Как правительство Польши пыталось сорвать встречу президента своей страны с Трампом

В среду, 3 сентября, Дональд Трамп принял в Белом доме президента Польши Кароля Навроцкого. Встреча прошла успешно, несмотря на все усилия польского правительства, особенно главы МИД Радослава Сикорского.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/04/1068144331_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a2b1eac1f70132389d864df5c718ac2.jpg

Новый президент Польши Кароль Навроцкий, который вступил в должность 6 августа 2025 года, считается одним из фаворитов Дональда Трампа в Восточной Европе. Сразу после его победы на выборах 1 июня венгерский премьер Виктор Орбан образно заявил: "Можно сказать, что "Вашингтон-экспресс" прибыл в Варшаву", намекая на близость консервативного мировоззрения Навроцкого команде Трампа и движению MAGA.Действительно, президент США лично поддерживал Кароля Навроцкого в ходе избирательной кампании, и даже встречался с ним в Овальном кабинете в начале мая. Уже через три дня после своей инаугурации президент Польши получил официальное приглашение на рабочую встречу с Дональдом Трампом в Вашингтоне 3 сентября. А 13 августа Трамп в последний момент попросил именно Навроцкого присоединиться к телефонной конференции по Украине – вместо Дональда Туска, который ранее принимал участие в консультациях европейских лидеров с Владимиром Зеленским перед их разговором с Трампом.В ответ близкие к польскому правительству СМИ начали распространять информацию о том, что на этой телеконференции Кароль Навроцкий якобы поучал Дональда Трампа, как вести себя с Владимиром Путиным. Результат оказался неожиданным для премьера Польши: его не пригласили на переговоры Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским, состоявшихся 18 августа в Вашингтоне, – хотя первоначально Дональд Туск значился в списке потенциальных участников.Команда польского премьера попыталась сделать хорошую мину при плохой игре, заявив, что на упомянутой встрече Польшу якобы должен был представлять президент страны, и именно его в результате не пригласили. Глава польской дипломатии, вице-премьер Радослав Сикорский издевательски написал в социальных сетях: "На встречи в Белый дом приглашает президент Соединённых Штатов, с которым польские представители движения MAGA и лично президент Навроцкий поддерживают особые отношения. Я прошу использовать эти отношения на благо Польши и Европы".Пресс-секретарь президента Польши Рафал Леськевич в ответ сообщил, что "атмосфера во время беседы с президентом США [13 августа] была очень хорошей, и Кароль Навроцкий планирует посетить Белый дом 3 сентября". Но Туск и Сикорский явно поставили перед собой задачу если не сорвать этот визит, то максимально испортить предстоящие переговоры Навроцкого и Трампа.На прошлой неделе, 27 августа, правительство Польши официально приняло инструкции для президента страны перед его встречей с Дональдом Трампом (хотя согласно конституции Польши, президент осуществляет внешнюю политику совместно с правительством). По словам Сикорского, этот документ "даёт четкое объяснение: что говорить и чего не говорить президенту США". Глава Бюро международной политики в Канцелярии президента Марчин Пршидач оценил инструкции уничижительно. "Полторы страницы формата А4 только что принесли мне на стол. Я ещё не читал этих инструкций. Полторы страницы А4 для однодневного визита в Вашингтон – похоже, правительству особо нечего сказать", – заявил он журналистам.На следующий день близкий к администрации Навроцкого онлайн-телеканал Kanal Zero обнародовал суть правительственных инструкций. В частности, главе государства настойчиво рекомендовали не брать на себя обязательств по закупкам американского оружия, воздержаться от заявлений о поддержке американской компании при строительстве второй польской АЭС и избегать вопросов цифрового налогообложения (идея ЕС, которая в первую очередь ударит по американским цифровым гигантам).Понятно, что обнародование явно антиамериканского подхода правительства Польши вызвало истерику Радослава Сикорского. Хотя он и признал, что документ не был секретным, но назвал советников президента "дураками". "Однако теперь мы все знаем, в каких вопросах президент может представлять все Польское государство, а в каких вопросах он может представлять самого себя", – написал министр на платформе Х*.При этом глава МИД Польши сдаваться явно не собирался. 2 сентября, за несколько часов до прилёта Навроцкого в Вашингтон, Сикорский прибыл с неанонсированным визитом в Майями, где провёл длительную встречу с госсекретарём США Марко Рубио. По информации польского портала Interia, в канцелярии Навроцкого узнали о подготовке этого визита Сикорского от американской стороны. Более того, после встречи с Рубио, явно получив информацию о темах, которые будут затронуты на переговорах президентов США и Польши, глава МИД разместил в социальных сетях видеообращение к Навроцкому с очередными инструкциями."Господин президент, чтобы облегчить вам работу, Совет министров принял позицию, которая позволит президенту знать, чего ему следует придерживаться в ходе переговоров", – сказал Сикорский, подчеркнув, что два вопроса имеют решающее значение. Первый – представить президенту Трампу правильную точку зрения на войну на Украине, а второй – добиться присутствия американских войск в Европе, особенно в Польше.Но если целью было вывести Навроцкого из себя перед встречей с Трампом 3 сентября, то сделать этого не удалось – всё же президент Польши в молодости занимался боксом в портовом Гданьске (а не теннисом, как Сикорский в Оксфорде). Скорее глава МИД Польши ударил по своему министерству: ни одного представителя польского дипломатического ведомства в составе президентской делегации не оказалось.Кроме того, Навроцкий отказался даже встретиться с руководителем посольства Польши в США Богданом Клихом, который не имеет статуса посла – ведь соответствующий указ должен подписать глава государства, а нынешний президент, как и его предшественник, отказываются это делать. Собственно, это неудивительно, ведь Клих в 2022 году публично назвал Дональда Трампа "неуравновешенным политиком, который не уважает демократию".