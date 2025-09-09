Зеленский не хочет уходить из Донбасса, в Польше украинцев лишают выплат. Главное на 13:00 9 сентября - 09.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250909/zelenskiy-ne-khochet-ukhodit-iz-donbassa-v-polshe-ukraintsev-lishayut-vyplat-glavnoe-na-1300-9-sentyabrya-1068394033.html
Зеленский не хочет уходить из Донбасса, в Польше украинцев лишают выплат. Главное на 13:00 9 сентября
Зеленский не хочет уходить из Донбасса, в Польше украинцев лишают выплат. Главное на 13:00 9 сентября - 09.09.2025 Украина.ру
Зеленский не хочет уходить из Донбасса, в Польше украинцев лишают выплат. Главное на 13:00 9 сентября
Владимир Зеленский заявил, что не может вывести ВСУ из Донбасса. МВД Польши анонсировало проверки получающих соцвыплаты украинцев. ВС РФ продвигаются в Купянске
2025-09-09T13:18
2025-09-09T14:38
россия
польша
украина
владимир зеленский
трамп и зеленский
дональд трамп
вооруженные силы украины
украина.ру
вкс
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/09/1068400129_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_15b662ca0b411b0bfae5bfe1b1fbc0e7.jpg
Зеленский отказывается уходить из ДонбассаГлава киевского режима дал интервью американскому изданию ABC, в котором сделал ряд заявлений касательно боевых действий. В частности, Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не могут выйти из оккупированной части Донецкой Народной Республики (ДНР), поскольку именно там находятся наиболее сильные укрепления, подготовленные для обороны.Он также сказал, что в том случае, если Донбасс полностью перейдет под контроль России, нет никаких гарантий, что ВС РФ не пойдут на Харьков и отметил, что после полного освобождения Донбасса у российских войск открывается путь на Днепропетровск.Диктатор Украины также выразил уверенность в том, что Россия не сможет полностью освободить Донбасс до конца 2025 года, поскольку "для этого понадобятся годы и миллионы жизней".В разговоре с журналистом ABC Владимир Зеленский также упомянул президента США Дональда Трампа, заявив, что "он хочет закончить эту войну и имеет все возможности для этого". При этом глава киевского режима выразил сожаление, что встреча Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным состоялась и пожаловался на то, что российский лидер не хочет встречаться с ним.Кроме того, Зеленский в очередной раз отказался от предложения президента России встретится в Москве, поскольку "мою страну ежедневно бомбят" и заявил, что данное предложение является неприемлемым.О том, что происходило на встрече Владимира Зеленского с "коалицией желающих" читайте в материале Михаил Павлива "Инсайдеры: Уиткофф наорал на Ермака. Отчего переговорщик Трампа был в бешенстве" на сайте Украина.ру Неработающие украинцы не должны получать соцвыплаты В министерстве внутренних дел Польши заявили, что сотрудники ведомства будут регулярно проверять живущих в стране граждан Украины на предмет трудоустройства – об этом сообщают польские СМИ.Как отметили в ведомстве, причина проверок заключается в получении украинскими переселенцами пособия "800+" - выплаты в 800 злотых на каждого ребенка.Ранее президент Польши Кароль наложил вето на закон, предоставляющий соцвыплаты и медобеспечение неработающим гражданам Украины, в том числе вышеупомянутого пособия на детей. В настоящий момент парламент Польши рассматривает новый проект закона о помощи гражданам Украины, который предполагает лишение неработающих иностранцев соцвыплат.МВД Польши отмечает, что получить данное пособие довольно просто – достаточно подать заявление, чтобы получать выплаты весь следующий год. Однако, отметили в ведомстве, в случае с гражданами Украины их трудоустройство будет проверяться ежемесячно с целью избежать получения выплат неработающими украинцами.Ранее, 8 сентября, стало известно, что в Польше с 1 октября больше нельзя будет управлять автомобилем с украинским водительским удостоверением.Что происходит на фронтеНа Купянском направлении ВС РФ значительно продвинулись в городской черте Купянска – на этот раз на восточном берегу реки Оскол – об этом сообщает телеграм-канал "Новости СВО и мира". По информации канала, под контроль армии России перешло около 7 квадратных километров, штурмовые группы дошли до построек Купянского молочноконсервного завода.