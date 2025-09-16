https://ukraina.ru/20250916/energeticheskie-voyny-es-protiv-aes-v-vengrii-a-chekhiya-protiv-dobychi-uglya-v-polshe-1068724639.html

Энергетические войны: ЕС против АЭС в Венгрии, а Чехия против добычи угля в Польше

Энергетические войны: ЕС против АЭС в Венгрии, а Чехия против добычи угля в Польше

В Брюсселе не прекращают попыток если не сорвать, то притормозить строительство двух энергоблоков атомной электростанции "Пакш-2" в Венгрии. Причина – его ведёт компания, входящая в состав "Росатома".

ЕС пытается сорвать строительство АЭС "Пакш-2" в ВенгрииСуд Европейского Союза в Люксембурге 11 сентября отменил решение Европейской комиссии, одобрившее финансовую помощь, которою правительство Венгрии предоставило для строительства двух новых ядерных реакторов на площадке АЭС "Пакш", осуществляемого структурой "Росатома".В марте 2017 года Европейская комиссия (ЕК) одобрила предоставление Венгрией инвестиционной помощи государственной компании MVM Paks II для строительства двух новых ядерных реакторов на площадке АЭС "Пакш" (проект "Пакш-2"). Новые реакторы (ВВЭР-1200 поколения 3+) должны были постепенно заменить четыре существующих, а сама компания MVM Paks II должна была бесплатно получить их в собственность и управление.Финансирование проекта "Пакш-2" полностью обеспечивалось Венгрией, поскольку в Будапеште считают, что запуск новых блоков позволит обеспечить долгосрочную энергетическую безопасность страны и сохранить низкие тарифы для населения. Строительство было поручено российской компании "Нижегородское инжиниринговое предприятие" (входит в "Росатом"). Стоимость проекта оценивалась в €12,5 млрд. В январе 2014 года Москва и Будапешт заключили соглашение о предоставлении Венгрии долгосрочного российского кредита в размере до €10 млрд. Сделка была заключена без тендеров.Австрия подала иск против решения Еврокомиссии в Общий суд ЕС, однако 30 ноября 2022 года он отклонил иск. После этого Австрия подала апелляцию в Суд Европейского Союза, который институционально является судебной властью всего Евросоюза. И теперь он отменил решение Общего суда ЕС и аннулировал разрешение Еврокомиссии. Суд пришел к выводу, что Еврокомиссия должна была проверить, соответствует ли прямое заключение контракта на строительство реакторов правилам ЕС о публичных закупках.Суд отметил, что обоснование решения Еврокомиссии было недостаточным (ЕК сослалась лишь на то, что в 2015 году она уже проводила расследование по факту заключения контракта напрямую с российской компанией и тогда закрыла его, посчитав, что правила соблюдены). Суд указал, что такой общей ссылки недостаточно: Еврокомиссия не предоставила конкретных аргументов, почему заключение контракта без тендера соответствует правилам ЕС о госзакупках. Кроме того, по мнению суда, организация открытого тендера могла бы повлиять на стоимость строительства, на свойства будущей инфраструктуры, соответственно – и на размер экономических преимуществ, предоставляемых получателю помощи.При этом дискриминационный характер решения не скрывается: Суд ЕС прямо указал, что "строительство реакторов Россией является неотъемлемой частью заявленной меры поддержки и неразрывно связано с ней, так как без контракта невозможно было бы достичь целей государственной помощи".Ситуацию прокомментировал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто: "Суд ЕС отменил предыдущее решение Еврокомиссии. Венгрия по-прежнему рассматривает строительство АЭС "Пакш" как главный будущий столп венгерской энергетической безопасности. Это решение суда никоим образом не ограничивает и не замедляет процесс инвестиций, напротив, в последнее время мы ускорили эти инвестиции". Венгрия надеется, что проект "Пакш-2" будет завершён по плану в 2030 году, и страна сможет прекратить импорт электроэнергии.В свою очередь, в "Росатоме" сообщили, что продолжат строительство АЭС в Венгрии, несмотря на решение Суда ЕС. "Для госкорпорации "Росатом" первостепенной задачей остаётся выполнение проекта согласно высочайшим международным стандартам безопасности и в полном соответствии с контрактными обязательствами", – отметили в пресс-службе корпорации.Напомним, в 2022 году венгерское управление по атомной энергетике выдало "Росатому" разрешение на строительство пятого и шестого энергоблоков АЭС "Пакш" для создания АЭС "Пакш-2" (действует в течение десяти лет). Летом 2024 года Венгрия добилась того, что санкции ЕС против России не будут касаться проекта "Пакш-2".А вот под санкции США этот проект попал, хоть и не напрямую. В ноябре прошлого года под американские санкции попал "Газпромбанк". Отказ предыдущей администрации США во главе с Джо Байденом исключить из них операции, необходимые для проекта "Пакш-2", Будапешт называл "политической вендеттой". В декабре 2024-го премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Будапешт добился от США приостановки для нее санкций против "Газпромбанка" на три месяца для расчетов за газ, но АЭС исключение тогда не коснулось.Лишь 29 июня 2025 года Петер Сийярто заявил, что администрация президента США Дональда Трампа сняла санкции, связанные с инвестициями в АЭС "Пакш" в Венгрии. "Одной из этих санкционных мер они пытались сделать невозможным долгосрочное надежное энергоснабжение Венгрии, наложив ограничения на строительство атомной электростанции "Пакш", что сделало продолжение строительства практически невозможным", – сказал он. Сийярто отметил, что нынешний американский лидер рассматривает Венгрию "как друга", а также поблагодарил Трампа и его администрацию за это решение.