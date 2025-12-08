https://ukraina.ru/20251208/vyvedyval-informatsiyu-o-rf-umerov-rasskazal-zachem-on-vstrechalsya-s-predstavitelyami-trampa-1072790235.html

Выведывал информацию о РФ. Умеров рассказал, зачем он встречался с представителями Трампа

Выведывал информацию о РФ. Умеров рассказал, зачем он встречался с представителями Трампа - 08.12.2025 Украина.ру

Выведывал информацию о РФ. Умеров рассказал, зачем он встречался с представителями Трампа

Глава украинской делегации Рустем Умеров на днях рассказал в своем телеграм-канале о проведении переговоров с представителями президента США

2025-12-08T11:35

2025-12-08T11:35

2025-12-08T11:39

сша

россия

рустем умеров

москва

дональд трамп

владимир зеленский

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/14/1071927291_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_77e633b99bbb236f1b2f60c04cc04bdb.jpg

Дональ"Несколько дней мы работали вместе с [начальником Генерального штаба армии страны] Андреем Гнатовым в Соединенных Штатах с представителями президента [США Дональда] Трампа. Благодарен за конструктивную работу", — написал Умеров.По его словам, основной задачей украинской стороны было получение полной информации о контактах американских представителей в Москве и актуальных проектах документов.Ранее Владимир Зеленский сообщал о длительном телефонном разговоре с спецпосланником Дональда Трампа Стивом УиткоффомСтивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером, в котором вместе с Умеровым и Игнатовым обсуждались пути урегулирования конфликта.обсуждались пути урегулирования кПри этом, по данным Bloomberg, переговоры украинской делегации с представителями США, прошедшие 4–6 декабря во Флориде, не привели к прорыву, но стороны договорились продолжать контакты.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

сша

россия

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, россия, рустем умеров, москва, дональд трамп, владимир зеленский, украина.ру