Кто "виноват" в дипломатическом триумфе Китая? Ищенко о политике США и рейде к берегам Венесуэлы
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, почему США традиционно выбирают путь давления, а не дипломатии, как изменилось влияние ШОС в мире и готов ли Трамп к интервенции в Венесуэлу
00:22 – Саммит ШОС и передел мира.08:04 – Почему США выбрали путь давления, а не дипломатии? 12:38 – Американская кампания в Венесуэле.17:18 – Как менялось влияние ШОС в мире.21:13 – Как будет выглядеть азиатскоцентричный мир.
