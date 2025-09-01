https://ukraina.ru/20250901/vmesto-tango---balet-vysokoy-politiki-shos-kak-model-bolee-spravedlivogo-mirovogo-ustroystva-1068001405.html
Вместо танго - балет высокой политики. ШОС как модель более справедливого мирового устройства
В понедельник, 1 сентября, завершилась двухдневная встреча ШОС в верхах. Она показала, что общими усилиями великих держав незападного мира и стран мирового Юга ускоряется формирование новой структуры мирового управления, альтернативной западному, и основанной на иных, более справедливых принципах и ценностях.
В этой зарождающейся структуре евразийская ШОС успешно претендует на то, чтобы стать инициатором и образцом нового типа будущих межгосударственных отношений, возвращая в актуальную повестку принципы, на которых основывается деятельность ООН.В этом качестве значение ШОС, как показали выступления лидеров и принятые документы, намного шире, чем простое объединение стран, чей главный интерес сводится к совместному противостоянию текущим атакам Запада.Запад сыграл не последнюю роль в объединении стран Евразии, но, скорее, характером и направленностью экспансии капитала в страны мирового Юга. Там, где политические силы имели волю и ресурсы поставить западные капиталы на службу независимому национальному развитию этот процесс завершился индустриализацией, результативным освоением передовых технологий, созданием устойчивых политических систем и моделей государственного управления.В таком качестве Россия и ряд стран мирового Юга, прежде всего, Китай и Индия стали успешными экономическими конкурентами Запада, который неоправданно воспринял такую конкуренцию, как вызов своему существованию, хотя это всего лишь выравнивало шансы Незапада и Запада на развитие.В этом смысле, ШОС, объединяя страны, являющиеся полюсами мирового влияния или претендующие на него, "выступает мощным локомотивом процессов глобального развития и утверждения подлинной многосторонности", о чём сказал президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств – членов ШОС.Принципы многосторонности и управления многополярным миром нашли отражение в Тяньцзиньской декларации – итоговом документе Совета глав государств-членов ШОС. Среди них - уважение культурно-цивилизационного многообразия, политических моделей, самостоятельного выбора пути развития каждой страной, взаимное уважение суверенитета, территориальной целостности государств, равноправия, взаимной выгоды, невмешательства во внутренние дела, неприемлемости двойных стандартов, пр.Данные принципы должны помочь в формировании сообщества единой судьбы человечества, которая в Китае понимается, как сотрудничество с общим выигрышем и отрицание принципа "игры с нулевой суммой".Основные положения Тяньцзиньской декларации, которые касаются, как общих вопросов безопасности и урегулирования текущих конфликтов на Ближнем Востоке и вокруг украинского кризиса, так и частных вопросов, например, антитеррористического взаимодействия и борьбы с мировой наркопреступностью, прямо следуют из основополагающих принципов ШОС.Именно по вине евроатлантического сообщества и защищаемых им моделей западной гегемонии и безопасности, стал возможен государственный переворот на Украине в феврале 2014 года и, как следствие, нынешний украинский кризис. Важно, что президент Владимир Путин чётко донёс эту мысль до присутствующих лидеров стран ШОС.Поскольку формирование многополярного мира идёт в основном стихийно, участниками выдвинута инициатива о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Объединение вокруг однозначно понимаемых общих принципов и ценностей упорядочит этот процесс и укрепит саму ШОС. На эту задачу работает и принятая Стратегия развития ШОС на 10 лет.Президент России в ходе работы ШОС обратил внимание, что для формирования новой системы безопасности и мирного развития вместо отживших евроатлантических моделей Организация должна заложить соответствующие политические и социально-экономические предпосылки.В этой связи в повестке нынешней встречи ШОС в верхах стоял вопрос нейтрализации двух видов политико-экономических рисков, двух крайностей, которые стали следствием раскола коллективного Запада.Первый - продолжение глобализации на условиях Запада, которая, по мере роста экономической мощи стран Юга всё сильнее тормозит их развитие; второй - переход США к односторонности в виде торговой войны со всем миром и разрушения успешно работающих мировых цепочек поставок.Первая крайность выражается глобалистским ЕС, который пытается сохранить гегемонию Запада; вторая – политикой США при администрации Трампа. Но и ЕС, и США представляют в этом смысле одинаковые угрозы остальному миру. Они строят, каждый на свой лад, "маленький двор – высокий забор", как выражаются в Китае, продвигая блоковую политику, и используют для борьбы с конкурентами одинаковые приёмы – шантаж их зависимостью от доллара и евро, угрозы, санкции, бойкоты, запугивания, прямое воровство суверенных активов и пр.Практически все участники нынешней встречи в Тяньцзине убедились в этом на собственном опыте. А свежий пример Индии у всех перед глазами.О противодействии этим рискам говорил Владимир Путин, когда представлял позицию России в поддержку выпуска совместных облигаций государств-членов, создания в ШОС собственной платёжно-расчётной и депозитарной инфраструктуры и формирование банка совместных проектов капиталовложений.