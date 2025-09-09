https://ukraina.ru/20250909/zelenskiy-ne-khochet-ukhodit-iz-donbassa-v-polshe-ukraintsev-lishayut-vyplat-glavnoe-na-1300-9-sentyabrya-1068394033.html

Зеленский не хочет уходить из Донбасса, в Польше украинцев лишают выплат. Главное на 13:00 9 сентября

Владимир Зеленский заявил, что не может вывести ВСУ из Донбасса. МВД Польши анонсировало проверки получающих соцвыплаты украинцев. ВС РФ продвигаются в Купянске

Зеленский отказывается уходить из ДонбассаГлава киевского режима дал интервью американскому изданию ABC, в котором сделал ряд заявлений касательно боевых действий. В частности, Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не могут выйти из оккупированной части Донецкой Народной Республики (ДНР), поскольку именно там находятся наиболее сильные укрепления, подготовленные для обороны.Он также сказал, что в том случае, если Донбасс полностью перейдет под контроль России, нет никаких гарантий, что ВС РФ не пойдут на Харьков и отметил, что после полного освобождения Донбасса у российских войск открывается путь на Днепропетровск.Диктатор Украины также выразил уверенность в том, что Россия не сможет полностью освободить Донбасс до конца 2025 года, поскольку "для этого понадобятся годы и миллионы жизней".В разговоре с журналистом ABC Владимир Зеленский также упомянул президента США Дональда Трампа, заявив, что "он хочет закончить эту войну и имеет все возможности для этого". При этом глава киевского режима выразил сожаление, что встреча Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным состоялась и пожаловался на то, что российский лидер не хочет встречаться с ним.Кроме того, Зеленский в очередной раз отказался от предложения президента России встретится в Москве, поскольку "мою страну ежедневно бомбят" и заявил, что данное предложение является неприемлемым.О том, что происходило на встрече Владимира Зеленского с "коалицией желающих" читайте в материале Михаил Павлива "Инсайдеры: Уиткофф наорал на Ермака. Отчего переговорщик Трампа был в бешенстве" на сайте Украина.ру Неработающие украинцы не должны получать соцвыплаты В министерстве внутренних дел Польши заявили, что сотрудники ведомства будут регулярно проверять живущих в стране граждан Украины на предмет трудоустройства – об этом сообщают польские СМИ.Как отметили в ведомстве, причина проверок заключается в получении украинскими переселенцами пособия "800+" - выплаты в 800 злотых на каждого ребенка.Ранее президент Польши Кароль наложил вето на закон, предоставляющий соцвыплаты и медобеспечение неработающим гражданам Украины, в том числе вышеупомянутого пособия на детей. В настоящий момент парламент Польши рассматривает новый проект закона о помощи гражданам Украины, который предполагает лишение неработающих иностранцев соцвыплат.МВД Польши отмечает, что получить данное пособие довольно просто – достаточно подать заявление, чтобы получать выплаты весь следующий год. Однако, отметили в ведомстве, в случае с гражданами Украины их трудоустройство будет проверяться ежемесячно с целью избежать получения выплат неработающими украинцами.Ранее, 8 сентября, стало известно, что в Польше с 1 октября больше нельзя будет управлять автомобилем с украинским водительским удостоверением.Что происходит на фронтеНа Купянском направлении ВС РФ значительно продвинулись в городской черте Купянска – на этот раз на восточном берегу реки Оскол – об этом сообщает телеграм-канал "Новости СВО и мира". По информации канала, под контроль армии России перешло около 7 квадратных километров, штурмовые группы дошли до построек Купянского молочноконсервного завода.Также телеграм-канал "Новости СВО и мира" сообщает о продвижении ВС РФ в поселке Шандриголово на Краснолиманском направлении. Кроме того, по информации российского картографического ресурса Divgen, на том же направлении подразделения группировки войск "Запад" заняли центральную часть населенного пункта Кировск (Заречное). Военные аналитики отмечают, что после овладения данным поселком у подразделений армии России будет открыта прямая дорога на Красный Лиман.Российские БПЛА-камикадзе начали поражать цели на трассе Изюм-Барвенково в Харьковской области – об этом пишет украинский военнослужащий Александр Аронец, который подчеркивает, что автомобиль ВСУ был уничтожен примерно в 40-50 километрах от линии боевого соприкосновения.На Днепропетровском направлении подразделения группировки войск "Восток" ВС РФ ведут бои за населенный пункт Сосновка, в ходе боев отражены две контратаки ВСУ – об этом сообщает телеграм-канал "Воин DV". Кроме того, канал сообщает, что подразделения армии России ведут наступление на село Новопетровское (Терновое).Минувшей ночью ВКС России нанесли массированный удар авиабомбами и беспилотниками "герань" по целям в Славянске, Краматорске и Дружковке в ДНР – об этом сообщает военный корреспондент Александр Коц. Как сообщает телеграм-канал "Донбасский партизан", в результате налета были уничтожены склады бригады "Лють" Нацгвардии Украины.Министерство обороны России сообщает, что средства ПВО ВС РФ за сутки сбили 5 украинских крылатых ракет, и 5 ракет HIMARS. Кроме того, ведомство сообщает, что за минувшую ночь был перехвачен и уничтожен 31 украинский БПЛА. Из них 15 были сбиты над акваторией Черного моря, 7 – над территорией Белгородской области, 3 – над территорией Курской области, по 2 – над Крымом и Краснодарским краем, и по одному – над Тамбовской и Воронежской областями. Всего же за минувшие сутки ПВО ВС РФ сбила 230 украинских БПЛА.В Макеевке в ДНР в результате налета украинских БПЛА вечером 8 сентября были полностью уничтожены четыре квартиры в одном из многоэтажных домов – об этом сообщает МЧС по Донецкой народной республике. В ведомстве также заявили, что в результате удара по жилому дому погиб один мужчина, ему были 49 лет. Также получили ранения мужчина и женщина 1969 года рождения, еще 20 человек эвакуированы с места происшествия.О новшествах, которые применяют ВС РФ в ходе Специальной военной операции читайте в материале Геннадия Алехина "Стальная кавалерия снова в бою. Тактические новинки спецоперации" на сайте Украина.ру.

