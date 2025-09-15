"Беда не приходит одна". О чем сегодня говорят в Донецке - 15.09.2025 Украина.ру
"Беда не приходит одна". О чем сегодня говорят в Донецке
"Беда не приходит одна". О чем сегодня говорят в Донецке
"Беда не приходит одна". О чем сегодня говорят в Донецке
Последние недели в ДНР выдались непростыми: на помощь водному кризису явился бензиновый. К тому же ВСУ с новой силой принялись бить по гражданским объектам республики дронами-камикадзе и ракетами. Воистину беда не приходит одна.
2025-09-15T02:55
2025-09-15T02:55
эксклюзив
донецк
донецкая народная республика
макеевка
вооруженные силы украины
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0f/1068680151_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ee7c4fe704aeb6fabcc7db1f2bba53bf.jpg
"Где б мы еще встретились?" - весело басит знакомый голос из подвального нутра. На лестнице темень стоит непроглядная, а в подвале тускло желтеет старомодная лампочка. О, да тут знакомые все лица!Над краном, из которого едва течет, наклонился сосед с первого этажа. Наполнив очередное ведро, он бережно сдвигает его в сторону. Далее в ход идет пятилитровая бутылка с закруткой. Универсальная тара в этих местах. "Не трогай! Сам отнесу", - шипит он на жену, которая уже потянулась к наполненной таре."Игорь, у тебя много?" - интересуется соседка, чья очередь вот-вот подойдет. "Да наберу хоть пару ведер. Больше все равно не успею", - задумчиво отвечаю я. Как припозднившегося, да всего с двумя ведрами, добрые люди пускают меня без очереди.В последний раз мы вот так собирались в 2014-м. Тогда ВСУ дежурно обрабатывали кварталы реактивной артиллерией в районе четырех утра, поэтому ближе к половине четвертого у подвала собирался весь честной народ.- Нет, ну как так? Обещали-обещали, а тут на тебе!- Стоит готовиться к тому, что дальше будет только хуже.- Это ведь пока Славянск не возьмем…- Не знаю, как через отопительный сезон пройдем без воды.На улице происходит нечто среднее между очередью и консилиумом: мужчины по воду пришли, а дамы – побеседовать. Благо, что сентябрь в Донецке классический, теплый.В конце июля, когда водный кризис в регионе вспыхнул с новой силой, местные власти обещали, что воду будут подавать раз в три дня. На практике же то поломка, то профилактические работы, то воды просто нет, без объяснения причины. По графику – раз в три дня, на практике – раз в шесть. Когда по-честному на три часа включат, но бывает и так, что побурлит в трубах маленько и стихнет. Сегодня, к примеру, таскать из подвала приходится. А это один кран на четыре подъезда. Что за час натаскал, тем и будешь мыться какое-то время. Какое? Так неизвестно.И это ведь не худший вариант! У коллеги, что проживает в Макеевке, воды с первых дней кризиса нет. Благо, что военные знакомые в беде не бросают. Своей водой с народонаселением делятся.Следом за водным грянул бензиновый кризис. Сперва недостача топлива обнаружилась в ЛНР, а вскоре то же приключилось и в соседней республике."Рыночек порешал" моментально, и ценник на 95-й перепрыгнул через девяносто рублей за литр. Тут же появились мутные личности с предложениями заправить по двести рублей за литр, если, конечно, вам "очень надо"."Я бак почти на пять тысяч заправил! Нет, понятно, что в ДНР все богаты и могут себе позволить, но это как-то слишком", - возмущался коллега в середине недели.Очереди на заправках, бензин только по талонам или только за наличные, перекупщики, дикий разброс цен – придорожная картина последних дней. К концу недели, правда, ситуация начала выпрямляться, но цены, почему-то, на исходную возвращать не торопятся. Иного, впрочем, не ждали.Вместе с тем ВСУ, которым все труднее держаться за оккупированные территории ДНР, крепко взялись за Донецкую агломерацию. Всю неделю Донецк и Макеевка подвергались ракетным ударам и налетам дронов. И хотя ребята из ПВО работают на совесть, что-то да просачивается, сея смерть и разрушения.- Старик, у меня окна на балконе выбило. Не знаешь фирму, которая может времянки поставить?- Теоретически это ЖЭК должна делать, но когда подобное случилось со мной, там сказали, что материалов нет, а работники и так вкалывают за троих.- Ладно, будем искать.