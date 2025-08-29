Сорос vs США: как "посольство США в США" работает против США - 29.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250829/soros-vs-ssha-kak-posolstvo-ssha-v-ssha-rabotaet-protiv-ssha--1067857123.html
Сорос vs США: как "посольство США в США" работает против США
Сорос vs США: как "посольство США в США" работает против США - 29.08.2025 Украина.ру
Сорос vs США: как "посольство США в США" работает против США
Атака Дональда Трампа на Джорджа Сороса нас если и удивила, то самую малость. Скорее тем, что атака эта произошла так поздно. Так-то они являются непримиримыми идеологическими противниками и, более того, у Трампа есть счёт к Соросу… Но нас более интересует феномен "посольства США", без которого, как известно, майдан нелегитимен, в самих США
2025-08-29T16:15
2025-08-29T16:15
сша
америка
дональд трамп
джордж сорос
барак обама (старший)
демократическая партия
посольство сша
посольство
протесты
blm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/0f/1046215485_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bb0b3fd9418b38e7490e61dea7dbdc71.jpg
Посольства США в США разумеется нет, но структуры Джорджа Сороса там работают, а учитывая их глобальный характер, они могут работать и против американского государства. Помним, что НГО — негосударственная организация, где под "государством" имеются в виду в том числе и те, которые участвуют в финансировании НГО и на этом основании полагают, что те будут с ними сотрудничать.На самом деле нет — НГО исходят из интересов глобалистской элиты (в просторечии — "рептилоидов"), а если какие-то государства участвуют в их финансировании, то… кто им доктор? Сотрудники НГО освобождены от химеры, именуемой совестью (это фраза Гитлера, но Сорос вполне мог её повторить).В США союзником НГО выступает Демократическая партия. Именно так — не наоборот, хотя внешне всё выглядит как использование ДП структур НГО для, например, наблюдения за выборами.Самая масштабная демонстрация возможностей НГО была предпринята в США осенью 2011 и называлась "Оккупируй Уолл-Стрит".Тут надо прежде всего понимать две вещи.Во-первых, и соросята, и ДП считаются в современном мире "левыми" или лево-либералами. "Левые" они очень условные — у них есть некоторые внешние черты, характерные для настоящих левых (защита различных меньшинств), но в принципиальных вопросах власти и собственности они самые обычные капиталисты, в вопросах же внешней политики — империалисты, пусть и без империи (в её качестве используются США, хотя отношение к ним, как у Троцкого к России — база мировой революции).Во-вторых, в США левым быть стыдно. В основе американского образа жизни изначально был заложен индивидуализм, потому слова "социалист" и "коммунист" там ругательные. Даже при том, что базовая изначальная Америка, которую представляет Трамп, постепенно размывается.Ситуация того времени выглядела следующим образом: представителю Демократической партии Бараку Обаме надо было выдвигаться на второй срок (о намерении это сделать он заявил в апреле), но его кампания как-то не очень хорошо шла. В смысле, всё было плохо, потому что он оказался для США слишком "левым". Главным образом — в контексте проведённой им медицинской реформы (это отдельная тема, в которую мы углубляться не будем, отметим только, что американская медицина традиционно производит самое жуткое впечатление на релокантов из Европы или, тем более, бывшего СССР).В руководстве Демократической партии крепко задумались и пошли на поклон к Джорджу Соросу. И он предложил элементарный политтехнологический трюк, называемый "прививка". Как правило, сводится он к тому, что если на кандидата есть компромат, то его стараются перебить ещё более сильным компроматом.Акция "Оккупируй Уолл-стрит" стартовала 17 сентября и закончилась 15 ноября 2011 года. Внешне она имела все признаки "левизны".Направлена она была направлена против "преступлений финансовой элиты". Заметим — не против Обамы! Привлекать внимание к Обаме было в этом контексте совершенно нежелательно. Нет, удар наносился в другую сторону, президент оставался "чистеньким".