Это важное положение - один из главных итогов ШОС. Принято решение об учреждении Банка развития ШОС и активизации консультаций по соответствующим финансовым вопросам.Решение этой задачи подводит необходимую экономическую базу под амбиции стран ШОС относительно продвижения более справедливого мирового устройства, о чём говорил президент России.Примечательно укрепление организационной и аналитической составляющей безопасности ШОС. Участники встречи договорились о создании Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС и отметили предложение о создании Центра стратегических исследований в сфере безопасности.Также были приняты документы об укреплении сотрудничества в области культуры и гуманитарных обменов.Двусторонние и многосторонние переговоры и обсуждения между лидерами стран - участниц в кулуарах показали, что ШОС стала удобной и незаменимой площадкой неформального согласования интересов и урегулирования противоречий между странами Евразии.В кулуарах ШОС состоялись примечательные встречи между лидерами стран, имеющих немалые противоречия, включая, нерешённые территориальные вопросы и пограничные споры. Ключевыми отношениями для устойчивости ШОС, помимо оси Москва-Пекин, являются отношения между КНР и Индией.В этом смысле показательным стал визит премьер-министра Индии Моди на встречу ШОС и обстоятельная, дружественная беседа с председателем Си. По его словам, "совместное па-де-де дракона и слона" должно стать правильным выбором для обеих стран.Председатель КНР обсудил комплекс вопросов двусторонних отношений КНР с Вьетнамом. Ханой чётко разделяет пограничный спор с КНР, в котором пока нет решения, с экономическим сотрудничеством, которое успешно развивается. При этом Ханой категорически уходит от всех попыток США вовлечь Вьетнам в антикитайский лагерь.В процессе таких встреч отрабатываются принципы и механизмы управления многочисленными противоречиями в азиатской части Евразии, что помогает исключить вмешательство внерегиональных сил.До нынешней встречи в верхах Организация прошла путь от первоначального сотрудничества в области безопасности (борьба с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом) к рассмотрению безопасности и экономического сотрудничества в комплексе.На завершившейся встрече ШОС участники взаимодействовали по ещё более широкому спектру областей, включая торговлю и капиталовложения, энергетику, цифровую экономику, современное сельское хозяйство и "зелёное" развитие.Оценивая промежуточный итог работы ШОС, китайская официальная англоязычная "Глобал Таймс" считает, что Организация внедрила инновации и развила концепции и подходы ООН в соответствии с новыми обстоятельствами. На фоне размывания принципа многостороннего подхода, ШОС стала его образцом и убеждённым защитником.И к сказанному стоит добавить только одно, вместо танго, для которого по словам президента США Дональда Трампа нужны двое, участники ШОС продемонстрировали балет высокой политики - то есть массовый танец равных партнеров.О сути происходившего в эти два дня (31 августа - 1 сентября) в Китае - в статье Ростислава Ищенко "Последнее китайское предупреждение"
В этой зарождающейся структуре евразийская ШОС успешно претендует на то, чтобы стать инициатором и образцом нового типа будущих межгосударственных отношений, возвращая в актуальную повестку принципы, на которых основывается деятельность ООН.
В этом качестве значение ШОС, как показали выступления лидеров и принятые документы, намного шире, чем простое объединение стран, чей главный интерес сводится к совместному противостоянию текущим атакам Запада.
Запад сыграл не последнюю роль в объединении стран Евразии, но, скорее, характером и направленностью экспансии капитала в страны мирового Юга. Там, где политические силы имели волю и ресурсы поставить западные капиталы на службу независимому национальному развитию этот процесс завершился индустриализацией, результативным освоением передовых технологий, созданием устойчивых политических систем и моделей государственного управления.
В таком качестве Россия и ряд стран мирового Юга, прежде всего, Китай и Индия стали успешными экономическими конкурентами Запада, который неоправданно воспринял такую конкуренцию, как вызов своему существованию, хотя это всего лишь выравнивало шансы Незапада и Запада на развитие.
В этом смысле, ШОС, объединяя страны, являющиеся полюсами мирового влияния или претендующие на него, "выступает мощным локомотивом процессов глобального развития и утверждения подлинной многосторонности", о чём сказал президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств – членов ШОС.
Принципы многосторонности и управления многополярным миром нашли отражение в Тяньцзиньской декларации – итоговом документе Совета глав государств-членов ШОС. Среди них - уважение культурно-цивилизационного многообразия, политических моделей, самостоятельного выбора пути развития каждой страной, взаимное уважение суверенитета, территориальной целостности государств, равноправия, взаимной выгоды, невмешательства во внутренние дела, неприемлемости двойных стандартов, пр.
Данные принципы должны помочь в формировании сообщества единой судьбы человечества, которая в Китае понимается, как сотрудничество с общим выигрышем и отрицание принципа "игры с нулевой суммой".
Основные положения Тяньцзиньской декларации, которые касаются, как общих вопросов безопасности и урегулирования текущих конфликтов на Ближнем Востоке и вокруг украинского кризиса, так и частных вопросов, например, антитеррористического взаимодействия и борьбы с мировой наркопреступностью, прямо следуют из основополагающих принципов ШОС.