Выяснилось, что фирмы, которые могут забить оконные проемы фанерой, в Донецке имеются, но ценник у них зубастый, а очередь из желающих получить услугу шибко длинная.А вот системы оповещения о налетах дронов-камикадзе и ракетной опасности в республике нет по сей день. Рекламу государственных учреждений по СМС наладить можем, а то, что жизни будет спасать, - нет. Не хотите СМС или звуковой сигнал – создайте официальный ТГ-канал с оперативной информацией и пиарьте его на всех информационных площадках ДНР с утра до ночи, чтобы люди подписывались. Почему не делают – загадка.А вот что в республике по-настоящему делают, так это дороги. И тут, честно говоря, придраться не к чему, поскольку латают не центр, по которому колесят важные люди на дорогих автомобилях, но позабытые, казалось бы, окраины. Это, во-первых, вселяет в людей некое подобие надежды, а, во-вторых, помогает разгрузить основные дороги. Даже на Семашко теперь новый гладенький асфальт, а подобного там со времен СССР не случалось.Глупо отрицать, что картинка меняется в лучшую сторону. Только меняется она неравномерно. Поэтому вдоль прекрасных дорог бегают стаи одичавших собак, яркие кофейни открываются в домах, посеченных осколками, новые рекламные баннеры покрываются писаниной наркоторговцев, с которой, по-моему, борются лишь злодеи-конкуренты. Нет, правда: одна ссылка закрашена, но под ней красуется другая.Очевидно, что со временем картинка сгладится, но здесь и сейчас, конечно, смотрится трагикомично. К тому же вероятность того, что ныне живущие этих прекрасных времен в Донецке не дождутся, не нулевая. Сегодня те, кто пережил здесь страшнейшие обстрелы, все уверенней говорят о переезде в регионы, где, как минимум, из кранов течет вода. Власть же то обещает, что ситуация улучшится, то грозит недовольным египетскими карами прямо с экранов телевизоров, чем лишь усугубляет ситуацию.А ведь если вдуматься, отсутствие воды, посеченные осколками дома, налеты и обстрелы - это не вина власти, а ее беда, такая вот одна на всех. Просто люди устали от войны. А она всегда рядом.Тем временем - "В Мариуполе продолжается восстановление драмтеатра"
донецк
донецкая народная республика
макеевка
Украина.ру
эксклюзив, донецк, донецкая народная республика, макеевка, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Донецк, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Вооруженные силы Украины

"Беда не приходит одна". О чем сегодня говорят в Донецке

02:55 15.09.2025
 
Донецк, сентябрь
Донецк, сентябрь - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© Украина.ру / Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
специальный корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
Последние недели в ДНР выдались непростыми: на помощь водному кризису явился бензиновый. К тому же ВСУ с новой силой принялись бить по гражданским объектам республики дронами-камикадзе и ракетами. Воистину беда не приходит одна.
"Где б мы еще встретились?" - весело басит знакомый голос из подвального нутра. На лестнице темень стоит непроглядная, а в подвале тускло желтеет старомодная лампочка. О, да тут знакомые все лица!
Над краном, из которого едва течет, наклонился сосед с первого этажа. Наполнив очередное ведро, он бережно сдвигает его в сторону. Далее в ход идет пятилитровая бутылка с закруткой. Универсальная тара в этих местах. "Не трогай! Сам отнесу", - шипит он на жену, которая уже потянулась к наполненной таре.
"Игорь, у тебя много?" - интересуется соседка, чья очередь вот-вот подойдет. "Да наберу хоть пару ведер. Больше все равно не успею", - задумчиво отвечаю я. Как припозднившегося, да всего с двумя ведрами, добрые люди пускают меня без очереди.
В последний раз мы вот так собирались в 2014-м. Тогда ВСУ дежурно обрабатывали кварталы реактивной артиллерией в районе четырех утра, поэтому ближе к половине четвертого у подвала собирался весь честной народ.
- Нет, ну как так? Обещали-обещали, а тут на тебе!
- Стоит готовиться к тому, что дальше будет только хуже.
- Это ведь пока Славянск не возьмем…
- Не знаю, как через отопительный сезон пройдем без воды.
На улице происходит нечто среднее между очередью и консилиумом: мужчины по воду пришли, а дамы – побеседовать. Благо, что сентябрь в Донецке классический, теплый.