Чисто внешнее оформление было соответствующее — портреты Карла Маркса, красные флаги… Т. е., центр Нью-Йорка оказался захвачен самыми настоящими коммунистами (сравнение с последователями эсэсовцев на Тверской было бы, наверное, слишком сильным…)Акция была ненасильственной… Ну, знающие люди должны были вспомнить, что государственные перевороты в Югославии, Грузии и на Украине тоже были "ненасильственными". Правда, американцам эта информация вряд ли что-то сказала бы — они в курсе, что в этих странах протестовали "хорошие парни", а результатом был не государственный переворот, а восстановление демократии. Как структуры Сороса справлялись с последствиями собственной дезинформации, я не знаю, но это и не важно.Понятно, что на фоне попытки коммунистического мятежа Обама уже не выглядел страшным "социалистом".На выборах 6 ноября 2012 года Обама был переизбран на пост президента с минимальным отрывом (51,1 % — учитывая размах фальсификаций в США, вполне вероятно, что на самом деле победил республиканец Митт Ромни, но мы этого никогда не узнаем). Вице-президентом у него был некто Джозеф Байден…Байден тут тоже неслучаен.В мае 2020 года после смерти Джорджа Флойда в США начались массовые протесты. Президентом в это время был Дональд Трамп, и он собирался идти на второй срок. Но он был республиканцем. Протесты в значительной степени были направлены против него — либеральные СМИ так и писали, что, дескать, Флойда убила нетолерантная атмосфера, которую создал злодей Трамп.Справедливости ради надо сказать, что, опять же, удар был "по касательной". В США очень хорошо понимают в политических технологиях. Если бы протесты BLM были направлены непосредственно на Трампа, это привело бы к цементированию его базового электората. А вот бардак в стране этот электорат размывал…Прямого присутствия Сороса, как в 2011 году, тут не ощущалось ("соросятник" в это время раскручивал истерику вокруг пандемии), но НГО активно участвовали в организации беспорядков. Интересно, что движение Black Lives Matter, давшее им название, было основано задолго до того — в 2013 году. Не то, чтобы "про запас", но… как-то уж очень лихо оно совпало.Результат вы знаете — 3 ноября 2020 года президентом США был избран Байден. Кстати, опять же, с минимальным перевесом — 51,3 %.Так что у Трампа есть понимание того, что структуры Сороса в США представляют собой то самое "американское посольство", которое если не осуществляет государственные перевороты напрямую, то только потому, что это было признано нецелесообразным. Пока. На данном этапе.А вот насколько Трамп будет последователен и успешен в борьбе за суверенитет США — покажет будущее.* Мы тут не учитываем фактор американской избирательной системы.Другой взгляд на конфликт между Трампом и Соросом – в статье Ростислава Ищенко "Провал американской "мягкой силы"
https://ukraina.ru/20250812/1048564918.html
https://ukraina.ru/20200603/1027877686.html
https://ukraina.ru/20210110/1030186112.html
сша
америка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/0f/1046215485_139:0:1746:1205_1920x0_80_0_0_19e8e70ac3b620dfe48ec94c189ceac9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сша, америка, дональд трамп, джордж сорос, барак обама (старший), демократическая партия, посольство сша, посольство, протесты, blm, политтехнологии, эксклюзив
США, Америка, Дональд Трамп, Джордж Сорос, Барак Обама (старший), Демократическая партия, посольство США, посольство, протесты, BLM, политтехнологии, Эксклюзив

Сорос vs США: как "посольство США в США" работает против США

16:15 29.08.2025
 
© commons.wikimedia.org / Niccolò Caranti
- РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© commons.wikimedia.org / Niccolò Caranti
Читать в
ДзенTelegram
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Атака Дональда Трампа на Джорджа Сороса нас если и удивила, то самую малость. Скорее тем, что атака эта произошла так поздно. Так-то они являются непримиримыми идеологическими противниками и, более того, у Трампа есть счёт к Соросу… Но нас более интересует феномен "посольства США", без которого, как известно, майдан нелегитимен, в самих США
Посольства США в США разумеется нет, но структуры Джорджа Сороса там работают, а учитывая их глобальный характер, они могут работать и против американского государства. Помним, что НГО — негосударственная организация, где под "государством" имеются в виду в том числе и те, которые участвуют в финансировании НГО и на этом основании полагают, что те будут с ними сотрудничать.
На самом деле нет — НГО исходят из интересов глобалистской элиты (в просторечии — "рептилоидов"), а если какие-то государства участвуют в их финансировании, то… кто им доктор? Сотрудники НГО освобождены от химеры, именуемой совестью (это фраза Гитлера, но Сорос вполне мог её повторить).
