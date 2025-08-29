https://ukraina.ru/20250829/soros-vs-ssha-kak-posolstvo-ssha-v-ssha-rabotaet-protiv-ssha--1067857123.html

Сорос vs США: как "посольство США в США" работает против США

Атака Дональда Трампа на Джорджа Сороса нас если и удивила, то самую малость. Скорее тем, что атака эта произошла так поздно. Так-то они являются непримиримыми идеологическими противниками и, более того, у Трампа есть счёт к Соросу… Но нас более интересует феномен "посольства США", без которого, как известно, майдан нелегитимен, в самих США

Посольства США в США разумеется нет, но структуры Джорджа Сороса там работают, а учитывая их глобальный характер, они могут работать и против американского государства. Помним, что НГО — негосударственная организация, где под "государством" имеются в виду в том числе и те, которые участвуют в финансировании НГО и на этом основании полагают, что те будут с ними сотрудничать.На самом деле нет — НГО исходят из интересов глобалистской элиты (в просторечии — "рептилоидов"), а если какие-то государства участвуют в их финансировании, то… кто им доктор? Сотрудники НГО освобождены от химеры, именуемой совестью (это фраза Гитлера, но Сорос вполне мог её повторить).В США союзником НГО выступает Демократическая партия. Именно так — не наоборот, хотя внешне всё выглядит как использование ДП структур НГО для, например, наблюдения за выборами.Самая масштабная демонстрация возможностей НГО была предпринята в США осенью 2011 и называлась "Оккупируй Уолл-Стрит".Тут надо прежде всего понимать две вещи.Во-первых, и соросята, и ДП считаются в современном мире "левыми" или лево-либералами. "Левые" они очень условные — у них есть некоторые внешние черты, характерные для настоящих левых (защита различных меньшинств), но в принципиальных вопросах власти и собственности они самые обычные капиталисты, в вопросах же внешней политики — империалисты, пусть и без империи (в её качестве используются США, хотя отношение к ним, как у Троцкого к России — база мировой революции).Во-вторых, в США левым быть стыдно. В основе американского образа жизни изначально был заложен индивидуализм, потому слова "социалист" и "коммунист" там ругательные. Даже при том, что базовая изначальная Америка, которую представляет Трамп, постепенно размывается.Ситуация того времени выглядела следующим образом: представителю Демократической партии Бараку Обаме надо было выдвигаться на второй срок (о намерении это сделать он заявил в апреле), но его кампания как-то не очень хорошо шла. В смысле, всё было плохо, потому что он оказался для США слишком "левым". Главным образом — в контексте проведённой им медицинской реформы (это отдельная тема, в которую мы углубляться не будем, отметим только, что американская медицина традиционно производит самое жуткое впечатление на релокантов из Европы или, тем более, бывшего СССР).В руководстве Демократической партии крепко задумались и пошли на поклон к Джорджу Соросу. И он предложил элементарный политтехнологический трюк, называемый "прививка". Как правило, сводится он к тому, что если на кандидата есть компромат, то его стараются перебить ещё более сильным компроматом.Акция "Оккупируй Уолл-стрит" стартовала 17 сентября и закончилась 15 ноября 2011 года. Внешне она имела все признаки "левизны".Направлена она была направлена против "преступлений финансовой элиты". Заметим — не против Обамы! Привлекать внимание к Обаме было в этом контексте совершенно нежелательно. Нет, удар наносился в другую сторону, президент оставался "чистеньким".Чисто внешнее оформление было соответствующее — портреты Карла Маркса, красные флаги… Т. е., центр Нью-Йорка оказался захвачен самыми настоящими коммунистами (сравнение с последователями эсэсовцев на Тверской было бы, наверное, слишком сильным…)Акция была ненасильственной… Ну, знающие люди должны были вспомнить, что государственные перевороты в Югославии, Грузии и на Украине тоже были "ненасильственными". Правда, американцам эта информация вряд ли что-то сказала бы — они в курсе, что в этих странах протестовали "хорошие парни", а результатом был не государственный переворот, а восстановление демократии. Как структуры Сороса справлялись с последствиями собственной дезинформации, я не знаю, но это и не важно.Понятно, что на фоне попытки коммунистического мятежа Обама уже не выглядел страшным "социалистом".На выборах 6 ноября 2012 года Обама был переизбран на пост президента с минимальным отрывом (51,1 % — учитывая размах фальсификаций в США, вполне вероятно, что на самом деле победил республиканец Митт Ромни, но мы этого никогда не узнаем). Вице-президентом у него был некто Джозеф Байден…Байден тут тоже неслучаен.В мае 2020 года после смерти Джорджа Флойда в США начались массовые протесты. Президентом в это время был Дональд Трамп, и он собирался идти на второй срок. Но он был республиканцем. Протесты в значительной степени были направлены против него — либеральные СМИ так и писали, что, дескать, Флойда убила нетолерантная атмосфера, которую создал злодей Трамп.Справедливости ради надо сказать, что, опять же, удар был "по касательной". В США очень хорошо понимают в политических технологиях. Если бы протесты BLM были направлены непосредственно на Трампа, это привело бы к цементированию его базового электората. А вот бардак в стране этот электорат размывал…Прямого присутствия Сороса, как в 2011 году, тут не ощущалось ("соросятник" в это время раскручивал истерику вокруг пандемии), но НГО активно участвовали в организации беспорядков. Интересно, что движение Black Lives Matter, давшее им название, было основано задолго до того — в 2013 году. Не то, чтобы "про запас", но… как-то уж очень лихо оно совпало.Результат вы знаете — 3 ноября 2020 года президентом США был избран Байден. Кстати, опять же, с минимальным перевесом — 51,3 %.Так что у Трампа есть понимание того, что структуры Сороса в США представляют собой то самое "американское посольство", которое если не осуществляет государственные перевороты напрямую, то только потому, что это было признано нецелесообразным. Пока. На данном этапе.А вот насколько Трамп будет последователен и успешен в борьбе за суверенитет США — покажет будущее.* Мы тут не учитываем фактор американской избирательной системы.Другой взгляд на конфликт между Трампом и Соросом – в статье Ростислава Ищенко "Провал американской "мягкой силы"

