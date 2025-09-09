"В воздухе - везде опора...": Пётр Нестеров и его петля - 06.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка
История
https://ukraina.ru/20250909/1049222567.html
"В воздухе - везде опора...": Пётр Нестеров и его петля
"В воздухе - везде опора...": Пётр Нестеров и его петля - 06.09.2025 Украина.ру
"В воздухе - везде опора...": Пётр Нестеров и его петля
Именно на Украине взлетел первый самолёт российской конструкции, тут работал создатель первого в мире четырёхмоторного самолёта, тут впервые была исполнена "мёртвая петля" и совершён первый воздушный таран. Два последних достижения принадлежат российскому пилоту Петру Несторову и исполнены они были 9 сентября 1913 и 8 сентября 1914 года
2025-09-09T08:00
2025-09-06T11:26
история
история
россия
киев
самолет
первая мировая война
российская империя
история украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102297/30/1022973099_0:48:900:554_1920x0_80_0_0_3b55a3bd04d872ce9a36e0eefacb2483.jpg
Пётр Нестеров родился в 1887 году в Нижнем Новгороде в семье военного, преподававшего в кадетском корпусе. Ранняя смерть отца серьезно пошатнула положение семьи, однако Нестерова как сына офицера и сироту приняли в кадетский корпус на казенный кошт, то есть на полное государственное обеспечение.По своему основному профилю Нестеров был артиллеристом. Он окончил Михайловское артиллерийское училище и несколько лет успел прослужить в артиллерии на Дальнем Востоке.За несколько лет до начала Первой мировой войны в мире начался авиационный бум. Не обошёл стороной он и Россию. Там было создано несколько авиационных школ, в которые командировали офицеров-добровольцев, желавших обучаться на суперсовременной технике. Нестеров некоторое время прослужил в воздухоплавательной роте на аэростатах, но в 1912 году подал рапорт на обучение в школе пилотов в Гатчине.После сдачи экзамена поручик Нестеров был направлен для прохождения дальнейшей службы в Киев. Через несколько месяцев после переезда он поразил весь Киев и всю Россию, совершив трюк, считавшийся многими невыполнимым.Вечером 9 сентября 1913 года Нестеров успешно выполнил мёртвую петлю на глазах зрителей и специальной комиссии, состоявшей из командира его роты, сотрудника Киевского общества воздухоплавания и еще одного дипломированного военного летчика. Члены комиссии должны были своими подписями засвидетельствовать, что Нестеров действительно выполнил петлю.В то время аэропланы были достаточно хлипкими и оснащались относительно слабыми моторами. У многих специалистов существовали обоснованные сомнения, что они вообще способны выполнить подобный маневр.Чтобы выполнить эту фигуру, Нестерову пришлось подняться на высоту одного километра, выключить мотор и направить самолет в пике. Когда до земли оставалось порядка 600 метров, он включил мотор и по дуге направил самолет вверх. Чтобы не выпасть из открытой кабины, летчик заранее закрепил себя специальными ремнями. Замкнув петлю, он выключил мотор и спланировал на ВПП Сырецкого военного аэродрома.Сам он писал о своих поисках в стихотворной форме:"Одного хочу лишь я,Свою петлю осуществляя:Чтобы эта "мертвая петля"Была бы в воздухе живая.Не мир хочу я удивить,Не для забавы иль задора, А вас хочу лишь убедить, Что в воздухе — везде опора..."О трюке Нестерова написали почти все российские газеты, а сам он через три дня получил звание штабс-капитана. Однако не все газетные заметки понравились Нестерову. Особое недовольство и ярость у него вызывало то, что многие журналисты называли его "русским Пегу".Французский летчик Адольф Пегу в то время был европейской звездой и регулярно изумлял публику акробатическими номерами в воздухе. Нестерову это сравнение очень не нравилось, он даже отправил в газеты несколько статей, в которых рассказал о своих ощущениях во время выполнения петли и призвал не сравнивать его с Пегу.Но сравнения были неизбежны.Тем более что французский авиатор практически одновременно с Нестеровым выполнил тот же трюк. Разница между их полетами была несколько дней. Нестеров совершил свой полёт 9 сентября, а Пегу 21 сентября. Интернета в те годы не было, а новости из страны в страну приходили с опозданием. Так что Пегу считал себя первым пилотом, выполнившим петлю. Поскольку он имел общемировую известность, а Нестеров до выполнения трюка не был известен даже в России, долгое время приоритет в выполнении этой фигуры пилотажа отдавался французу.Впрочем, в настоящее время даже в англоязычных публикациях признаётся приоритет Нестерова. Тем более, что Пегу выполнил не полную петлю, а нечто вроде буквы S.