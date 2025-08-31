Путин и Эрдоган встретятся в Китае для обсуждения участия Турции в урегулировании конфликта на Украине - 31.08.2025 Украина.ру
Путин и Эрдоган встретятся в Китае для обсуждения участия Турции в урегулировании конфликта на Украине
Путин и Эрдоган встретятся в Китае для обсуждения участия Турции в урегулировании конфликта на Украине - 31.08.2025 Украина.ру
Путин и Эрдоган встретятся в Китае для обсуждения участия Турции в урегулировании конфликта на Украине
Президент России Владимир Путин встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Китае для обсуждения помощи Турции в урегулировании украинского конфликта. Об этом 31 августа сообщила турецкая газета Sabah
2025-08-31T11:47
2025-08-31T11:52
"Ожидается, что как на запланированной встрече с Путиным, так и в своей речи Эрдоган подчеркнет готовность Турции внести всемерный вклад в мирные переговоры между Россией и Украиной", - заявили в издании.Советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков сделал заявления относительно программы визита президента России Владимира Путина в Китай.Лидеры России и Турции встретятся на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет с 31 августа по 3 сентября. Ушаков отметил, что в ходе встречи лидеры двух стран обсудят региональные и глобальные проблемы.Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) была основана в 1996 году Китаем, Россией, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном как "Шанхайская пятёрка" для обеспечения безопасности границ и экономического сотрудничества. В 2001 году к организации присоединился Узбекистан. С присоединением Индии и Пакистана в 2017 году и Ирана в 2021 году число членов увеличилось до девяти. С присоединением Беларуси в июле 2025 года число государств-членов организации достигло десяти. Монголия и Афганистан (неактивны с сентября 2021 года) имеют статус наблюдателей. Четырнадцать стран, включая Турцию, входят в организацию в качестве партнёров по диалогу.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Беспрецедентный визит. Главное на утро 31 августаСледите за новостями на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20250831/poslednee-kitayskoe-preduprezhdenie-1067928728.html
Путин и Эрдоган встретятся в Китае для обсуждения участия Турции в урегулировании конфликта на Украине

11:47 31.08.2025 (обновлено: 11:52 31.08.2025)
 
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент России Владимир Путин встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Китае для обсуждения помощи Турции в урегулировании украинского конфликта. Об этом 31 августа сообщила турецкая газета Sabah
"Ожидается, что как на запланированной встрече с Путиным, так и в своей речи Эрдоган подчеркнет готовность Турции внести всемерный вклад в мирные переговоры между Россией и Украиной", - заявили в издании.
Советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков сделал заявления относительно программы визита президента России Владимира Путина в Китай.
Лидеры России и Турции встретятся на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет с 31 августа по 3 сентября. Ушаков отметил, что в ходе встречи лидеры двух стран обсудят региональные и глобальные проблемы.
Президент РФ Владимир Путин прибыл в аэропорт Биньхай
10:48
Последнее китайское предупреждениеОткрывшаяся сегодня в Тяньцзине встреча государств Шанхайской организации сотрудничества несомненно является дипломатическим триумфом Китая. Причём явно так и задумывалась основными участниками, включая Россию и Индию.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) была основана в 1996 году Китаем, Россией, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном как "Шанхайская пятёрка" для обеспечения безопасности границ и экономического сотрудничества.
В 2001 году к организации присоединился Узбекистан. С присоединением Индии и Пакистана в 2017 году и Ирана в 2021 году число членов увеличилось до девяти. С присоединением Беларуси в июле 2025 года число государств-членов организации достигло десяти.
Монголия и Афганистан (неактивны с сентября 2021 года) имеют статус наблюдателей. Четырнадцать стран, включая Турцию, входят в организацию в качестве партнёров по диалогу.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Беспрецедентный визит. Главное на утро 31 августа
Следите за новостями на сайте Украина.ру
