“Рассвет” против “Старлинка”. Сергей Храпач о том, как Россия купирует киберугрозы от Украины и Британии

Подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач в интервью изданию Украина.ру рассказал, как противостоять диверсиям и киберугрозам, которые вместе с атаками БПЛА на Россию совершает киевский режим

2025-08-31T07:30

интервью

вооруженные силы украины

оон

сергей храпач

кгб

дональд трамп

украина

россия

сбу

спецслужба

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0d/1039707097_37:20:847:475_1920x0_80_0_0_efa75ac97d654861cea9481ee3b3dcf3.jpg

Организация Объединенных Наций (ООН) выразила тревогу в связи с сообщениями об ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирному населению и объектам гражданской инфраструктуры на территории России. Об этом 29 августа сообщил помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча.Помимо ударов беспилотниками по российским городам, киевский режим проводит кибератаки на РФ. Ранее, в конце июля, произошел масштабный сбой систем "Аэрофлота", ответственность за который взяли на себя проукраинские хакерские группировки.— Сергей Валентинович, давайте вспомним цифровой теракт против "Аэрофлота", который был совершён в июле. Почему это произошло и как вы оцениваете серьезность таких акций со стороны Украины?— "Нет большей беды, чем недооценивать противника", говорил Лао Цзы. Так вот технологические отцы и базовые лидеры IT-сферы в мире — наши исторические противники Британия и США — уже на этапе создания этих технологий ставили вопросы их использования в разведывательной и диверсионной деятельности.Сам по себе "Аэрофлот" не представляет интереса для наших врагов, поскольку не задействован на данном этапе в обеспечении обороноспособности страны и в военной логистике, но взлом IT-инфраструктуры, во-первых, позволяет получить доступ к данным о пассажирах, а во-вторых — создать транспортный коллапс в авиаперевозках, необходимый для дестабилизации ситуации в стране.Собственно, такие акции можно сравнить с атаками украинских БПЛА на города России. Особых разрушений для критической инфраструктуры они не несут, но могут дестабилизировать общественно-политическую обстановку.Насколько сильный был удар по “Аэрофлоту” – большой вопрос, потому что клиенты авиакомпании продолжили пользоваться её услугами. Да, тогда произошел дисбаланс работы, но диспетчеры, службы управления персоналом и самолётами, бухгалтерия работали; пилоты проходили медицинский осмотр, отслеживался режим труда и отдыха. То есть удар не был критическим.— Для чего украинцы тогда это делают?— Это акция на публику: показать свои силы, получить закрытую информацию корпоративного характера, чтобы узнать, например, каким образом российские самолёты иностранного производства проходят техническое обслуживание, кто поставляет запасные части, и так далее. Соответственно, по этим структурам могут быть нанесены со стороны противника удары – где-то финансовые, где-то административные.Также могут на международном уровне давить: из серии показать якобы слабость российских систем безопасности, чтобы неким образом дезорганизовать работу транспорта. Не всегда победа куётся на поле боя, она и в тылу тоже создаётся. Если врагу удаётся показать, что тыл неспособен себя защитить, то у обычных людей возникают вопросы к власти.Достаточно вспомнить ситуацию середины и конца восьмидесятых годов, когда диссиденты аналогичной деятельностью занимались. Тогда у них не было таких средств коммуникации как сейчас, но радиостанции "Голос Америки"* и "Свобода"* “прекрасно” работали. Результат их деятельности каждому очевиден: одна страна осталась, другой не стало. Не скажу, что только из-за их влияния, но это всё элементы идеологической борьбы.Не зря в Советском Союзе существовало специализированное подразделение КГБ по борьбе с идеологическими диверсиями – пятое управление, которое возглавлял знаменитый генерал Филипп Бобков. Весьма интересная была структура.К сожалению, из-за политической целесообразности, которая принималась не на Лубянке и не на площади Дзержинского, а в Кремле правящей тогда Коммунистической партией Советского Союза, вышеупомянутая структура не смогла защитить интересы партии. И это привело, к сожалению, к печальному результату.— А наши спецслужбы каким-то образом следят за потенциально опасными хакерами противника?