С началом войны полк Нестерова был переброшен на Юго-Западный фронт. Воздушных боёв в то время еще не было, т.к. самолеты были не вооружены. Вылеты сводились к разведке либо бомбометанию.Но Нестеров и в этих условиях намерен был стать первопроходцем.Он был убеждён, что можно совершить таран вражеского самолета, не повредив при этом свой. Для этого нужно было спикировать на противника сверху и ударить его шасси по определённой точке крыла. Теоретически это действительно было возможно, но для этого требовалась исключительная хладнокровность и чрезвычайно точный расчёт. Ошибка в несколько сантиметров или секундное замешательство могло погубить пилота.Тем не менее, Нестеров намерен был попробовать.8 сентября 1914 года Нестеров атаковал австрийский аэроплан в районе Жолквы. Набрав высоту, он спикировал на машину, но, к сожалению, случилось именно то, о чем предупреждали другие пилоты. Рассчитать свою скорость, сопоставить её со скоростью неприятеля и ещё исключительно точно найти место для удара было очень трудно, и Нестеров промахнулся.Как было указано в акте расследования гибели Нестерова:"Вследствие трудности учесть поступательную скорость обеих машин аппарат штабс-капитана Нестерова не ударил австрийский аэроплан колёсами, а врезался мотором между двумя несущими поверхностями бимоноплана.Доказательством сего служат: а) совершенно изломанный винт Морана, б) обмотавшаяся вокруг обломка того же винта наружная покрышка боуденовского гибкого вала от счётчика оборотов, в) поломка вала, отделение мотора от аппарата и отдельное его падение на землю, метрах в 130 от первого".Самолёт Нестерова после столкновения потерял управление и начал падать по спирали. Летчик, по одной версии, был выброшен из кабины сразу после удара. По другой версии он выпал уже из падавшего самолета.На похороны Нестерова пришло множество киевлян. Со всеми воинскими почестями авиатор был похоронен на Аскольдовой могиле.Уже после гибели Нестерова его правоту доказал другой русский ас — Владимир Казаков, весной 1915 года успешно совершивший воздушный таран и оставшийся в живых.После Второй мировой войны Нестеров стал культовой фигурой и в СССР. Город Жолква (укр. Жовква Львовской области), в окрестностях которого погиб летчик, был переименован в его честь (после распада СССР его переименовали обратно). Улицы Нестерова появились во многих городах СССР.Прах Нестерова был перезахоронен на Лукьяновском кладбище Киева, где покоится до сих пор.
https://ukraina.ru/20250605/1023790916.html
https://ukraina.ru/20190314/1022971249.html
https://ukraina.ru/20241223/1030083312.html
https://ukraina.ru/20201124/1029717210.html
россия
киев
российская империя
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Евгений Антонюк
Евгений Антонюк
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102297/30/1022973099_50:0:850:600_1920x0_80_0_0_61af5f7103abeba4d53ab09c12c821a8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, россия, киев, самолет, первая мировая война, российская империя, история украины
История, История, Россия, Киев, самолет, Первая мировая война, Российская империя, история Украины

"В воздухе - везде опора...": Пётр Нестеров и его петля

08:00 09.09.2025
 
© Фото : ruspekh.ruПетр Николаевич Нестеров
Петр Николаевич Нестеров - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Фото : ruspekh.ru
Читать в
ДзенTelegram
Евгений Антонюк
публицист
Все материалы
Именно на Украине взлетел первый самолёт российской конструкции, тут работал создатель первого в мире четырёхмоторного самолёта, тут впервые была исполнена "мёртвая петля" и совершён первый воздушный таран. Два последних достижения принадлежат российскому пилоту Петру Несторову и исполнены они были 9 сентября 1913 и 8 сентября 1914 года
Пётр Нестеров родился в 1887 году в Нижнем Новгороде в семье военного, преподававшего в кадетском корпусе. Ранняя смерть отца серьезно пошатнула положение семьи, однако Нестерова как сына офицера и сироту приняли в кадетский корпус на казенный кошт, то есть на полное государственное обеспечение.
По своему основному профилю Нестеров был артиллеристом. Он окончил Михайловское артиллерийское училище и несколько лет успел прослужить в артиллерии на Дальнем Востоке.
За несколько лет до начала Первой мировой войны в мире начался авиационный бум. Не обошёл стороной он и Россию. Там было создано несколько авиационных школ, в которые командировали офицеров-добровольцев, желавших обучаться на суперсовременной технике. Нестеров некоторое время прослужил в воздухоплавательной роте на аэростатах, но в 1912 году подал рапорт на обучение в школе пилотов в Гатчине.
