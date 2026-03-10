https://ukraina.ru/20260310/zachem-tramp-zvonil-putinu--1076609108.html

Зачем Трамп звонил Путину?

Иранский узел затягивается всё туже, а спустя неделю военной авантюры США и Израиля против Ирана, это стало очевидно даже для Дональда Трампа. Западные аналитики утверждают, что эта война Штатам была навязана Беньямином Нетаньяху, и далеко не все в Белом доме одобрили её. Именно разногласия по иранскому вопросу внесли и некий раскол в ряды MAGA

Трампу стало очевидным, что нужно выходить из игры, при этом сохранить лицо. Именно поэтому накануне состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Трампом по инициативе американской стороны. О чём говорили лидеры двух стран и каковы прогнозы по разрешению ближневосточного кризиса – рассуждали эксперты в своих соцсетях.Общественный деятель Татьяна ПопЧто сказать, "агент" Дональд таки молодец, усвоил принцип "в любой непонятной ситуации звони Путину". Телефонный разговор по инициативе американской стороны по нашему времени состоялся уже ночью.По словам [помощника президента РФ Юрия] Ушакова, обсуждали Иран и Украину (кстати, именно в такой последовательности) и Владимир Владимирович "высказал ряд соображений, направленных на скорейшее политико-дипломатическое урегулирование иранского конфликта". После этого, правда, вдохновлённый американский лидер выдал несколько противоречащих друг другу заявлений: пообещал, что вот-вот все закончится (естественно, "потужной перемогой" для США), из-за чего мировые рынки выдохнули и даже начали снижать цены, и тут же пригрозил продолжить бомбить Иран с многократно большими силами. Между тем Иран явно чувствует себя если не победителем, то в сильной позиции. Глава МИД [Аббас] Аракчи заявил, что после циничного кидка с началом ударов по стране прямо во время переговоров, новые разговоры с США Тегеран не интересуют.В КСИР же предложили соседям и европейцам сделку для прохода судов через Ормузский пролив – пусть высылают американских и израильских послов.Не слишком ли персы почувствовали себя уверенно увидим в ближайшее время.До политико-дипломатического урегулирования, о котором говорил Путин, явно пока далековато. А вот роль России во всей этой истории выглядит чем дальше, тем выгодней.И ситуативно с ростом цен на топливо. И в долгосрочной перспективе в качестве страны, которая эффективно может взаимодействовать со всеми странами региона и со Штатами.Такой себе нефте-дипломатический козырь Кремля.Экономический аналитик Алексей КущКонтуры Большой сделки были лишь намечены в Анкоридже. Моделирование этой дипломатической конструкции по косвенным признакам: обогащенный уран из Ирана передается "в депозит" РФ, а Иран берет на себя обязательства остановить дальнейшие работы по ядерной программе. Параллельно заключается мирное соглашение по остановке войны в Украине с набором известных компромиссов.Большая сделка, как известно, так и не состоялась. По Ирану - вследствие позиции Израиля, который хочет "на полную" использовать хронологическую "совместимость" республиканского политического цикла в США и праворадикального политического цикла в Израиле. Такая "совместимость" - редкость: столько дров наломать можно, голова кругом. Поэтому Большая сделка легким движением руки превратилась в... Большую войну на Ближнем Востоке, которую никто в США не поддерживает, кроме группы христианских сионистов вроде Майка Хаккаби. Сегодня (точнее уже вчера) Трамп неожиданно позвонил Путину. Звонок состоялся буквально через пару дней с момента переговоров Трампа с лидерами курдских партий, которые завершились ничем. Президент Азербайджана [Ильхам] Алиев поздравил сына Хаменеи с избранием и.о. верховного аятоллы (истинный пока пребывает "под спудом"). Министр финансов США [Скотт] Бессент встречается в Париже на саммите по мирному ядерному развитию с вице-премьером Китая Хэ Лифэном. Похоже, что Большая война начинает опять как змея сворачиваться в клубок Большой сделки. США выходят из войны с Ираном, точнее из иранской авантюры. Уж не знаю как Израилю удалось убедить Трампа в успешности сего действа, но, думаю, Трамп уже осознал всю катастрофичность данного решения.Время фиксировать убытки. Какое-то время Израиль еще будет развивать логику инерции войны, но это уже именно инерция. Теперь вопрос в том, остановится ли Иран? Это зависит от того, какой сигнал даст Тегерану Пекин. Пока этот раунд явно за Китаем. Китай продемонстрировал, что он стабильный геополитический кластер, не склонный к резким импульсивным движениям. Напротив, США продемонстрировали не свойственную их респектабельности поспешность и непродуманность действий. Особенно, удивила реакция США на запросы "младшего партнера". Вашингтон должен срочно продемонстрировать миру, что он "виляет хвостом", а не наоборот.Политолог Максим ЖаровДа уж, сильно Трампа испугали 119 долларов за баррель нефти! И началось классическое манипулирование рынком с целью понижения нефтяных котировок.Тут и статья в Washington Post (не Нетаньяху, а израильские военные якобы не хотят воевать совсем уж до беспредела). И интервью Марко Рубио, что США могут ограничиться уничтожением ракетного арсенала Ирана и на этом закончить агрессию. Тут и срочный вечерний телефонный разговор Трампа с Путиным.И наконец, фраза Трампа в интервью CBS "война почти закончена". Закончена ли? Так просто такие войны не заканчивают. Поэтому скорее всего нас ждёт ещё не один такой спектакль от команды Трампа с целью сбить цены на нефть.Публицист Алексей ПилькоМосква, возможно, уже определилась с позицией. Такой вывод можно сделать из официально озвученных тем, поднимавшихся в сегодняшнем телефонном разговоре Путина и Трампа: энергетика, Украина и Венесуэла. То есть Россия потребует отмену санкций против её энергетического сектора, американское давление на Киев с целью заставить его выполнить "анкориджские понимания" (а может уже и больше) и обеспечение российских экономических интересов в Венесуэле.Пойдёт ли на это администрация Трампа? Возможно, но российский пакет условий выхода из войны на Ближнем Востоке не является единственным: свой список предъявит ещё Китай и, разумеется, Иран. Таким образом, предполагаемая "ближневосточная сделка" получится крайне сложной и явно невыгодной для Соединённых Штатов. Она тоже может негативно отразиться на политических перспективах администрации Трампа (даже если её завернуть в позитивную информационную обёртку).Здесь же можно отметить и израильский фактор: Тель-Авив будет пытаться изо всех сил сорвать сделку Трампа по выходу из войны, потому что для правительства Беньямина Нетаньяху это является вопросом политического выживания (а возможно и личной свободы). Поэтому далеко не ясно, как будет происходить дипломатическое урегулирование и каковы его реальные перспективы. Но тренд на "соскок" Америки с неудачной авантюры намечается.Политолог Александр НосовичПохоже, Путин дал Трампу шанс выскочить из ловушки, в которую тот сам себя загнал с Ираном. Ухватится Трамп за эту соломинку или нет - для России не самое важное. Самое важное: что Трамп даст России взамен на эту услугу? Зная, нынешнего президента США, услуга должна быть оплачена сразу же. До её оказания. Утром деньги - вечером стулья.Философ Александр ДугинПосле звонка Трампа России надо более активно включиться в поддержку Ирана. Агрессор должен быть наказан и побежден.О событиях вокруг Ирана - в материале издания Украина.ру Избрание Моджтабы Хаменеи и реакция мира, ядерное оружие против Ирана. Итоги 9 марта.

