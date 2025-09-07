Пропагандистский фантом: Носович о крыше для Европы и информационном мифе "коалиции желающих" - 07.09.2025 Украина.ру
Пропагандистский фантом: Носович о крыше для Европы и информационном мифе "коалиции желающих"
Пропагандистский фантом: Носович о крыше для Европы и информационном мифе "коалиции желающих"
Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру рассказал о реакции европейских лидеров на прошедший в Тяньцзине... Украина.ру, 07.09.2025
2025-09-07T14:36
2025-09-07T14:37
Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру рассказал о реакции европейских лидеров на прошедший в Тяньцзине расширенный саммит ШОС, а также о том, существует ли "коалиция желающих" на самом деле: 00:28 – Реакция лидеров ЕС на саммит ШОС в Китае;03:50 – Правила, по которым жила Европа до Трампа;07:54 – Заседание коалиции в Париже;12:02 – Три лагеря в составе "желающих";14:17 – Существует ли "коалиция желающих"?Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Украина.ру
Новости
Пропагандистский фантом: Носович о крыше для Европы и информационном мифе "коалиции желающих"

14:36 07.09.2025 (обновлено: 14:37 07.09.2025)
 
Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру рассказал о реакции европейских лидеров на прошедший в Тяньцзине расширенный саммит ШОС, а также о том, существует ли "коалиция желающих" на самом деле:
00:28 – Реакция лидеров ЕС на саммит ШОС в Китае;
03:50 – Правила, по которым жила Европа до Трампа;
07:54 – Заседание коалиции в Париже;
12:02 – Три лагеря в составе "желающих";
14:17 – Существует ли "коалиция желающих"?
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
