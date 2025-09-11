https://ukraina.ru/20250911/chto-proizoshlo-v-polshe-mneniya-ekspertov-1068474643.html

Что произошло в Польше? Мнения экспертов

Что произошло в Польше? Мнения экспертов

"Польский инцидент" очертил несколько характерных тенденций. НАТО хоть и готовится к войне с Россией, но немедленно вступать в вооруженное противостояние с ядерной державой не хочет. При этом провокации и втягивание европейцев в войну будет продолжаться. Главный заинтересант этого – Украина.

Не так давно экс-президент Польши Анджей Дуда в интервью заявил, что Зеленский очень хочет, чтобы поляки ввязались в войну. "Они с самого начала пытались втянуть всех в войну. Это очевидно, это в их интересах, и было бы лучше всего, если бы они смогли втянуть в войну страны НАТО. Очевидно, что они ищут тех, кто будет активно воевать на их стороне против русских. Это происходит с самого первого дня", — сказал политик. А трехлетней давности аналогичная провокация со сбитием ракеты на польской территории должна была по замыслу украинской власти еще тогда вовлечь польских союзников в войну. Тогда не вышло. Поэтому будут продолжать давление.В этот раз реакция польских властей на "вторжение беспилотников" была более эмоциональной. Премьер-министр Дональд Туск запросил консультации согласно статье 4 устава НАТО, что предусматривает обсуждение угрозы среди членов альянса. Также Польша обратилась к ЕС с призывом усилить санкции против России и увеличить военную поддержку Украины. При этом польские власти не предоставили никаких подтверждений того, что беспилотники принадлежали России. Временный поверенный России в Польше Андрей Ордаш подчеркнул, что обвинения являются беспочвенными. А Белоруссия заявила, что дроны могли быть украинскими или потерять курс из-за радиоэлектронной борьбы. НАТО официально не расценил инцидент как нападение на Польшу, что ограничило возможность применения более жестких мер, таких как статья 5 устава НАТО. Союзники, включая США и Францию, выразили солидарность с Польшей, но не призвали к немедленным военным действиям против России. Но, тем не менее, подобные инциденты укладываются в европейскую логику дальнейшей эскалации. Почему? Анализировали эксперты в своих соцсетях.Публицист Алексей ПилькоСегодняшний залёт группы российских беспилотников в воздушное пространство Польши показал, что НАТО отнюдь не рвётся на войну с Россией. В целом официальная реакция довольно умеренная: выражается обеспокоенность, проводятся консультации, а генсек альянса Марк Рютте даже заявил, что инцидент показал способность НАТО защитить свои воздушные границы. Последнее довольно спорно, потому что, когда к вам залетает два десятка БПЛА, вы сбиваете три, а остальные "локационно потеряны" - это не означает вашей способности защитить своё воздушное пространство. Москва заявляет о возможном непреднамеренном появлении российских беспилотников над Польшей и готова провести с ней переговоры по этому поводу. Минск утверждает, что БПЛА также пролетали над Белоруссией и были дезориентированы РЭБ. Что произошло на самом деле - неизвестно. Версий масса: от украинской провокации (нашли сохранившиеся "герберы", восстановили их и запустили в сторону Польши) до прощупывания российской армией противовоздушной обороны НАТО на её восточном фланге. Однако можно отметить, что во время залёта беспилотников было полностью парализовано авиасообщение ключевого для снабжения ВСУ авиаузла - аэропорта Жешув. То есть можно предположить, что если неопознанные беспилотники будут периодически пролетать над юго-восточными районами Польши, у украинской армии начнутся некоторые проблемы с доставкой вооружений и боеприпасов. Но это чисто гипотетические размышления. А пока как Варшава, так и Москва ведут себя так, словно не собираются придавать большое значение данному инциденту.Политолог Вадим ТрухачёвА давайте вместо пустых истерических заявлений политиков обсуждать действительно опасные вещи, которые делает Польша по отношению к России. Главная из них - обработка населения Белоруссии в антироссийском духе. Польша всерьёз готовится к смене власти в Минске уже сейчас. В меньшей степени, но тоже занимаются поляки промывкой мозгов и в Калининградской области. Давайте поговорим, как на всех медийных, научных и прочих экспертных площадках мира поляки систематически ведут антироссийскую работу. Ведут качественно. И не сопровождают её истериками. Давайте посмотрим на рост численности польской армии, польского ВПК. Давайте смотреть на количество и виды вооружений, которые Польша поставляет Украине. На число польских наёмников в ВСУ. Наконец, польские спецслужбы давно работают с исламистами и национал-сепаратистами внутри России. А сейчас они начали работать и с мигрантами из Средней Азии в связке с MI6. Это действительно очень серьёзные вещи. И они редко сопровождаются громкими заявлениями. А громкие позёрские заявления делаются для того, чтобы отвлечь нас от подлинных угроз, исходящих от Польши.Политолог Юрий БаранчикИнцидент с дронами не позволяет говорить о начале войны между Польшей и Россией, заявил польский премьер-министр Дональд Туск во время выступления перед сеймом... "Нет повода говорить, что мы находимся в состоянии войны", - сказал глава правительства. Иными словами, провокации провокациями, но воевать с ядерной державой шибко боязно - свой памперс ближе к телу. Кстати, Зеленский уже предложил Варшаве создать общую систему защиты от дронов и ракет. Вот кто главный выгодоприобретатель. Пытается за счет поляков закрыть небо Западной Украины. Ну, что ж, господин Туск успокоил всех - война пока отменяется. Всего лишь несколько дронов залетели, пошумели - какая уж тут война? Теперь можно выдохнуть и продолжать следить за тем, как польская ПВО играет в "стрелялки" с очередным "гостем" с Востока. Главное - не забыть обновить статус отношений с Россией в (соцсетях – ред.) с "Это сложно" на "It’s complicated, но не война". Как же без этого.Публицист Олег ЯсинскийСамая примитивная логика подсказывает, что вчерашняя несработавшая кровавая провокация с Яровой и сегодняшний "налет российских дронов на Польшу" нужны только одной стороне - той, что в отчаянии от недавней встречи в Тяньцзине Китая, России и Индии. Для неё единственное спасение от военного и политического поражения - немедленное подключение к войне всей Европы. И заодно - удержание у власти нынешних европейских элит, трещащих по швам, как Макрон.Украинский политолог Дмитрий КорнейчукВажный момент. Одно из условий "заморозки" войны, согласованное Трампом-Путиным, - это отказ Украины от НАТО. Залетевшие дроны в Польшу и импотентная реакция НАТО как раз о том, чтобы показать украинцам, что НАТО якобы ничего не может. И нам якобы не надо. А также смотрите, как в нашем информпространстве слабость НАТО и поляков будут сейчас активно "разгонять"…Общественный деятель Дмитрий СпивакНельзя жить вчерашним и строить планы, исходя из вчерашних раскладов. Все очень быстро меняется. После Аляски была одна реальность. А после Саммита ШОС совсем иная. Мир и мировые расклады полностью поменялись. А значит, и ситуация с переговорами и договоренностями так же видоизменилась. А после Катара, Непала, Польши и массовых протестов во Франции, эти расклады будут иметь еще более сложную конфигурацию. Все участники переговоров должны быть "всегда на низком старте" и готовыми в любую минуту принимать решения, в зависимости от обстоятельств и текущей ситуации...Другие аспекты конфликтной ситуации - в статье Обвинения Польши, провалы ВСУ, откуп от призыва. Главное на Украине на утро 10 сентября