Также телеграм-канал "Новости СВО и мира" сообщает о продвижении ВС РФ в поселке Шандриголово на Краснолиманском направлении. Кроме того, по информации российского картографического ресурса Divgen, на том же направлении подразделения группировки войск "Запад" заняли центральную часть населенного пункта Кировск (Заречное). Военные аналитики отмечают, что после овладения данным поселком у подразделений армии России будет открыта прямая дорога на Красный Лиман.Российские БПЛА-камикадзе начали поражать цели на трассе Изюм-Барвенково в Харьковской области – об этом пишет украинский военнослужащий Александр Аронец, который подчеркивает, что автомобиль ВСУ был уничтожен примерно в 40-50 километрах от линии боевого соприкосновения.На Днепропетровском направлении подразделения группировки войск "Восток" ВС РФ ведут бои за населенный пункт Сосновка, в ходе боев отражены две контратаки ВСУ – об этом сообщает телеграм-канал "Воин DV". Кроме того, канал сообщает, что подразделения армии России ведут наступление на село Новопетровское (Терновое).Минувшей ночью ВКС России нанесли массированный удар авиабомбами и беспилотниками "герань" по целям в Славянске, Краматорске и Дружковке в ДНР – об этом сообщает военный корреспондент Александр Коц. Как сообщает телеграм-канал "Донбасский партизан", в результате налета были уничтожены склады бригады "Лють" Нацгвардии Украины.Министерство обороны России сообщает, что средства ПВО ВС РФ за сутки сбили 5 украинских крылатых ракет, и 5 ракет HIMARS. Кроме того, ведомство сообщает, что за минувшую ночь был перехвачен и уничтожен 31 украинский БПЛА. Из них 15 были сбиты над акваторией Черного моря, 7 – над территорией Белгородской области, 3 – над территорией Курской области, по 2 – над Крымом и Краснодарским краем, и по одному – над Тамбовской и Воронежской областями. Всего же за минувшие сутки ПВО ВС РФ сбила 230 украинских БПЛА.В Макеевке в ДНР в результате налета украинских БПЛА вечером 8 сентября были полностью уничтожены четыре квартиры в одном из многоэтажных домов – об этом сообщает МЧС по Донецкой народной республике. В ведомстве также заявили, что в результате удара по жилому дому погиб один мужчина, ему были 49 лет. Также получили ранения мужчина и женщина 1969 года рождения, еще 20 человек эвакуированы с места происшествия.О новшествах, которые применяют ВС РФ в ходе Специальной военной операции читайте в материале Геннадия Алехина "Стальная кавалерия снова в бою. Тактические новинки спецоперации" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250909/1068387751.html
https://ukraina.ru/20250909/novoe-predlozhenie-ssha-zagovor-v-durdome-i-piar-aktsii-vsu-na-fronte-glavnoe-na-utro-9-sentyabrya--1068375425.html
россия
польша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Фёдор Громов
Фёдор Громов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/09/1068400129_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_bd524734c2081819e494adb74739f501.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, польша, украина, владимир зеленский, трамп и зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, украина.ру, вкс, вс рф, эксклюзив, хроники
Россия, Польша, Украина, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВКС, ВС РФ, Эксклюзив, Хроники

Зеленский не хочет уходить из Донбасса, в Польше украинцев лишают выплат. Главное на 13:00 9 сентября

13:18 09.09.2025 (обновлено: 14:38 09.09.2025)
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Донбасс
Зеленский Донбасс - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Фёдор Громов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Владимир Зеленский заявил, что не может вывести ВСУ из Донбасса. МВД Польши анонсировало проверки получающих соцвыплаты украинцев. ВС РФ продвигаются в Купянске
Зеленский отказывается уходить из Донбасса
Глава киевского режима дал интервью американскому изданию ABC, в котором сделал ряд заявлений касательно боевых действий. В частности, Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не могут выйти из оккупированной части Донецкой Народной Республики (ДНР), поскольку именно там находятся наиболее сильные укрепления, подготовленные для обороны.