В США союзником НГО выступает Демократическая партия. Именно так — не наоборот, хотя внешне всё выглядит как использование ДП структур НГО для, например, наблюдения за выборами.
Самая масштабная демонстрация возможностей НГО была предпринята в США осенью 2011 и называлась "Оккупируй Уолл-Стрит".
Тут надо прежде всего понимать две вещи.
- РИА Новости, 1920, 12.08.2025
12 августа, 08:00История
Джордж Сорос: 95 лет великому комбинатору из БудапештаСлухи о том, что что Джордж Сорос, родившийся 12 августа 1930 года, отошёл от дел или умер возникают на протяжении как минимум десятилетия. Публичной деятельностью занимается его сын - 40-летний Александр Сорос. Сам "рептилоид" на публике появляется, только чтобы показать, что он жив. Но многие верят, что он по-прежнему влияет на мировую политику
Во-первых, и соросята, и ДП считаются в современном мире "левыми" или лево-либералами. "Левые" они очень условные — у них есть некоторые внешние черты, характерные для настоящих левых (защита различных меньшинств), но в принципиальных вопросах власти и собственности они самые обычные капиталисты, в вопросах же внешней политики — империалисты, пусть и без империи (в её качестве используются США, хотя отношение к ним, как у Троцкого к России — база мировой революции).
Во-вторых, в США левым быть стыдно. В основе американского образа жизни изначально был заложен индивидуализм, потому слова "социалист" и "коммунист" там ругательные. Даже при том, что базовая изначальная Америка, которую представляет Трамп, постепенно размывается.
Ситуация того времени выглядела следующим образом: представителю Демократической партии Бараку Обаме надо было выдвигаться на второй срок (о намерении это сделать он заявил в апреле), но его кампания как-то не очень хорошо шла. В смысле, всё было плохо, потому что он оказался для США слишком "левым". Главным образом — в контексте проведённой им медицинской реформы (это отдельная тема, в которую мы углубляться не будем, отметим только, что американская медицина традиционно производит самое жуткое впечатление на релокантов из Европы или, тем более, бывшего СССР).
В руководстве Демократической партии крепко задумались и пошли на поклон к Джорджу Соросу. И он предложил элементарный политтехнологический трюк, называемый "прививка". Как правило, сводится он к тому, что если на кандидата есть компромат, то его стараются перебить ещё более сильным компроматом.
Акция "Оккупируй Уолл-стрит" стартовала 17 сентября и закончилась 15 ноября 2011 года. Внешне она имела все признаки "левизны".
Направлена она была направлена против "преступлений финансовой элиты". Заметим — не против Обамы! Привлекать внимание к Обаме было в этом контексте совершенно нежелательно. Нет, удар наносился в другую сторону, президент оставался "чистеньким".
Протесты в США - РИА Новости, 1920, 03.06.2020
3 июня 2020, 12:35
Протесты в США: «американская весна» или «американский Майдан»?События в США приобрели масштаб беспрецедентный. Фактически выступлениями «цветного» населения охвачена вся страна. Комендантский час, по состоянию на 1 июня, был введён в 40 городах, включая Вашингтон. Ряд штатов мобилизует Национальную гвардию. Правда, политических требований ещё нет, да и вообще протестующие в основном увлечены грабежом
Чисто внешнее оформление было соответствующее — портреты Карла Маркса, красные флаги… Т. е., центр Нью-Йорка оказался захвачен самыми настоящими коммунистами (сравнение с последователями эсэсовцев на Тверской было бы, наверное, слишком сильным…)
Акция была ненасильственной… Ну, знающие люди должны были вспомнить, что государственные перевороты в Югославии, Грузии и на Украине тоже были "ненасильственными". Правда, американцам эта информация вряд ли что-то сказала бы — они в курсе, что в этих странах протестовали "хорошие парни", а результатом был не государственный переворот, а восстановление демократии. Как структуры Сороса справлялись с последствиями собственной дезинформации, я не знаю, но это и не важно.
Понятно, что на фоне попытки коммунистического мятежа Обама уже не выглядел страшным "социалистом".
На выборах 6 ноября 2012 года Обама был переизбран на пост президента с минимальным отрывом (51,1 % — учитывая размах фальсификаций в США, вполне вероятно, что на самом деле победил республиканец Митт Ромни, но мы этого никогда не узнаем). Вице-президентом у него был некто Джозеф Байден…
Байден тут тоже неслучаен.
