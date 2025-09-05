Новая инициатива Китая: от наблюдателя к мировому лидеру - 05.09.2025 Украина.ру
Новая инициатива Китая: от наблюдателя к мировому лидеру
На саммите ШОС в Тяньцзине председатель КНР Си Цзиньпин представил новую Инициативу глобального управления. В Пекине этот шаг называют продолжением линии на укрепление международной системы и позиционируют как вклад "китайской мудрости и китайских решений" (по формулировке издания "Хуаньцю Шибао") в решение мировых проблем.
Как отмечает профессор Фу Сяоцян, директор Китайского института современных международных отношений, инициатива адресована прежде всего странам и народам глобального Юга. Именно они более других заинтересованы в расширении своих прав и исправлении "исторической несправедливости" — недостаточного представительства в структурах мировой политики. Именно для этих государств, как считает Фу Сяоцян, китайское предложение способно стать важной точкой опоры.По словам профессора, Си Цзиньпин поставил ключевой вопрос: какой должна быть система глобального управления и как её реформировать? Новая инициатива продолжает курс Пекина на развитие, безопасность и взаимодействие цивилизаций, ставя целью устранение "дефицита управления" и создание более справедливого мироустройства. Мысль, выраженная китайским руководством, очевидна: мир по-прежнему живёт в логике времён холодной войны, народы и страны сталкиваются с гегемонизмом и политикой "нулевых результатов". К этому добавляются войны, отсутствие безопасности и устойчивого развития. Именно в этих условиях Си Цзиньпин и озвучивает предложение Китая как своевременный и ответственный шаг всего мирового сообщества.Реакция Запада оказалась предсказуемо жёсткой. Блогер Трамп громогласно заявил о "сговоре Си, Путина и Кима против США", а вездесущая и мало разбирающаяся в мировой политике бывшая пионерка из Советской Эстонии Каллас транслировала ядовитый скептицизм европейской верхушки: усиление роли Китая воспринимается в Брюсселе как угроза сложившейся системе, где многие века доминирует Запад. Характерно, что в своих разглагольствованиях политики типа той же Каллас пока стараются обходить идеологическую тему — прежде всего запугивают избирателей и граждан стран Запада ростом экономического и военного потенциала Пекина. Впрочем, и в Китае также избегают привлекать стороннее внимание к социалистической составляющей народной республики: идеологические вопросы не озвучиваются, за исключением встреч с ближайшими союзниками, вроде КНДР. Из заметных исключений — президент Белоруссии Александр Лукашенко, прямо призвавший "перенимать отдельные элементы китайского опыта" и адаптировать их к национальным условиям.Можно ожидать, что со временем западные столицы начнут сильнее политизировать дискуссию, обвиняя "авторитарный и красный" Пекин в стремлении подорвать "демократический порядок" и закрепить за собой лидерство. Однако наряду с этим остаётся широкий круг стран, которые, нет сомнений, займут прагматичную позицию и предстанут перед трудным выбором, за кем пойти. Но для многих китайская инициатива всё же может стать дополнительной площадкой для защиты национальных интересов в сферах экономики, безопасности и технологий.Как уже указывалось выше, обращаясь с инициативой к собравшимся, Си Цзиньпин особый акцент делал на глобальный Юг. Эти государства, составляющие большинство человечества и обеспечивающие львиную долю экономического роста, до сих пор не получили соизмеримого с их потенциалом представительства в мировой системе. Китайская концепция нацелена на демократизацию международных отношений и продвижение принципа равноправного участия. А выход Си на парад в Пекине вместе с В. Путиным и Ким Чен Ыном и правда можно расценивать как молчаливый, но многозначительный сигнал Западу, в этом и Трамп, и Каллас всё-таки правы — шутить не стоит, мы настроены серьёзно.В итоге реакция на инициативу окажется неоднородной: кто-то увидит в ней шанс для укрепления позиций, кто-то — вызов своим привилегиям. Но сам факт её выдвижения демонстрирует, что Пекин перестал довольствоваться ролью наблюдателя и претендует на лидерскую роль в грядущей трансформации глобального управления.Читайте также: Банк, безвиз и газ: главные итоги визита Путина в Китай
16:24 05.09.2025
 
© AP / Ng Han Guan
- РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© AP / Ng Han Guan
Азат Рахманов
автор издания Украина.ру
Все материалы
На саммите ШОС в Тяньцзине председатель КНР Си Цзиньпин представил новую Инициативу глобального управления. В Пекине этот шаг называют продолжением линии на укрепление международной системы и позиционируют как вклад "китайской мудрости и китайских решений" (по формулировке издания "Хуаньцю Шибао") в решение мировых проблем.
