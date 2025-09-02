Храпач объяснил, почему военный интернет "Пересвет" — ключевой элемент для победы в современной войне - 02.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250902/khrapach-obyasnil-pochemu-voennyy-internet-peresvet--klyuchevoy-element-dlya-pobedy-v-sovremennoy-voyne-1067997929.html
Храпач объяснил, почему военный интернет "Пересвет" — ключевой элемент для победы в современной войне
Храпач объяснил, почему военный интернет "Пересвет" — ключевой элемент для победы в современной войне - 02.09.2025 Украина.ру
Храпач объяснил, почему военный интернет "Пересвет" — ключевой элемент для победы в современной войне
Создание защищенной системы коммуникации, подобной военному интернету "Пересвет", является обязательным условием для эффективного ведения боевых действий в современном мире, где управление войсками и техникой осуществляется через цифровые гаджеты
2025-09-02T04:45
2025-09-02T04:45
новости
россия
украина
британия
сергей храпач
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/0c/1054474927_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_2420f2a4e8f2c6ef70ae46f376937cf3.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач.Эксперт отметил, что хотя открытых данных о "Пересвете" нет, техническая база и государственный оператор для такой системы в России имеются.Он подчеркнул, что использование открытого интернета для управления войсками недопустимо, так как данные легко перехватить, а закрытые каналы связи значительно надежнее."В условиях современной войны, когда используется большое количество гаджетов для всего (для управления огнём, нацеливания ракет, определения местоположения целей), такая система коммуникации обязательна, иначе невозможно эффективно воевать и побеждать", — заявил Храпач.Собеседник издания провел историческую параллель, напомнив, как в 1941 году диверсионные группы Абвера нарушили работу гражданской телефонной связи, что привело к тяжелым последствиям для РККА. Он отметил, что уже через полтора года советские войска перешли на закрытые каналы связи, которые продолжали развиваться впоследствии, в том числе в КГБ."По аналогу интернет такой же вполне может существовать", — резюмировал Храпач.Полный текст интервью “Рассвет” против “Старлинка”. Сергей Храпач о том, как Россия купирует киберугрозы от Украины и Британии читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250329/1062132460.html
россия
украина
британия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/0c/1054474927_139:0:1123:738_1920x0_80_0_0_b58395c2816dc94ce2834853cc12504e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, британия, сергей храпач
Новости, Россия, Украина, Британия, Сергей Храпач

Храпач объяснил, почему военный интернет "Пересвет" — ключевой элемент для победы в современной войне

04:45 02.09.2025
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкНа боевое дежурство заступили новейшие лазерные комплексы "Пересвет"
На боевое дежурство заступили новейшие лазерные комплексы Пересвет
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Создание защищенной системы коммуникации, подобной военному интернету "Пересвет", является обязательным условием для эффективного ведения боевых действий в современном мире, где управление войсками и техникой осуществляется через цифровые гаджеты
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач.
Эксперт отметил, что хотя открытых данных о "Пересвете" нет, техническая база и государственный оператор для такой системы в России имеются.
Он подчеркнул, что использование открытого интернета для управления войсками недопустимо, так как данные легко перехватить, а закрытые каналы связи значительно надежнее.
"В условиях современной войны, когда используется большое количество гаджетов для всего (для управления огнём, нацеливания ракет, определения местоположения целей), такая система коммуникации обязательна, иначе невозможно эффективно воевать и побеждать", — заявил Храпач.
Собеседник издания провел историческую параллель, напомнив, как в 1941 году диверсионные группы Абвера нарушили работу гражданской телефонной связи, что привело к тяжелым последствиям для РККА. Он отметил, что уже через полтора года советские войска перешли на закрытые каналы связи, которые продолжали развиваться впоследствии, в том числе в КГБ.
"По аналогу интернет такой же вполне может существовать", — резюмировал Храпач.
ВМС США лазер LaWS Laser Weapons System - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
29 марта, 08:00История
"Звёздные войны" страны Советов: эпизоды истории российского лазерного оружия26 марта зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что ему "были продемонстрированы сейчас разработки, которые, как принято говорить, основаны на новых физических принципах – я имею ввиду комплексы лазерного оружия, предназначенные для поражения целей малого размера". Кажется это первое такое заявление в нашей стране – даже Украина успела раньше
Полный текст интервью “Рассвет” против “Старлинка”. Сергей Храпач о том, как Россия купирует киберугрозы от Украины и Британии читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаБританияСергей Храпач
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:15Победа России, мировая война или переговоры вопреки Зеленскому: Михеев назвал три пути для Украины
04:45Храпач объяснил, почему военный интернет "Пересвет" — ключевой элемент для победы в современной войне
04:15ВСУ несут большие потери из-за критической нехватки РЭБ и артиллерии
04:15Из-за консолидированной позиции Европы: Ищенко раскрыл, почему Зеленский не боится Орбана и Трампа
03:52Более 16 тысяч украинцев въехали в Россию с начала 2025 года, 57 — в качестве туристов
03:26Жителей повреждённых из-за атаки домов в Ростове-на-Дону разместят в ПВР
03:13Двигатель для МБР "Хвасон-19" и ракеты нового поколения "Хвасон-20" создали в КНДР
02:38ВС РФ наносят удары по объектам ВСУ и ВПК Украины: сводка на 2:30
01:51Верхние этажи двух домов горят в Ростове-на-Дону из-за атаки, работает ПВО — Слюсарь
01:25ПВО работает над Таганрогом и Ростовом-на-Дону. Сводка угроз БПЛА по регионам России на 1:20
00:59Дроноводы из "Рубикона" могут брать населённые пункты почти без личного состава — инструктор ВСУ
00:27Обзор событий 1 сентября
00:14США столкнулись с кризисом поставок тротила на фоне украинского конфликта
23:58Российские Вооруженные Силы готовятся к ударам по энергетической инфраструктуре Украины
23:51Лондон поставил Киеву 60 тысяч снарядов и 2,5 тысячи дронов за 50 дней
23:50Фронтовая сводка за 1 сентября: российские войска развивают наступление на всех направлениях
23:22Российские войска укрепляют позиции на Лиманском направлении: под контроль взято 30% Шандриголово
23:20Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Пекин. Главные новости к 23:20
23:11Греция отказалась предоставлять военные гарантии безопасности Киеву
22:36В Госдуме сообщили об освобождении юго-востока Украины как цели СВО
Лента новостейМолния