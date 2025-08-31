"По островам проходит граница новой России": командир роты "Пума" про службу на днепровских плавнях
Жесткая оборона островов, где бойцы выдерживают до 111 суток в экстремальных условиях, обусловлена ключевым стратегическим значением этих рубежей для безопасности мирного населения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир роты, старший лейтенант с позывным "Пума"
Собеседник издания подчеркнул, что удержание островов в днепровских плавнях критически важно для защиты гражданских населенных пунктов.
Командир категорически отверг сомнения в стратегической ценности этих позиций, заявив: "Не согласен с вами. Во-первых, по островам проходит граница России. Сейчас новой России. И уже поэтому мы должны, несмотря ни на что её охранять".
Офицер детально объяснил последствия на случай гипотетической потери этих рубежей: "Если нас с островов выбьет противник, у него появится возможность приблизиться к населенным пунктам, где живут граждане уже нашей страны". Он уточнил, что под угрозой окажутся такие посёлки, как Новая Збурьевка, Чулаковка, Бехтеря.
Командир также предупредил о непосредственной опасности для мирных жителей: "Тогда, это мы хорошо понимаем, если мы не будем держать острова, то мирным будет плохо". "Пума" резюмировал, что защита этих рубежей является обязательным условием безопасности гражданского населения приграничных территорий.
