В глубине души все проклинают Украину: Гаспарян о разрушении старого миропорядка - 06.09.2025
https://ukraina.ru/20250906/v-glubine-dushi-vse-proklinayut-ukrainu-gasparyan-o-razrushenii-starogo-miroporyadka-1068257257.html
В глубине души все проклинают Украину: Гаспарян о разрушении старого миропорядка
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:27 – Убийство Андрея...
2025-09-06T17:39
2025-09-06T17:39
армен гаспарян
россия
украина
япония
андрей парубий
петр порошенко
общественная палата
шос
"азов"
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/06/1068257136_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_88bc76c7aae4bfc2ff53a1ee57ebbab6.jpg.webp
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:27 – Убийство Андрея Парубия;06:13 – Саммит ШОС и передел мира;18:07 – Значение победы над милитаристской Японией;24:27 – Встреча "коалиции желающих" в Париже;*В материале упоминается батальон "Азов", который признан террористической организацией и запрещён в РФ. Также говорится о Петре Порошенко, Андрее Билецком и Демьяне Гануле, которые внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
россия
украина
япония
армен гаспарян, россия, украина, япония, андрей парубий, петр порошенко, общественная палата, шос, "азов", видео
Армен Гаспарян, Россия, Украина, Япония, Андрей Парубий, Петр Порошенко, общественная палата, ШОС, "Азов"

В глубине души все проклинают Украину: Гаспарян о разрушении старого миропорядка

17:39 06.09.2025
 
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:

00:27 – Убийство Андрея Парубия;
06:13 – Саммит ШОС и передел мира;
18:07 – Значение победы над милитаристской Японией;
24:27 – Встреча "коалиции желающих" в Париже;

*В материале упоминается батальон "Азов", который признан террористической организацией и запрещён в РФ.
Также говорится о Петре Порошенко, Андрее Билецком и Демьяне Гануле, которые внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
Армен ГаспарянРоссияУкраинаЯпонияАндрей ПарубийПетр Порошенкообщественная палатаШОС"Азов"
 
