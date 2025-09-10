https://ukraina.ru/20250910/ukraintsem-mozhet-stat-lish-byvshiy-russkiy-ischenko-o-rashizme-i-prosbakh-glavkoma-vsu-k-rossii-1068479976.html

Украинцем может стать лишь бывший русский: Ищенко о "рашизме" и просьбах главкома ВСУ к России

Украинцем может стать лишь бывший русский: Ищенко о "рашизме" и просьбах главкома ВСУ к России - 10.09.2025 Украина.ру

Украинцем может стать лишь бывший русский: Ищенко о "рашизме" и просьбах главкома ВСУ к России

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей: 00:46 – Об отъезде Ищенко с Украины; 02:19 – О нацификации Украины; 03:47 – Украина.ру, 10.09.2025

2025-09-10T18:53

2025-09-10T18:53

2025-09-10T18:53

видео

украина

россия

китай

ростислав ищенко

владимир зеленский

фролов александр

вооруженные силы украины

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0a/1068479737_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e37f94d9233d17e18646ded74e10bf88.jpg

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей: 00:46 – Об отъезде Ищенко с Украины; 02:19 – О нацификации Украины; 03:47 – О тактике ударов Зеленского и мыслях главкома ВСУ Сырского; 07:04 – Характерные черты самооценки у русских; 18:25 – О контактах Украины с МИ-6; 22:42 – Причины экономического рывка Китая; 26:39 – О парламентских выборах в Молдавии; 29:25 – О классической украинской литературе и фольклоре;31:41 – Почему люди устраивают революции? 51:32 – О правлении Александра ll; 55:56 – Церковный раскол при патриархе Никоне; 1:02:31 – О необходимости культурной близости стран; 1:08:09 – О рекламах в России и на Украине; 1:10:24 – Балтийское море как внутреннее озеро НАТО.

украина

россия

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, украина, россия, китай, ростислав ищенко, владимир зеленский, фролов александр, вооруженные силы украины, нато, видео