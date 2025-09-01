https://ukraina.ru/20250901/vmesto-tango---balet-vysokoy-politiki-shos-kak-model-bolee-spravedlivogo-mirovogo-ustroystva-1068001405.html

Вместо танго - балет высокой политики. ШОС как модель более справедливого мирового устройства

В понедельник, 1 сентября, завершилась двухдневная встреча ШОС в верхах. Она показала, что общими усилиями великих держав незападного мира и стран мирового Юга ускоряется формирование новой структуры мирового управления, альтернативной западному, и основанной на иных, более справедливых принципах и ценностях.

В этой зарождающейся структуре евразийская ШОС успешно претендует на то, чтобы стать инициатором и образцом нового типа будущих межгосударственных отношений, возвращая в актуальную повестку принципы, на которых основывается деятельность ООН.В этом качестве значение ШОС, как показали выступления лидеров и принятые документы, намного шире, чем простое объединение стран, чей главный интерес сводится к совместному противостоянию текущим атакам Запада.Запад сыграл не последнюю роль в объединении стран Евразии, но, скорее, характером и направленностью экспансии капитала в страны мирового Юга. Там, где политические силы имели волю и ресурсы поставить западные капиталы на службу независимому национальному развитию этот процесс завершился индустриализацией, результативным освоением передовых технологий, созданием устойчивых политических систем и моделей государственного управления.В таком качестве Россия и ряд стран мирового Юга, прежде всего, Китай и Индия стали успешными экономическими конкурентами Запада, который неоправданно воспринял такую конкуренцию, как вызов своему существованию, хотя это всего лишь выравнивало шансы Незапада и Запада на развитие.В этом смысле, ШОС, объединяя страны, являющиеся полюсами мирового влияния или претендующие на него, "выступает мощным локомотивом процессов глобального развития и утверждения подлинной многосторонности", о чём сказал президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств – членов ШОС.Принципы многосторонности и управления многополярным миром нашли отражение в Тяньцзиньской декларации – итоговом документе Совета глав государств-членов ШОС. Среди них - уважение культурно-цивилизационного многообразия, политических моделей, самостоятельного выбора пути развития каждой страной, взаимное уважение суверенитета, территориальной целостности государств, равноправия, взаимной выгоды, невмешательства во внутренние дела, неприемлемости двойных стандартов, пр.Данные принципы должны помочь в формировании сообщества единой судьбы человечества, которая в Китае понимается, как сотрудничество с общим выигрышем и отрицание принципа "игры с нулевой суммой".Основные положения Тяньцзиньской декларации, которые касаются, как общих вопросов безопасности и урегулирования текущих конфликтов на Ближнем Востоке и вокруг украинского кризиса, так и частных вопросов, например, антитеррористического взаимодействия и борьбы с мировой наркопреступностью, прямо следуют из основополагающих принципов ШОС.Именно по вине евроатлантического сообщества и защищаемых им моделей западной гегемонии и безопасности, стал возможен государственный переворот на Украине в феврале 2014 года и, как следствие, нынешний украинский кризис. Важно, что президент Владимир Путин чётко донёс эту мысль до присутствующих лидеров стран ШОС.Поскольку формирование многополярного мира идёт в основном стихийно, участниками выдвинута инициатива о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Объединение вокруг однозначно понимаемых общих принципов и ценностей упорядочит этот процесс и укрепит саму ШОС. На эту задачу работает и принятая Стратегия развития ШОС на 10 лет.Президент России в ходе работы ШОС обратил внимание, что для формирования новой системы безопасности и мирного развития вместо отживших евроатлантических моделей Организация должна заложить соответствующие политические и социально-экономические предпосылки.В этой связи в повестке нынешней встречи ШОС в верхах стоял вопрос нейтрализации двух видов политико-экономических рисков, двух крайностей, которые стали следствием раскола коллективного Запада.