Кто "виноват" в дипломатическом триумфе Китая? Ищенко о политике США и рейде к берегам Венесуэлы - 03.09.2025 Украина.ру
Кто "виноват" в дипломатическом триумфе Китая? Ищенко о политике США и рейде к берегам Венесуэлы
Кто "виноват" в дипломатическом триумфе Китая? Ищенко о политике США и рейде к берегам Венесуэлы
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, почему США традиционно выбирают путь давления, а не дипломатии, как изменилось влияние ШОС в мире и готов ли Трамп к интервенции в Венесуэлу
2025-09-03T09:00
2025-09-03T09:00
00:22 – Саммит ШОС и передел мира.08:04 – Почему США выбрали путь давления, а не дипломатии? 12:38 – Американская кампания в Венесуэле.17:18 – Как менялось влияние ШОС в мире.21:13 – Как будет выглядеть азиатскоцентричный мир.
Кто "виноват" в дипломатическом триумфе Китая? Ищенко о политике США и рейде к берегам Венесуэлы

09:00 03.09.2025
 
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, почему США традиционно выбирают путь давления, а не дипломатии, как изменилось влияние ШОС в мире и готов ли Трамп к интервенции в Венесуэлу
00:22 – Саммит ШОС и передел мира.
08:04 – Почему США выбрали путь давления, а не дипломатии?
12:38 – Американская кампания в Венесуэле.
17:18 – Как менялось влияние ШОС в мире.
21:13 – Как будет выглядеть азиатскоцентричный мир.
