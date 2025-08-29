https://ukraina.ru/20250829/1067823812.html

Руслан Сафаров: Трампа может устроить такая война на Украине, которая разорит, но не уничтожит Европу

В чем вообще состоит задача России? В том, чтобы оставаться арбитром между Китаем и Индией, Китаем и США. Если мы сумеем эту партию доиграть, то у нас будут неплохие перспективы

Об этом рассказал политолог-международник, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Руслан Сафаров в интервью изданию Украина.ру- Руслан, в одном из своих выступлений вы говорили, что странам Глобального Юга следовало бы занять более зубастую позицию и показать, что они поддерживают России в ее стремлении создать по-настоящему многополярный мир. Каких именно слов и поступков вы ожидаете от них сейчас, когда в Китае пойдут сразу два крупных мероприятия (саммит ШОС и празднование победы во Второй мировой войне)?- Спасибо, что цитируете. Саммит ШОС будет очень важным, поскольку предыдущий саммит БРИКС в Бразилии действительно был беззубым. Это вопрос к организаторам – к бразильской стороне. Тогда все высказывались обтекаемо, стараясь не травмировать Трампа. Я думаю, что китайская повестка будет гораздо более жесткой и зубастой.Почему? У нас произошло две важные встречи: на Аляске и в Вашингтоне.На Аляске российской дипломатии и лично Путину удалось разбить огромный нарост льда, который сложился в отношениях с США за время администрации Байдена. А события в Вашингтоне показали, что среди единого Запада явно наметился раскол.И сейчас Глобальному Югу нужно на это серьезно ответить. Надо показать, что страны мирового большинства едины и понимают, как строить многополярный мир.- Каким образом Китай может травмировать Трампа?- Там уже травмы пошли.В Китай приезжает индийский министр Моди. Трамп вроде бы четыре раза пытался дозвониться до него, но "линия была занята". Да, у Индии сложные отношения с Китаем, но Россия выступает арбитром между этими двумя азиатскими гигантами. И сейчас Индия постепенно начинает понимать, что ее тихо-тихо загоняли не в то стойло. Поэтому Нью-Дели будут занимать более четкую позицию по тому, как проводить интеграцию внутри ШОС.Как я это вижу?Материк Евразия – это Европа и Азия. Европа – это НАТО и ЕС. И сейчас надо, чтобы Азия продемонстрировала точно такую же консолидацию. Может быть, на других основаниях, но жесткая консолидация нужна. Иначе нас будут бить по одному. Это любимая тактика наших западных контрагентов. Причем агрессия против Ирана показала, что эта тактика может работать долго.ШОС – это организация, направленная на военное сотрудничество. И если этот силовой блок консолидируется, позиции Запада будут еще слабее. Это позволит России более уверенно чувствовать себя на переговорах. Это позволит Китаю более уверенно вести торговые войны. Это позволит Индию более четко отстаивать свои национальные интересы.Если этого не будет, Запад увидит эти трещинки, куда сразу же постарается вбить гвозди. Надеюсь, лидеры мирового большинства это понимают.- Единая валюта может обеспечить это единство?- Единая валюта – это про БРИКС, а не про ШОС. Но тут будет очень серьезный разговор с Индией. У нее было много вопросов не просто к единой валюте, а к отдельной финансовой системе. Индийцы боятся, что вместо доллара придет юань, а у них свои игры с Китаем. Но сейчас будет более обстоятельный разговор, что единое финансовое пространство без доллара надо формировать. Дедолларизация – это ключевой удар по Западу.- Хотя бы торговлю в национальных валютах мы можем обеспечить?- Конечно. Просто в последние 80-лет мы живем в Бреттон-Вудской системе и привыкли к доллару. Но был мир до доллара. Люди спокойно торговали. В порту Омана можно было спокойно обменять индийские рупии на османские лиры. Сейчас надо сделать нечто похожее. Но тут должна быть консолидация Центробанков этих стран, чтобы быстро выработать систему обменных курсов и систему быстрых транзакций.Еще можно работать со всякими стейблкоинами – современной форме быстрого валютно-торгового обмена.Главное – выработать новые правила игры для нового мира. Эти решения будет принимать мировое большинство. Со временем туда можно будет пригласить представителей Запада, чтобы создать по-настоящему глобальную систему. И сейчас у России, Индии, Китая и Ирана есть возможность стать основателями этой новой системы – сами написать правила игры.Глобальный Юг – это 40% мировой экономики и 40% населения планеты. Все карты в руки. Есть, о чем поговорить.- Уточним по поводу Индии. Вы уверены, что теперь она от нас точно никуда не денется?- Индия никуда не денется от самой себя.