— Леонардо да Винчи говорил: "Кто знает всё – тот может всё". На то спецслужбы и называются спецслужбами, что они способны различными способами проникать в замыслы противника. А эти способы имеют гриф "совершенно секретно". Следовательно, обычным гражданам знать такие методы не полагается. Причем во всех абсолютно странах применяется такой подход.Наши спецслужбы, занимающиеся оперативным обеспечением авиатранспорта, серьезно воспринимают угрозы. Они знают основных участников хакерских групп и даже персоналии этих людей, которые часто скрываются под псевдонимами.Но, во-первых, их не одна-две группы, а весьма много, и они применяют профессиональные методы конспирации — сложно уследить за всеми. Во-вторых, Россия в действующей парадигме ограничена в ресурсах воздействия на транснациональные хакерские группировки, поскольку спецслужбы ЕС и США не только не помогают с ними бороться, а, наоборот, всячески содействуют их деятельности.В-третьих, специалистов и технологий, позволяющих предотвращать такие диверсионные атаки, не хватает — в органах безопасности частичная мобилизация не объявлялась.Таким образом, если локация группировки местная, то к ней применяют соответствующие меры. Если локация не российская, то уже сложнее противодействовать атаками хакеров.Соответственно, предупредить на 100% диверсию не может никто — ни британская, ни американская, никакая другая контрразведка. Минимизировать могут, но совсем закрыться невозможно.При этом у нас работает РЖД, другие объекты, связанные с атомной, тепловой и водной энергетикой; автобусы ходят, самолёты летят, электричество и тепло в дома подаются. Эти системы лучше защищены.В частности, у нас есть закон об органах безопасности, согласно которому специалисты должны выявлять и пресекать угрозы безопасности РФ, начиная от борьбы со шпионами и террористами и заканчивая продовольственной безопасностью, защитой в IT-сфере, и так далее.Специалисты нашей организации просчитывают, какие будут угрозы, от кого и в какой форме они будут исходить. Стараются купировать это. В том числе ни для кого не секрет, что на службу интересов нашей страны ставят самых активных иностранных хакеров. Детали разглашать не будем, но такая работа ведётся.То есть мы приблизительно понимаем, что и каким образом будут атаковать. Конечно, не всегда знаем когда, но в целом готовы к такому направлению.— А на Украине есть аналогичная система обеспечения безопасности?— Конечно, есть. СБУ Украины — это осколок КГБ, там работают выходцы из советского Бюро, которые служили в органах военной контрразведки на территории современной Российской Федерации. Соответственно, все принципы, которые есть у нас – есть и у них. Технологическая школа IT у нас тоже общая, только цвет флага различается.— Мы более подробно обязательно поговорим про СБУ в одном из наших эфиров. А как вы оцениваете перспективы нашего военного интернета "Пересвет", если мы можем что-то о нём сказать?— В открытых официальных источниках нет упоминания о нем, поэтому детально сложно обсуждать и оценивать эту коммуникационную систему. Однако, по аналогии с альтернативной системой зашифрованной связи, возможна передача засекреченной информации: техническая база для этого имеется, как и государственный оператор, располагающий ею.Однозначно, в условиях современной войны, когда используется большое количество гаджетов для всего (для управления огнём, нацеливания ракет, определения местоположения целей), такая система коммуникации обязательна, иначе невозможно эффективно воевать и побеждать, с учетом реалий современного мира.А управлять IT-технологиями можно через аналог Интернета, потому что в открытой Сети данные легко перехватить или загасить, а через закрытый канал это сделать сложнее.Сама система аналогов ["Пересвета"], если посмотреть период до Великой Отечественной войны, то есть система управления советских войск (РККА), строилась на гражданских телефонных сетях. Когда в 1941 году диверсионные группы Абвера, полк "Бранденбург" перешёл границы, в первую очередь они порвали провода и подорвали опоры — для того, чтобы гражданская телефонная связь не работала.Штабы связаться оперативно друг с другом не могли, что сильно повлияло на быстроту продвижения Вермахта и на организацию котлов в первые дни Великой Отечественной войны.Потом, через 1,5 года, перешли на закрытую связь. Далее появилась знаменитая "вертушка" — она мелькает во многих источниках, на неё ссылаются как на связь, по которой товарищ Сталин разговаривал с товарищем Абакумовым. Эта связь активно развивалась, при этом использовались каналы шифровки-дешифровки — защищённые каналы передачи информации в различных видах.