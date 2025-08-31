"По островам проходит граница новой России": командир роты "Пума" про службу на днепровских плавнях - 31.08.2025 Украина.ру
"По островам проходит граница новой России": командир роты "Пума" про службу на днепровских плавнях
Жесткая оборона островов, где бойцы выдерживают до 111 суток в экстремальных условиях, обусловлена ключевым стратегическим значением этих рубежей для безопасности мирного населения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир роты, старший лейтенант с позывным "Пума"
2025-08-31T08:20
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1a/1067653418_62:97:802:513_1920x0_80_0_0_8d636bf7c59d35e40d19929450fcdf7c.jpg
Собеседник издания подчеркнул, что удержание островов в днепровских плавнях критически важно для защиты гражданских населенных пунктов. Командир категорически отверг сомнения в стратегической ценности этих позиций, заявив: "Не согласен с вами. Во-первых, по островам проходит граница России. Сейчас новой России. И уже поэтому мы должны, несмотря ни на что её охранять".Офицер детально объяснил последствия на случай гипотетической потери этих рубежей: "Если нас с островов выбьет противник, у него появится возможность приблизиться к населенным пунктам, где живут граждане уже нашей страны". Он уточнил, что под угрозой окажутся такие посёлки, как Новая Збурьевка, Чулаковка, Бехтеря.Командир также предупредил о непосредственной опасности для мирных жителей: "Тогда, это мы хорошо понимаем, если мы не будем держать острова, то мирным будет плохо". "Пума" резюмировал, что защита этих рубежей является обязательным условием безопасности гражданского населения приграничных территорий.Полный текст материала Захара Виноградова "Командир роты, старший лейтенант "Пума": Офицер, командир всегда должен думать о смерти" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты спецоперации в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Стешин: Если Россия быстро не займет Славянск и Краматорск, воду Донецку даст только снежная зима".
08:20 31.08.2025
 
© Фото"Пума", определение задачи перед боевым заданием
Пума, определение задачи перед боевым заданием - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© Фото
Жесткая оборона островов, где бойцы выдерживают до 111 суток в экстремальных условиях, обусловлена ключевым стратегическим значением этих рубежей для безопасности мирного населения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир роты, старший лейтенант с позывным "Пума"
Собеседник издания подчеркнул, что удержание островов в днепровских плавнях критически важно для защиты гражданских населенных пунктов.
Командир категорически отверг сомнения в стратегической ценности этих позиций, заявив: "Не согласен с вами. Во-первых, по островам проходит граница России. Сейчас новой России. И уже поэтому мы должны, несмотря ни на что её охранять".
Офицер детально объяснил последствия на случай гипотетической потери этих рубежей: "Если нас с островов выбьет противник, у него появится возможность приблизиться к населенным пунктам, где живут граждане уже нашей страны". Он уточнил, что под угрозой окажутся такие посёлки, как Новая Збурьевка, Чулаковка, Бехтеря.
Командир также предупредил о непосредственной опасности для мирных жителей: "Тогда, это мы хорошо понимаем, если мы не будем держать острова, то мирным будет плохо". "Пума" резюмировал, что защита этих рубежей является обязательным условием безопасности гражданского населения приграничных территорий.
Полный текст материала Захара Виноградова "Командир роты, старший лейтенант "Пума": Офицер, командир всегда должен думать о смерти" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты спецоперации в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Стешин: Если Россия быстро не займет Славянск и Краматорск, воду Донецку даст только снежная зима".
27 августа, 11:40
Освобождение Среднего, продвижение в Мирном и Диброве. Успехи ВС РФ на краснолиманском направлении На краснолиманском направлении российские войска развивают наступление, освободив село Среднее и улучшив свои тактические позиции на нескольких участках. Об этом со ссылкой на ресурс "Донбасский партизан" информирует телеграм-канал Украина.ру