Он также сказал, что в том случае, если Донбасс полностью перейдет под контроль России, нет никаких гарантий, что ВС РФ не пойдут на Харьков и отметил, что после полного освобождения Донбасса у российских войск открывается путь на Днепропетровск.
Диктатор Украины также выразил уверенность в том, что Россия не сможет полностью освободить Донбасс до конца 2025 года, поскольку "для этого понадобятся годы и миллионы жизней".
В разговоре с журналистом ABC Владимир Зеленский также упомянул президента США Дональда Трампа, заявив, что "он хочет закончить эту войну и имеет все возможности для этого". При этом глава киевского режима выразил сожаление, что встреча Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным состоялась и пожаловался на то, что российский лидер не хочет встречаться с ним.
Кроме того, Зеленский в очередной раз отказался от предложения президента России встретится в Москве, поскольку "мою страну ежедневно бомбят" и заявил, что данное предложение является неприемлемым.
О том, что происходило на встрече Владимира Зеленского с "коалицией желающих" читайте в материале Михаил Павлива "Инсайдеры: Уиткофф наорал на Ермака. Отчего переговорщик Трампа был в бешенстве" на сайте Украина.ру
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
12:27
Украина ищет 300 млрд гривен на войну до конца годаНынешнее руководство Украины озабочено поиском дополнительных средств финансирования своих военных расходов. Об этом 9 сентября сообщает телеграм-канал Украина.ру
Неработающие украинцы не должны получать соцвыплаты
В министерстве внутренних дел Польши заявили, что сотрудники ведомства будут регулярно проверять живущих в стране граждан Украины на предмет трудоустройства – об этом сообщают польские СМИ.
Как отметили в ведомстве, причина проверок заключается в получении украинскими переселенцами пособия "800+" - выплаты в 800 злотых на каждого ребенка.
Ранее президент Польши Кароль наложил вето на закон, предоставляющий соцвыплаты и медобеспечение неработающим гражданам Украины, в том числе вышеупомянутого пособия на детей. В настоящий момент парламент Польши рассматривает новый проект закона о помощи гражданам Украины, который предполагает лишение неработающих иностранцев соцвыплат.
МВД Польши отмечает, что получить данное пособие довольно просто – достаточно подать заявление, чтобы получать выплаты весь следующий год. Однако, отметили в ведомстве, в случае с гражданами Украины их трудоустройство будет проверяться ежемесячно с целью избежать получения выплат неработающими украинцами.
Ранее, 8 сентября, стало известно, что в Польше с 1 октября больше нельзя будет управлять автомобилем с украинским водительским удостоверением.
Что происходит на фронте
На Купянском направлении ВС РФ значительно продвинулись в городской черте Купянска – на этот раз на восточном берегу реки Оскол – об этом сообщает телеграм-канал "Новости СВО и мира". По информации канала, под контроль армии России перешло около 7 квадратных километров, штурмовые группы дошли до построек Купянского молочноконсервного завода.
Также телеграм-канал "Новости СВО и мира" сообщает о продвижении ВС РФ в поселке Шандриголово на Краснолиманском направлении. Кроме того, по информации российского картографического ресурса Divgen, на том же направлении подразделения группировки войск "Запад" заняли центральную часть населенного пункта Кировск (Заречное). Военные аналитики отмечают, что после овладения данным поселком у подразделений армии России будет открыта прямая дорога на Красный Лиман.
Российские БПЛА-камикадзе начали поражать цели на трассе Изюм-Барвенково в Харьковской области – об этом пишет украинский военнослужащий Александр Аронец, который подчеркивает, что автомобиль ВСУ был уничтожен примерно в 40-50 километрах от линии боевого соприкосновения.
На Днепропетровском направлении подразделения группировки войск "Восток" ВС РФ ведут бои за населенный пункт Сосновка, в ходе боев отражены две контратаки ВСУ – об этом сообщает телеграм-канал "Воин DV". Кроме того, канал сообщает, что подразделения армии России ведут наступление на село Новопетровское (Терновое).
