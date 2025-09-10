Алексей Рамм: Россия готовит удар на юг Харьковской области, чтобы доломать ВСУ в Славянске и Краматорске - 10.09.2025 Украина.ру
Алексей Рамм: Россия готовит удар на юг Харьковской области, чтобы доломать ВСУ в Славянске и Краматорске
Алексей Рамм: Россия готовит удар на юг Харьковской области, чтобы доломать ВСУ в Славянске и Краматорске - 10.09.2025 Украина.ру
Алексей Рамм: Россия готовит удар на юг Харьковской области, чтобы доломать ВСУ в Славянске и Краматорске
Мы еще не освободили Красноармейскую агломерацию. Если мы ее возьмем, зачистим Доброполье и пойдем на Очеретино, мы обвалим как минимум один маршрут снабжения Славянска/Краматорска. А дальше посмотрим, как будет действовать российское командование
2025-09-10T07:00
2025-09-10T07:00
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0a/1060178771_93:35:802:434_1920x0_80_0_0_3cfd2c0d82aee1b7c29d675feecb1030.jpg
Об этом гвардии майор, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Алексей, в прошлый раз мы с вами говорили, что когда армия России займет район трехграничья (стык ДНР, Днепропетровской и Запорожской областей), то мы будем дочищать два кармана на границе Днепропетровской области с ДНР ближе к Покровску, чтобы пойти на Новопавловку и Межевую. Этот ваш прогноз реализуется?- Реализуется, поскольку логика вооруженной борьбы в зоне СВО изменилась. Сейчас есть возможность урегулировать конфликт мирным путем, поэтому для ВС РФ в приоритете освободить Донбасс. Даже если для этого придется притормозить какими-то операциями в Сумской области и в других регионах.Самое сложное в освобождении Донбасса – взять Славянско-Краматорскую агломерацию. Просто так штурмом ее не взять. Надо серьезно подготовиться к выполнению этой задачи. Для этого необходимо нарушить снабжение украинского гарнизона. В противном случае тут повториться ситуация Артемовска, когда мы вели тяжелый встречный бой.Украинское командование рассчитывает, что мы в этих боях понесем потери, утратим численное преимущество и будем сговорчивее на переговорах. Поэтому стремиться разыграть карту Славянска/Краматорска. А российское командование перестраивает свои действия так, чтобы усилить борьбу за Донбасс.- В какой последовательности будем решать эти задачи по Донбассу? Какое значения для них будут иметь события у Золотого Колодезя?- Легко эти задачи решить не получится, поскольку у Славянска/Краматорска два логистических пути снабжения.Западный идет через Доброполье на Очеретино (не путать с Очеретино, которое мы взяли в прошлом году). Этот путь связывает Славянск/Краматорск с Днепропетровским коридором (трасса М-30) снабжения всей восточной группировки ВСУ.Северный идет через Изюм и Барвенково на Славянск.Если мы сделаем так, что у противника резко снизятся возможности по переброске сил и средств, мы сможем начать постепенный штурм Славянска/Краматорска: сначала один кусочек, потом – второй, потом – третий. Не одновременно со всех сторон.Теперь насчет прорыва к Золотому Колодезю.Изначально это был прорыв на Доброполье. Точнее, мы били севернее Родинского в обход по кратчайшему расстоянию до Доброполья. А сейчас направление наших усилий несколько изменилось. Теперь мы бьем из района Золотого Колодезя и Кучерова Яра. Но в целом ничего не меняется, потому что борьба за Доброполье продолжается. Им важно овладеть, чтобы перерезать западный логистический маршрут снабжения Славянска/Краматорска.Также предпринимаются определенные действия против северного маршрута. Я имею в виду наступление на линии Святогорск-Красный Лиман-Северск. Идут тяжелые бои. Напомню, что в 2022 году мы уже сражались на этом участке. Начали в апреле, закончили в июле. Вы помните все эти проблемы: меловые горы у Светогорска и нечастная переправа под Белогоровкой. Тем не менее, задача была выполнена.Кстати, еще тогда две бригады спецназа зачистили Серебрянское лесничество. Но после отступления в сентября 2022 года мы его уже два года пытаемся зачистить.Повторюсь, задача эта сложная. Сам Изюм мы не контролируем, а до него еще далеко. И без Изюма отрезать Славянск/Краматорск с севера будет тяжело.- Как раз сами украинцы пишут, что русские дроны начали работать и по трассе "Барвенково-Славянск", и по трассе "Изюм-Славянск". Может быть, удастся выйти на юг Харьковской области за счет продвижения в центральном Донбассе?- Это был бы оптимальный вариант.Если мы освободим Очеретино, оттуда будет удобно бить на Барвенково. А из Барвенково, не заходя в Изюм, двигаться вдоль границы Харьковской области и ДНР, чтобы отрезать Изюм от Славянска/Краматорска. Местность там чуть получше, чем от Изюма до Северодонецка.Да, русские дроны работают, но это не значит, что мы моментально перережем линию снабжения. Применение дронов должно быть более массированным. А для этого мы должны подойти ближе.