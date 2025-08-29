Сорос vs США: как "посольство США в США" работает против США
Атака Дональда Трампа на Джорджа Сороса нас если и удивила, то самую малость. Скорее тем, что атака эта произошла так поздно. Так-то они являются непримиримыми идеологическими противниками и, более того, у Трампа есть счёт к Соросу… Но нас более интересует феномен "посольства США", без которого, как известно, майдан нелегитимен, в самих США
Посольства США в США разумеется нет, но структуры Джорджа Сороса там работают, а учитывая их глобальный характер, они могут работать и против американского государства. Помним, что НГО — негосударственная организация, где под "государством" имеются в виду в том числе и те, которые участвуют в финансировании НГО и на этом основании полагают, что те будут с ними сотрудничать.
На самом деле нет — НГО исходят из интересов глобалистской элиты (в просторечии — "рептилоидов"), а если какие-то государства участвуют в их финансировании, то… кто им доктор? Сотрудники НГО освобождены от химеры, именуемой совестью (это фраза Гитлера, но Сорос вполне мог её повторить).
В США союзником НГО выступает Демократическая партия. Именно так — не наоборот, хотя внешне всё выглядит как использование ДП структур НГО для, например, наблюдения за выборами.
Самая масштабная демонстрация возможностей НГО была предпринята в США осенью 2011 и называлась "Оккупируй Уолл-Стрит".
Тут надо прежде всего понимать две вещи.
12 августа, 08:00ИсторияДжордж Сорос: 95 лет великому комбинатору из БудапештаСлухи о том, что что Джордж Сорос, родившийся 12 августа 1930 года, отошёл от дел или умер возникают на протяжении как минимум десятилетия. Публичной деятельностью занимается его сын - 40-летний Александр Сорос. Сам "рептилоид" на публике появляется, только чтобы показать, что он жив. Но многие верят, что он по-прежнему влияет на мировую политику
Во-первых, и соросята, и ДП считаются в современном мире "левыми" или лево-либералами. "Левые" они очень условные — у них есть некоторые внешние черты, характерные для настоящих левых (защита различных меньшинств), но в принципиальных вопросах власти и собственности они самые обычные капиталисты, в вопросах же внешней политики — империалисты, пусть и без империи (в её качестве используются США, хотя отношение к ним, как у Троцкого к России — база мировой революции).
Во-вторых, в США левым быть стыдно. В основе американского образа жизни изначально был заложен индивидуализм, потому слова "социалист" и "коммунист" там ругательные. Даже при том, что базовая изначальная Америка, которую представляет Трамп, постепенно размывается.
Ситуация того времени выглядела следующим образом: представителю Демократической партии Бараку Обаме надо было выдвигаться на второй срок (о намерении это сделать он заявил в апреле), но его кампания как-то не очень хорошо шла. В смысле, всё было плохо, потому что он оказался для США слишком "левым". Главным образом — в контексте проведённой им медицинской реформы (это отдельная тема, в которую мы углубляться не будем, отметим только, что американская медицина традиционно производит самое жуткое впечатление на релокантов из Европы или, тем более, бывшего СССР).
В руководстве Демократической партии крепко задумались и пошли на поклон к Джорджу Соросу. И он предложил элементарный политтехнологический трюк, называемый "прививка". Как правило, сводится он к тому, что если на кандидата есть компромат, то его стараются перебить ещё более сильным компроматом.
Акция "Оккупируй Уолл-стрит" стартовала 17 сентября и закончилась 15 ноября 2011 года. Внешне она имела все признаки "левизны".
Направлена она была направлена против "преступлений финансовой элиты". Заметим — не против Обамы! Привлекать внимание к Обаме было в этом контексте совершенно нежелательно. Нет, удар наносился в другую сторону, президент оставался "чистеньким".
3 июня 2020, 12:35Протесты в США: «американская весна» или «американский Майдан»?События в США приобрели масштаб беспрецедентный. Фактически выступлениями «цветного» населения охвачена вся страна. Комендантский час, по состоянию на 1 июня, был введён в 40 городах, включая Вашингтон. Ряд штатов мобилизует Национальную гвардию. Правда, политических требований ещё нет, да и вообще протестующие в основном увлечены грабежом
Чисто внешнее оформление было соответствующее — портреты Карла Маркса, красные флаги… Т. е., центр Нью-Йорка оказался захвачен самыми настоящими коммунистами (сравнение с последователями эсэсовцев на Тверской было бы, наверное, слишком сильным…)
Акция была ненасильственной… Ну, знающие люди должны были вспомнить, что государственные перевороты в Югославии, Грузии и на Украине тоже были "ненасильственными". Правда, американцам эта информация вряд ли что-то сказала бы — они в курсе, что в этих странах протестовали "хорошие парни", а результатом был не государственный переворот, а восстановление демократии. Как структуры Сороса справлялись с последствиями собственной дезинформации, я не знаю, но это и не важно.
Понятно, что на фоне попытки коммунистического мятежа Обама уже не выглядел страшным "социалистом".
На выборах 6 ноября 2012 года Обама был переизбран на пост президента с минимальным отрывом (51,1 % — учитывая размах фальсификаций в США, вполне вероятно, что на самом деле победил республиканец Митт Ромни, но мы этого никогда не узнаем). Вице-президентом у него был некто Джозеф Байден…
Байден тут тоже неслучаен.
В мае 2020 года после смерти Джорджа Флойда в США начались массовые протесты. Президентом в это время был Дональд Трамп, и он собирался идти на второй срок. Но он был республиканцем. Протесты в значительной степени были направлены против него — либеральные СМИ так и писали, что, дескать, Флойда убила нетолерантная атмосфера, которую создал злодей Трамп.
10 января 2021, 09:05Кризис американской демократии, его причины и последствияЕсть расхожая шутка, что если бы какая-то страна вдруг решила бы скопировать Конституцию США и организовать на её основе идеальную демократию, то уже через очень непродолжительное время над городами этой страны появились бы американские бомбардировщики – терпеть столь гнусный авторитаризм США не смогли бы…
Справедливости ради надо сказать, что, опять же, удар был "по касательной". В США очень хорошо понимают в политических технологиях. Если бы протесты BLM были направлены непосредственно на Трампа, это привело бы к цементированию его базового электората. А вот бардак в стране этот электорат размывал…
Прямого присутствия Сороса, как в 2011 году, тут не ощущалось ("соросятник" в это время раскручивал истерику вокруг пандемии), но НГО активно участвовали в организации беспорядков. Интересно, что движение Black Lives Matter, давшее им название, было основано задолго до того — в 2013 году. Не то, чтобы "про запас", но… как-то уж очень лихо оно совпало.
Результат вы знаете — 3 ноября 2020 года президентом США был избран Байден. Кстати, опять же, с минимальным перевесом — 51,3 %.
Так что у Трампа есть понимание того, что структуры Сороса в США представляют собой то самое "американское посольство", которое если не осуществляет государственные перевороты напрямую, то только потому, что это было признано нецелесообразным. Пока. На данном этапе.
А вот насколько Трамп будет последователен и успешен в борьбе за суверенитет США — покажет будущее.
* Мы тут не учитываем фактор американской избирательной системы.
Другой взгляд на конфликт между Трампом и Соросом – в статье Ростислава Ищенко "Провал американской "мягкой силы"
Подписывайся на