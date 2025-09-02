https://ukraina.ru/20250902/khrapach-obyasnil-pochemu-voennyy-internet-peresvet--klyuchevoy-element-dlya-pobedy-v-sovremennoy-voyne-1067997929.html

Храпач объяснил, почему военный интернет "Пересвет" — ключевой элемент для победы в современной войне

Создание защищенной системы коммуникации, подобной военному интернету "Пересвет", является обязательным условием для эффективного ведения боевых действий в современном мире, где управление войсками и техникой осуществляется через цифровые гаджеты

2025-09-02T04:45

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач.Эксперт отметил, что хотя открытых данных о "Пересвете" нет, техническая база и государственный оператор для такой системы в России имеются.Он подчеркнул, что использование открытого интернета для управления войсками недопустимо, так как данные легко перехватить, а закрытые каналы связи значительно надежнее."В условиях современной войны, когда используется большое количество гаджетов для всего (для управления огнём, нацеливания ракет, определения местоположения целей), такая система коммуникации обязательна, иначе невозможно эффективно воевать и побеждать", — заявил Храпач.Собеседник издания провел историческую параллель, напомнив, как в 1941 году диверсионные группы Абвера нарушили работу гражданской телефонной связи, что привело к тяжелым последствиям для РККА. Он отметил, что уже через полтора года советские войска перешли на закрытые каналы связи, которые продолжали развиваться впоследствии, в том числе в КГБ."По аналогу интернет такой же вполне может существовать", — резюмировал Храпач.Полный текст интервью “Рассвет” против “Старлинка”. Сергей Храпач о том, как Россия купирует киберугрозы от Украины и Британии читайте на сайте Украина.ру.