- И все-таки, какой будет прогноз по сражениям вокруг Золотого Колодезя?- Поворачиваем на Доброполье, берем его, а оттуда наступаем на север до Очеретино. Не думаю, что российское командование решится на прорыв тонкой красной линией от Золотого Колодезя сразу на Очеретино. Когда ты зажат с двух сторон, узкий прорыв всегда тяжело защищать. Надо раздвинуть плечи и расширить прорыв.Тем более, российские войска уже повернулись на запад. Уже освобожден населенный пункт на подходе к Доброполью. Надеюсь, у нас получится оперативно зайти в Доброполье.- А к востоку от Славянско-Краматорской агломерации (где Часов Яр) нам следует чего-то ожидать?- Повторюсь, пока не будут обрезаны основные магистрали снабжения, российское командование не будет лезть в эту огромную агломерацию.Да, есть мнение, что мы основные рубежи обороны ВСУ якобы прошли еще во время битвы за Часов Яр, но сам по себе город или населенный пункт – это удобное место для обороны. Зачем вступать в непредсказуемые встречные бои, в которых у нас не будет преимущества?Тем более, мы еще не освободили Красноармейскую агломерацию. Если мы ее возьмем, зачистим Доброполье и пойдем на Очеретино, мы обвалим как минимум один маршрут снабжения Славянска/Краматорска. А дальше посмотрим, как будет действовать российское командование.Да, у нас есть успехи в районе Северска и Красного Лимана. Но весна-лето 2022 года показали, что даже с занятием этих выгодных позиций приступать к штурму Славянска-Краматорска нецелесообразно. Поэтому российское командование, сманеврировав силами и средствами, пошла на Попасную и Артемовск.Эти территории у нас освобождены. Но у нас остается незакрытый вопрос с Изюмом. С ним надо что-то решать.- Насчет Изюма. Будут у вас какие-то ожидания от "половины Купянска" либо в плане овладения городом, либо в плане стягивания туда вражеских резервов?- В 2022 году бросок на Изюм начался именно с Купянска. До Изюма мы дошли быстро, но за город дрались целый месяц. Да, российское командование пыталось его обойти, двигаясь на Барвенково, но в итоге пришлось штурмовать город в лоб.Хотя тут сильно помог прорыв 2-го армейского корпуса (тогда еще луганского), который, двигаясь на восточном берегу Оскола, одновременно с 20-й армией вмял элитную 1-ю бригаду Нацгвардии Украины в Оскольское водохранилище. Сейчас российское командование явно не рассчитывает на быстрый бросок к Изюму даже с занятием Купянска.Да, мы контролируем часть западного берега Оскола, но у ВСУ остается серьезный плацдарм на восточном берегу Оскола в районе Купянск-Узлового. С ним тоже надо решать вопрос. Пока он существует, наступать будет сложно.- Вы сказали, что мы может быть, будем жертвовать операциями в Сумской области ради освобождения Донбасса. Но сейчас поступают сообщения, что "Юнаковка вот теперь точно-всё".- Юнаковка-то "точно всё". Но я должен сказать, что в последние две недели на линии фронта была беспрецедентная ситуация. Об этом мало писали в СМИ, но на самом деле украинское командование собрало кучу сил и попытаться добиться хоть какой-то победы в преддверии саммита ШОС и встреч "коалиции желающих".Причем обратите внимание, как западная пропаганда преподносила каждый украинский чих. Они уже раз десять срезали северный выступ нашего прорыва у Золотого Колодезя и Кучерова Яра. А когда побед уже совсем не было, стали говорить, что "Россия проиграла летнюю кампанию".Короче говоря, шли тяжелые встречные бои. Но даже при таком накале страстей мы продвигались вперед. Сейчас ситуация несколько успокоилась. Посмотрим, что предпримет российское командование.- Давайте подытожим нашу беседу.- Герасимов подвел итоги летней кампании. Началась осенне-зимняя кампания. Наша задача – выйти на позиции, которые позволяют начать освобождение Славянска/Краматорска. Повоевать придется, потому что мы пока не перерубили линии снабжения. В города и в любой населенный пункт лезть не будем. Будем бить наверняка.О других аспектах СВО - в интервью Алексея Живова: Россия переосмыслила стратегию применения дронов и скоро кардинально изменит облик войны
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Мы еще не освободили Красноармейскую агломерацию. Если мы ее возьмем, зачистим Доброполье и пойдем на Очеретино, мы обвалим как минимум один маршрут снабжения Славянска/Краматорска. А дальше посмотрим, как будет действовать российское командование
Об этом гвардии майор, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Алексей, в прошлый раз мы с вами говорили, что когда армия России займет район трехграничья (стык ДНР, Днепропетровской и Запорожской областей), то мы будем дочищать два кармана на границе Днепропетровской области с ДНР ближе к Покровску, чтобы пойти на Новопавловку и Межевую. Этот ваш прогноз реализуется?
