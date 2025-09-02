Из-за консолидированной позиции Европы: Ищенко раскрыл, почему Зеленский не боится Орбана и Трампа - 02.09.2025 Украина.ру
Из-за консолидированной позиции Европы: Ищенко раскрыл, почему Зеленский не боится Орбана и Трампа
Из-за консолидированной позиции Европы: Ищенко раскрыл, почему Зеленский не боится Орбана и Трампа - 02.09.2025 Украина.ру
Из-за консолидированной позиции Европы: Ищенко раскрыл, почему Зеленский не боится Орбана и Трампа
Владимир Зеленский, вероятно, чего-то и боится, однако гнева премьер-министра Венгрии Виктора Орбана или президента США Дональда Трампа — в последнюю очередь. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-09-02T04:15
2025-09-02T04:15
новости
европа
россия
сша
трамп и зеленский
владимир зеленский
ростислав ищенко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/12/1067197694_93:75:768:454_1920x0_80_0_0_cc0196ac0e9767d39dd2ef68295886cb.jpg
По его словам, у Киева есть консолидированная поддержка европейских лидеров, которые, как и он, видят в мире с Россией свое поражение.Ищенко также отметил, что у Зеленского есть четкая позиция, которую поддерживает Европа, — отказ от любых мирных инициатив. Эксперт напомнил, что Трамп после встречи с президентом России Владимиром Путиным попытался обсудить с европейскими лидерами и Зеленским варианты мирного урегулирования, но получил от всех отказ."Когда Трамп встретился с Путиным на Аляске, он вызвал Зеленского с европейцами в Вашингтон и начал им объяснять: "Мы тут уже почти договорились с Путиным о том, как можно мир заключить". Но потом они уехали из Вашингтона и хором сказали: "Мы на все вопросы Трампа ответили “нет", — пояснил обозреватель.По мнению Ищенко, причина такой жесткой позиции европейских лидеров и Зеленского едина: для них заключение мира равносильно поражению."Для европейских лидеров мир означает поражение. Для Зеленского это означает то же самое. Поэтому они собираются дальше бороться с Россией", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: У Европы есть полгода, чтобы развязать войну с Россией и заставить США остаться читайте на сайте Украина.ру.
европа
россия
сша
новости, европа, россия, сша, трамп и зеленский, владимир зеленский, ростислав ищенко
Новости, Европа, Россия, США, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, Ростислав Ищенко

Из-за консолидированной позиции Европы: Ищенко раскрыл, почему Зеленский не боится Орбана и Трампа

04:15 02.09.2025
 
© telegram ukr_2025_ru телеграм-канал Украина.руБелый дом спросил украинских чиновников, наденет ли Зеленский костюм на сегодняшнюю встречу с Трампом в Овальном кабинете
Белый дом спросил украинских чиновников, наденет ли Зеленский костюм на сегодняшнюю встречу с Трампом в Овальном кабинете - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© telegram ukr_2025_ru телеграм-канал Украина.ру
Владимир Зеленский, вероятно, чего-то и боится, однако гнева премьер-министра Венгрии Виктора Орбана или президента США Дональда Трампа — в последнюю очередь. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По его словам, у Киева есть консолидированная поддержка европейских лидеров, которые, как и он, видят в мире с Россией свое поражение.
Ищенко также отметил, что у Зеленского есть четкая позиция, которую поддерживает Европа, — отказ от любых мирных инициатив. Эксперт напомнил, что Трамп после встречи с президентом России Владимиром Путиным попытался обсудить с европейскими лидерами и Зеленским варианты мирного урегулирования, но получил от всех отказ.
"Когда Трамп встретился с Путиным на Аляске, он вызвал Зеленского с европейцами в Вашингтон и начал им объяснять: "Мы тут уже почти договорились с Путиным о том, как можно мир заключить". Но потом они уехали из Вашингтона и хором сказали: "Мы на все вопросы Трампа ответили “нет", — пояснил обозреватель.
По мнению Ищенко, причина такой жесткой позиции европейских лидеров и Зеленского едина: для них заключение мира равносильно поражению.
"Для европейских лидеров мир означает поражение. Для Зеленского это означает то же самое. Поэтому они собираются дальше бороться с Россией", — резюмировал собеседник издания.
Диктатор всея Украины Зеленский заявил, что советники по вопросам нацбезопасности уже обсуждают, какие гарантии будут предложены Киеву в будущем мирном соглашении - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
29 августа, 22:28
"Хитрый план" ЗеленскогоЕсли бы мы с вами не знали с кем имеем дело, если бы пытались оценивать действия Зеленского с точки зрения обычной логики, то пришли бы к выводу, что он поставил своей целью интегрировать в Россию украинские территории, от которых Россия по какой-то причине отказалась.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: У Европы есть полгода, чтобы развязать войну с Россией и заставить США остаться читайте на сайте Украина.ру.
Новости Европа Россия США Трамп и Зеленский Владимир Зеленский Ростислав Ищенко
 
