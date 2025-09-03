https://ukraina.ru/20250903/pamyat-o-vtoroy-mirovoy-imeet-ogromnoe-znachenie-dlya-globalnoy-bezopasnosti--naryshkin-1068072773.html

Память о Второй мировой имеет огромное значение для глобальной безопасности — Нарышкин

Память о событиях Второй мировой войны имеет огромное значение в контексте поддержания архитектуры глобальной безопасности, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин

Об этом он сказал в видеообращении к участникам международной научно-практической конференции "Уроки Великой Отечественной и Второй мировой войн: к 80-летию Великой Победы", проходящей под эгидой РИО в рамках Восточного экономического форума."Полагаю, что память о событиях Второй мировой войны по-прежнему имеет огромное значение в контексте поддержания архитектуры глобальной безопасности. Рассматриваем её и как прочный фундамент международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — сказал Нарышкин."Ровно 80 лет назад, 2 сентября 1945 года, представители стран-союзниц приняли безоговорочную капитуляцию милитаристской Японии. Этому событию предшествовали ожесточенные августовские бои, в ходе которых американские союзники одержали победу над врагом на море, а советско-монгольские войска разгромили почти миллионную Квантунскую армию", — отметил он."Принимая во внимание, что Вторая мировая война завершилась на Дальнем Востоке, справедливым будет признать, что и первые очаги этого глобального конфликта тоже возникли именно здесь", — добавил глава внешней разведки РФ и РИО.Нарышкин напомнил, что ещё в сентябре 1931 года милитаристская Япония оккупировала северо-восточную часть Китая и создала на ее территории марионеточное государство Маньчжоу-Го, которое планировалось использовать как плацдарм для агрессии против Советского Союза. А к 1937 году, еще задолго до нападения гитлеровской Германии на Польшу, японские оккупанты развязали в Китае полномасштабную войну, количество жертв которой исчислялось миллионами."Перенеся беспрецедентно тяжёлые испытания, народы Советского Союза и Китая сумели отстоять свою независимость, но при этом, как известно, понесли наибольшие потери. Опираясь на схожий исторический опыт, наши страны последовательно выступают за сохранение исторической правды о Великой Победе как общей ценности для всего человечества, вместе противостоят попыткам реабилитации идей нацизма и милитаризма", — подчеркнул Нарышкин.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