- Реализуется, поскольку логика вооруженной борьбы в зоне СВО изменилась. Сейчас есть возможность урегулировать конфликт мирным путем, поэтому для ВС РФ в приоритете освободить Донбасс. Даже если для этого придется притормозить какими-то операциями в Сумской области и в других регионах.
Алексей Рамм интервью - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
17 июля, 07:30
Алексей Рамм: Россия готовится перерезать днепропетровский коридор ВСУ и начать битву за ворота в Сумы Тактику бьет оперативное искусство. Оперативное искусство бьет стратегия. На стратегическом уровне украинской войны мы одержали победу. На оперативном уровне тоже одерживаем победу. Следующий уровень – оперативно-тактический, считает военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
Самое сложное в освобождении Донбасса – взять Славянско-Краматорскую агломерацию. Просто так штурмом ее не взять. Надо серьезно подготовиться к выполнению этой задачи. Для этого необходимо нарушить снабжение украинского гарнизона. В противном случае тут повториться ситуация Артемовска, когда мы вели тяжелый встречный бой.
Украинское командование рассчитывает, что мы в этих боях понесем потери, утратим численное преимущество и будем сговорчивее на переговорах. Поэтому стремиться разыграть карту Славянска/Краматорска. А российское командование перестраивает свои действия так, чтобы усилить борьбу за Донбасс.
- В какой последовательности будем решать эти задачи по Донбассу? Какое значения для них будут иметь события у Золотого Колодезя?
- Легко эти задачи решить не получится, поскольку у Славянска/Краматорска два логистических пути снабжения.
Западный идет через Доброполье на Очеретино (не путать с Очеретино, которое мы взяли в прошлом году). Этот путь связывает Славянск/Краматорск с Днепропетровским коридором (трасса М-30) снабжения всей восточной группировки ВСУ.
Северный идет через Изюм и Барвенково на Славянск.
Если мы сделаем так, что у противника резко снизятся возможности по переброске сил и средств, мы сможем начать постепенный штурм Славянска/Краматорска: сначала один кусочек, потом – второй, потом – третий. Не одновременно со всех сторон.
Теперь насчет прорыва к Золотому Колодезю.
Изначально это был прорыв на Доброполье. Точнее, мы били севернее Родинского в обход по кратчайшему расстоянию до Доброполья. А сейчас направление наших усилий несколько изменилось. Теперь мы бьем из района Золотого Колодезя и Кучерова Яра. Но в целом ничего не меняется, потому что борьба за Доброполье продолжается. Им важно овладеть, чтобы перерезать западный логистический маршрут снабжения Славянска/Краматорска.
Также предпринимаются определенные действия против северного маршрута. Я имею в виду наступление на линии Святогорск-Красный Лиман-Северск. Идут тяжелые бои. Напомню, что в 2022 году мы уже сражались на этом участке. Начали в апреле, закончили в июле. Вы помните все эти проблемы: меловые горы у Светогорска и нечастная переправа под Белогоровкой. Тем не менее, задача была выполнена.
Кстати, еще тогда две бригады спецназа зачистили Серебрянское лесничество. Но после отступления в сентября 2022 года мы его уже два года пытаемся зачистить.
Повторюсь, задача эта сложная. Сам Изюм мы не контролируем, а до него еще далеко. И без Изюма отрезать Славянск/Краматорск с севера будет тяжело.
- Как раз сами украинцы пишут, что русские дроны начали работать и по трассе "Барвенково-Славянск", и по трассе "Изюм-Славянск". Может быть, удастся выйти на юг Харьковской области за счет продвижения в центральном Донбассе?
- Это был бы оптимальный вариант.
Если мы освободим Очеретино, оттуда будет удобно бить на Барвенково. А из Барвенково, не заходя в Изюм, двигаться вдоль границы Харьковской области и ДНР, чтобы отрезать Изюм от Славянска/Краматорска. Местность там чуть получше, чем от Изюма до Северодонецка.
Да, русские дроны работают, но это не значит, что мы моментально перережем линию снабжения. Применение дронов должно быть более массированным. А для этого мы должны подойти ближе.
- И все-таки, какой будет прогноз по сражениям вокруг Золотого Колодезя?