Кто такой Моди? Он индийский националист. Человек, который сосредоточен на интересах своей страны. При этом Индия – очень лакомый кусок. За нее идет серьезная борьба. И то, что натворили американцы с этими вторичными санкциями – это огромный подарок организаторам саммита ШОС. Как Россию выталкивали в сторону Китая, так и Индию сейчас выталкивают в сторону Китая и Индии.Запад же что продемонстрировал: "Мы готовы принимать вас в наши международные конструкции, но вы всегда будете на вторых ролях. Сидите и не выделывайтесь". А у Индии гораздо более серьезные стратегические планы. Вот в чем была его ошибка.Конечно, индийцы займут сдержанную позицию. Вполне возможно, что через какое-то время Моди и Трамп встретятся. Но это будет позиция более широкого взгляда на вопросы интеграции в евразийское пространство.Индия будет искать баланс. Ее задача – остаться нейтральной, выжить в течении 10-15 лет, а потом включиться в новый виток борьбы за международное лидерство.Кстати, в российско-китайских отношениях тоже есть тонкий момент. Поездка Путина на Аляску – это тоже некий сигнал, что у нас может быть и такой вектор взаимодействие. Вдруг Запад сейчас рассыплется, и Трамп примет решение создать большой северный альянс? Тут Китай начинает немножечко проигрывать.Конечно, мы не будем никого обманывать. Китай в трудную минуту оказался нашим добрым соседом. Но позиции российской дипломатии в отношениях с китайцами немножко укрепились.Та же самая стратегия в отношении США будет у Индии.- И как тогда будут развиваться российско-китайские отношения?- Очень хорошо и глубоко. Мы нужны друг другу. Нравится это кому-то или нет.В чем вообще состоит задача России? В том, чтобы оставаться арбитром между Китаем и Индией, Китаем и США. Если мы сумеем эту партию доиграть, то у нас будут неплохие перспективы.Понимаете, в международных отношениях нет друзей и врагов. Там всех обдумывают ледяные ветра национальных интересов. Но партнерство – это важно. И до союзнических отношений дойти можно. Россия готова разговаривать об этом с Китаем, а Китай – нет. Такая у них политическая философия: они никогда не заключают союзы.Китай воспринимает себя как центр мира. "Мы – это Поднебесная, на окраинах которой много разных стран". Но если Китай будет готов к большому союзу с Россией, это будет непобедимый тандем. Если же это просто будет стратегическое партнерство, как сейчас, то нам это тоже интересно и важно. Если он просто будет добрым соседом, то мы просто будем с ним взаимодействовать в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.Да, в наших отношениях есть шероховатости. Китайская экономическая стратегия слишком экспансионистская. Они приходят и говорят: "Мы хотим сделать совместные предприятия, но будем мажоритарным акционерам". Россию это не устроит. То есть надо глубже понимать друг друга.Почему я сказал про непобедимый тандем? В тандеме есть два человека. Тот, кто едет вторым, важен, но это все равно второй человек. Россия на это никогда не пойдет. Мы всегда были лидерами. Если Китай это поймет, перед нами откроются большие перспективы. Если не поймет, мы будем общаться с другими инвесторами.Что-то из этого на Аляске явно обсуждалось.Может быть, вы хотели получить от меня однозначный ответ, но тут все очень зыбко. Многополярный мир только формируется. Каждый сейчас мыслит себя в категории потенциального лидера: "Я сейчас немного подвину соседа". Посмотрите, сколько конфликтов у нас сейчас разморозилось. Все пытаются занять теплые места.Поэтому надо успокоиться и принять решение. Если мы строим многополярный мир, давайте уважать интересы друг друга. Это очень серьезная и длинная дорога, которая приведет Евразию к процветанию.- Я как раз хотел уточнить. Сначала вы говорили, что надо сплотиться, чтобы нас по одиночке не перебили. Теперь вы говорите, что идет тонкая игра, когда каждый мыслит себя в категории потенциального лидера.- Это тонкая игра, которая может привести к сплочению.Россия, Китай и Индия – это три древние цивилизации со своим миропониманием. Им надо найти варианты, как это соединить. Поэтому я и говорю о шероховатостях. Но то, что у единой Евразии огромные перспективы – это факт.Потом мы сможем сказать американцам: "Ребята, мы создали нормальную систему. Заходите туда на равных условиях". Это и будет новый мир с ядром на севере Тихого океана, где значительная часть территорий – российские. И тут нам важно реализовать множество проектов на Дальнем Востоке. Там работы – непочатый край. Если мы это сделаем, весь 21 век мы будем наслаждаться взаимовыгодной торговлей и четкими правилами в политике.Пока же мы не можем доверять не просто словам, но и договорам. Это огромный шаг назад в международных отношениях.