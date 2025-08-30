Украина готовит детей к войне? Гаспарян о запрете УПЦ, выборах и нелепом конфликте с Польшей - 30.08.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20250830/ukraina-gotovit-detey-k-voyne-gasparyan-o-zaprete-upts-vyborakh-i-nelepom-konflikte-s-polshey-1067897603.html
Украина готовит детей к войне? Гаспарян о запрете УПЦ, выборах и нелепом конфликте с Польшей
Украина готовит детей к войне? Гаспарян о запрете УПЦ, выборах и нелепом конфликте с Польшей - 30.08.2025 Украина.ру
Украина готовит детей к войне? Гаспарян о запрете УПЦ, выборах и нелепом конфликте с Польшей
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
2025-08-30T12:41
2025-08-30T12:41
россия
украина
польша
армен гаспарян
кирилл вышинский
владимир зеленский
упц
общественная палата
"азов"
видео
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1e/1067897478_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_acf06e4e9c66145ea9bdfaf9a8d64bfe.jpg
00:23 – Воспоминания о Кирилле Вышинском;04:09 – Упрощение выезда для украинской молодёжи;08:29 – Альтернативная реальность Зеленского; 19:07 – Конфликт между Польшей и Украиной;*В материале упоминаются батальон "Азов", который признан террористической организацией и запрещён в РФ, Украинская повстанческая армия (УПА) и лозунг ОУН "Слава Украине — героям слава", которые признаны экстремистскими и запрещены в России. Также говорится о Петре Порошенко, внесённом Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
Украина готовит детей к войне? Гаспарян о запрете УПЦ, выборах и нелепом конфликте с Польшей

12:41 30.08.2025
 
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:23 – Воспоминания о Кирилле Вышинском;
04:09 – Упрощение выезда для украинской молодёжи;
08:29 – Альтернативная реальность Зеленского;
19:07 – Конфликт между Польшей и Украиной;
*В материале упоминаются батальон "Азов", который признан террористической организацией и запрещён в РФ, Украинская повстанческая армия (УПА) и лозунг ОУН "Слава Украине — героям слава", которые признаны экстремистскими и запрещены в России. Также говорится о Петре Порошенко, внесённом Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
