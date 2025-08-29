https://ukraina.ru/20250829/pomoschi-ukrainskim-zhenschinam-i-klimatu-gondurasa-ne-budet-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-29-avgusta-1067845990.html

Помощи украинским женщинам и климату Гондураса не будет, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 29 августа

Белый дом намерен отклонить одобренный Конгрессом США пакет иностранной помощи, сообщили СМИ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

Администрация президента США Дональда Трампа намерена отменить уже одобренный конгрессом пакет иностранной помощи, сообщило издание The New York Post."Президент Трамп собирается отменить почти $5 млрд, утвержденных Конгрессом на иностранную помощь и миротворческие операции", — отмечалось в публикации.По данным издания, Белый дом планирует применить законодательную уловку, к которой не обращались 48 лет. Она заключается в том, что президент подает в Конгресс запрос об отмене расходов максимально близко к завершению финансового года. В итоге срок использования этих средств истекает до того, как орган законодательной власти отреагирует на обращение.По информации издания, утверждённые Конгрессом $5 млрд помощи включают в себя расходы на помощь по линии Агентства США по международному развитию (USAID), а также траты на миротворческие мероприятия и взносы в международные организации.Среди прочего, в перечень помощи входил пункт о "продвижении картин украинских женщин". Также туда входили $24,6 млн на устойчивость к изменению климата в Гондурасе, $2,7 млн в для Южноафриканского фонда демократии, который, по информации издания, "опубликовал провокационные расистские статьи".Также Конгресс одобрил помощь, которая включала $3,9 млн. на продвижение демократии среди ЛГБТ-сообщества (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ — Ред.) на Западных Балканах.Обстрелы и налётыУтром 29 августа Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."С полуночи до 06:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 18 – над территорией Брянской области, 10 – над территорией Республики Крым, 9 – над акваторией Чёрного моря, 8 – над территорией Тверской области, 2 – над территорией Орловской области, 2 – над территорией Рязанской области, 2 – над территорией Тульской области, 1 – над территорией Курской области, 1 – над территорией Калужской области, 1 – над территорией Новгородской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 9 ударов по территории этого региона России.На горловском направлении ВСУ совершили 7 атак, на углегорском и волновахском направлениях — по 1 атаке. Всего ВСУ выпустили 9 единиц различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Поступили сведения о ранении гражданского лица в Горловке за 25 августа.Огнём ВСУ были повреждены жилое домостроение, автобус городского маршрута и объект гражданской инфраструктуры.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 44 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 44 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 6; Раденск — 4; Великая Лепетиха — 9; Князе-Григоровка — 8; Малая Лепетиха — 5; Каховка — 5; Великие Копани — 3; Песчановка — 4", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 27 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Великая Лепетиха, Новая Маячка, Новая Каховка, Алёшки, Каховка и Днепряны.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале сообщил о жертвах украинских ударов."За последние сутки из-за агрессии киевского режима пострадали три человека. В Голой Пристани осколочные ранения получил мужчина 1976 года рождения. Он госпитализирован в Скадовскую ЦРБ. В Великой Лепетихе пострадал мужчина 1964 года рождения. Доставлен в Геническую ЦРБ. В Великих Копанях в результате попадания по легковому автомобилю пострадал мирный житель 1948 года рождения. С минно-взрывной травмой госпитализирован в Скадовскую ЦРБ", — отметил Сальдо.Он также рассказал, что в Чулаковке снаряды вызвали лесной пожар на площади 1,5 га, а в Виноградово из-за обстрела была обесточена подстанция. Без электричества оставались 96 населенных пунктов Голопристанского МО, Алешкинского МО, Скадовского МО, более 56 тысяч жителей и 49 социально-значимых объектов. Электроснабжение частично восстановлено, продолжается ремонт."