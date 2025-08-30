https://ukraina.ru/20250830/ukraina-gotovit-detey-k-voyne-gasparyan-o-zaprete-upts-vyborakh-i-nelepom-konflikte-s-polshey-1067897603.html

Украина готовит детей к войне? Гаспарян о запрете УПЦ, выборах и нелепом конфликте с Польшей

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:

00:23 – Воспоминания о Кирилле Вышинском;04:09 – Упрощение выезда для украинской молодёжи;08:29 – Альтернативная реальность Зеленского; 19:07 – Конфликт между Польшей и Украиной;*В материале упоминаются батальон "Азов", который признан террористической организацией и запрещён в РФ, Украинская повстанческая армия (УПА) и лозунг ОУН "Слава Украине — героям слава", которые признаны экстремистскими и запрещены в России. Также говорится о Петре Порошенко, внесённом Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

