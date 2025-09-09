Белоруссия, Молдавия и Украина – мировые лидеры по смертности от употребления алкоголя - 09.09.2025 Украина.ру
Белоруссия, Молдавия и Украина – мировые лидеры по смертности от употребления алкоголя
Белоруссия, Молдавия и Украина – мировые лидеры по смертности от употребления алкоголя - 09.09.2025 Украина.ру
Белоруссия, Молдавия и Украина – мировые лидеры по смертности от употребления алкоголя
Восточная Европа сохранят мировое лидерство по показателям смертности, обусловленных употреблением алкоголя. Об этом журнале The Lancet Public Health.
2025-09-09T13:51
2025-09-09T13:51
"На региональном уровне стандартизированные по возрасту показатели смертности и потерянных лет жизни, обусловленных употреблением алкоголя, были самыми высокими в регионах Восточной Европы, Центральной и Южной Африки к югу от Сахары, а самыми низкими — в регионе Северной Африки и Ближнего Востока", - сказано в публикации авторитетного медицинского издания.В нём приводится статистика возраст-стандартизированных показателей смертности. Там также проанализированные данные за годы жизни, потерянные из-за преждевременной смерти и из-за болезней, вызванных алкоголем (показатель и DALY).Учёные установили, что в 2000-2019 годах глобальные показатели смертности из-за употребления алкоголя снизились на 31%. При этом в отдельных странах Восточной Европы сохраняются чрезвычайно высокие уровни заболеваемости и преждевременной смертности, связанных с алкоголем."На страновом уровне стандартизированные по возрасту показатели смертности, обусловленные употреблением алкоголя, были самыми высокими в Белоруссии (164,3 [147,5–179,4] на 100 000), Молдавии (162,3 [142,2–181,3] на 100 000) и на Украине (156,9 [135,4–173,8] на 100 000)", - сказано в публикации.По показателю DALY, стандартизированных по возрасту и фактору употребления алкоголя, самые высокие показатели отмечены в России (5772,4 [5153,6–6196,3] на 100 000), на Украине (5667,9 [4961,9–6170,6] и в Белоруссии (5596,2 [5146,3–5972,4].
Белоруссия, Молдавия и Украина – мировые лидеры по смертности от употребления алкоголя

13:51 09.09.2025
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкМузей истории водки
Музей истории водки - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Восточная Европа сохранят мировое лидерство по показателям смертности, обусловленных употреблением алкоголя. Об этом журнале The Lancet Public Health.
"На региональном уровне стандартизированные по возрасту показатели смертности и потерянных лет жизни, обусловленных употреблением алкоголя, были самыми высокими в регионах Восточной Европы, Центральной и Южной Африки к югу от Сахары, а самыми низкими — в регионе Северной Африки и Ближнего Востока", - сказано в публикации авторитетного медицинского издания.
В нём приводится статистика возраст-стандартизированных показателей смертности. Там также проанализированные данные за годы жизни, потерянные из-за преждевременной смерти и из-за болезней, вызванных алкоголем (показатель и DALY).
© telegram ukr_2025_ru the lancetБелоруссия, Молдавия и Украина – мировые лидеры по смертности от употребления алкоголя
Белоруссия, Молдавия и Украина – мировые лидеры по смертности от употребления алкоголя - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© telegram ukr_2025_ru the lancet
Белоруссия, Молдавия и Украина – мировые лидеры по смертности от употребления алкоголя
Учёные установили, что в 2000-2019 годах глобальные показатели смертности из-за употребления алкоголя снизились на 31%. При этом в отдельных странах Восточной Европы сохраняются чрезвычайно высокие уровни заболеваемости и преждевременной смертности, связанных с алкоголем.
"На страновом уровне стандартизированные по возрасту показатели смертности, обусловленные употреблением алкоголя, были самыми высокими в Белоруссии (164,3 [147,5–179,4] на 100 000), Молдавии (162,3 [142,2–181,3] на 100 000) и на Украине (156,9 [135,4–173,8] на 100 000)", - сказано в публикации.
По показателю DALY, стандартизированных по возрасту и фактору употребления алкоголя, самые высокие показатели отмечены в России (5772,4 [5153,6–6196,3] на 100 000), на Украине (5667,9 [4961,9–6170,6] и в Белоруссии (5596,2 [5146,3–5972,4].
Зеленский не хочет уходить из Донбасса, в Польше украинцев лишают выплат. Главное на 13:00 9 сентября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
