Украинцем может стать лишь бывший русский: Ищенко о "рашизме" и просьбах главкома ВСУ к России - 10.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250910/ukraintsem-mozhet-stat-lish-byvshiy-russkiy-ischenko-o-rashizme-i-prosbakh-glavkoma-vsu-k-rossii-1068479976.html
Украинцем может стать лишь бывший русский: Ищенко о "рашизме" и просьбах главкома ВСУ к России
Украинцем может стать лишь бывший русский: Ищенко о "рашизме" и просьбах главкома ВСУ к России - 10.09.2025 Украина.ру
Украинцем может стать лишь бывший русский: Ищенко о "рашизме" и просьбах главкома ВСУ к России
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей: 00:46 – Об отъезде Ищенко с Украины; 02:19 – О нацификации Украины; 03:47 – Украина.ру, 10.09.2025
2025-09-10T18:53
2025-09-10T18:53
видео
украина
россия
китай
ростислав ищенко
владимир зеленский
фролов александр
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0a/1068479737_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e37f94d9233d17e18646ded74e10bf88.jpg
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей: 00:46 – Об отъезде Ищенко с Украины; 02:19 – О нацификации Украины; 03:47 – О тактике ударов Зеленского и мыслях главкома ВСУ Сырского; 07:04 – Характерные черты самооценки у русских; 18:25 – О контактах Украины с МИ-6; 22:42 – Причины экономического рывка Китая; 26:39 – О парламентских выборах в Молдавии; 29:25 – О классической украинской литературе и фольклоре;31:41 – Почему люди устраивают революции? 51:32 – О правлении Александра ll; 55:56 – Церковный раскол при патриархе Никоне; 1:02:31 – О необходимости культурной близости стран; 1:08:09 – О рекламах в России и на Украине; 1:10:24 – Балтийское море как внутреннее озеро НАТО.
украина
россия
китай
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0a/1068479737_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3e7d64f8cb23a78a583be5f7834e19a2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, украина, россия, китай, ростислав ищенко, владимир зеленский, фролов александр, вооруженные силы украины, нато, видео
Видео, Украина, Россия, Китай, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, Фролов Александр, Вооруженные силы Украины, НАТО

Украинцем может стать лишь бывший русский: Ищенко о "рашизме" и просьбах главкома ВСУ к России

18:53 10.09.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей:

00:46 – Об отъезде Ищенко с Украины;
02:19 – О нацификации Украины;
03:47 – О тактике ударов Зеленского и мыслях главкома ВСУ Сырского;
07:04 – Характерные черты самооценки у русских;
18:25 – О контактах Украины с МИ-6;
22:42 – Причины экономического рывка Китая;
26:39 – О парламентских выборах в Молдавии;
29:25 – О классической украинской литературе и фольклоре;
31:41 – Почему люди устраивают революции?
51:32 – О правлении Александра ll;
55:56 – Церковный раскол при патриархе Никоне;
1:02:31 – О необходимости культурной близости стран;
1:08:09 – О рекламах в России и на Украине;
1:10:24 – Балтийское море как внутреннее озеро НАТО.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоУкраинаРоссияКитайРостислав ИщенкоВладимир ЗеленскийФролов АлександрВооруженные силы УкраиныНАТО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:24В Одесской области из воинской части похитили мобилизованного
19:12Трамп загадочно высказался об инциденте с дронами в Польше
19:01На территории Климовского района Брянской области объявлена опасность атаки FPV-дронов, — глава района.
19:00Лондон озабочен небом Польши, ЕС снова не желает энергоресурсов России. Новости к 19.00
18:53Украинцем может стать лишь бывший русский: Ищенко о "рашизме" и просьбах главкома ВСУ к России
18:46Хуснуллин сообщил о строительстве водоводов для ДНР в ускоренном
18:24Выяснились подробности удара по узлу подготовки БэК ВСУ в Одесской области
18:22Война СБУ и НАБУ обостряется, в квартире Миндича найден "жучок": главное на вечер 10 сентября
18:17Людоловы задержали оператора-украинца из австрийской телекомпании ORF, когда он ехал на съёмку
18:04В Конгрессе США анонсировали поправку о запрете тратить налоги американских граждан на Украину
18:00ВС РФ усиливают наступление на Северском направлении: продвижение в районе Григоровки и Серебрянки
17:44Трамп призвал приговорить к смертной казни наркомана, убившего украинку Заруцкую
17:27Военный эксперт Владимир Носков: ВСУ закроют Купянск и Боровую, окончательно демонтировав Сумской участок
17:24Глава МИД Польши подтвердил, что Белоруссия ночью оповещала Варшаву о дронах
17:11Большинство поляков считают Украину виновной в залёте дронов на территорию Польши
17:00Пять военных наград, которые особо ценятся бойцами на СВО
16:54"Пленки Миндича": как прослушка бизнесмена может угрожать Зеленскому
16:42"Матч" силовиков: в чем суть конфликта между СБУ и НАБУ
16:31Что не так с ударом по Яровой? Военкоры пытаются дать ответ
16:20Неизвестные дроны. Провокация Офиса президента Украины и очередная попытка втянуть НАТО в войну
Лента новостейМолния