Первый - продолжение глобализации на условиях Запада, которая, по мере роста экономической мощи стран Юга всё сильнее тормозит их развитие; второй - переход США к односторонности в виде торговой войны со всем миром и разрушения успешно работающих мировых цепочек поставок.Первая крайность выражается глобалистским ЕС, который пытается сохранить гегемонию Запада; вторая – политикой США при администрации Трампа. Но и ЕС, и США представляют в этом смысле одинаковые угрозы остальному миру. Они строят, каждый на свой лад, "маленький двор – высокий забор", как выражаются в Китае, продвигая блоковую политику, и используют для борьбы с конкурентами одинаковые приёмы – шантаж их зависимостью от доллара и евро, угрозы, санкции, бойкоты, запугивания, прямое воровство суверенных активов и пр.Практически все участники нынешней встречи в Тяньцзине убедились в этом на собственном опыте. А свежий пример Индии у всех перед глазами.О противодействии этим рискам говорил Владимир Путин, когда представлял позицию России в поддержку выпуска совместных облигаций государств-членов, создания в ШОС собственной платёжно-расчётной и депозитарной инфраструктуры и формирование банка совместных проектов капиталовложений.Это важное положение - один из главных итогов ШОС. Принято решение об учреждении Банка развития ШОС и активизации консультаций по соответствующим финансовым вопросам.Решение этой задачи подводит необходимую экономическую базу под амбиции стран ШОС относительно продвижения более справедливого мирового устройства, о чём говорил президент России.Примечательно укрепление организационной и аналитической составляющей безопасности ШОС. Участники встречи договорились о создании Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС и отметили предложение о создании Центра стратегических исследований в сфере безопасности.Также были приняты документы об укреплении сотрудничества в области культуры и гуманитарных обменов.Двусторонние и многосторонние переговоры и обсуждения между лидерами стран - участниц в кулуарах показали, что ШОС стала удобной и незаменимой площадкой неформального согласования интересов и урегулирования противоречий между странами Евразии.В кулуарах ШОС состоялись примечательные встречи между лидерами стран, имеющих немалые противоречия, включая, нерешённые территориальные вопросы и пограничные споры. Ключевыми отношениями для устойчивости ШОС, помимо оси Москва-Пекин, являются отношения между КНР и Индией.В этом смысле показательным стал визит премьер-министра Индии Моди на встречу ШОС и обстоятельная, дружественная беседа с председателем Си. По его словам, "совместное па-де-де дракона и слона" должно стать правильным выбором для обеих стран.Председатель КНР обсудил комплекс вопросов двусторонних отношений КНР с Вьетнамом. Ханой чётко разделяет пограничный спор с КНР, в котором пока нет решения, с экономическим сотрудничеством, которое успешно развивается. При этом Ханой категорически уходит от всех попыток США вовлечь Вьетнам в антикитайский лагерь.В процессе таких встреч отрабатываются принципы и механизмы управления многочисленными противоречиями в азиатской части Евразии, что помогает исключить вмешательство внерегиональных сил.До нынешней встречи в верхах Организация прошла путь от первоначального сотрудничества в области безопасности (борьба с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом) к рассмотрению безопасности и экономического сотрудничества в комплексе.На завершившейся встрече ШОС участники взаимодействовали по ещё более широкому спектру областей, включая торговлю и капиталовложения, энергетику, цифровую экономику, современное сельское хозяйство и "зелёное" развитие.Оценивая промежуточный итог работы ШОС, китайская официальная англоязычная "Глобал Таймс" считает, что Организация внедрила инновации и развила концепции и подходы ООН в соответствии с новыми обстоятельствами. На фоне размывания принципа многостороннего подхода, ШОС стала его образцом и убеждённым защитником.И к сказанному стоит добавить только одно, вместо танго, для которого по словам президента США Дональда Трампа нужны двое, участники ШОС продемонстрировали балет высокой политики - то есть массовый танец равных партнеров.О сути происходившего в эти два дня (31 августа - 1 сентября) в Китае - в статье Ростислава Ищенко "Последнее китайское предупреждение"

