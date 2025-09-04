Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ по частям расправятся с группировкой ВСУ, которая еще обороняет Купянск - 04.09.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ по частям расправятся с группировкой ВСУ, которая еще обороняет Купянск
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
В городской черте и в населенных пунктах вокруг Купянска обстановка меняется с калейдоскопической быстротой. Украинские подразделения, которые еще держат оборону в городских кварталах, почти не контролируют въезды и выезды из города. Зато насильственно привлекают местных жителей к рытью окопов и траншей. По некоторым данным в Купянске еще остаются около 2 тысяч человек.Минобороны РФ опубликовало кадры продвижения штурмовых групп группировки войск "Запад" в Купянске. На видео бойцы с российскими флагами зафиксированы сразу в нескольких ключевых точках города. Это подтверждает ранее циркулировавшие сведения о том, что российские подразделения продвинулись глубоко в городскую застройку. Судя по геолокации, речь идёт о нормальном закреплении сразу на нескольких участках и стабильном контроле над ними.Таким образом, войсковая операция по освобождению Купянска фактически вступает в решающую фазу. Для ВСУ это может означать потерю одного из ключевых узлов обороны на Харьковском направлении. Для нашей армии закрепление и наращивание плацдарма открывает путь к дальнейшему продвижению на запад и создание условий для охвата подразделений ВСУ, удерживающих позиции южнее Купянска. Там продолжаются упорные бои.В такой сложной ситуации нужно правильно использовать военную терминологию. В частности, понятия "оперативное окружение" в военном искусстве нет и не было никогда. Есть формы оперативного маневра. К ним относятся, в частности, фронтальные (рассекающие) удары по одному или нескольким направлениям, отсекающие удары, оперативный обход (охват), удары по сходящимся направлениям.И вот в случае с Купянском может происходить окружение войск противника, а затем рассечение окруженной группировки и уничтожение ее по частям.Более того, сейчас абсолютно неприемлемы выражения ""контролируем уже 40% города" или "ВСУ попали в тактическое окружение". В годы Великой Отечественной войны за подобные доклады товарищ Сталин отстранял от должностей даже начальников штабов фронтов.В целом развитие наступательных действий российской армии на противоположном берегу Оскола дает нам возможность отрезать группировку противника на участке Степовая Новоселовка-Ковшаровка, продвинуться к Боровой и Загрызово, отсекать тыловые базы ВСУ от снабжения своих войск на Купянском участке фронта, наносить комплексные огневые удары по Изюму, Балаклее, Лозовой, Чугуеву.
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
В городской черте и в населенных пунктах вокруг Купянска обстановка меняется с калейдоскопической быстротой. Украинские подразделения, которые еще держат оборону в городских кварталах, почти не контролируют въезды и выезды из города. Зато насильственно привлекают местных жителей к рытью окопов и траншей. По некоторым данным в Купянске еще остаются около 2 тысяч человек.
Минобороны РФ опубликовало кадры продвижения штурмовых групп группировки войск "Запад" в Купянске. На видео бойцы с российскими флагами зафиксированы сразу в нескольких ключевых точках города. Это подтверждает ранее циркулировавшие сведения о том, что российские подразделения продвинулись глубоко в городскую застройку. Судя по геолокации, речь идёт о нормальном закреплении сразу на нескольких участках и стабильном контроле над ними.
Таким образом, войсковая операция по освобождению Купянска фактически вступает в решающую фазу. Для ВСУ это может означать потерю одного из ключевых узлов обороны на Харьковском направлении. Для нашей армии закрепление и наращивание плацдарма открывает путь к дальнейшему продвижению на запад и создание условий для охвата подразделений ВСУ, удерживающих позиции южнее Купянска. Там продолжаются упорные бои.
В такой сложной ситуации нужно правильно использовать военную терминологию. В частности, понятия "оперативное окружение" в военном искусстве нет и не было никогда. Есть формы оперативного маневра. К ним относятся, в частности, фронтальные (рассекающие) удары по одному или нескольким направлениям, отсекающие удары, оперативный обход (охват), удары по сходящимся направлениям.
И вот в случае с Купянском может происходить окружение войск противника, а затем рассечение окруженной группировки и уничтожение ее по частям.
Более того, сейчас абсолютно неприемлемы выражения ""контролируем уже 40% города" или "ВСУ попали в тактическое окружение". В годы Великой Отечественной войны за подобные доклады товарищ Сталин отстранял от должностей даже начальников штабов фронтов.
В целом развитие наступательных действий российской армии на противоположном берегу Оскола дает нам возможность отрезать группировку противника на участке Степовая Новоселовка-Ковшаровка, продвинуться к Боровой и Загрызово, отсекать тыловые базы ВСУ от снабжения своих войск на Купянском участке фронта, наносить комплексные огневые удары по Изюму, Балаклее, Лозовой, Чугуеву.
