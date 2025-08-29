https://ukraina.ru/20250829/amerikanskiy-zhurnalist-semyuel-trepp-tramp-dolzhen-ispravit-oshibku-i-otrezat-vsu-ot-dannykh-1067859109.html

Американский журналист Сэмюэль Трэпп: Трамп должен исправить ошибку и отрезать ВСУ от данных "Старлинка"

Сейчас все [на Западе] заговорили о том, что Владимир Путин не будет ни с кем встречаться, не хочет закончить войну на Украине — вот где вся ложь! Они начинают искажать слова российского президента, американские СМИ никогда не переводят правильно заявления лидера РФ

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058532794_49:15:868:476_1920x0_80_0_0_d7072107ea566d957093ca902662e689.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американский журналист, ведущий программы International Flavour ("Международный вкус") на DEM Radio Сэмюэль Трэпп.— Сэмюэль, Трамп находится на посту президента уже 7 месяцев. Расскажите, как вы видите его успехи и провалы на этой должности?— Я сразу хочу сказать, что я не представитель государства, а простой американец, и выражаю лишь свою собственную точку зрения. У меня есть радиопрограмма, и я ежедневно болтаю обо всём, в том числе о Трампе.Возвращаясь к его успехам — Трамп, думаю, сделал довольно много хорошего внутри Америки. Но я с осторожностью отношусь к тому, что он делает в международной сфере. У Америки за последние 30 лет было немало ошибок на этом треке.Как вы знаете, в свое время я служил военным переводчиком, ликвидировал ракеты средней и меньшей дальности, работал в Неваде на испытательном полигоне в связи с Договором об ограничении подземных испытаний ядерного оружия.[Этот документ также известен как Договор о пороговом запрещении ядерных испытаний — TTBT, который был подписан в июле 1974 года США и СССР, и устанавливал ядерный "порог" на испытания устройств мощностью более 150 килотонн].Это было в девяностых, когда мы, США и Россия [СССР], работали вместе, уничтожая все эти страшные вещи. Какие ошибки мы сделали после этого? На мой взгляд, огромные.Когда Трамп в январе занял второй раз пост президента, я подумал, что очень хорошо, если он сможет закончить эту ужасную войну [на Украине]. Тем более, что в США большинство американцев или ничего не знают об Украине, или не хотят быть связанными с ней. Есть собственная жизнь, и это важнее для наших граждан.Я помню, когда в 2022 году в Америке стали говорить, что Россия напала на Украину (везде у нас развевались сине-жёлтые флажки) я всегда уточнял: "А вы точно уверены в этой информации? Ошибочно думать так".Я читал подробности, слышал, как Путин выступал в Мюнхене в 2007 году, говорил о многополярном мире, империализме и об уважении к мнению других. До выступления Джей Ди Вэнса (февраль 2025) это была лучшая речь.Но американцы тогда не услышали российского президента. Либо они об этом мало знали, либо просто не обратили внимания.Так вот, я наблюдал, как Трамп действовал с самого начала президентского срока и надеялся, что он действительно снимет поставки денег и оружия для Украины, и самое главное — отрежет ВСУ от спутниковых связей "Старлинка".— Но этого не произошло…— Да, и я считаю, это ещё одной ошибкой. Потому что для завершения войны необходимо отрезать Украину от этих данных. Украинцы их получают и используют для диверсий [против РФ], чего делать нельзя.— Как вы считаете, если для американцев не интересна Украина, почему всё-таки Трамп затягивает эту историю?Неужели он не может заставить Зеленского остановиться?— Было бы хорошо сказать, что Америка ещё имеет такую силу — заставлять кого-то что-то делать. Но США не могут остановить Зеленского.Но, если бы они сняли доступ к разведданным, как я упомянул выше, закрыли финансирование и перестали поставлять системы "Пэтриот" — война давно бы закончилась. Такое моё мнение.— А встреча на Аляске к чему ведёт?— Когда Трамп встретил Путина на Аляске, все сразу воскликнули: "Почему он пригласил Путина в салон машины собственной"?— Кстати, это было шоу или истинное уважение к российскому президенту?