Именно по вине евроатлантического сообщества и защищаемых им моделей западной гегемонии и безопасности, стал возможен государственный переворот на Украине в феврале 2014 года и, как следствие, нынешний украинский кризис. Важно, что президент Владимир Путин чётко донёс эту мысль до присутствующих лидеров стран ШОС.
Поскольку формирование многополярного мира идёт в основном стихийно, участниками выдвинута инициатива о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Объединение вокруг однозначно понимаемых общих принципов и ценностей упорядочит этот процесс и укрепит саму ШОС. На эту задачу работает и принятая Стратегия развития ШОС на 10 лет.
Президент России в ходе работы ШОС обратил внимание, что для формирования новой системы безопасности и мирного развития вместо отживших евроатлантических моделей Организация должна заложить соответствующие политические и социально-экономические предпосылки.
В этой связи в повестке нынешней встречи ШОС в верхах стоял вопрос нейтрализации двух видов политико-экономических рисков, двух крайностей, которые стали следствием раскола коллективного Запада.
Первый - продолжение глобализации на условиях Запада, которая, по мере роста экономической мощи стран Юга всё сильнее тормозит их развитие; второй - переход США к односторонности в виде торговой войны со всем миром и разрушения успешно работающих мировых цепочек поставок.
Первая крайность выражается глобалистским ЕС, который пытается сохранить гегемонию Запада; вторая – политикой США при администрации Трампа. Но и ЕС, и США представляют в этом смысле одинаковые угрозы остальному миру. Они строят, каждый на свой лад, "маленький двор – высокий забор", как выражаются в Китае, продвигая блоковую политику, и используют для борьбы с конкурентами одинаковые приёмы – шантаж их зависимостью от доллара и евро, угрозы, санкции, бойкоты, запугивания, прямое воровство суверенных активов и пр.
Практически все участники нынешней встречи в Тяньцзине убедились в этом на собственном опыте. А свежий пример Индии у всех перед глазами.
О противодействии этим рискам говорил Владимир Путин, когда представлял позицию России в поддержку выпуска совместных облигаций государств-членов, создания в ШОС собственной платёжно-расчётной и депозитарной инфраструктуры и формирование банка совместных проектов капиталовложений.
Это важное положение - один из главных итогов ШОС. Принято решение об учреждении Банка развития ШОС и активизации консультаций по соответствующим финансовым вопросам.
Решение этой задачи подводит необходимую экономическую базу под амбиции стран ШОС относительно продвижения более справедливого мирового устройства, о чём говорил президент России.
Примечательно укрепление организационной и аналитической составляющей безопасности ШОС. Участники встречи договорились о создании Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС и отметили предложение о создании Центра стратегических исследований в сфере безопасности.
Также были приняты документы об укреплении сотрудничества в области культуры и гуманитарных обменов.
Двусторонние и многосторонние переговоры и обсуждения между лидерами стран - участниц в кулуарах показали, что ШОС стала удобной и незаменимой площадкой неформального согласования интересов и урегулирования противоречий между странами Евразии.
В кулуарах ШОС состоялись примечательные встречи между лидерами стран, имеющих немалые противоречия, включая, нерешённые территориальные вопросы и пограничные споры. Ключевыми отношениями для устойчивости ШОС, помимо оси Москва-Пекин, являются отношения между КНР и Индией.
В этом смысле показательным стал визит премьер-министра Индии Моди на встречу ШОС и обстоятельная, дружественная беседа с председателем Си. По его словам, "совместное па-де-де дракона и слона" должно стать правильным выбором для обеих стран.
Председатель КНР обсудил комплекс вопросов двусторонних отношений КНР с Вьетнамом. Ханой чётко разделяет пограничный спор с КНР, в котором пока нет решения, с экономическим сотрудничеством, которое успешно развивается. При этом Ханой категорически уходит от всех попыток США вовлечь Вьетнам в антикитайский лагерь.
В процессе таких встреч отрабатываются принципы и механизмы управления многочисленными противоречиями в азиатской части Евразии, что помогает исключить вмешательство внерегиональных сил.
До нынешней встречи в верхах Организация прошла путь от первоначального сотрудничества в области безопасности (борьба с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом) к рассмотрению безопасности и экономического сотрудничества в комплексе.
На завершившейся встрече ШОС участники взаимодействовали по ещё более широкому спектру областей, включая торговлю и капиталовложения, энергетику, цифровую экономику, современное сельское хозяйство и "зелёное" развитие.
Оценивая промежуточный итог работы ШОС, китайская официальная англоязычная "Глобал Таймс" считает, что Организация внедрила инновации и развила концепции и подходы ООН в соответствии с новыми обстоятельствами. На фоне размывания принципа многостороннего подхода, ШОС стала его образцом и убеждённым защитником.
И к сказанному стоит добавить только одно, вместо танго, для которого по словам президента США Дональда Трампа нужны двое, участники ШОС продемонстрировали балет высокой политики - то есть массовый танец равных партнеров.
О сути происходившего в эти два дня (31 августа - 1 сентября) в Китае - в статье Ростислава Ищенко "Последнее китайское предупреждение"