В более поздние времена в КГБ появилась зашифрованная беспроводная связь, которая использовалась для различных оперативных действий. Она не была подключена к общей системе связи. По аналогу интернет такой же вполне может существовать.— Насколько мне известно, у нас также есть проект военного интернета по образцу "Старлинка", он называется "Рассвет"...— "Рассвет" не такая засекреченная система, как "Пересвет". В организации системы этой связи участвуют Роскосмос, Минцифры, различные государственные органы управления, которые публикуют нормативные акты.В декабре 2024 года Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) утвердила требования к абонентским терминалам спутниковых систем связи "Рассвет". С их помощью в России появится спутниковый интернет. По предположениям, "Рассвет" должен быть запущен в 2027 году, а к 2030 году должно функционировать 383 спутника.Если говорить о том, как это поможет нашей обороне: "Рассвет" сделает устойчивой и более эффективной систему управления боем на тактическом уровне.— За время СВО ещё не было громких случаев, когда наши или вражеские кибервойска отключили систему ПВО или командный пункт. С чем это может быть связано?— Система ПВО не входит в контур Интернета, соответственно, кибердиверсанты в нее влезть не могут дистанционно. Но физически проникнуть в нее способны только преступники, которые имеют возможность уничтожать отдельные установки ПВО, либо разведчики, которые умеют различными способами дезорганизовать работу противовоздушной обороны.Во-первых, я как представитель спецслужб, конечно же, скажу, что войсковые части и штабы занимаются обеспечением противовоздушной обороны, поскольку все войсковые части имеют кураторов из органов безопасности. Департамент военной контрразведки пристально смотрит за тем, чтобы не было каких-то устремлений к этой системе обороны. Нет ни одного примера, когда противнику удавалось бы отключить ПВО.На втором месте, конечно же то, что эти системы никак не увязаны в общий контур Интернета. Хакеры не могут дистанционно в эту систему войти, поскольку она с ней никак не связана.Хотя теоретически и практически такая возможность существует. Взять опыт недавнего конфликта Израиля и Ирана, когда израильские разведчики сначала установили геолокацию размещения объектов, а потом лётчики нанесли массированные и точные удары по системе ПВО Ирана, погасили её и физически, и с помощью радиоэлектронных средств.И летали, как у себя дома, по небу Ирана, наносили удары и им за это ничего не было. Однако наш противник, украинцы не доминируют в небе в силу разных причин, поэтому пойти по пути Ирана им будет сложно.Еще один момент — разведывательное проникновение в штабы. К сожалению, история советского КГБ знает несколько подобных грустных случаев, когда вербовались враги.Например, в Санкт-Петербурге был шифровальщик, майор КГБ, в 1980 году допущенный к большим секретам, связанным с шифрованием-дешифрованием и передачей информации зарубежной резидентуры. Он долгое время передавал врагу информацию, а потом вдруг исчез вместе с семьёй.Все думали сначала, что он был убит, но потом оказалось, что его вывезли на Запад, где предатель дожил до 73 лет и умер в окружении внуков и детей.Поэтому, вероятность того, что сотрудники штабов, военнослужащие ПВО могут стать объектами вербовки со стороны иностранных разведок, существует. Тогда возможно и проникновение с их помощью в такую систему. Они могут локально передавать какую-то информацию, пытаться разрушить эту систему управления, так называемый "военный интернет".Но, насколько я знаю, есть система противодействия этому, помимо разведывательных действий; технические возможности позволяют чужие носители информации при коммуникации этой системы сразу выявлять и купировать.Будем надеяться, что органы нашей военной контрразведки останутся на высоте и такого не допустят.— Недавно я говорила с крупным IT-специалистом Игорем Ашмановым. Он задавался вопросом, почему наши войска не наносят удары по украинским центрам обмена данными и точкам обмена интернет-трафиком. На ваш взгляд, возможно это сделать?— Думаю, пока такой необходимости нет, поскольку оперативное и тактическое управление ВСУ осуществляется вне пределов этих центров.Какие ошибки должен исправить Дональд Трамп, чтобы прекратить войну на Украине, в интервью Американский журналист Сэмюэль Трэпп: Трамп должен исправить ошибку и отрезать ВСУ от данных "Старлинка".*Признаны в РФ "иностранными иноагентами"