Как отмечает профессор Фу Сяоцян, директор Китайского института современных международных отношений, инициатива адресована прежде всего странам и народам глобального Юга. Именно они более других заинтересованы в расширении своих прав и исправлении "исторической несправедливости" — недостаточного представительства в структурах мировой политики. Именно для этих государств, как считает Фу Сяоцян, китайское предложение способно стать важной точкой опоры.
По словам профессора, Си Цзиньпин поставил ключевой вопрос: какой должна быть система глобального управления и как её реформировать? Новая инициатива продолжает курс Пекина на развитие, безопасность и взаимодействие цивилизаций, ставя целью устранение "дефицита управления" и создание более справедливого мироустройства.
Мысль, выраженная китайским руководством, очевидна: мир по-прежнему живёт в логике времён холодной войны, народы и страны сталкиваются с гегемонизмом и политикой "нулевых результатов". К этому добавляются войны, отсутствие безопасности и устойчивого развития. Именно в этих условиях Си Цзиньпин и озвучивает предложение Китая как своевременный и ответственный шаг всего мирового сообщества.
Реакция Запада оказалась предсказуемо жёсткой. Блогер Трамп громогласно заявил о "сговоре Си, Путина и Кима против США", а вездесущая и мало разбирающаяся в мировой политике бывшая пионерка из Советской Эстонии Каллас транслировала ядовитый скептицизм европейской верхушки: усиление роли Китая воспринимается в Брюсселе как угроза сложившейся системе, где многие века доминирует Запад.
Характерно, что в своих разглагольствованиях политики типа той же Каллас пока стараются обходить идеологическую тему — прежде всего запугивают избирателей и граждан стран Запада ростом экономического и военного потенциала Пекина. Впрочем, и в Китае также избегают привлекать стороннее внимание к социалистической составляющей народной республики: идеологические вопросы не озвучиваются, за исключением встреч с ближайшими союзниками, вроде КНДР. Из заметных исключений — президент Белоруссии Александр Лукашенко, прямо призвавший "перенимать отдельные элементы китайского опыта" и адаптировать их к национальным условиям.
Можно ожидать, что со временем западные столицы начнут сильнее политизировать дискуссию, обвиняя "авторитарный и красный" Пекин в стремлении подорвать "демократический порядок" и закрепить за собой лидерство. Однако наряду с этим остаётся широкий круг стран, которые, нет сомнений, займут прагматичную позицию и предстанут перед трудным выбором, за кем пойти. Но для многих китайская инициатива всё же может стать дополнительной площадкой для защиты национальных интересов в сферах экономики, безопасности и технологий.
Как уже указывалось выше, обращаясь с инициативой к собравшимся, Си Цзиньпин особый акцент делал на глобальный Юг. Эти государства, составляющие большинство человечества и обеспечивающие львиную долю экономического роста, до сих пор не получили соизмеримого с их потенциалом представительства в мировой системе. Китайская концепция нацелена на демократизацию международных отношений и продвижение принципа равноправного участия. А выход Си на парад в Пекине вместе с В. Путиным и Ким Чен Ыном и правда можно расценивать как молчаливый, но многозначительный сигнал Западу, в этом и Трамп, и Каллас всё-таки правы — шутить не стоит, мы настроены серьёзно.
В итоге реакция на инициативу окажется неоднородной: кто-то увидит в ней шанс для укрепления позиций, кто-то — вызов своим привилегиям. Но сам факт её выдвижения демонстрирует, что Пекин перестал довольствоваться ролью наблюдателя и претендует на лидерскую роль в грядущей трансформации глобального управления.
Читайте также: Банк, безвиз и газ: главные итоги визита Путина в Китай
