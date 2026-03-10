https://ukraina.ru/20260310/zolotoy-zapas-zelenskogo-ili-dengi-moshennikov-chto-govoryat-na-ukraine-o-zaderzhaniyakh-v-vengrii-1076609478.html

Золотой запас Зеленского или деньги мошенников. Что говорят на Украине о задержаниях в Венгрии

Золотой запас Зеленского или деньги мошенников. Что говорят на Украине о задержаниях в Венгрии - 10.03.2026 Украина.ру

Золотой запас Зеленского или деньги мошенников. Что говорят на Украине о задержаниях в Венгрии

Одним из наиболее громких скандалов последних дней на Украине стала история с инкассаторами "Ощадбанка", которых задержали в Венгрии с миллионами долларов и золотыми слитками. Венгры назвали эту операцию "Украинский золотой конвой"

2026-03-10T16:22

2026-03-10T16:22

2026-03-10T17:33

эксклюзив

трамп и зеленский

украина

венгрия

владимир зеленский

николай кузнецов

ес

сбу

мид

будапешт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/06/1076484071_0:0:1179:663_1920x0_80_0_0_323266c1533d2d04f6bc2d143cc1de77.jpg

Будапешт заявляет о расследовании дела об отмывании денег и блокирует выделение Киеву кредита на 90 миллиардов евро от Евросоюза. Владимир Зеленский сразу же раздул международный скандал, ухудшая и без того непростые отношения с соседней страной.Украинский МИД пригрозил Будапешту санкциями, обвинил его в "рэкете" и призвал украинцев воздержаться от поездок в Венгрию.Среди семи задержанных инкассаторов оказался бывший генерал СБУ Геннадий Кузнецов, который отвечал за управление грузом. В 2011 году Кузнецов был осужден Печерским райсудом Киева за коррупционные преступления, а в 2014-м охранял Александра Турчинова, одного из лидеров переворота на Майдане. Депутат Верхонвой Рады Александр Дубинский называет Кузнецова "порученцем Андрея Ермака", бывшего главы Офиса президента.Инкассаторов отпустили и депортировали, но деньги и золото пока остаются в Будапеште до выяснения всех обстоятельств.Украинские СМИ пишут, что такая транспортировка золота и валюты является стандартной процедурой с февраля 2022 года – самолеты не летают, дескать, поэтому валюту перевозят на броневиках.В "Ощадбанке" говорят, что перевозка осуществлялась в рамках международного соглашения с австрийским Raiffeisen Bank. "Мы даже не месяцами, а уже годами проводим доставку наличной инвалюты и банковских металлов по этому маршруту. Практически каждую неделю, с одним и тем же партнером — австрийским Raiffeisen Bank — и со стандартным пакетом документом. Ничего нового и экстраординарного", - заявляют в "Ощадбанке".С другой стороны, у многих в Венгрии и на Украине возникают сомнения о происхождении этих денег. "Пану-атаману" Зеленскому без золотого запаса никак нельзя, иначе армия разбежится.На Украине также допускают, что деньги предназначались для организации протестов или цветной революции в Венгрии, правительство которой стоит костью в горле Евросоюза.Однако Дубинский, обвиненный в госизмене, пишет, что теперь Будапешт может перекрыть потоки контрабанды сигарет, алкоголя и древесины, и тогда уже Зеленскому "придётся капитулировать". Депутат также подчеркивает, что венгерские власти заявляют, что только за два месяца через этот маршрут прошло 1,4 млрд наличными и в золотых слитках. И это лишь транзит через одну страну. Это, по мнению Дубинского, говорит о масштабах воровства Зеленским денег на войне.В ответ глава киевского режима и подконтрольный ему Нацбанк Украины может ударить по "OTP-банку", который принадлежит венгерской материнской структуре."Ходят слухи, что руководство НБУ в ярости, и по горячим следам уже отработали свой ответ, и он может коснуться именно "ОТП-банка", - рассказывает украинскому изданию "Страна" председатель правления одного из крупных украинских банков. Но закрытие банка может вызвать сильное возмущение среди вкладчиков, а возможно даже и панику на рынке.Украинский оппозиционный блогер Мирослав Олешко пишет, что деньги, изъятые в инкассаторских авто "Ощадбанка" в Венгрии, принадлежали мошенническому кол-центру.По его словам, экс-генерал СБУ Кузнецов и сам был сотрудником мошеннического кол-центра. "Все сидят на этом бабле. [Виктор] Орбан ударил по частным деньгам Зеленского, тупо их забрал. А теперь вспомним утреннюю информацию венгров: "только в этом году через территорию Венгрии в Украину было перевезено более 900 млн долларов, 420 млн евро и 146 кг золотых слитков". То есть 1,5 млрд долларов Зеленский перевёз за год. Деньги только из кол-центра. А простых людей просят донатить и берут кредиты у МВФ", — пишет Олешко в своём Telegram-канале.Украинский телеграм-канал "Наблюдатель" отмечает, что венгры намерены раскручивать по полной ситуацию с отмыванием денег. "Зеленского и его менеджеров крайне беспокоит то, что был перекрыт их канал по отмыванию денег для черной кассы. Это их волнует гораздо больше, чем блокировка кредита для Украины в 90 млрд евро из-за хамства украинского президента в адрес Орбана", - пишет "Наблюдатель".Украинские комментаторы в связи с этим скандалом задаются вопросом: зачем такие огромные суммы тайно пакуют в броневики и везут через Европу, когда для легальных больших платежей есть банковские переводы. Венгерские следователи пока не озвучили своего вердикта, лишь допуская отмывание денег. Тем не менее, Будапешт пока блокирует выделение Киеву кредитов ЕС, а денег в бюджете осталось до апреля.О том, какие последствия может иметь очередное обострение в отношениях Будапешта и Киева - в материале издания Украина.ру "Мы не вернём эти деньги": скандал, добивший отношения Украины и Венгрии.

https://ukraina.ru/20260306/faktor-orbana-1076471017.html

украина

венгрия

будапешт

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, трамп и зеленский, украина, венгрия, владимир зеленский, николай кузнецов, ес, сбу, мид, будапешт, андрей ермак, виктор орбан, нбу, александр турчинов, мид украины, сми, украинские сми