- Что будет с Западом? Вы сказали, что он раскалывается. Но пока его все же склеивает украинский конфликт и необходимость США сохранить европейский плацдарм.- Это вопросы к большой европейской стратегии. Как человек рациональный, я не понимаю, что они делают. Для меня странно то, что они пытаются самоубиться об этот конфликт. Они просто раздали слишком много обещаний своим избирателям и долго говорили о стратегическом поражении России. И сейчас им надо будет объяснять своему же населению, почему они ради Украины отобрали миллиарды долларов у людей, которые в них реально нуждались.А куда делось вооружение, которое было у стран Восточной Европы?Это все придется объяснять. Причем не с позиции "Ну мы немножко поспорили, а сейчас все нормально". Им придется оправдывать свое поражение.И тут мы подходим к корню: расхождение американской и европейской позиции.Трамп все понял и сказал: "Мы проиграли. Но это не моя война – это война Байдена. Я готов с русскими вести нормальный диалог. Нужен быстрый мир". А у европейцев ничего не поменялось.И главная их проблема – это даже не оправдание перед избирателями. Что говорить глобальному большинству? Как так получилось, что "50 самых развитых экономик мира ничего не смогли сделать со страной-бензоколонкой"? Тяжело им проглотить эту горькую пилюлю.Конечно, у Европы есть альтернатива в виде срочной мобилизации всех своих дивизий и походом на Россию.- Не получится ли так, что они на это пойдут, чтобы самоубиться и ничего не объяснять?- Тут есть заковыка. Допустим, они собрали эти дивизии. Но через несколько часов этой войны европейским армиям будет некуда возвращаться, потому что на месте этих стран будет фонить лет 300.- Трампу это невыгодно?- Нет. Ему надо максимально отойти от конфликта и сделать два варианта.Если Европа не согласится на мир, его устроит вялотекущая война с продажей европейцам американского оружия. Если будет мир, он сохранит значительную часть санкций, чтобы США могли Европе продавать то же оружие. Тем более, ЕС и США уже подписали контракт на покупку энергоносителей. Хотя эти суммы нереализуемы.А если Европа самоуничтожится, то у США возникнет серьезная дыра.Пока Европу еще можно доить. Но когда она дойдет до плачевного состояния, американцам она будет неинтересна.Конечно, если после Трампа к власти вернутся демократы, которые снова начнут жевать трансатлантическую жвачку, Европу как-то будут поддерживать. Но процесс доения Европы все равно будет продолжаться.- Мы-то чего от Трампа хотим?- Простых вещей.Первое. Договориться о новой архитектуре безопасности в Европе. Россия не против, чтобы НАТО оставалось в нынешних границах. Но нам не нужно, чтобы в Польше и в Прибалтике размещались ракеты с ядерными боеголовками и системы ПРО.Второе. По Украине и Грузии нам нужны гарантии, что эти страны никогда не будут принимать никакого участия в НАТО.Третье. Надо добиться, чтобы Трамп прекратил продавать оружие Европе для передачи Украине. Тогда Банковая быстрее захочет мира.Наконец, нам нужна некая форма взаимодействия с американцами. По Арктике можно спокойно договариваться. Притом, что не только США, но и Россия может предложить свои технологии. Что там у США с ледокольным флотом? Четыре ледокола, два из которых на вечном ремонте. А у нас в 2027 году начнется выпуск новых ледоколов класса "Лидер".Но американцам в этой схеме надо понять: они разговаривают с равным собеседникам.- Что надо делать, чтобы до них это побыстрее дошло?- Разговаривать и побеждать. Побеждать и разговаривать.США уже видят ситуацию на поле боя. Россия формирует армию с серьезным военным опытом. Это тоже наш козырь на переговорах. А скатываться в ядерную эскалацию никто не хочет.Просто за последние 30 лет американцы забыли логику холодной войны. Они расслабились и у них возникло ощущение вседозволенности. А сейчас им надо напомнить, кто на самом деле им противостоит.Кстати, Трамп после встречи на Аляске несколько раз сказал: "У них огромный ядерный потенциал. Не забывайте".Теодор Рузвельт когда-то сказал: "Всегда уважительно ведите переговоры с вашим оппонентом, но не забывайте держать дубину над их головой". То есть США привыкли, что они держат дубину, а сейчас оказалось, что кто-то над их головой тоже дубину держит.Надо общаться с ними уважительно. Но надо дать им понять, что они не должны переступать территорию национальных интересов России. Если мы это сделаем, мы наладим с ними неплохие отношения.Также о геополитических аспектах украинского конфликта - в интервью Дмитрия Выдрина: На главном политическом событии будущего Путин и Си встанут рядом, а вот Трамп колеблется

Кирилл Курбатов

