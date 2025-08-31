https://ukraina.ru/20250831/putin-i-erdogan-vstretyatsya-v-kitae-dlya-obsuzhdeniya-sposobov-uregulirovaniya-konflikta-na-ukraine-1067933639.html

Путин и Эрдоган встретятся в Китае для обсуждения участия Турции в урегулировании конфликта на Украине

Путин и Эрдоган встретятся в Китае для обсуждения участия Турции в урегулировании конфликта на Украине - 31.08.2025 Украина.ру

Путин и Эрдоган встретятся в Китае для обсуждения участия Турции в урегулировании конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Китае для обсуждения помощи Турции в урегулировании украинского конфликта. Об этом 31 августа сообщила турецкая газета Sabah

2025-08-31T11:47

2025-08-31T11:47

2025-08-31T11:52

новости

россия

турция

китай

владимир путин

эрдоган

юрий ушаков

украина.ру

шос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049160637_0:0:3158:1776_1920x0_80_0_0_f8f7eed319d08c6cc043ac7c9432dea0.jpg

"Ожидается, что как на запланированной встрече с Путиным, так и в своей речи Эрдоган подчеркнет готовность Турции внести всемерный вклад в мирные переговоры между Россией и Украиной", - заявили в издании.Советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков сделал заявления относительно программы визита президента России Владимира Путина в Китай.Лидеры России и Турции встретятся на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет с 31 августа по 3 сентября. Ушаков отметил, что в ходе встречи лидеры двух стран обсудят региональные и глобальные проблемы.Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) была основана в 1996 году Китаем, Россией, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном как "Шанхайская пятёрка" для обеспечения безопасности границ и экономического сотрудничества. В 2001 году к организации присоединился Узбекистан. С присоединением Индии и Пакистана в 2017 году и Ирана в 2021 году число членов увеличилось до девяти. С присоединением Беларуси в июле 2025 года число государств-членов организации достигло десяти. Монголия и Афганистан (неактивны с сентября 2021 года) имеют статус наблюдателей. Четырнадцать стран, включая Турцию, входят в организацию в качестве партнёров по диалогу.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Беспрецедентный визит. Главное на утро 31 августаСледите за новостями на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20250831/poslednee-kitayskoe-preduprezhdenie-1067928728.html

россия

турция

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, турция, китай, владимир путин, эрдоган, юрий ушаков, украина.ру, шос