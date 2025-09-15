https://ukraina.ru/20250915/odnopolye-otnosheniya-i-lyubov-mestnykh-k-bandere-kak-eto-sochetaetsya-na-ukraine--gasparyan-1068694324.html
Однополые отношения и любовь местных к Бандере: как это сочетается на Украине — Гаспарян
Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян прокомментировал для Украина.ру завирусившийся в Сети ролик с девушкой-инвалидом, которая за руку гуляет с другой девушкой в центре Киева
* В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.
13:07 15.09.2025 (обновлено: 13:37 15.09.2025)
Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян прокомментировал для Украина.ру завирусившийся в Сети ролик с девушкой-инвалидом, которая за руку гуляет с другой девушкой в центре Киева
* В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.