшнего утра блокированный сектор находится под "массированными и нескончаемыми бомбардировками". Авиация Израиля нанесла 37 ударов по уцелевшим жилым домам и палаточным лагерям, в результате которых погибли около шестидесяти человек.
Как сообщают журналисты международных изданий, над Газой постоянно кружат вертолеты Apache, которые ведут стрельбу по наземным целям, а по кварталам города перемещаются израильские тяжелые танки, военные бульдозеры и начиненные взрывчаткой роботы-камикадзе.
"Газа в огне. Армия железным кулаком наносит удар. Мы не отступим и не ослабим натиск, пока наша миссия не будет завершена", – заявил ультраправый министр обороны Израиля Исраэль Кац.
В Белом доме открыто поддержали зачистку палестинского сектора. По словам государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Марко Рубио, которого процитировало издание Axios, Вашингтон не собирается препятствовать израильским действиям в Газе. А для ударов по ее жителям в основном используются американские ракеты и бомбы, полученные в последние недели от Пентагона.
При этом, по данным портала, начальник генерального штаба израильтян Эяль Замир, а также руководители израильской разведки рекомендовали отказаться от штурма жилых кварталов на территории сектора – но не из гуманных соображений, а потому что это может привести к потерям для израильской армии и усложнит внешнеполитическое положение самого Израиля.
Операция по оккупации Газы проходит на фоне внеочередного совместного саммита Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств, который только что завершился в Катаре – после того, израильская армия атаковала эту страну, пытаясь уничтожить руководство палестинской организации ХАМАС.
"Мы самым решительным образом осуждаем трусливое и незаконное нападение на столицу Катара Доху. Мы подтверждаем, что это нападение является нападением на все арабские и исламские государства", – отметили его участники в тексте итоговой резолюции, согласно которой они намерены добиваться введения международных санкций против Израиля и требовать его дипломатической изоляции.
По мнению наблюдателей, премьер-министр Беньямин Нетаньяху решился ускорить захват сектора Газа именно для того, чтобы отвлечь израильскую общественность от фактического провала военной операции в Катаре. Потому что агрессия против этой арабской страны подвергается в Израиле резкой критике.
"Цели атаки не находились в здании, подвергшемся нападению. Причиной провала стали ошибки разведки. Пострадали только сотрудники ХАМАС, готовившиеся к встрече, включая сына одного из лидеров ХАМАС, а не сами лидеры.
Операция могла иметь еще более серьезные последствия: высокопоставленный катарский чиновник едва не оказался на месте атаки из-за изменения графика в последнюю минуту. Если бы он был убит, дипломатические последствия были бы гораздо серьёзнее.
Сотрудники служб безопасности критикуют решение о проведении удара, подвергая сомнению его эффективность. Они утверждают, что даже если бы операция увенчалась успехом, она нанесла бы значительный дипломатический и оперативный ущерб, раскрыла бы потенциал израильской разведки и вряд ли способствовала бы освобождению израильских заложников, удерживаемых ХАМАС", – рассказывает об этом эксперт Шаэль Бен-Эфраим.
Оккупация в Газе резко усилит волну критики в адрес руководства Израиля, которая постоянно звучит сейчас на международной арене.
Комиссия Организации Объединенных Наций только что признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом.
"Комиссия пришла к выводу, что Израиль несет ответственность за совершение геноцида в секторе Газа. Очевидно, что существует намерение уничтожить палестинцев в Газе посредством действий, которые соответствуют критериям, изложенным в Конвенции о геноциде", – говорится в тексте опубликованного сейчас заявления.
Специальный докладчик ООН по Палестине Франческа Альбанезе отметила, что в результате действий израильской армии за 710 дней конфликта погибли около 680 тысяч человек. Абсолютное большинство этих жертв составляют мирные палестинцы, среди которых преобладают женщины и дети.
Трагедию Газы заметили даже в Европе. Организаторы музыкального конкурса Евровидение заявили, что представители Израиля должны выступать в нем под нейтральным флагом, или отказаться от участия в этом шоу. Потому что сразу несколько европейских стран пригрозили бойкотировать Евровидение-2026, если в нем будут участвовать израильские певцы.
