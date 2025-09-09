https://ukraina.ru/20250909/belorussiya-moldaviya-i-ukraina--mirovye-lidery-po-smertnosti-ot-upotrebleniya-alkogolya-1068397138.html

Белоруссия, Молдавия и Украина – мировые лидеры по смертности от употребления алкоголя

Белоруссия, Молдавия и Украина – мировые лидеры по смертности от употребления алкоголя - 09.09.2025 Украина.ру

Белоруссия, Молдавия и Украина – мировые лидеры по смертности от употребления алкоголя

Восточная Европа сохранят мировое лидерство по показателям смертности, обусловленных употреблением алкоголя. Об этом журнале The Lancet Public Health.

2025-09-09T13:51

2025-09-09T13:51

2025-09-09T13:51

новости

украина

белоруссия

восточная европа

молдавия

бывший ссср

смертность

алкоголь

здоровье

здравоохранение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102636/94/1026369454_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_177cf8ec42cd50d07d30d8da44e0329d.jpg

"На региональном уровне стандартизированные по возрасту показатели смертности и потерянных лет жизни, обусловленных употреблением алкоголя, были самыми высокими в регионах Восточной Европы, Центральной и Южной Африки к югу от Сахары, а самыми низкими — в регионе Северной Африки и Ближнего Востока", - сказано в публикации авторитетного медицинского издания.В нём приводится статистика возраст-стандартизированных показателей смертности. Там также проанализированные данные за годы жизни, потерянные из-за преждевременной смерти и из-за болезней, вызванных алкоголем (показатель и DALY).Учёные установили, что в 2000-2019 годах глобальные показатели смертности из-за употребления алкоголя снизились на 31%. При этом в отдельных странах Восточной Европы сохраняются чрезвычайно высокие уровни заболеваемости и преждевременной смертности, связанных с алкоголем."На страновом уровне стандартизированные по возрасту показатели смертности, обусловленные употреблением алкоголя, были самыми высокими в Белоруссии (164,3 [147,5–179,4] на 100 000), Молдавии (162,3 [142,2–181,3] на 100 000) и на Украине (156,9 [135,4–173,8] на 100 000)", - сказано в публикации.По показателю DALY, стандартизированных по возрасту и фактору употребления алкоголя, самые высокие показатели отмечены в России (5772,4 [5153,6–6196,3] на 100 000), на Украине (5667,9 [4961,9–6170,6] и в Белоруссии (5596,2 [5146,3–5972,4].Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский не хочет уходить из Донбасса, в Польше украинцев лишают выплат. Главное на 13:00 9 сентября Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

белоруссия

восточная европа

молдавия

бывший ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, белоруссия, восточная европа, молдавия, бывший ссср, смертность, алкоголь, здоровье, здравоохранение, статистика