Польша продолжит эксплуатацию старых угольных ТЭС, Чехия недовольнаПольские энергетические компании PGE, Enea, Tauron, Energa и ZE PAK объявили о победе в дополнительном аукционе на производство электроэнергии на 2026 год для старых угольных тепловых электростанций (ТЭС) общей мощностью в 4,6 ГВт. Об этом 11 сентября сообщило польское издание Rzeczpospolita.Это означает, что Польша и дальше будет сжигать уголь на старых ТЭС. Варшаве удалось даже получить согласие Европейской комиссии на это, ведь Брюссель вынужден потихоньку придерживать "климатическую повестку". ЕК в марте 2025 года приняла проект поправок к регламенту с предложениями Польши – о распределении свободных квот на выбросы для предприятий теплоснабжения. Согласно им, централизованное отопление может на выгодных условиях получить дополнительно 30% бесплатных разрешений на выбросы в соответствии с Директивой ЕС ETS (Система торговли выбросами ЕС).Издание отмечает, что власти ЕС и Польши больше говорят об угрозах со стороны России, хотя в стране гораздо больше внутренних проблем. "Ситуация с теплоснабжением в Польше – это прямо беда. Замораживание цен на тепло закончилось и больше не вернётся. Около 25% потребителей, пользующихся услугами местных ТЭС, могут столкнуться с повышением расценок до 20%" – сказано в материале Rzeczpospolita.За последние пять лет цены на тепло в Польше выросли на 74%. В 2023 году за среднюю зарплату можно было купить на 25% меньше тепла, чем 10 лет назад.Власти Польши ввели ваучеры на тепло в размере 3,5 тысячи злотых (менее тысячи долларов) в год, параметры "теплового ваучера" будут зависеть от цен на тепло и размера доходов домохозяйства.Но это понравилось далеко не всем. Так, недавно Союз жилищных кооперативов Польши попросил у премьера страны Дональда Туска обеспечить защиту от высоких цен на тепловую энергию всех уязвимых групп потребителей, включая жителей жилищных кооперативов и жилищных сообществ, но ответа не получил.Союз считает решение с "тепловым ваучером" определенно запоздалым. В его письме указано, что переход энергетического сектора к возобновляемым источникам энергии имеет большое значение для экономики и защиты климата, но его последствия и влияние на снижение платы за тепло будут известны только в отдаленной перспективе, а поддержка домашних хозяйств необходима сейчас.В свою очередь, эксперты Энергетического форума Польши в свежем отчёте отметили, что на состояние централизованного теплоснабжения влияют рост цен на топливо, устаревшая инфраструктура, давление с целью сокращения выбросов и отсутствие последовательной государственной стратегии.В ЕС на сети централизованного теплоснабжения приходится 10% от общего объёма поставок тепла населению, остальное – индивидуальные источники тепла. Доля централизованного теплоснабжения в Польше составляет около 22%, что, как отмечается в отчёте, вдвое превышает средний показатель по ЕС. "Это ставит нас на седьмое место в ЕС, наряду с Болгарией. Страны Прибалтики и Скандинавии остаются в лидерах, там доля централизованного теплоснабжения превышает 35%. Лидерами являются Дания (48%) и Швеция (51%)", – отметили авторы отчёта."Хотя Польша является вторым по величине рынком централизованного теплоснабжения в ЕС, она находится на противоположном конце спектра в плане декарбонизации. Доля тепла с низким уровнем выбросов в Польше составляет 9%, что ставит страну на предпоследнее место в ЕС – только у Румынии доля возобновляемой энергии ниже (6%)", – говорится в отчёте. "Это почти в четыре раза меньше, чем средний показатель по ЕС (34%). Лидеры (страны Прибалтики и Скандинавии) достигают доли в 64-70%", – отмечено в документе.Эксперты также подчеркнули, что Польша является лидером среди стран ЕС по производству энергии для централизованного теплоснабжения с использованием угля – 185 ПДж (петаджоулей) в год. "Мы более чем вдвое опережаем идущую следом Германию (77 ПДж), и почти в четыре раза – Чехию (50 ПДж). Таким образом, объём потребления угля в Польше для централизованного теплоснабжения больше, чем в обеих этих странах вместе взятых", – отметили они.При этом Чехия на протяжении многих лет пытается добиться от Польши снижения объёмов добычи угля и его использования в энергетике. В сентябре 2021 года по иску Чехии Суд ЕС наложил на Польшу штраф в размере 500 тысяч евро в день за невыполнение временной меры – отказ прекратить добычу бурого угля в карьере Турув неподалёку от польско-чешской границы. Чехия утверждала, что расширение карьера угрожает доступу к воде жителей чешского города Либерец. Чехи также жаловались на шум и пыль, связанные с работой карьера.В феврале 2022 года Польша достигла соглашения с Чехией, выплатив ей 35 миллионов евро компенсации и передав 10 миллионов евро в Фонд малых экологических проектов. Польша также взяла на себя обязательство построить подземный барьер для предотвращения утечки грунтовых вод из Чехии в Польшу. Однако это соглашение не освободило Польшу от оплаты штрафа по решению Суда ЕС, который с сентября 2021 по февраль 2022 вырос до 68,5 миллионов евро.Сейчас Варшава пытается добиться отмены этого штрафа, при этом Прага в июле 2025 года выдвинула соседям очередные обвинения в превышении уровня шума при добыче угля в карьере Турув. Эта претензия до сих пор находится в стадии рассмотрения, однако упомянутый аукцион о расширении производства электроэнергии на старых польских угольных ТЭС свидетельствует: Польша скорее пойдёт на выплату новых штрафов, чем на сокращение добычи угля.О социальных проблемах Евросоюза - в статье Павла Волкова "Осень социальной жестокости. Запад демонтирует Wellfare State в пользу раздувания военных бюджетов"

