В глубине души все проклинают Украину: Гаспарян о разрушении старого миропорядка
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:27 – Убийство Андрея... Украина.ру, 06.09.2025
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:27 – Убийство Андрея Парубия;06:13 – Саммит ШОС и передел мира;18:07 – Значение победы над милитаристской Японией;24:27 – Встреча "коалиции желающих" в Париже;*В материале упоминается батальон "Азов", который признан террористической организацией и запрещён в РФ. Также говорится о Петре Порошенко, Андрее Билецком и Демьяне Гануле, которые внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
