Дмитрий Жаворонков: После "Симферополя" для морских беспилотников ВМФ России есть еще одна крупная цель

Корабль "Симферополь" не был последним крупным вымпелом ВМС Украины, у безэкипажных катеров есть другие важные цели. Об этом изданию Украина.ру рассказал доброволец СВО, историк флота Дмитрий Жаворонков.

Ранее стало известно, что безэкипажные катера (БЭК) Черноморского Флота России уничтожили в устье Дуная средний разведывательный корабль ВМС Украины "Симферополь""Симферополь" не является последним относительно крупным военным кораблем, которым располагают ВМС Украины, у них есть еще один вымпел - средний десантный корабль "Юрий Олефиренко", - заявил Дмитрий Жаворонков и добавил, что этот корабль уже попадал под удар ВС РФ, но все же не был уничтожен. Эксперт отмечает, что остальные крупные надводные корабли украинского флота уже им потеряны, однако же западные страны поставили Украине множество малых кораблей и лодок - в основном патрульных и десантных катеров и десантно-штурмовых лодок. Жаворонков приводит в пример шведские катера "Combat Boat 90", которые могут нести торпедное и ракетное вооружение, высаживать десант - и являются полноценными боевыми единицами. Доброволец полагает, что именно они станут основными целями для российских морских беспилотников, однако не единственными. По словам Жаворонкова, морские БПЛА могут применяться и на реках, в том числе на Днепре. Однако это будет не самой простой задачей, поскольку в ВСУ присутствуют специальные отряды БПЛА, которые мониторят обстановку в акватории Днепра и имеют на вооружении FPV-дроны для уничтожения надводных целей. Он подчеркнул, что подобные операции следует проводить ночью для лучшей маскировки. Эксперт также отмечает, что безэкипажные катера не являются "вещью в себе", это оружие, которое является одним из элементов сетецентрической системы. Жаворонков подчеркивает, что БЭК могут быть носителями ударных FPV-дронов или элементов ПВО, их следует применять интегрированно: Доброволец полагает, что для успешного применения морских БПЛА необходимо наличие разветвленной в системы, в которой БЭК может выступать и носителем ретранслятора, и проводить целеуказание для воздушных ударных беспилотников. В рамках сетецентрической системы, по его мнению, должны быть объединены и надводные, и подводные, и наземные, и воздушные БПЛА, опирающиеся на развитую инфраструктуру связи. Подводя итоги, собеседник издания заявил, что безэкипажные катера сами по себе не являются панацеей и напомнил, что есть эффективные способы борьбы с ними. Жаворонков подчеркнул, что только при системном подходе БЭК смогут показать максимальный результат, поэтому "в данном случае нужно брать и качеством, и количеством". О возвращении Черноморского Флота ВМФ России к активным действиям рассказал изданию Украина.ру военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

