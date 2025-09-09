https://ukraina.ru/20250909/belorussiya-moldaviya-i-ukraina--mirovye-lidery-po-smertnosti-ot-upotrebleniya-alkogolya-1068397138.html
Белоруссия, Молдавия и Украина – мировые лидеры по смертности от употребления алкоголя
Белоруссия, Молдавия и Украина – мировые лидеры по смертности от употребления алкоголя - 09.09.2025 Украина.ру
Белоруссия, Молдавия и Украина – мировые лидеры по смертности от употребления алкоголя
Восточная Европа сохранят мировое лидерство по показателям смертности, обусловленных употреблением алкоголя. Об этом журнале The Lancet Public Health.
2025-09-09T13:51
2025-09-09T13:51
2025-09-09T13:51
новости
украина
белоруссия
восточная европа
молдавия
бывший ссср
смертность
алкоголь
здоровье
здравоохранение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102636/94/1026369454_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_177cf8ec42cd50d07d30d8da44e0329d.jpg
"На региональном уровне стандартизированные по возрасту показатели смертности и потерянных лет жизни, обусловленных употреблением алкоголя, были самыми высокими в регионах Восточной Европы, Центральной и Южной Африки к югу от Сахары, а самыми низкими — в регионе Северной Африки и Ближнего Востока", - сказано в публикации авторитетного медицинского издания.В нём приводится статистика возраст-стандартизированных показателей смертности. Там также проанализированные данные за годы жизни, потерянные из-за преждевременной смерти и из-за болезней, вызванных алкоголем (показатель и DALY).Учёные установили, что в 2000-2019 годах глобальные показатели смертности из-за употребления алкоголя снизились на 31%. При этом в отдельных странах Восточной Европы сохраняются чрезвычайно высокие уровни заболеваемости и преждевременной смертности, связанных с алкоголем."На страновом уровне стандартизированные по возрасту показатели смертности, обусловленные употреблением алкоголя, были самыми высокими в Белоруссии (164,3 [147,5–179,4] на 100 000), Молдавии (162,3 [142,2–181,3] на 100 000) и на Украине (156,9 [135,4–173,8] на 100 000)", - сказано в публикации.По показателю DALY, стандартизированных по возрасту и фактору употребления алкоголя, самые высокие показатели отмечены в России (5772,4 [5153,6–6196,3] на 100 000), на Украине (5667,9 [4961,9–6170,6] и в Белоруссии (5596,2 [5146,3–5972,4].Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский не хочет уходить из Донбасса, в Польше украинцев лишают выплат. Главное на 13:00 9 сентября Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
белоруссия
восточная европа
молдавия
бывший ссср
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102636/94/1026369454_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c8f80feb90754ea8a976741d781575d6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, белоруссия, восточная европа, молдавия, бывший ссср, смертность, алкоголь, здоровье, здравоохранение, статистика
Новости, Украина, Белоруссия, Восточная Европа, Молдавия, бывший СССР, смертность, алкоголь, Здоровье, здравоохранение, статистика
Белоруссия, Молдавия и Украина – мировые лидеры по смертности от употребления алкоголя
Восточная Европа сохранят мировое лидерство по показателям смертности, обусловленных употреблением алкоголя. Об этом журнале The Lancet Public Health.
"На региональном уровне стандартизированные по возрасту показатели смертности и потерянных лет жизни, обусловленных употреблением алкоголя, были самыми высокими в регионах Восточной Европы, Центральной и Южной Африки к югу от Сахары, а самыми низкими — в регионе Северной Африки и Ближнего Востока", - сказано в публикации авторитетного медицинского издания.
В нём приводится статистика возраст-стандартизированных показателей смертности. Там также проанализированные данные за годы жизни, потерянные из-за преждевременной смерти и из-за болезней, вызванных алкоголем (показатель и DALY).
Учёные установили, что в 2000-2019 годах глобальные показатели смертности из-за употребления алкоголя снизились на 31%. При этом в отдельных странах Восточной Европы сохраняются чрезвычайно высокие уровни заболеваемости и преждевременной смертности, связанных с алкоголем.
"На страновом уровне стандартизированные по возрасту показатели смертности, обусловленные употреблением алкоголя, были самыми высокими в Белоруссии (164,3 [147,5–179,4] на 100 000), Молдавии (162,3 [142,2–181,3] на 100 000) и на Украине (156,9 [135,4–173,8] на 100 000)", - сказано в публикации.
По показателю DALY, стандартизированных по возрасту и фактору употребления алкоголя, самые высокие показатели отмечены в России (5772,4 [5153,6–6196,3] на 100 000), на Украине (5667,9 [4961,9–6170,6] и в Белоруссии (5596,2 [5146,3–5972,4].
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.