Выведывал информацию о РФ. Умеров рассказал, зачем он встречался с представителями Трампа
Выведывал информацию о РФ. Умеров рассказал, зачем он встречался с представителями Трампа
Глава украинской делегации Рустем Умеров на днях рассказал в своем телеграм-канале о проведении переговоров с представителями президента США
"Несколько дней мы работали вместе с [начальником Генерального штаба армии страны] Андреем Гнатовым в Соединенных Штатах с представителями президента [США Дональда] Трампа. Благодарен за конструктивную работу", — написал Умеров.По его словам, основной задачей украинской стороны было получение полной информации о контактах американских представителей в Москве и актуальных проектах документов.Ранее Владимир Зеленский сообщал о длительном телефонном разговоре с спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером, в котором вместе с Умеровым и Игнатовым обсуждались пути урегулирования конфликта.При этом, по данным Bloomberg, переговоры украинской делегации с представителями США, прошедшие 4–6 декабря во Флориде, не привели к прорыву, но стороны договорились продолжать контакты.
Выведывал информацию о РФ. Умеров рассказал, зачем он встречался с представителями Трампа

11:35 08.12.2025 (обновлено: 11:39 08.12.2025)
 
Глава украинской делегации Рустем Умеров на днях рассказал в своем телеграм-канале о проведении переговоров с представителями президента США
Дональ"Несколько дней мы работали вместе с [начальником Генерального штаба армии страны] Андреем Гнатовым в Соединенных Штатах с представителями президента [США Дональда] Трампа. Благодарен за конструктивную работу", — написал Умеров.
По его словам, основной задачей украинской стороны было получение полной информации о контактах американских представителей в Москве и актуальных проектах документов.
"Вся эта информация будет в ближайшее время доложена Владимиру Зеленскому для детального обсуждения", - указал он.
Ранее Владимир Зеленский сообщал о длительном телефонном разговоре с спецпосланником Дональда Трампа Стивом УиткоффомСтивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером, в котором вместе с Умеровым и Игнатовым обсуждались пути урегулирования конфликта.
обсуждались пути урегулирования кПри этом, по данным Bloomberg, переговоры украинской делегации с представителями США, прошедшие 4–6 декабря во Флориде, не привели к прорыву, но стороны договорились продолжать контакты.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния