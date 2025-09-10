https://ukraina.ru/20250910/ukraintsem-mozhet-stat-lish-byvshiy-russkiy-ischenko-o-rashizme-i-prosbakh-glavkoma-vsu-k-rossii-1068479976.html
Украинцем может стать лишь бывший русский: Ищенко о "рашизме" и просьбах главкома ВСУ к России
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей: 00:46 – Об отъезде Ищенко с Украины; 02:19 – О нацификации Украины; 03:47 – Украина.ру, 10.09.2025
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей: 00:46 – Об отъезде Ищенко с Украины; 02:19 – О нацификации Украины; 03:47 – О тактике ударов Зеленского и мыслях главкома ВСУ Сырского; 07:04 – Характерные черты самооценки у русских; 18:25 – О контактах Украины с МИ-6; 22:42 – Причины экономического рывка Китая; 26:39 – О парламентских выборах в Молдавии; 29:25 – О классической украинской литературе и фольклоре;31:41 – Почему люди устраивают революции? 51:32 – О правлении Александра ll; 55:56 – Церковный раскол при патриархе Никоне; 1:02:31 – О необходимости культурной близости стран; 1:08:09 – О рекламах в России и на Украине; 1:10:24 – Балтийское море как внутреннее озеро НАТО.
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей:
00:46 – Об отъезде Ищенко с Украины;
02:19 – О нацификации Украины;
03:47 – О тактике ударов Зеленского и мыслях главкома ВСУ Сырского;
07:04 – Характерные черты самооценки у русских;
18:25 – О контактах Украины с МИ-6;
22:42 – Причины экономического рывка Китая;
26:39 – О парламентских выборах в Молдавии;
29:25 – О классической украинской литературе и фольклоре;
31:41 – Почему люди устраивают революции?
51:32 – О правлении Александра ll;
55:56 – Церковный раскол при патриархе Никоне;
1:02:31 – О необходимости культурной близости стран;
1:08:09 – О рекламах в России и на Украине;
1:10:24 – Балтийское море как внутреннее озеро НАТО.