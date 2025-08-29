"Для кого-то войны как будто не существует": командир роты о разном восприятии СВО в тылу и на фронте - 29.08.2025 Украина.ру
"Для кого-то войны как будто не существует": командир роты о разном восприятии СВО в тылу и на фронте
"Для кого-то войны как будто не существует": командир роты о разном восприятии СВО в тылу и на фронте - 29.08.2025 Украина.ру
"Для кого-то войны как будто не существует": командир роты о разном восприятии СВО в тылу и на фронте
СВО стала лакмусовой бумажкой, которая проявила истинное отношение людей — одни старые друзья отвернулись, а другие, малознакомые, пришли на помощь. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир роты, старший лейтенант с позывным "Пума"
Офицер признался, что больше всего его удивили и обидели реакции не сослуживцев, а гражданских, с которыми он общался до начала службы. "Для кого-то войны как будто вообще нет, не существует", — с сожалением констатировал он. По его словам, даже близкие друзья перестали писать и звонить, не оказывая моральной поддержки его семье, в то время как другие, малознакомые люди, напротив, стали активно помогать.Ярким примером настоящей поддержки стал друг Андрей Николаевич Климпарский с позывным "Граница". До СВО они были лишь немного знакомы по спортзалу, но все изменилось. "Как только он узнал, что я на СВО, сразу начал помогать нашему подразделению", — с теплотой рассказал "Пума". Он лично покупал и на свои деньги доставлял дорогостоящую гуманитарную помощь — дроны, радиостанции, медикаменты, сладости. "Халва — очень питательный продукт и очень ценится на островах", — привел пример командир."Пума" считает, что секрет эффективности Андрея в его личном участии, а не в безликих переводах денег. "Он не куда-то перевёл деньги и забыл, а лично купил, лично привёз к нам в часть. Это личное участие очень ценится", — пояснил он. Эта искренняя вовлеченность сплотила вокруг него других людей, желающих помочь, а бойцы роты видят в нем настоящего "батю", подытожил собеседник издания.Полный текст материала Захара Виноградова "Командир роты, старший лейтенант "Пума": Офицер, командир всегда должен думать о смерти" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты спецоперации в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Стешин: Если Россия быстро не займет Славянск и Краматорск, воду Донецку даст только снежная зима".
СВО стала лакмусовой бумажкой, которая проявила истинное отношение людей — одни старые друзья отвернулись, а другие, малознакомые, пришли на помощь. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир роты, старший лейтенант с позывным "Пума"
Офицер признался, что больше всего его удивили и обидели реакции не сослуживцев, а гражданских, с которыми он общался до начала службы.
"Для кого-то войны как будто вообще нет, не существует", — с сожалением констатировал он. По его словам, даже близкие друзья перестали писать и звонить, не оказывая моральной поддержки его семье, в то время как другие, малознакомые люди, напротив, стали активно помогать.
Ярким примером настоящей поддержки стал друг Андрей Николаевич Климпарский с позывным "Граница". До СВО они были лишь немного знакомы по спортзалу, но все изменилось. "Как только он узнал, что я на СВО, сразу начал помогать нашему подразделению", — с теплотой рассказал "Пума".
Он лично покупал и на свои деньги доставлял дорогостоящую гуманитарную помощь — дроны, радиостанции, медикаменты, сладости. "Халва — очень питательный продукт и очень ценится на островах", — привел пример командир.
"Пума" считает, что секрет эффективности Андрея в его личном участии, а не в безликих переводах денег. "Он не куда-то перевёл деньги и забыл, а лично купил, лично привёз к нам в часть. Это личное участие очень ценится", — пояснил он.
Эта искренняя вовлеченность сплотила вокруг него других людей, желающих помочь, а бойцы роты видят в нем настоящего "батю", подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Захара Виноградова "Командир роты, старший лейтенант "Пума": Офицер, командир всегда должен думать о смерти" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты спецоперации в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Стешин: Если Россия быстро не займет Славянск и Краматорск, воду Донецку даст только снежная зима".
