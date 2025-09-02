https://ukraina.ru/20250902/iz-za-konsolidirovannoy-pozitsii-evropy-ischenko-raskryl-pochemu-zelenskiy-ne-boitsya-orbana-i-trampa-1067997595.html
Из-за консолидированной позиции Европы: Ищенко раскрыл, почему Зеленский не боится Орбана и Трампа
Из-за консолидированной позиции Европы: Ищенко раскрыл, почему Зеленский не боится Орбана и Трампа - 02.09.2025 Украина.ру
Из-за консолидированной позиции Европы: Ищенко раскрыл, почему Зеленский не боится Орбана и Трампа
Владимир Зеленский, вероятно, чего-то и боится, однако гнева премьер-министра Венгрии Виктора Орбана или президента США Дональда Трампа — в последнюю очередь. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-09-02T04:15
2025-09-02T04:15
2025-09-02T04:15
новости
европа
россия
сша
трамп и зеленский
владимир зеленский
ростислав ищенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/12/1067197694_93:75:768:454_1920x0_80_0_0_cc0196ac0e9767d39dd2ef68295886cb.jpg
По его словам, у Киева есть консолидированная поддержка европейских лидеров, которые, как и он, видят в мире с Россией свое поражение.Ищенко также отметил, что у Зеленского есть четкая позиция, которую поддерживает Европа, — отказ от любых мирных инициатив. Эксперт напомнил, что Трамп после встречи с президентом России Владимиром Путиным попытался обсудить с европейскими лидерами и Зеленским варианты мирного урегулирования, но получил от всех отказ."Когда Трамп встретился с Путиным на Аляске, он вызвал Зеленского с европейцами в Вашингтон и начал им объяснять: "Мы тут уже почти договорились с Путиным о том, как можно мир заключить". Но потом они уехали из Вашингтона и хором сказали: "Мы на все вопросы Трампа ответили “нет", — пояснил обозреватель.По мнению Ищенко, причина такой жесткой позиции европейских лидеров и Зеленского едина: для них заключение мира равносильно поражению."Для европейских лидеров мир означает поражение. Для Зеленского это означает то же самое. Поэтому они собираются дальше бороться с Россией", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: У Европы есть полгода, чтобы развязать войну с Россией и заставить США остаться читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250829/khitryy-plan-zelenskogo-1067874622.html
европа
россия
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/12/1067197694_0:0:854:641_1920x0_80_0_0_68716706c2bc187a3b06fd6bda05fa91.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, европа, россия, сша, трамп и зеленский, владимир зеленский, ростислав ищенко
Из-за консолидированной позиции Европы: Ищенко раскрыл, почему Зеленский не боится Орбана и Трампа
Владимир Зеленский, вероятно, чего-то и боится, однако гнева премьер-министра Венгрии Виктора Орбана или президента США Дональда Трампа — в последнюю очередь. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По его словам, у Киева есть консолидированная поддержка европейских лидеров, которые, как и он, видят в мире с Россией свое поражение.
Ищенко также отметил, что у Зеленского есть четкая позиция, которую поддерживает Европа, — отказ от любых мирных инициатив. Эксперт напомнил, что Трамп после встречи с президентом России Владимиром Путиным попытался обсудить с европейскими лидерами и Зеленским варианты мирного урегулирования, но получил от всех отказ.
"Когда Трамп встретился с Путиным на Аляске, он вызвал Зеленского с европейцами в Вашингтон и начал им объяснять: "Мы тут уже почти договорились с Путиным о том, как можно мир заключить". Но потом они уехали из Вашингтона и хором сказали: "Мы на все вопросы Трампа ответили “нет", — пояснил обозреватель.
По мнению Ищенко, причина такой жесткой позиции европейских лидеров и Зеленского едина: для них заключение мира равносильно поражению.
"Для европейских лидеров мир означает поражение. Для Зеленского это означает то же самое. Поэтому они собираются дальше бороться с Россией", — резюмировал собеседник издания.