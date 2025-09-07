https://ukraina.ru/20250907/propagandistskiy-fantom-nosovich-o-kryshe-dlya-evropy-i-informatsionnom-mife-koalitsii-zhelayuschikh-1068283612.html

Пропагандистский фантом: Носович о крыше для Европы и информационном мифе "коалиции желающих"

Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру рассказал о реакции европейских лидеров на прошедший в Тяньцзине... Украина.ру, 07.09.2025

Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру рассказал о реакции европейских лидеров на прошедший в Тяньцзине расширенный саммит ШОС, а также о том, существует ли "коалиция желающих" на самом деле: 00:28 – Реакция лидеров ЕС на саммит ШОС в Китае;03:50 – Правила, по которым жила Европа до Трампа;07:54 – Заседание коалиции в Париже;12:02 – Три лагеря в составе "желающих";14:17 – Существует ли "коалиция желающих"?Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

