Обвинения Польши, провалы ВСУ, откуп от призыва. Главное на Украине на утро 10 сентября

Польша сообщила о "беспрецедентном нарушении воздушного пространства", которое представляло "реальную угрозу". Российские военные уничтожают ВСУ и технику. Сотрудники украинских военкоматов предлагают выкупить мобилизованных

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102614/39/1026143946_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_ddc522b3936d49b0c23554e49601a5c7.jpg

В ночь на среду Польша подняла в воздух дежурные военные самолеты страны и союзных сил на фоне якобы активности РФ на Украине.Польские военные утверждали, что предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами".Польские СМИ со ссылкой на NOTAM Федерального управления гражданской авиации США информировали, что четыре польских аэропорта, в том числе аэропорт Шопена в Варшаве, были закрыты из-за "незапланированной военной деятельности, связанной с обеспечением безопасности государства".Позже премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ночью якобы было нарушено воздушное пространство страны, угрозу ликвидируют.Заместитель министра национальной обороны республики Цезарий Томчик в соцсети X заявил, что над Польшей продолжается операция по нейтрализации объектов, которые нарушили границу.Позже польские военные заверили, что сбили несколько дронов, нарушивших их воздушное пространство.Утверждается, что "польские и союзные силы отслеживали десятки объектов с помощью радаров". В настоящее время ведется работа по локализации и определению возможных мест падения этих объектов.Военные также подчеркнули, что произошло "беспрецедентное нарушение воздушного пространства Польши беспилотниками", которое представляло "реальную угрозу".В свою очередь Туск заявил, что находится в постоянном контакте с генсеком НАТО Марком Рютте, проинформировал его о сбитых в Польше "объектах".Также он созвал экстренное заседание кабмина в связи с заявлениями о нарушении воздушного пространства страны, сообщил пресс-секретарь правительства Адам Шлапка.Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что с ночи находится на постоянной связи с министром обороны и военным руководством. Он посетил брифинг в Оперативном командовании ВС и готовится к совещанию в Бюро нацбезопасности с участием премьера. Президент подчеркнул, что безопасность страны является главным приоритетом.Затем Польша вернула на аэродромы самолеты. Продолжаются работы по поиску и установлению возможных мест падения объектов, нарушивших воздушное пространство.Польская полиция сообщила об обнаружении сбитого дрона в населенном пункте Чоснувка.Конгрессмен-республиканец, член комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Джо Уилсон тут же осудил Россию якобы за атаку дронов на Польшу.По его словам, это повод для администрации президента США Дональда Трампа немедленно ввести жесткие санкции против Кремля и усилить военную поддержку Украины.После нарушения воздушного пространства Польши неизвестными объектами глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети Х призвал Запад "ради коллективной безопасности Европы" начать перехватывать над Украиной все воздушные цели и дроны, запущенные Россией. Сибига также потребовал от Запада усилить противовоздушную оборону Украины.В свою очередь политолог Марат Баширов полагает, что Польшу атаковал Киев.В приграничных регионах Польши прежде не раз находили обломки беспилотников. В ноябре 2022 года две ракеты упали в селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной. Одна из них взорвалась, в результате погибли два человека. Позже власти Польши сообщили, что ракета была украинской.Информационный портал NaTemat ранее сообщал, что регулярные вылеты истребителей ВВС Польши якобы из-за активности российской авиации на Украине очень дорого обходятся польским налогоплательщикам. Согласно официальным данным министерства национальной обороны и ответам министерства на различные парламентские запросы, поступившие в последние годы, летный час польского истребителя F-16 стоит около 76-77 тысяч злотых (порядка 21 тысячи долларов).Провалы ВСУМинувшей ночью в украинской столице, а также в Виннице, Ровно, Львове, Луцке, Житомирской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях гремели взрывы.Российские военные ударили беспилотниками и ракетами по нескольким регионам. В том числе, "Герани" поражали цели в Киеве и Киевской области. ВС РФ нанесли ракетный удар по Василькову Киевской области. Там расположена вражеская авиабаза.