После сдачи экзамена поручик Нестеров был направлен для прохождения дальнейшей службы в Киев. Через несколько месяцев после переезда он поразил весь Киев и всю Россию, совершив трюк, считавшийся многими невыполнимым.
Вечером 9 сентября 1913 года Нестеров успешно выполнил мёртвую петлю на глазах зрителей и специальной комиссии, состоявшей из командира его роты, сотрудника Киевского общества воздухоплавания и еще одного дипломированного военного летчика. Члены комиссии должны были своими подписями засвидетельствовать, что Нестеров действительно выполнил петлю.
5 июня, 15:57История
Киев как родина российского авиастроения: 115 лет самолёту "Кудашев-1" Первенец российской авиации, паровой самолёт Можайского, при всей своей революционности полноценным летательным аппаратом считаться не мог. Первый же настоящий самолёт российской конструкции взлетел 5 июня 1910 года на Сырецком ипподроме в Киеве. Аппарат, построенный князем Александром Сергеевичем Кудашевым, безыскусно назывался "Кудашев-1"
В то время аэропланы были достаточно хлипкими и оснащались относительно слабыми моторами. У многих специалистов существовали обоснованные сомнения, что они вообще способны выполнить подобный маневр.
Чтобы выполнить эту фигуру, Нестерову пришлось подняться на высоту одного километра, выключить мотор и направить самолет в пике. Когда до земли оставалось порядка 600 метров, он включил мотор и по дуге направил самолет вверх. Чтобы не выпасть из открытой кабины, летчик заранее закрепил себя специальными ремнями. Замкнув петлю, он выключил мотор и спланировал на ВПП Сырецкого военного аэродрома.
Сам он писал о своих поисках в стихотворной форме:
"Одного хочу лишь я,
Свою петлю осуществляя:
Чтобы эта "мертвая петля"
Была бы в воздухе живая.

Не мир хочу я удивить,
Не для забавы иль задора,
А вас хочу лишь убедить,
Что в воздухе — везде опора..."
О трюке Нестерова написали почти все российские газеты, а сам он через три дня получил звание штабс-капитана. Однако не все газетные заметки понравились Нестерову. Особое недовольство и ярость у него вызывало то, что многие журналисты называли его "русским Пегу".
Петр Николаевич Нестеров
14 марта 2019, 10:06
День в истории. 14 марта: Легендарный летчик Нестеров совершил рекордный перелет в ОдессуВ этот день в 1914 году штабс-капитан Петр Нестеров совершил беспосадочный перелет из Киева в Одессу, поставив рекорд дальности и скорости. К тому времени он уже приобрел мировую известность, впервые показав фигуру высшего пилотажа - мертвую петлю, впоследствии названную его именем. Были другие перелёты до и после рекорда, и был подвиг на фронте
Французский летчик Адольф Пегу в то время был европейской звездой и регулярно изумлял публику акробатическими номерами в воздухе. Нестерову это сравнение очень не нравилось, он даже отправил в газеты несколько статей, в которых рассказал о своих ощущениях во время выполнения петли и призвал не сравнивать его с Пегу.
Но сравнения были неизбежны.
Тем более что французский авиатор практически одновременно с Нестеровым выполнил тот же трюк. Разница между их полетами была несколько дней. Нестеров совершил свой полёт 9 сентября, а Пегу 21 сентября. Интернета в те годы не было, а новости из страны в страну приходили с опозданием. Так что Пегу считал себя первым пилотом, выполнившим петлю. Поскольку он имел общемировую известность, а Нестеров до выполнения трюка не был известен даже в России, долгое время приоритет в выполнении этой фигуры пилотажа отдавался французу.
Впрочем, в настоящее время даже в англоязычных публикациях признаётся приоритет Нестерова. Тем более, что Пегу выполнил не полную петлю, а нечто вроде буквы S.
С началом войны полк Нестерова был переброшен на Юго-Западный фронт. Воздушных боёв в то время еще не было, т.к. самолеты были не вооружены. Вылеты сводились к разведке либо бомбометанию.
Но Нестеров и в этих условиях намерен был стать первопроходцем.