Кароль Навроцкий прибыл в Белый дом в прекрасном расположении духа, тем более, что для него была приготовлена специальная церемония. После того, как на крыльце гостя поприветствовал Дональд Трамп, четыре истребителя F-35 пролетели над головами двух президентов, отдавая дань памяти майору ВВС Польши Мачею "Слэбу" Краковяну, который погиб на днях в результате крушения F-16 во время подготовки к авиашоу в Радоме.На последующей совместной пресс-конференции президент США заявил: "Я не многих поддерживаю, но я поддерживал его (Кароля Навроцкого – прим.), и горжусь его достижениями. Я очень ценю Польшу, для меня большая честь принимать вас". Трамп также попросил Навроцкого приветствовать Папу Римского во время предстоящего визита президента Польши в Ватикан."У нас прекрасные отношения с Польшей. Президент Анджей Дуда – один из тех, кто внёс свой вклад в эти отношения", – продолжил Трамп, вспомнив о предшественнике Навроцкого. Президент США также отметил, что "Польша относится к особой категории", и добавил, что отношения с ней лучше, чем с "большинством" стран.Журналисты спросили Трампа о присутствии американских военных на польской земле. "Американские солдаты в Польше, останутся ли они? Думаю, да. Возможно, мы отправим больше, если поляки этого захотят. Мы хотим сохранить наше военное присутствие в Польше", – заявил президент США. Трамп заверил, что он "даже не рассматривал" возможность вывода войск из Польши. "Мы думаем об этом относительно других стран, но мы стоим плечом к плечу с Польшей и хотим помочь этой стране защитить себя", – сказал американский лидер.После пресс-конференции Навроцкий и Трамп переместились в Овальный кабинет для встречи с глазу на глаз. Через полчаса к ним присоединились делегации обеих стран для пленарных переговоров в формате рабочего завтрака под председательством президентов Польши и США. Темы обсуждения включали в себя, прежде всего, военную и энергетическую безопасность, а также вопрос мирных переговоров, направленных на прекращение конфликта на Украине.Кстати, последняя тема стала причиной мини-скандала ещё на пресс-конференции. Один из польских журналистов заявил, что, несмотря на предыдущие заверения, Трамп не прекратил войну на Украине и не добился никаких изменений в ходе конфликта. Эти слова возмутили американского президента, который напомнил, что США ввели санкции против Индии."С чего вы взяли, что никаких действий не было? – перебил журналиста Трамп. – Можно ли сказать, что введение вторичных санкций против Индии, крупнейшего покупателя российской нефти после Китая, было полным отсутствием действий? Это стоило России сотни миллиардов долларов. Разве это бездействие?"В итоге Трамп предложил журналисту сменить работу. "Мы ещё не реализовали вторую и третью фазы, но раз вы говорите, что никаких действий не предпринимается, вероятно, вам лучше найти новую работу", – раздражённо заключил президент США.А вот президент Польши после переговоров с американским коллегой выглядел более чем довольным, и дело было не только в том, что Дональд Трамп подарил ему фотографию с их первой встречи в Белом доме в мае этого года. На пресс-конференции для польских СМИ Кароль Навроцкий заявил, что США готовы расширить гарантии безопасности для Польши, в том числе увеличить американский воинский контингент в стране."Я подтверждаю, что эти гарантии безопасности прозвучали и на открытой встрече, и на встрече делегаций в полном составе, прозвучали мощно и однозначно", – подчеркнул президент Польши, однако не стал уточнять, что конкретно, помимо увеличения американского военного присутствия в его стране, может войти в эти гарантии.Собственно, заверения Трампа в сохранении американского контингента в Польше, и заявления Навроцкого о возможном его увеличении стали главным итогом визита нового польского президента в США. В правительстве Польши, которое ещё неделю назад выдало президенту страны антиамериканские инструкции перед визитом, поспешили продемонстрировать верность заокеанскому начальству."Это важные слова, которые подтверждают непреходящий характер нашего союза", – написал Дональд Туск, имея в виду заявление Дональда Трампа относительно присутствия американских войск в Польше. В свою очередь, Радослав Сикорский назвал "хорошим" это заявление Трампа. "В вопросах безопасности, сдерживания Путина и поддержки Украины правительство, президент и оппозиция выступают единым фронтом", – заключил министр иностранных дел Польши.Если под "вопросами безопасности" подразумевается присутствие американских военных на берегах Вислы, то Сикорский, безусловно, прав. После переговоров Навроцкого и Трампа руководитель Канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий заявил, что "впервые в истории поляки рады присутствию иностранных войск, воспринимая их как друзей и союзников". Богуцкий подчеркнул, что присутствие солдат армии США является "единственным надежным, ощутимым гарантом" и "вторым столпом" безопасности Польши, наряду с польской армией.А вот что касается "поддержки Украины", то её видение в администрации Навроцкого ощутимо отличается от правительственного. 3 сентября в респектабельной польской газете Rzeczpospolita вышло интервью Марчина Пшидача, в котором главный внешнеполитический советник президента Польши заявил: "Киеву необходимо осознать проблемы, волнующие поляков. Поляки ожидают от украинцев, в рамках добрососедских отношений, комплексного решения вопроса эксгумации и перезахоронения останков поляков, убитых во время Волынского геноцида. То же касается и увековечения памяти. Экономические и торговые вопросы также представляют собой проблему. Нельзя допустить, чтобы украинская экономика оказывала разрушительное влияние на экономическое благосостояние Польши".Ну и вишенка на торте: "Сегодня у Украины нет возможности срочно вступить ни в Европейский Союз, ни в НАТО, поскольку для этого нет геополитических условий".

