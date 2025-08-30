https://ukraina.ru/20250830/ukraina-gotovit-detey-k-voyne-gasparyan-o-zaprete-upts-vyborakh-i-nelepom-konflikte-s-polshey-1067897603.html
Украина готовит детей к войне? Гаспарян о запрете УПЦ, выборах и нелепом конфликте с Польшей
Украина готовит детей к войне? Гаспарян о запрете УПЦ, выборах и нелепом конфликте с Польшей - 30.08.2025 Украина.ру
Украина готовит детей к войне? Гаспарян о запрете УПЦ, выборах и нелепом конфликте с Польшей
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
2025-08-30T12:41
2025-08-30T12:41
2025-08-30T12:41
россия
украина
польша
армен гаспарян
кирилл вышинский
владимир зеленский
упц
общественная палата
"азов"
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1e/1067897478_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_acf06e4e9c66145ea9bdfaf9a8d64bfe.jpg
00:23 – Воспоминания о Кирилле Вышинском;04:09 – Упрощение выезда для украинской молодёжи;08:29 – Альтернативная реальность Зеленского; 19:07 – Конфликт между Польшей и Украиной;*В материале упоминаются батальон "Азов", который признан террористической организацией и запрещён в РФ, Украинская повстанческая армия (УПА) и лозунг ОУН "Слава Украине — героям слава", которые признаны экстремистскими и запрещены в России. Также говорится о Петре Порошенко, внесённом Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
россия
украина
польша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1e/1067897478_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c28b2dfaf0b220f6d50b2868720000d1.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, украина, польша, армен гаспарян, кирилл вышинский, владимир зеленский, упц, общественная палата, "азов", видео, видео
Россия, Украина, Польша, Армен Гаспарян, Кирилл Вышинский, Владимир Зеленский, УПЦ, общественная палата, "Азов", Видео
Украина готовит детей к войне? Гаспарян о запрете УПЦ, выборах и нелепом конфликте с Польшей
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:23 – Воспоминания о Кирилле Вышинском;
04:09 – Упрощение выезда для украинской молодёжи;
08:29 – Альтернативная реальность Зеленского;
19:07 – Конфликт между Польшей и Украиной;
*В материале упоминаются батальон "Азов", который признан террористической организацией и запрещён в РФ, Украинская повстанческая армия (УПА) и лозунг ОУН "Слава Украине — героям слава", которые признаны экстремистскими и запрещены в России. Также говорится о Петре Порошенко, внесённом Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.