Сначала бьют по ушам. Ищенко о новом конфликте Венгрии с Украиной и попытках США сохранить лицо
Вместе с политологом Ростиславом Ищенко в этом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Ищенко о главном" мы продолжили обсуждение иранской авантюры США, а... Украина.ру, 10.03.2026
Вместе с политологом Ростиславом Ищенко в этом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Ищенко о главном" мы продолжили обсуждение иранской авантюры США, а также проанализировали первые последствия конфликта на Ближнем Востоке и оценили перспективы отношений Украины и Венгрии после скандала с задержанием украинцев, пытающихся перевезти крупную сумму денег:00:21 – Выход США из ближневосточной авантюры и экономические последствия для мира;16:34 – От чего нельзя отступить России и США;24:29 – Почему союзники США не включились в конфликт;25:15 – Европейская экономика и европейская глупость;25:58 – Задержание Венгрией украинцев с крупной суммой денег.ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenkoУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru
