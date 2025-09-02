https://ukraina.ru/20250902/soyuz-avtokratov-i-krizis-amerikanskoy-vizantii-chto-govoryat-na-ukraine-o-sammite-shos-1068035619.html

"Союз автократов" и кризис американской Византии. Что говорят на Украине о саммите ШОС

В китайском Тяньцзине с 31 августа по 2 сентября проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Среди его участников — председатель КНР Си Цзиньпин, президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Ирана Масуд Пезешкиан, а также генсек ООН Антониу Гутерриш.

На Украине эта встреча ожидаемо вызвала волну обсуждений среди политиков и экспертов, поскольку они подозревают, что украинский вопрос вновь обсуждается без украинцев. Тревогу у них вызывает и тот факт, что в кулуарах лидеры крупнейших стран могут договориться о мерах, которые могут привести к принуждению Украины к миру и отнюдь не на условиях украинских националистов.Украинский МИД пытается делать хорошую мину при плохой игре и заявляет, что отсутствие упоминания войны на Украине в декларации саммита ШОС — это уже якобы "провал Москвы". В заявлении МИДа чувствуется ставшее уже привычным восприятие Украины как пупа Земли.Бывший посол Украины в Турции и Японии Сергей Корсунский отмечает в статье для издания "Зеркало недели", что ШОС сегодня охватывает более половины населения планеты, но при этом называет его "союзом автократов", который направлен против США.Украинские СМИ особо отмечают, что Владимир Путин заявил на саммите о достигнутом понимании с Трампом на саммите в Аляске и подчеркнул, что это может открыть путь к миру на Украине. Президент РФ также сказал, что лично информировал Си Цзиньпина о деталях беседы с американским президентом, что на Украине некоторые истолковывают как сигнал к деэскалации.Опальный депутат Александр Дубинский пишет из СИЗО, что встреча Си, Моди и Путина на ШОС — "историческое событие единения Евразии против США". По его мнению, встреча сводит на нет угрозу вторичных санкций против РФ, Китая и Индии и будет усиливать стремление США выйти из конфликта на Украине, чтобы развязать себе руки на других фронтах.Его коллега Максим Бужанский с печалью сравнивает США как гегемона с Византией, которая прозевала в своё время подъём других государств и народов. "Безусловно, Соединённые Штаты очень сильны, самое сильное и богатое государство в мире, слава Богу. А многие, приехавшие в Китай, малы и слабы, разобщены и плохо видны с Капитолия. Никак не мешают церемониям. Но все вместе уже сильнее и богаче, а эта математика всегда угрожает империям", — с прискорбием признаёт депутат Рады.Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович* рассказывает, что в случае оформления союза РФ, Китая и Индии "Западу мало не покажется", и в противостоянии с ними он проигрывает. "Он [Запад] по кругу, как курица, бегает с отрубленной головой, поэтому и заявляет о своей решительности. Но курица с каждым кругом всё больше перьев теряет, становится смешной, ощипанной", — иронизирует Арестович.В то же время высказываются мнения, что "антизападный" курс стран ШОС Киев может использовать, чтобы вернуть себе внимание и помощь администрации США, сосватав Украину как "эффективный инструмент противодействия" Глобальному Югу. Украинский телеграм-канал "Легитимный" полагает, что на саммите ШОС выстраивается новая мировая политическая система, что Офис Зеленского очень хочет использовать в своих целях по затягиванию Трампа в украинский кризис. "На Банковой надеются, что после саммита ШОС, где сейчас создаётся новый крупный политический блок, который будет конкурентом США, американцы поменяют своё отношение к украинскому кейсу", — пишет "Легитимный".Однако украинский экономист Алексей Кущ в связи с саммитом ШОС рассказывает, что США ещё попытаются убедить Москву, что России, дескать, не место среди стран Глобального Юга. По его словам, Вашингтон пытается "продать русским идею России как Глобального Севера", чтобы расколоть и расслоить Азию."Для этого американцы будут пытаться с россиянами найти некий модус вивенди, то есть такой общий образ поведения в арктической операционной зоне, куда американцы, в первую очередь, не хотят пустить Китай", — утверждает экономист.Украинский политолог Руслан Бортник отмечает, что позиция Трампа и его тарифная война привела к консолидации стран Глобального Юга, а КНР, РФ и Индия станут основными центрами многополярного мира. Он считает также, что Запад "поиздержался" на помощи Украине, а теперь ему не хватает средств и сил для противодействия росту влияния КНР. "Трамп из последних сил пытается остановить истощение Запада из-за российско-украинской войны. Те деньги, которые Запад вкладывает в эту войну, их не хватит на борьбу с Китаем", — подчёркивает политолог. Параллельно с этими процессами, говорит Бортник, западный мир и сам фрагментируется, что будет иметь тяжелейшие последствия для Украины.* внесён в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: Вместо танго - балет высокой политики. ШОС как модель более справедливого мирового устройства

