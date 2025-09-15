https://ukraina.ru/20250915/beda-ne-prikhodit-odna-o-chem-segodnya-govoryat-v-donetske-1068679748.html

"Беда не приходит одна". О чем сегодня говорят в Донецке

Последние недели в ДНР выдались непростыми: на помощь водному кризису явился бензиновый. К тому же ВСУ с новой силой принялись бить по гражданским объектам республики дронами-камикадзе и ракетами. Воистину беда не приходит одна.

"Где б мы еще встретились?" - весело басит знакомый голос из подвального нутра. На лестнице темень стоит непроглядная, а в подвале тускло желтеет старомодная лампочка. О, да тут знакомые все лица!Над краном, из которого едва течет, наклонился сосед с первого этажа. Наполнив очередное ведро, он бережно сдвигает его в сторону. Далее в ход идет пятилитровая бутылка с закруткой. Универсальная тара в этих местах. "Не трогай! Сам отнесу", - шипит он на жену, которая уже потянулась к наполненной таре."Игорь, у тебя много?" - интересуется соседка, чья очередь вот-вот подойдет. "Да наберу хоть пару ведер. Больше все равно не успею", - задумчиво отвечаю я. Как припозднившегося, да всего с двумя ведрами, добрые люди пускают меня без очереди.В последний раз мы вот так собирались в 2014-м. Тогда ВСУ дежурно обрабатывали кварталы реактивной артиллерией в районе четырех утра, поэтому ближе к половине четвертого у подвала собирался весь честной народ.- Нет, ну как так? Обещали-обещали, а тут на тебе!- Стоит готовиться к тому, что дальше будет только хуже.- Это ведь пока Славянск не возьмем…- Не знаю, как через отопительный сезон пройдем без воды.На улице происходит нечто среднее между очередью и консилиумом: мужчины по воду пришли, а дамы – побеседовать. Благо, что сентябрь в Донецке классический, теплый.В конце июля, когда водный кризис в регионе вспыхнул с новой силой, местные власти обещали, что воду будут подавать раз в три дня. На практике же то поломка, то профилактические работы, то воды просто нет, без объяснения причины. По графику – раз в три дня, на практике – раз в шесть. Когда по-честному на три часа включат, но бывает и так, что побурлит в трубах маленько и стихнет. Сегодня, к примеру, таскать из подвала приходится. А это один кран на четыре подъезда. Что за час натаскал, тем и будешь мыться какое-то время. Какое? Так неизвестно.И это ведь не худший вариант! У коллеги, что проживает в Макеевке, воды с первых дней кризиса нет. Благо, что военные знакомые в беде не бросают. Своей водой с народонаселением делятся.Следом за водным грянул бензиновый кризис. Сперва недостача топлива обнаружилась в ЛНР, а вскоре то же приключилось и в соседней республике."Рыночек порешал" моментально, и ценник на 95-й перепрыгнул через девяносто рублей за литр. Тут же появились мутные личности с предложениями заправить по двести рублей за литр, если, конечно, вам "очень надо"."Я бак почти на пять тысяч заправил! Нет, понятно, что в ДНР все богаты и могут себе позволить, но это как-то слишком", - возмущался коллега в середине недели.Очереди на заправках, бензин только по талонам или только за наличные, перекупщики, дикий разброс цен – придорожная картина последних дней. К концу недели, правда, ситуация начала выпрямляться, но цены, почему-то, на исходную возвращать не торопятся. Иного, впрочем, не ждали.Вместе с тем ВСУ, которым все труднее держаться за оккупированные территории ДНР, крепко взялись за Донецкую агломерацию. Всю неделю Донецк и Макеевка подвергались ракетным ударам и налетам дронов. И хотя ребята из ПВО работают на совесть, что-то да просачивается, сея смерть и разрушения.- Старик, у меня окна на балконе выбило. Не знаешь фирму, которая может времянки поставить?- Теоретически это ЖЭК должна делать, но когда подобное случилось со мной, там сказали, что материалов нет, а работники и так вкалывают за троих.- Ладно, будем искать.Выяснилось, что фирмы, которые могут забить оконные проемы фанерой, в Донецке имеются, но ценник у них зубастый, а очередь из желающих получить услугу шибко длинная.А вот системы оповещения о налетах дронов-камикадзе и ракетной опасности в республике нет по сей день. Рекламу государственных учреждений по СМС наладить можем, а то, что жизни будет спасать, - нет. Не хотите СМС или звуковой сигнал – создайте официальный ТГ-канал с оперативной информацией и пиарьте его на всех информационных площадках ДНР с утра до ночи, чтобы люди подписывались. Почему не делают – загадка.А вот что в республике по-настоящему делают, так это дороги. И тут, честно говоря, придраться не к чему, поскольку латают не центр, по которому колесят важные люди на дорогих автомобилях, но позабытые, казалось бы, окраины. Это, во-первых, вселяет в людей некое подобие надежды, а, во-вторых, помогает разгрузить основные дороги. Даже на Семашко теперь новый гладенький асфальт, а подобного там со времен СССР не случалось.Глупо отрицать, что картинка меняется в лучшую сторону. Только меняется она неравномерно. Поэтому вдоль прекрасных дорог бегают стаи одичавших собак, яркие кофейни открываются в домах, посеченных осколками, новые рекламные баннеры покрываются писаниной наркоторговцев, с которой, по-моему, борются лишь злодеи-конкуренты. Нет, правда: одна ссылка закрашена, но под ней красуется другая.Очевидно, что со временем картинка сгладится, но здесь и сейчас, конечно, смотрится трагикомично. К тому же вероятность того, что ныне живущие этих прекрасных времен в Донецке не дождутся, не нулевая. Сегодня те, кто пережил здесь страшнейшие обстрелы, все уверенней говорят о переезде в регионы, где, как минимум, из кранов течет вода. Власть же то обещает, что ситуация улучшится, то грозит недовольным египетскими карами прямо с экранов телевизоров, чем лишь усугубляет ситуацию.А ведь если вдуматься, отсутствие воды, посеченные осколками дома, налеты и обстрелы - это не вина власти, а ее беда, такая вот одна на всех. Просто люди устали от войны. А она всегда рядом.Тем временем - "В Мариуполе продолжается восстановление драмтеатра"