В мае 2020 года после смерти Джорджа Флойда в США начались массовые протесты. Президентом в это время был Дональд Трамп, и он собирался идти на второй срок. Но он был республиканцем. Протесты в значительной степени были направлены против него — либеральные СМИ так и писали, что, дескать, Флойда убила нетолерантная атмосфера, которую создал злодей Трамп.
Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
10 января 2021, 09:05
Кризис американской демократии, его причины и последствияЕсть расхожая шутка, что если бы какая-то страна вдруг решила бы скопировать Конституцию США и организовать на её основе идеальную демократию, то уже через очень непродолжительное время над городами этой страны появились бы американские бомбардировщики – терпеть столь гнусный авторитаризм США не смогли бы…
Справедливости ради надо сказать, что, опять же, удар был "по касательной". В США очень хорошо понимают в политических технологиях. Если бы протесты BLM были направлены непосредственно на Трампа, это привело бы к цементированию его базового электората. А вот бардак в стране этот электорат размывал…
Прямого присутствия Сороса, как в 2011 году, тут не ощущалось ("соросятник" в это время раскручивал истерику вокруг пандемии), но НГО активно участвовали в организации беспорядков. Интересно, что движение Black Lives Matter, давшее им название, было основано задолго до того — в 2013 году. Не то, чтобы "про запас", но… как-то уж очень лихо оно совпало.
Результат вы знаете — 3 ноября 2020 года президентом США был избран Байден. Кстати, опять же, с минимальным перевесом — 51,3 %.
Так что у Трампа есть понимание того, что структуры Сороса в США представляют собой то самое "американское посольство", которое если не осуществляет государственные перевороты напрямую, то только потому, что это было признано нецелесообразным. Пока. На данном этапе.
А вот насколько Трамп будет последователен и успешен в борьбе за суверенитет США — покажет будущее.
* Мы тут не учитываем фактор американской избирательной системы.
Другой взгляд на конфликт между Трампом и Соросом – в статье Ростислава Ищенко "Провал американской "мягкой силы"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СШААмерикаДональд ТрампДжордж СоросБарак Обама (старший)Демократическая партияпосольство СШАпосольствопротестыBLMполиттехнологииЭксклюзив
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:30Американский журналист Сэмюэль Трэпп: Трамп должен исправить ошибку и отрезать ВСУ от данных "Старлинка"
16:27Новости с Северского направления
16:18Разведывательный дрон ВС РФ снял спасательную операцию ВСУ — украинские боевики эвакуировали в тыл мирную[, но явно чужую стиральную машину]
16:15Сорос vs США: как "посольство США в США" работает против США
16:09Зеленский признал, что Украина не сможет оружием вернуть территории
16:04Последние заявления Зеленского прокомментировал политический обозреватель Владимир Корнилов:
16:01Куда и сколько инвестируют в ДНР: металлургия, жилищное строительство и Мариуполь
16:00Смерть Тадеуша Головко: как ОУН* расстреляла идеолога польско-украинского примирения
15:59"Мальчиков, которые заканчивают школы в Украине становится всё меньше и меньше — это очень плохо", — заявил Зеленский
15:53Стремидловский: Публичное приглашение "Мадяра" в Польшу – следствие скандала между Варшавой и Будапештом
15:48Могут ли российские БЭКи "запечатать" Чёрное море для Украины и что для этого нужно
15:44Окружение в Серебрянском лесничестве, Сийярто о провокациях и другие главные новости на 15.40
15:36В Раде предложили сажать в тюрьму гражданских за угрозы военным или их близким родственникам
15:28Трасса в Днепропетровской области, по которой снабжаются ВСУ уже под нашим огневым контролем
15:22Ответственный за "Дружбу". Почему санкции против Мадьяра – это неудача Орбана
15:19Сложные инженерные решения применили при строительстве обхода Симферополя
15:15Побег размером с Полтаву, Зеленский и "Дольче и Габбана" и очень образованный Залужный. Скандалы недели
14:59Путин на совещании с членами Совбеза предложил обсудить работу с некоторыми странами СНГ
14:57В Сумской области ликвидирован высокопоставленный офицер эстонского спецназа
14:50Шесть ключей к фронту: на каких направлениях ВС РФ будут наступать осенью
Лента новостейМолния