- РИА Новости, 1920, 23.12.2024
23 декабря 2024, 16:02История
110 лет дальней авиации России: небесные богатыри Сикорского23 декабря 1914 года император Николай II утвердил решение Военного совета о создании Эскадры воздушных кораблей. Само появление этого соединения стало возможным благодаря постройке самых больших в мире самолётов конструкции русского киевлянина Игоря Сикорского. Теперь это День дальней авиации России
Он был убеждён, что можно совершить таран вражеского самолета, не повредив при этом свой. Для этого нужно было спикировать на противника сверху и ударить его шасси по определённой точке крыла. Теоретически это действительно было возможно, но для этого требовалась исключительная хладнокровность и чрезвычайно точный расчёт. Ошибка в несколько сантиметров или секундное замешательство могло погубить пилота.
Тем не менее, Нестеров намерен был попробовать.
8 сентября 1914 года Нестеров атаковал австрийский аэроплан в районе Жолквы. Набрав высоту, он спикировал на машину, но, к сожалению, случилось именно то, о чем предупреждали другие пилоты. Рассчитать свою скорость, сопоставить её со скоростью неприятеля и ещё исключительно точно найти место для удара было очень трудно, и Нестеров промахнулся.
Как было указано в акте расследования гибели Нестерова:
"Вследствие трудности учесть поступательную скорость обеих машин аппарат штабс-капитана Нестерова не ударил австрийский аэроплан колёсами, а врезался мотором между двумя несущими поверхностями бимоноплана.
Доказательством сего служат: а) совершенно изломанный винт Морана, б) обмотавшаяся вокруг обломка того же винта наружная покрышка боуденовского гибкого вала от счётчика оборотов, в) поломка вала, отделение мотора от аппарата и отдельное его падение на землю, метрах в 130 от первого".
Кача - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября 2020, 08:35
Родовое гнездо русской авиации. Как под Севастополем возникла легендарная летная школа24 ноября 1910 года на Куликовом поле в трех километрах от Севастополя царила суета. Солдаты одного из пехотных полков 13-й дивизии, которым еще недавно это поле служило плацом и местом для тактических занятий, завершали уборку мусора и украшение праздничных арок. Полковой оркестр завершал последнюю репетицию
Самолёт Нестерова после столкновения потерял управление и начал падать по спирали. Летчик, по одной версии, был выброшен из кабины сразу после удара. По другой версии он выпал уже из падавшего самолета.
На похороны Нестерова пришло множество киевлян. Со всеми воинскими почестями авиатор был похоронен на Аскольдовой могиле.
Уже после гибели Нестерова его правоту доказал другой русский ас — Владимир Казаков, весной 1915 года успешно совершивший воздушный таран и оставшийся в живых.
После Второй мировой войны Нестеров стал культовой фигурой и в СССР. Город Жолква (укр. Жовква Львовской области), в окрестностях которого погиб летчик, был переименован в его честь (после распада СССР его переименовали обратно). Улицы Нестерова появились во многих городах СССР.
Прах Нестерова был перезахоронен на Лукьяновском кладбище Киева, где покоится до сих пор.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИсторияИсторияРоссияКиевсамолетПервая мировая войнаРоссийская империяистория Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:35"Вы — сволочи!": Вучич обвинил ЕС в организации беспорядков в Сербии
11:33В России разработали новую систему борьбы с зенитными дронами ВСУ - украинский эксперт
11:27Иноагент Свердлин получил срок за фейки о российской армии
11:10В Краматорске ударом ВС РФ уничтожены склады штурмовиков Нацполиции Украины
10:57ВСУ перебросили латиноамериканских наемников на Красноармейское направление
10:45Франция устала от восьмилетнего позора Макрона, украинским диверсантам вынесли приговор. Новости к 10.45
10:35"Коалиция желающих" готова признать новые регионы России при двух условиях
10:27Кулеба открестился от побега из Киева - видео
10:16Ещё одна трасса, ведущая к Славянско-Краматорской агломерации перестала быть безопасной для ВСУ
10:03Киев на минувшей неделе ежедневно выпускал по России более 490 боеприпасов
09:55Украина столкнется с острой нехваткой средств ПВО на фоне замедления поставок из США - FT
09:52Нефтебаза загорелась в Белгородской области после атаки ВСУ
09:34Почти 50 железнодорожных маршрутов запущены в Донбассе
09:20Мир на Украине до Рождества не наступит - МИД Италии
09:20Кадыров рассказал о погибших при ударе возмездия по генштабу ВСУ
09:16Зачем США настраивают против себя глобальное большинство? Вилков о противостоянии Запада с ШОС
09:00Новое предложение США, "заговор в дурдоме" и пиар-акции ВСУ на фронте. Главное на утро 9 сентября
08:54Rheinmetall анонсировал поставку Киеву мобильных систем для борьбы с БПЛА
08:29Главное за ночь 9 сентября
08:13ВС РФ почти освободили Кировск в ДНР - Марочко
Лента новостейМолния