Кроме того, враг обстрелял Алёшки, Горностаевку, Заводовку, Днепряны, Каиры, Каховку, Новую Каховку, Новую Маячку, Песчановку, Пролетарку и Тарасовку", — указал Сальдо.Утром 29 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе по посёлкам Малиновка и Октябрьский, сёлам Бессоновка, Бочковка, Красный Октябрь, Нечаевка, Никольское, Черемошное, Чайки и Ясные Зори совершены атаки 13 беспилотников, 5 из которых сбиты. В посёлке Малиновка в результате артобстрела погиб наш боец самообороны, командир отделения батальона "Стрелецкий-2" Михаил Васильевич Терехов", — писал Гладков.От ударов беспилотников в селе Никольское повреждён коммерческий объект, в селе Ясные Зори — 2 социальных объекта, в селе Таврово — легковой автомобиль, в селе Красный Октябрь — сельхозпредприятие. Сегодня ночью вследствие атак дронов в селе Ясные Зори повреждён автобус, в селе Бессоновка огнём уничтожен грузовой автомобиль.В Борисовском районе посёлок Борисовка, сёла Березовка, Беленькое, Грузское, Зозули, а также хутор Красиво атакованы 12 беспилотниками, один из которых сбит."В селе Зозули ранен мужчина. Бригада скорой доставила его в областную клиническую больницу. Транспортное средство повреждено", — сообщил губернатор.В селе Беленькое огнём повреждены ангар, 5 грузовых автомобилей и один легковой. В селе Берёзовка повреждены частный дом, объект торговли и 2 легковых автомобиля, в селе Грузское — частное домовладение, в посёлке Борисовка — линия электропередачи. Сегодня ночью в хуторе Красиво повреждён автомобиль.В Валуйском муниципальном округе по посёлку Уразово, сёлам Борки, Двулучное, Казинка, Соболевка, Старцево и Тимоново, а также хуторам Леоновка и Рябики нанесены удары 33 беспилотников, 18 из которых подавлены и сбиты. В селе Соболевка повреждены частный дом и 2 легковых автомобиля, в селе Казинка — коммерческий объект, в хуторе Рябики — легковой автомобиль, гараж, 2 надворные постройки и частный дом, в селе Старцево — нежилое здание, в селе Тимоново — грузовой автомобиль.В Волоконовском районе посёлки Малиново и Пятницкое, село Козловка, а также хутор Волчий-Первый атакованы 4 беспилотниками, 2 из которых сбиты."В районе посёлка Малиново движущийся автомобиль подвергся атаке дрона. Ранен мужчина. Пострадавший госпитализирован в Валуйскую ЦРБ. Транспортное средство повреждено", — рассказал Гладков.В хуторе Первый-Волчий повреждён служебный автобус."В Грайворонском муниципальном округе посёлки Горьковский и Чапаевский, сёла Безымено, Дроновка, Дунайка, Мокрая Орловка и Смородино подверглись 5 обстрелам, в ходе которых выпущен 21 боеприпас, и атакованы 12 беспилотниками. В селе Дунайка от удара беспилотника повреждены частный дом и легковой автомобиль. Ночью в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника в селе Смородино повреждены 2 частных домовладения", — указывалось в сводке.В Ивнянском районе село Березовка атаковано одним беспилотником. Без последствий.В Краснояружском районе посёлки Красная Яруга и Прилесье, сёла Графовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Староселье, а также хутор Высокий подверглись 6 обстрелам, в ходе которых выпущено 24 боеприпаса, и атакам 11 беспилотников. Ночью в посёлке Красная Яруга в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника в 12 квартирах трёх МКД выбиты окна. Также повреждены 10 автомобилей, из которых 4 уничтожены огнём.Город Новый Оскол атакован беспилотником. Повреждено одно из помещений коммерческого предприятия.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и Сурково выпущено 6 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 22 беспилотников, из которых 14 подавлены и сбиты."На участке автодороги между сёлами Белянка и Сурково в результате атаки беспилотника по автомобилю ранен мужчина. В Шебекинской ЦРБ ему оказана помощь, лечение продолжит амбулаторно. Ещё один мужчина пострадал при атаке дрона в городе Шебекино. Он госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода", — рассказал Гладков.В городе Шебекино повреждён автомобиль. В селе Новая Таволжанка при двух обстрелах и атаке дрона повреждены 7 частных домовладений, линия электропередачи и 2 автомобиля, в селе Муром — 3 частных дома и надворная постройка, в селе Ржевка — линия электропередачи.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об обстановке на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Ренессанс пехотного боя и исчезновение "тумана войны"".