- Поворачиваем на Доброполье, берем его, а оттуда наступаем на север до Очеретино. Не думаю, что российское командование решится на прорыв тонкой красной линией от Золотого Колодезя сразу на Очеретино. Когда ты зажат с двух сторон, узкий прорыв всегда тяжело защищать. Надо раздвинуть плечи и расширить прорыв.
Тем более, российские войска уже повернулись на запад. Уже освобожден населенный пункт на подходе к Доброполью. Надеюсь, у нас получится оперативно зайти в Доброполье.
- А к востоку от Славянско-Краматорской агломерации (где Часов Яр) нам следует чего-то ожидать?
- Повторюсь, пока не будут обрезаны основные магистрали снабжения, российское командование не будет лезть в эту огромную агломерацию.
Да, есть мнение, что мы основные рубежи обороны ВСУ якобы прошли еще во время битвы за Часов Яр, но сам по себе город или населенный пункт – это удобное место для обороны. Зачем вступать в непредсказуемые встречные бои, в которых у нас не будет преимущества?
Тем более, мы еще не освободили Красноармейскую агломерацию. Если мы ее возьмем, зачистим Доброполье и пойдем на Очеретино, мы обвалим как минимум один маршрут снабжения Славянска/Краматорска. А дальше посмотрим, как будет действовать российское командование.
Да, у нас есть успехи в районе Северска и Красного Лимана. Но весна-лето 2022 года показали, что даже с занятием этих выгодных позиций приступать к штурму Славянска-Краматорска нецелесообразно. Поэтому российское командование, сманеврировав силами и средствами, пошла на Попасную и Артемовск.
Эти территории у нас освобождены. Но у нас остается незакрытый вопрос с Изюмом. С ним надо что-то решать.
- Насчет Изюма. Будут у вас какие-то ожидания от "половины Купянска" либо в плане овладения городом, либо в плане стягивания туда вражеских резервов?
- В 2022 году бросок на Изюм начался именно с Купянска. До Изюма мы дошли быстро, но за город дрались целый месяц. Да, российское командование пыталось его обойти, двигаясь на Барвенково, но в итоге пришлось штурмовать город в лоб.
Хотя тут сильно помог прорыв 2-го армейского корпуса (тогда еще луганского), который, двигаясь на восточном берегу Оскола, одновременно с 20-й армией вмял элитную 1-ю бригаду Нацгвардии Украины в Оскольское водохранилище. Сейчас российское командование явно не рассчитывает на быстрый бросок к Изюму даже с занятием Купянска.
Да, мы контролируем часть западного берега Оскола, но у ВСУ остается серьезный плацдарм на восточном берегу Оскола в районе Купянск-Узлового. С ним тоже надо решать вопрос. Пока он существует, наступать будет сложно.
- Вы сказали, что мы может быть, будем жертвовать операциями в Сумской области ради освобождения Донбасса. Но сейчас поступают сообщения, что "Юнаковка вот теперь точно-всё".
- Юнаковка-то "точно всё". Но я должен сказать, что в последние две недели на линии фронта была беспрецедентная ситуация. Об этом мало писали в СМИ, но на самом деле украинское командование собрало кучу сил и попытаться добиться хоть какой-то победы в преддверии саммита ШОС и встреч "коалиции желающих".
Причем обратите внимание, как западная пропаганда преподносила каждый украинский чих. Они уже раз десять срезали северный выступ нашего прорыва у Золотого Колодезя и Кучерова Яра. А когда побед уже совсем не было, стали говорить, что "Россия проиграла летнюю кампанию".
Владимир Носков - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
6 сентября, 06:15
Владимир Носков: Пока ВСУ пытаются удержать Купянск за счет демонтажа Сум, Россия наступает на ГуляйполеКиевский режим вместо того, чтобы равномерно усиливать все подразделения людским ресурсом, концентрирует их в ряде элитных подразделений. А устойчивость линейных бригад определяется исключительно их дроновыми возможностями. Такой подход ведет к деградации ВСУ, когда они не смогут не только наступать, но и вести активную оборону
Короче говоря, шли тяжелые встречные бои. Но даже при таком накале страстей мы продвигались вперед. Сейчас ситуация несколько успокоилась. Посмотрим, что предпримет российское командование.
- Давайте подытожим нашу беседу.
- Герасимов подвел итоги летней кампании. Началась осенне-зимняя кампания. Наша задача – выйти на позиции, которые позволяют начать освобождение Славянска/Краматорска. Повоевать придется, потому что мы пока не перерубили линии снабжения. В города и в любой населенный пункт лезть не будем. Будем бить наверняка.
О других аспектах СВО - в интервью Алексея Живова: Россия переосмыслила стратегию применения дронов и скоро кардинально изменит облик войны
