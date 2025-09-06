https://ukraina.ru/20250906/v-glubine-dushi-vse-proklinayut-ukrainu-gasparyan-o-razrushenii-starogo-miroporyadka-1068257257.html

В глубине души все проклинают Украину: Гаспарян о разрушении старого миропорядка

В глубине души все проклинают Украину: Гаспарян о разрушении старого миропорядка

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:27 – Убийство Андрея... Украина.ру, 06.09.2025

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:27 – Убийство Андрея Парубия;06:13 – Саммит ШОС и передел мира;18:07 – Значение победы над милитаристской Японией;24:27 – Встреча "коалиции желающих" в Париже;*В материале упоминается батальон "Азов", который признан террористической организацией и запрещён в РФ. Также говорится о Петре Порошенко, Андрее Билецком и Демьяне Гануле, которые внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan

