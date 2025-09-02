https://ukraina.ru/20250902/iz-za-konsolidirovannoy-pozitsii-evropy-ischenko-raskryl-pochemu-zelenskiy-ne-boitsya-orbana-i-trampa-1067997595.html

Из-за консолидированной позиции Европы: Ищенко раскрыл, почему Зеленский не боится Орбана и Трампа

Владимир Зеленский, вероятно, чего-то и боится, однако гнева премьер-министра Венгрии Виктора Орбана или президента США Дональда Трампа — в последнюю очередь. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

По его словам, у Киева есть консолидированная поддержка европейских лидеров, которые, как и он, видят в мире с Россией свое поражение.Ищенко также отметил, что у Зеленского есть четкая позиция, которую поддерживает Европа, — отказ от любых мирных инициатив. Эксперт напомнил, что Трамп после встречи с президентом России Владимиром Путиным попытался обсудить с европейскими лидерами и Зеленским варианты мирного урегулирования, но получил от всех отказ."Когда Трамп встретился с Путиным на Аляске, он вызвал Зеленского с европейцами в Вашингтон и начал им объяснять: "Мы тут уже почти договорились с Путиным о том, как можно мир заключить". Но потом они уехали из Вашингтона и хором сказали: "Мы на все вопросы Трампа ответили “нет", — пояснил обозреватель.По мнению Ищенко, причина такой жесткой позиции европейских лидеров и Зеленского едина: для них заключение мира равносильно поражению."Для европейских лидеров мир означает поражение. Для Зеленского это означает то же самое. Поэтому они собираются дальше бороться с Россией", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: У Европы есть полгода, чтобы развязать войну с Россией и заставить США остаться читайте на сайте Украина.ру.