В конце июля, когда водный кризис в регионе вспыхнул с новой силой, местные власти обещали, что воду будут подавать раз в три дня. На практике же то поломка, то профилактические работы, то воды просто нет, без объяснения причины. По графику – раз в три дня, на практике – раз в шесть. Когда по-честному на три часа включат, но бывает и так, что побурлит в трубах маленько и стихнет. Сегодня, к примеру, таскать из подвала приходится. А это один кран на четыре подъезда. Что за час натаскал, тем и будешь мыться какое-то время. Какое? Так неизвестно.
И это ведь не худший вариант! У коллеги, что проживает в Макеевке, воды с первых дней кризиса нет. Благо, что военные знакомые в беде не бросают. Своей водой с народонаселением делятся.
Следом за водным грянул бензиновый кризис. Сперва недостача топлива обнаружилась в ЛНР, а вскоре то же приключилось и в соседней республике.
"Рыночек порешал" моментально, и ценник на 95-й перепрыгнул через девяносто рублей за литр. Тут же появились мутные личности с предложениями заправить по двести рублей за литр, если, конечно, вам "очень надо".
"Я бак почти на пять тысяч заправил! Нет, понятно, что в ДНР все богаты и могут себе позволить, но это как-то слишком", - возмущался коллега в середине недели.
Очереди на заправках, бензин только по талонам или только за наличные, перекупщики, дикий разброс цен – придорожная картина последних дней. К концу недели, правда, ситуация начала выпрямляться, но цены, почему-то, на исходную возвращать не торопятся. Иного, впрочем, не ждали.
Донецк, сентябрь
Донецк, сентябрь - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© Украина.ру / Игорь Гомольский
Донецк, сентябрь
Вместе с тем ВСУ, которым все труднее держаться за оккупированные территории ДНР, крепко взялись за Донецкую агломерацию. Всю неделю Донецк и Макеевка подвергались ракетным ударам и налетам дронов. И хотя ребята из ПВО работают на совесть, что-то да просачивается, сея смерть и разрушения.
- Старик, у меня окна на балконе выбило. Не знаешь фирму, которая может времянки поставить?
- Теоретически это ЖЭК должна делать, но когда подобное случилось со мной, там сказали, что материалов нет, а работники и так вкалывают за троих.
- Ладно, будем искать.
Выяснилось, что фирмы, которые могут забить оконные проемы фанерой, в Донецке имеются, но ценник у них зубастый, а очередь из желающих получить услугу шибко длинная.
А вот системы оповещения о налетах дронов-камикадзе и ракетной опасности в республике нет по сей день. Рекламу государственных учреждений по СМС наладить можем, а то, что жизни будет спасать, - нет. Не хотите СМС или звуковой сигнал – создайте официальный ТГ-канал с оперативной информацией и пиарьте его на всех информационных площадках ДНР с утра до ночи, чтобы люди подписывались. Почему не делают – загадка.
А вот что в республике по-настоящему делают, так это дороги. И тут, честно говоря, придраться не к чему, поскольку латают не центр, по которому колесят важные люди на дорогих автомобилях, но позабытые, казалось бы, окраины. Это, во-первых, вселяет в людей некое подобие надежды, а, во-вторых, помогает разгрузить основные дороги. Даже на Семашко теперь новый гладенький асфальт, а подобного там со времен СССР не случалось.
Глупо отрицать, что картинка меняется в лучшую сторону. Только меняется она неравномерно. Поэтому вдоль прекрасных дорог бегают стаи одичавших собак, яркие кофейни открываются в домах, посеченных осколками, новые рекламные баннеры покрываются писаниной наркоторговцев, с которой, по-моему, борются лишь злодеи-конкуренты. Нет, правда: одна ссылка закрашена, но под ней красуется другая.
Очевидно, что со временем картинка сгладится, но здесь и сейчас, конечно, смотрится трагикомично. К тому же вероятность того, что ныне живущие этих прекрасных времен в Донецке не дождутся, не нулевая. Сегодня те, кто пережил здесь страшнейшие обстрелы, все уверенней говорят о переезде в регионы, где, как минимум, из кранов течет вода. Власть же то обещает, что ситуация улучшится, то грозит недовольным египетскими карами прямо с экранов телевизоров, чем лишь усугубляет ситуацию.
А ведь если вдуматься, отсутствие воды, посеченные осколками дома, налеты и обстрелы - это не вина власти, а ее беда, такая вот одна на всех. Просто люди устали от войны. А она всегда рядом.
Тем временем - "В Мариуполе продолжается восстановление драмтеатра"
