"Заменил Хаменеи на Хаменеи". Что означает избрание нового иранского лидера

Избрание нового рахбара – высшего руководителя Ирана, которым стал Моджтаба Хаменеи – сын убитого аятоллы Али Хаменеи – наглядно продемонстрировало, что агрессия против Исламской Республики не привела к желаемым результатам, на которые рассчитывали в Соединенных Штатах Америки и Израиле

"По словам американских чиновников, Трамп считал, что первый обезглавливающий удар по руководству Ирана, включая убийство Али Хаменеи, приведет либо к краху иранского правительства, либо к повторению "венесуэльского сценария", при котором более прагматичные чиновники решат сотрудничать с Вашингтоном", – пишет об этом газета The Wall Street Journal.События последних дней показали, что эти ожидания были серьезным просчетом американских ястребов, которые продемонстрировали излишнюю самонадеянность после январских событий в Каракасе – рассчитывавших на стратегический гений искусственного интеллекта, задействованного в ходе планирования боевых операций.Результат агрессии получился совершенно обратным. Нападение на Иран усилило позиции сторонников жесткой линии в отношениях с Западом, что и предопределило политическое возвышение Моджтабы Хаменеи, известного тесными связями с руководством Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).Новый 56-летний рахбар Ирана является вторым сыном покойного Али Хаменеи. В семнадцатилетнем возрасте он отправился добровольцем на фронт во время кровопролитной ирано-иракской войны, принимал участие в ряде крупных сражений. После окончания конфликта Моджтаба получил богословское образование в городе Кум, который считается главным религиозным центром иранских шиитов, и в течение многих лет преподавал исламское право, утвердившись в статусе богослова-законоведа – факиха.Хаменеи младший играл заметную роль в политической жизни Исламской Республики. Он давно снискал себе репутацию противника реформ, которые предлагало провести в "нулевые" годы либеральное крыло иранского руководства – до тех пор, пока Вашингтон не продемонстрировал иранцам свою полную недоговороспособность.Моджтабу называли одним из руководителей военизированного ополчения "Басидж", которое является одним из подразделений КСИР и противостоит уличным акциям оппозиции.Известно, что он расходился со своим отцом в вопросе о возможности создания ядерного оружия – считая, что Исламской Республике возможно придется когда-нибудь прибегнуть к такому шагу для защиты от Израиля и США. Хотя вплоть до прошлого года, когда Дональд Трамп впервые напал на Иран вместе с Беньямином Нетаньяху, руководство этой страны сотрудничало с МАГАТЭ, чтобы продемонстрировать Западу мирный характер своей ядерной программы.Новая американо-израильская агрессия в корне изменила ситуацию внутри иранского руководства. Моджтабу Хаменеи и раньше считали одним из возможных преемников своего отца, но шансы других, более опытных богословов, рассматривались экспертами как более предпочтительные. Однако хладнокровное убийство высшего руководителя Ирана автоматически сделало Хаменеи младшего преемником покойного лидера.Моджтаба, который потерял в результате этой атаки отца, мать, жену, одного из сыновей и сестру, а также сам получил ранение, выглядит в глазах иранцев гарантом сопротивления западному диктату. Его избрание засвидетельствовало принципиальный отказ от политической капитуляции, которую безапелляционно требовали в Белом доме от иранского руководства.Выбор нового высшего руководителя Ирана стал для Трампа отрезвляющей политической оплеухой. Противники главного американского миротворца с иронией повторяют самую популярную в Америке шутку – о том, что Трамп показал американцам свою эффективность, заменив аятоллу Хаменеи на аятоллу Хаменеи. Это вызывает у главы Белого дома очевидное раздражение, и сегодня он прямо заговорил о том, что американские военные могут совершить покушение на только что избранного рахбара – выступив с анонсом очередного убийства."Мы покончим с этим младшим Хаменеи – сыном аятоллы, маленьким Хаменеи. Он не такой великий, очень слабый по сравнению со своим отцом, полный легковес, полный неудачник. Мы его уберем, и сделаем это легко, очень легко. Никто не делает это лучше нас. Никто", – заявил президент Соединенных Штатов.Однако такие угрозы выдают политическое бессилие американского руководства, неспособного выпутаться из ловушки, в которую превращается для Вашингтона ближневосточный конфликт.Жертвенность и мученичество являются основой религиозного мировоззрения шиитов, которые особо почитают убитого заговорщиком Али ибн Абу Талиба – двоюродного брата и зятя пророка Мухаммеда, и его сына Хусейна, принявшего смерть в неравной битве при Кербеле.Передача власти по наследству является для современного шиизма исключением, вызванным особыми обстоятельствами внешней агрессии. Согласно господствующей в Иране политико-правовой доктрине велаят-е факих, руководство страной должно осуществляться избранными исламскими законодателями-факихами – пока в мир не придет "скрытый имам" – Махди.Очевидно, что в случае гибели Моджтабы Хаменеи управленческая вертикаль Исламской Республики не обрушится – его место сразу же займет другой политик и богослов, с такими же непримиримыми взглядами по отношению к США.Трампу надо будет смириться с этой реальностью, признав, что американцам не удалось сломать о колено очередную страну, которую они рассчитывали бесхитростно забомбить. Но это будет означать для американского президента серьезное политическое поражение, которое однажды может закончится для него судом за совершенные в Иране военные преступления.Подробнее - в материале издания Украина.ру "Иран, вы уже капитулировали!" Что стало с "миротворцем" Трампом в ходе начатой им иранской войны.

