https://ukraina.ru/20250831/po-ostrovam-prokhodit-granitsa-novoy-rossii-komandir-roty-puma-pro-sluzhbu-na-dneprovskikh-plavnyakh-1067747274.html

"По островам проходит граница новой России": командир роты "Пума" про службу на днепровских плавнях

"По островам проходит граница новой России": командир роты "Пума" про службу на днепровских плавнях - 31.08.2025 Украина.ру

"По островам проходит граница новой России": командир роты "Пума" про службу на днепровских плавнях

Жесткая оборона островов, где бойцы выдерживают до 111 суток в экстремальных условиях, обусловлена ключевым стратегическим значением этих рубежей для безопасности мирного населения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир роты, старший лейтенант с позывным "Пума"

2025-08-31T08:20

2025-08-31T08:20

2025-08-31T08:20

новости

россия

захар виноградов

украина.ру

вс рф

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

граница

острова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1a/1067653418_62:97:802:513_1920x0_80_0_0_8d636bf7c59d35e40d19929450fcdf7c.jpg

Собеседник издания подчеркнул, что удержание островов в днепровских плавнях критически важно для защиты гражданских населенных пунктов. Командир категорически отверг сомнения в стратегической ценности этих позиций, заявив: "Не согласен с вами. Во-первых, по островам проходит граница России. Сейчас новой России. И уже поэтому мы должны, несмотря ни на что её охранять".Офицер детально объяснил последствия на случай гипотетической потери этих рубежей: "Если нас с островов выбьет противник, у него появится возможность приблизиться к населенным пунктам, где живут граждане уже нашей страны". Он уточнил, что под угрозой окажутся такие посёлки, как Новая Збурьевка, Чулаковка, Бехтеря.Командир также предупредил о непосредственной опасности для мирных жителей: "Тогда, это мы хорошо понимаем, если мы не будем держать острова, то мирным будет плохо". "Пума" резюмировал, что защита этих рубежей является обязательным условием безопасности гражданского населения приграничных территорий.Полный текст материала Захара Виноградова "Командир роты, старший лейтенант "Пума": Офицер, командир всегда должен думать о смерти" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты спецоперации в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Стешин: Если Россия быстро не займет Славянск и Краматорск, воду Донецку даст только снежная зима".

https://ukraina.ru/20250827/1067715766.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, захар виноградов, украина.ру, вс рф, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, граница, острова, война, война на украине, главные новости, новости россии