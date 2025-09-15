https://ukraina.ru/20250915/chernaya-metka-trampu-kiselev-ob-ubiystve-kirka-1068688586.html

Черная метка Трампу: Киселев об убийстве Кирка

Убийство консервативного активиста Чарли Кирка в США стоит в одном ряду с покушением на Дональда Трампа. О том, какую подоплеку имеет это событие в Соединенных Штатах в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев

Две жуткие истории – случившееся буквально вскипятило Америку. Двойное убийство, рассказал Киселев.Первое сначала прошло даже как бы и незамеченным, отметил он. Речь идет о нападении афроамериканца-рецидивиста Декарлоса Брауна на 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую в вагоне поезда в городе Шарлотт (Северная Каролина). 33-летний бездомный без причины нанес своей жертве несколько ударов ножом, в том числе в шею."Та закрывает лицо руками и плачет навзрыд. Через минуты рухнет в проход и умрет. А убийца довольно объявит остекленевшим пассажирам: "Я уделал эту белую девчонку"...", - рассказал Киселев.По его словам, имена убийцы и погибшей девушки в США теперь знают все. Но не потому, что это произошло само по себе. А лишь потому, что на историю обратил внимание бешено популярный молодежный лидер консервативных убеждений Чарльз Кирк.Политик тогда назвал это убийство одним из самых хладнокровных и бессмысленных убийств, которое он когда-либо видел."Мне не нравится, когда подобные ситуации приобретают политическую окраску, но это неизбежно, поскольку в них слишком много всего. По имеющейся у нас информации, нападавший действительно сказал: "Я уделал эту белую девчонку". Он сам привнес расистский оттенок в случившееся. Если бы какой-то белый парень, не задумываясь, вытащил нож и зарезал чернокожую девушку, был бы широкий резонанс в СМИ, изменения законодательства, а многим пришлось бы просить прощения. Мы видели это на примере Джорджа Флойда, но по какой-то причине сейчас эта ситуация не вызвала даже малейшего возмущения или негативной реакции", - говорил он.Как пояснил Киселев, Кирк имел ввиду "антибелый расизм", который был запущен Демократической партией США."Когда черным в компенсацию за прошлое рабство можно все, а белые, движимые чувством вины, должны им это все прощать и сами каяться", - отметил ведущий.Чарльза Кирка президент США Дональд Трамп называл своим младшим братом. Его популярность среди молодежи стала важным фактором возвращения Трампа в Белый дом. Кирк до последнего поддерживал нынешнего главу государства, хотя в своих утверждениях был куда более радикальным, рассказал Киселев.Так, политик высказывался против расширения НАТО, выступал за мир и взаимовыгодное сотрудничество с РФ."Кирк фактически создал и возглавил мощное молодежное движение под названием "Поворотный пункт Америки". Его выступления на массовых митингах в студенческих кампусах в пользу традиционных ценностей вызывали ярость среди либеральных оппонентов. Закончилось все пулей в сонную артерию с расстояния 200 метров. Стрелял профессионал. Аргументы либеральных критиков Кирка оказывались слабыми от раза к разу. Тогда – пуля. Расстрел как последний довод, что их среда оправдывает", - рассказал Киселев.В программе продемонстрировали американцев, которые одобрили убийство Кирка: кто-то назвал это "поэтической справедливостью", а кто-то посчитал, что Кирк был "грязным нацистом" и хорошо, что его теперь нет в живых.Сочувствующие республиканцам СМИ и спикеры говорят, что если в США можно убить человека за то, что он высказывал свое мнение, то стране тогда конец, сторонники действующего президента уверяют, что больше не намерены это терпеть."Правда, непонятно, что значит "не будем терпеть"? Стрелять в ответ? Тогда это настоящая гражданская война. В набор традиционных ценностей политические убийства не входят", - задался вопросом Киселев.По его словам, он представляет сейчас внутренне состояние Трампа."Ведь убийство его "младшего брата" – точь-в-точь повторенная технология покушения на него самого в ходе избирательной кампании. Тоже митинг, то же снайпер с крыши. Там простреленное ухо, а здесь пробитая сонная артерия. Разница в три сантиметра. Это же еще и черная метка ему самому", - сказал ведущий.Трампу, безусловно, по-человечески, по-мужски важно, что Владимир Путин такие вещи безусловно чувствует, добавил он.Киселев напомнил слова российского президента при встрече со своим американским коллегой в ходе недавней встречи на Аляске, когда тот заявил Трампу, что рад видеть его в добром здравии и живым.Почему убийство Кирка может иметь далеко идущие последствия для Трампа и его политической идеологии в целом - в материале издания Украина.ру Пуля для Кирка = пуля для Трампа. Убит уникальный политик, говоривший американцам правду об Украине.