— Уважение, на мой взгляд. Я думаю, Трамп понимает, что Путин — настоящий, свободный лидер, у которого все карты сейчас на руках, и его нельзя заставить ничего делать против воли. Об этом я сказал ещё в прошлом году, когда мы были в Казани на БРИКС.То же самое с Лавровым. И с Си и с Моди —они свободные лидеры, которые руководят собственными странами. И Трамп знает, что даже санкциями не сможет повлиять на них.Заметьте, тема санкций поутихла с тех пор, как Путин и Трамп поговорили на Аляске. Думаю, что Трамп — умный человек в отличие от Линдси Грэма*, который готов поддержать любую войну — не важно, где она происходит.— Владимир Путин, если я не ошибаюсь, первый российский лидер, который приехал на Аляску для встречи с американским лидером.— Да, это так. И это тоже важно.Я знаком с историей и тем, как Аляску продавали Америке. В Северной Калифорнии в то время была маленькая русская крепость с населением около 5 тысяч, которая сталкивалась с трудностями: далеко от Москвы, суровый климат и так далее.Так вот на встрече с Трампом Путин напомнил о наследии "Русской Америки" на Аляске. Точно также российский президент в интервью с журналистом Карлсоном 20 минут беседовал об истории. Потому что многие [американцы] не знают об этом. А это важный момент.Владимир Путин хотел показать, какой особенный процесс происходит между Америкой и Россией, и, по-моему, надеялся, что американцы услышат его. Но дело в том, к сожалению, что, если вы не знаете русского языка, не узнаете, о чем говорил российский президент — в Америке никогда не переводят правильно Путина.— То есть западные СМИ искажают точку зрения России?— Да. Хотя, конечно, есть люди, которые говорят правду, но это не наши СМИ. А такие политологи и специалисты, как Скотт Риттер, Джеффри Сакс, Джордж Галлоуэй. С Ритетром я недавно выпустил интервью, а с Галлоуэем я общался в Казани на БРИКС-2024. Этим людям можно верить, но подобных им немного.Вот совсем недавно я опять же читал, что пишут наши медиа: "Зеленский сказал, что нет, мы не обращаем никакого внимания [на заявления РФ], Крым наш". Всё то же самое, ничего не меняется...— Вернемся к Линдси Грэмму*. Думаете, у него есть возможность продавить санкционные инициативы против РФ?— Пока что Трамп сказал "нет". Но если Линдси Грэм* захотел и у него есть поддержка более чем 80 сенаторов, то, что называется, override the president [они могут отменить решение президента].— Вы верите Трампу, что он хочет окончания войны на Украине?— Да, конечно. Я — патриот моей страны, и думаю, что это был бы самый лучший вариант для США — бросить конфликт. Это не наше дело и никогда не было им, даже если Линдси Грэм* и его приспешники говорят "мы должны помогать". У нас хватает своих внутренних проблем.Кроме того, помню, когда я служил, Буш-старший сказал: "Ни дюйма на Восток". То есть не расширять НАТО. А сколько раз после этого мы шагали в сторону расширения? Четырнадцать раз! Сколько раз говорили, что поставки вооружения Киеву — это красная линия. И что в итоге получили?Я не оправдываю в данном случае Россию. Но представьте, что, например, Москва поставила бы свой флот на Кубе. Что бы в США сказали тогда? Кроме того, у меня всегда возникает вопрос: почему, когда проходят референдумы в пользу России, в США их называют "не настоящими", а если Америка делает подобное в других —то настоящие? Или почему в каждом нашем фильме самый плохой человек — русский. Якобы все русские продают наркотики и оружие по миру...— А какие у вас впечатления от русских и украинцев?— Мне нравится путешествовать, и я встречал русских везде по миру, в том числе в Катаре, Мексике. Интересные, дружелюбные люди, мы болтали, пели песню "А нам всё равно".В России я последний раз был в девяностых, тридцать лет назад. Многое изменилось. Нигде не страшно — ни ночью, ни днём. Ранее я боялся находиться в российском метро, а сейчас там чисто и организованно. В метрополитене Бостона и Нью-Йорка, напротив, сейчас страшно — лучше взять Uber.