Минувшей ночью ВКС России нанесли массированный удар авиабомбами и беспилотниками "герань" по целям в Славянске, Краматорске и Дружковке в ДНР – об этом сообщает военный корреспондент Александр Коц. Как сообщает телеграм-канал "Донбасский партизан", в результате налета были уничтожены склады бригады "Лють" Нацгвардии Украины.
Министерство обороны России сообщает, что средства ПВО ВС РФ за сутки сбили 5 украинских крылатых ракет, и 5 ракет HIMARS. Кроме того, ведомство сообщает, что за минувшую ночь был перехвачен и уничтожен 31 украинский БПЛА. Из них 15 были сбиты над акваторией Черного моря, 7 – над территорией Белгородской области, 3 – над территорией Курской области, по 2 – над Крымом и Краснодарским краем, и по одному – над Тамбовской и Воронежской областями. Всего же за минувшие сутки ПВО ВС РФ сбила 230 украинских БПЛА.
В Макеевке в ДНР в результате налета украинских БПЛА вечером 8 сентября были полностью уничтожены четыре квартиры в одном из многоэтажных домов – об этом сообщает МЧС по Донецкой народной республике. В ведомстве также заявили, что в результате удара по жилому дому погиб один мужчина, ему были 49 лет. Также получили ранения мужчина и женщина 1969 года рождения, еще 20 человек эвакуированы с места происшествия.
Главное за ночь 1 - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
09:00
Новое предложение США, "заговор в дурдоме" и пиар-акции ВСУ на фронте. Главное на утро 9 сентября США выдвинули Евросоюзу требование отказаться от российского газа в обмен на новый пакет санкций против России. "Побег" экс-главы украинского МИД Дмитрия Кулебы из страны — это настоящий "заговор в дурдоме". На Краснолиманском направлении ВСУ проводят пиар-акции по установке флагов
О новшествах, которые применяют ВС РФ в ходе Специальной военной операции читайте в материале Геннадия Алехина "Стальная кавалерия снова в бою. Тактические новинки спецоперации" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияПольшаУкраинаВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийДональд ТрампВооруженные силы УкраиныУкраина.руВКСВС РФЭксклюзивХроники
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:16Что Польша хочет устроить на Украине и при чём здесь Зеленский и декоммунизация — Гаспарян
15:11"Превентивная мера": Туск объяснил закрытие границы с Беларусью
15:10Аллею Российской Славы открыли в центре Луганска
14:56Наступление вдоль Вороной: военкоры посчитали потери ВСУ при отражении контратак под Сосновкой
14:55ВСУ отступают. Российские силы занимают промышленный район на северо-востоке Купянска
14:46"Отмените санкции": стало известно, в связи с чем Евросоюз поставил Украине ультиматум
14:29По команде "Ап!" Почему режим Зеленского в концлагере "Украина" не замечает выкрутасов нардепа Дубинского
14:26Навроцкий дал четкий ответ: Польша закрыла тему отправки военных на Украину
14:26Российские дроны эффективно охотятся на ВСУ
14:06Трамп выбирает потенциальных кандидатов на место президента Украины - СМИ
14:02Реабилитация нацизма как угроза: почему Лавров выступил с предупреждением
13:59Британец Джонсон выдумал быстрый способ завершения СВО
13:51Белоруссия, Молдавия и Украина – мировые лидеры по смертности от употребления алкоголя
13:40ВС РФ уничтожили пусковую установку и кабину управления ЗРК С-300 ВСУ - Минобороны
13:26В ДНР открылась фотовыставка о разгроме милитаристской Японии
13:19Южно-Донецкое направление: группа войск "Восток" наступает
13:18Зеленский не хочет уходить из Донбасса, в Польше украинцев лишают выплат. Главное на 13:00 9 сентября
13:14Украинские "мовные патрули" терроризируют школьников
13:05Что Польша хочет устроить на Украине и при чём здесь Зеленский и декоммунизация — Гаспарян
13:00МВД Польши будет регулярно проверять украинцев на трудоустройство
Лента новостейМолния