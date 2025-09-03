https://ukraina.ru/20250903/kto-vinovat-v-diplomaticheskom-triumfe-kitaya-ischenko-o-politike-ssha-i-reyde-k-beregam-venesuely-1068081385.html

Кто "виноват" в дипломатическом триумфе Китая? Ищенко о политике США и рейде к берегам Венесуэлы

Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, почему США традиционно выбирают путь давления, а не дипломатии, как изменилось влияние ШОС в мире и готов ли Трамп к интервенции в Венесуэлу

видео

венесуэла

политика

сша

китай

ростислав ищенко

дональд трамп

шос

00:22 – Саммит ШОС и передел мира.08:04 – Почему США выбрали путь давления, а не дипломатии? 12:38 – Американская кампания в Венесуэле.17:18 – Как менялось влияние ШОС в мире.21:13 – Как будет выглядеть азиатскоцентричный мир.

