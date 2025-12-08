https://ukraina.ru/20251208/vyvedyval-informatsiyu-o-rf-umerov-rasskazal-zachem-on-vstrechalsya-s-predstavitelyami-trampa-1072790235.html
Выведывал информацию о РФ. Умеров рассказал, зачем он встречался с представителями Трампа
Выведывал информацию о РФ. Умеров рассказал, зачем он встречался с представителями Трампа - 08.12.2025 Украина.ру
Выведывал информацию о РФ. Умеров рассказал, зачем он встречался с представителями Трампа
Глава украинской делегации Рустем Умеров на днях рассказал в своем телеграм-канале о проведении переговоров с представителями президента США
2025-12-08T11:35
2025-12-08T11:35
2025-12-08T11:39
"Несколько дней мы работали вместе с [начальником Генерального штаба армии страны] Андреем Гнатовым в Соединенных Штатах с представителями президента [США Дональда] Трампа. Благодарен за конструктивную работу", — написал Умеров.По его словам, основной задачей украинской стороны было получение полной информации о контактах американских представителей в Москве и актуальных проектах документов.Ранее Владимир Зеленский сообщал о длительном телефонном разговоре с спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером, в котором вместе с Умеровым и Игнатовым обсуждались пути урегулирования конфликта.При этом, по данным Bloomberg, переговоры украинской делегации с представителями США, прошедшие 4–6 декабря во Флориде, не привели к прорыву, но стороны договорились продолжать контакты.
Выведывал информацию о РФ. Умеров рассказал, зачем он встречался с представителями Трампа
11:35 08.12.2025 (обновлено: 11:39 08.12.2025)
Глава украинской делегации Рустем Умеров на днях рассказал в своем телеграм-канале о проведении переговоров с представителями президента США