Конечно, эти меры выглядят лицемерием – ведь на самом деле европейское политическое руководство активно поддерживает разрушение Газы и принудительную депортацию ее населения.
Канцлер Германии Фридрих Мерц демонстративно пообещал вчера усилить борьбу против "внутреннего антисемитизма". Его слова являются ответом на демонстрации протеста против действий правительства Нетаньяху, которые прошли на днях в различных городах ФРГ. Причем, этим массовым шествиям противостояла немногочисленная контракция под флагами Израиля и Украины.
Премьер-министр Израиля неожиданно заявил, что его политику пытается дискредитировать руководство Китая – вероятно, для того, чтобы заручиться дополнительной поддержкой со стороны американских республиканцев.
Однако пропагандистские нападки на китайцев вызывали в мировых медиа нескрываемую иронию. Потому что все понимают – растущее неприятие израильской политики связано с этническими чистками в Газе и постоянными атаками на соседние страны, которые едва ли не ежедневно осуществляются израильской армией.
"Имидж Израиля в мире уничтожил геноцид в режиме онлайн. Нетаньяху закатил истерику, что Израилю скоро придется жить в состоянии автаркии и в условиях усиления враждебного окружения. Занятно получается – масса ударов, геноцид нон-стоп, убийства в разных странах мира. А внешнеполитическая ситуация продолжает ухудшаться", – пишет в телеграм-канале эксперт Борис Рожин.
А пока весь мир продолжает следить за израильским наступлением в Газе, которое усугубит давно сложившуюся там гуманитарную катастрофу.
О других боях, которые ведет Израиль - в статье Почему Израиль не боится воевать на нескольких фронтах и как Нетаньяху подставил Трампа — Кирпичёнок
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивИзраильГазаКатарБиньямин НетаньяхуМарко РубиоФридрих МерцХАМАСООНПентагон
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:17Главное за ночь 17 сентября
08:01Создавая антисоветское подполье: 70 лет назад Хрущёв выпустил на свободу 100 тысяч бандеровцев
07:59ПВО ночью расправилась с украинскими дронами над Россией
07:41Первый за три года самолет вылетел из Москвы в Краснодар
07:18ВКС РФ ударили управляемыми авиабомбами по целям в оккупированном Херсоне
07:00Алексей Стаценко: России придется сбросить ВСУ с неба и провести ядерные испытания, чтобы угомонить Запад
07:00Может произойти в любой момент: эксперт объяснил, зачем НАТО стягивает силы к границам РФ
06:50Эксперт рассказал, как Украина может повторить судьбу Южного Вьетнама
06:45А мы чем хуже? Живов призвал бить по оборонным заводам в Европе
06:40Требуют миллиарды от Запада и имитируют бурную деятельность. Чем в эти дни занимаются украинские элиты
06:35Ядро противников Запада сформировалось вокруг России, Китая и КНДР — Волынец
06:30"Сидеть и выжидать": участник СВО рассказал об охоте на украинскую "Бабу-Ягу"
06:25Экономика Украины и война: стабильно нереальный бюджет 2026 года и беды Рината Ахметова
06:20Любимчик Брижит с неопределенным будущим. Пять лиц Лекорню, которого русофобия сделала премьером Франции
06:15Неменский объяснил "психологическую потребность" Польши выдумывать российскую угрозу
06:10Станет ли Сербия Украиной или Зачем Западу второй Вучич? О том, что происходит в Белграде
06:00Нельзя преследовать за идеи... даже идеи Русского мира. ООН требует от Киева прекратить такую практику
05:45Предательство нации: эксперт объяснил, почему в Польше заговорили о росте симпатий к РФ
05:45Время мирового правительства еще не пришло: Ищенко раскрыл, почему ООН неэффективна
05:30"Армия вчерашнего дня": эксперт объяснил, почему милитаризация Польши кончится провалом
Лента новостейМолния