Что касается Украины, я живу, как вы знаете, в маленьком городе во Флориде, где много украинцев. В магазине ко мне недавно подошла молодая продавец, я услышал у неё акцент, начал говорить с ней на русском языке. А она ответила мне на английском: "Я не буду общаться с вами на русском, могу на украинском языке". Я поинтересовался, с чем это связано. Она сказала, что знает русский язык, но принципиально не будет употреблять его.Таких много у нас. Но это выглядит глупо, на мой взгляд. Мне кажется, эта молодая женщина просто не понимает, в чём дело и как ей это может помочь. Конечно, каждый делает что хочет, но лучше бы, если на то существовала веская причина. Я также знаю многих русских, которые приехали в Америку давно, 30 лет назад, и никогда более не бывали в России. При этом они говорят: "Это страшное место, мы не туда не хотим". Я не могу согласиться, что Россия — это плохо.— Вернемся, к конфликту на Украине. У РФ и США есть экономические точки соприкосновения, но Трамп не может разом закончить конфликт, потому что его могут посчитать прогнувшимся под мнение России. Да, и Нобелевскую премию он очень желает. Как будет Трамп выходить из создавшегося положения?— Если Трамп хочет закончит войну на Украине только ради премии, я против. Если он считает, что это будет правильным решением — я за. Но боюсь, что действительно Трамп претендует на Нобелевскую награду, тем более тут есть соревновательный момент: Обаме на первой неделе президентства по сути ни за что вручили эту премию.— А как европейский фактор влияет на решительность Трампа поспособствовать завершению украинского конфликта?— Европейцы должны делать то, что Трамп хочет.— А как же соперничество с Британией за влияние?— Нет влияния, на мой взгляд: ни у Британии, ни у Франции, ни уГермания. Если Трамп скажет: "Всё, мы не дадим [оружие ВСУ]", они тоже так сделают. Кроме того, я уверен, что европейские граждане тоже против поддержки Украины.— Сэмюэль, есть мнение, что до Трампа не вся правдивая информация об СВО и России доходит. Это может быть так?— Скорее он, по моему мнению, не хочет слышать плохие новости. Но что беспокоит лично меня, так это разговоры о том, что якобы Россия украла украинских детей. Такие заявления [против РФ] выглядят странно и ужасно. Возможно, что Трамп знает больше об этом, но сейчас для него это неважно (страшно думать, что это так), потому что у него свой курс, и он не обращает внимания на такие "мелочи".Или взять арест украинца за подрыв"Северного потока". Я лично согласен с Сергеем Лавровым по этому поводу: что там работал не какой-то человек на лодке, а профессионалы. Это, знаете, из серии, что я, Сэм, взял лодку, положил туда бомбы и гранаты и поплыл — так не бывает.— Вы считаете, возможна встреча Путина и Трампа на российской территории или будут нейтральную площадку выбирать?— Я слышал, как во время речи Путин в конце сказал Трампу: "Next time in Moscow" (в следующий раз встретимся в Москве). Трамп ответил: "Поживем — увидим". Сейчас все [на Западе] заговорилио том, что Путин не будет ни с кем встречаться, не хочет закончить войну — вот где вся ложь! Они начинают искажать, менять слова российского президента.Когда Лавров выступал в американском шоу NBC, он сказал, если есть реальная возможность поговорить по существу и завершить конфликт, тогда Путин будет встречаться. А не так, чтобы лидеры общались по принципу "я говорю одно, а ты другое".Я думаю, если бы Трамп сказал Зеленскому, что надо встретиться [с Путиным], он бы это сделал. И Трамп бы мог присоединиться. Я удивлён, что ничего не случилось в течение последних дней. Я как американец хотел бы,чтобы наш Трамп работал с вашим Путиным и вместе они делали что-то важное для всего мира. Зеленский в данном случае не так важен.Мой друг уверен, что у Путина, Си и Трампа есть общие планы. Я с этим не согласен, но понимаю концептуализацию такой позиции. Потому что если три ведущие державы мира (плюс Индия во главе с Моди) включатся вместе в процесс, возможно, он сдвинется с мертвой точки.В общем, в завершение скажу, что я люблю Россию. Это прекрасная страна, где я встретил много хороших людей. Думаю, стоит потерпеть, надежда есть на завершение конфликта и восстановление отношений США и России.*Внесен в России в список террористов и экстремистов