Кроме того, военные ударили беспилотниками по целям ВСУ во Львове и Черниговской области, нанесли ракетный удар по целям в Житомире.Больше всего сообщений ночью поступало об ударах по объектам в Киевской и Сумской областях. Взрывы гремели в Киеве, Конотопе, Шостке и других районах.Кроме того, наносились удары по объектам противника на временно оккупированных ВСУ территориях ДНР.Украинские СМИ назвали сегодняшнюю атаку россиян - самой массированной за четыре месяца.Утром заместитель главы Винницкой областной администрации Наталья Заболотная посетовала, что в регионе были повреждены промышленные объекты. Деталей о типе объектов не приводится. По словам чиновницы, информации о пострадавших нет.Глава Хмельницкой областной администрации Сергей Тюрин рассказал, что ударами ВС РФ была уничтожена швейная фабрика. Кроме того, он заявил о повреждении автозаправки и транспорта. По данным украинских СМИ, в регионе также были поражены склады предприятия.Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что российские военные в ночь на среду поразили логистический узел ВСУ с военными грузами, вертолетную площадку, центр подготовки военнослужащих и производственные цеха БПЛА в городе Вилково Одесской области."Вилково - город на Дунае, через реку - Румыния, от которой идут постоянные военные грузы на паромах. Вертолетная площадка отнюдь не пустует. По сообщениям местных жителей, не менее десятка вертолетов постоянно на дежурстве. На турбазах, например "Пеликан", располагаются румынские военные. А также проводятся тренировки украинского спецназа и диверсантов. Судоремонтный завод с плавучим доком пару месяцев назад получил партию хорошего и дорогого оборудования. По словам местных, там шло изготовление БЭКов... Бывшая Вилковская исправительная колония №141 уже не первый год является тренировочным лагерем для ВСУ. А вилковский завод прессовых узлов, который примыкает к колонии, изготавливает детали БПЛА... Накрыли их капитально", - заверил Лебедев.По его словам, фиксировалась продолжительная вторичная детонация.Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем телеграм-канале написал, что ВС РФ взяли под огневой контроль участок трассы снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в черте Купянска Харьковской области.Эксперт также сообщил о зачистке территории от украинских военных и проверке подвалов в районе краеведческого музея и здания Купянской районной государственной администрации.А в силовых структурах рассказали, что российские войска уничтожили в районе Волчанска группу бойцов 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, которые находились под психотропными веществами. Там же сообщили, что количество пропавших без вести военнослужащих 80-й бригады ВСУ в Сумской области составляет уже сотни человек.Откупные от призываДепутат Верховной Рады Анна Скороход в интервью украинской телеведущей Лане Шевчук признала, что сотрудники военкомата, расположенного в районе "Дарницкий вагоноремонтный завод" Киева, предлагают родственникам выкупить насильно мобилизованных за 30 тысяч долларов."ДВРЗ в Киеве. Всем известная точка, как говорится, когда ты туда попадаешь, ты оттуда вряд ли выйдешь. Я вот сейчас написала заявление в ГБР (Государственное бюро расследований – ред.), на днях, относительного того, что человек попал на ДВРЗ, его "упаковали", его привезли на ДВРЗ, и его родственникам приходит смс с предложением выкупить его с ДВРЗ, чтобы он оттуда вышел за 30 тысяч долларов. Это один человек - 30 тысяч долларов, а вы представьте количество людей ежедневно", - сказала Скороход.В ВСУ катастрофически не хватает бойцов, и сотрудники украинских военкоматов этим пользуются. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах.Ранее выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук подтверждал, что военнообязанные на Украине платят по 30 тысяч долларов за то, чтобы их отпустили после мобилизации сотрудники военкомата.Украинское издание "Страна.ua" писало, что мобильные группы по принудительной мобилизации на Украине на месте предлагают мужчинам откупиться от призыва, полученные "откупные" делятся между сотрудниками военкоматов, полицейскими и "помощниками".При этом сейчас на Украине началась подготовка к мобилизации женщин, передает РИА Новости. В бригадах ВСУ вводятся должности советников командира по вопросам гендерного равенства.Подробнее о насильственной мобилизации - в материале Врач в Житомире спасала от насильственной мобилизации за $600 на сайте Украина.ру.

