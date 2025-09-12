Полыхающее судно, падающие с неба обломки: ПВО ночью сбила 221 украинский дрон над РФ - 12.09.2025 Украина.ру
Полыхающее судно, падающие с неба обломки: ПВО ночью сбила 221 украинский дрон над РФ
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 221 украинский беспилотник над различными регионами России, сообщили в Минобороны РФ, передает 12 сентября телеграм-канал Украина.ру
2025-09-12T07:30
2025-09-12T07:35
Из них 85 уничтожили над Брянской областью, 42 - над Смоленской, 28 над Ленинградской, 18 над Калужской, 14 над Новгородской.Кроме того, по девять аппаратов уничтожено над территориями Орловской области и московского региона, семь - над Белгородской областью, по три - над Ростовской и Тверской, по одному дрону уничтожено над Псковской, Тульской и Курской областями.Мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX подтверждал информацию о дронах и писал, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко писал, что над регионом уничтожено около 30 БПЛА.А временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Волгодонске, Багаевском и Каменском районах."В Багаевском районе повреждения получили частный дом с забором и припаркованные рядом два автомобиля, а также уличная газовая труба. Ее повреждение было оперативно устранено специалистами газовой службы. Люди не пострадали. Информация о последствиях уточняется", - написал Слюсарь в телеграм-канале.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Полыхающее судно, падающие с неба обломки: ПВО ночью сбила 221 украинский дрон над РФ

07:30 12.09.2025 (обновлено: 07:35 12.09.2025)
 
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 221 украинский беспилотник над различными регионами России, сообщили в Минобороны РФ, передает 12 сентября телеграм-канал Украина.ру
Из них 85 уничтожили над Брянской областью, 42 - над Смоленской, 28 над Ленинградской, 18 над Калужской, 14 над Новгородской.
Кроме того, по девять аппаратов уничтожено над территориями Орловской области и московского региона, семь - над Белгородской областью, по три - над Ростовской и Тверской, по одному дрону уничтожено над Псковской, Тульской и Курской областями.
Мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX подтверждал информацию о дронах и писал, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко писал, что над регионом уничтожено около 30 БПЛА.
"В порту Приморск ликвидировано возгорание на одном из судов. Сработала система пожаротушения. Угрозы затопления и разлива нефтепродуктов нет. Зафиксировано падение осколков и обломков БПЛА во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а так же — вне населенных пунктов в Ломоносовском районе. Пострадавших нет", - отмечал он в телеграм-канале.
А временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Волгодонске, Багаевском и Каменском районах.
"В Багаевском районе повреждения получили частный дом с забором и припаркованные рядом два автомобиля, а также уличная газовая труба. Ее повреждение было оперативно устранено специалистами газовой службы. Люди не пострадали. Информация о последствиях уточняется", - написал Слюсарь в телеграм-канале.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
