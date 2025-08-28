https://ukraina.ru/20250828/zhizn-v-podpole-za-tri-mesyatsa-do-katastrofy-ukrainskie-eksperty-o-nastoyaschem-i-buduschem-1067755039.html

Жизнь в подполье за три месяца до катастрофы. Украинские эксперты о настоящем и будущем

В украинском экспертном сообществе обсуждают вопрос, насколько велика ненависть в обществе к творящим беспредел военкомам и полицаям и думают над тем, к чему это может привести.

Киевскому режиму совершенно не нужен мир, и Киев готовится не к миру, а к продолжению войны, считает находящийся сейчас в Европе украинский блогер, известный как "Колобок из Одессы". По его мнению, об этом говорит хотя бы тот факт, что в последнее время значительно усилились меры по отлову людей военкомами, полицией и даже связанными с ними представителями местного криминалитета.Блогер рассказал о том, как это происходит в последние дни в Одессе, куда, по его информации, прибыли на усиление военкомы из городов Западной Украины. В мероприятиях по силовой мобилизации замечены также местные "боксёры" и люди из ОПГ. То же самое происходит и в других городах Юго-Востока Украины.Почему именно там? "Колобок" в очередном выпуске своего видеоблога предположил, что причина проста — в этих городах проживает "не их (нынешних властей — ред.) электорат". Даже если будет когда-то перемирие и состоятся выборы, то "этих людей не жалко"."Пикселяторы" (так блогер называет военкомов и помогающих им — ред.) уже стали вламываться даже на частные охраняемые территории — и это в то время, когда политики всё чаще говорят о возможном мире. Но все эти разговоры — для отвода глаз, Киев настроен воевать, а для этого нужен человеческий ресурс. Вот его и пополняют таким образом — охотникам на людей "дан зелёный свет на всё".Но будет им когда-то и ответ. "Украинцы в будущем всё вспомнят военкомам-полицаям, а списки всех, кто принимал участие в мобилизации станут доступны всем, кто потерял родственников", - предрек одесский блогер, давая понять, что процесс уже пошёл — так, недавно "в Одессе был убит лейтенант полиции (...), активно паковавший одесситов".Однако скоро некого будет и паковать, считает находящийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене депутат рады Александр Дубинский. По его подсчётам, реальный мобилизационный резерв Украины составляет сейчас 1,3 млн человек, львиная доля которых уже "забронирована" или непригодна к службе."О каких "годах" войны бредит наркофюрер? До исчерпания мобрезерва у Украины есть год, максимум, полтора. И то, чисто теоретически - потому что 70-80% отловленных на улице "мобиков" тут же уходят в СЗЧ (самовольно оставляют части — ред.). Итого реальный запас времени не более 3-4 месяцев. Если до конца года мир не будет заключен, случится катастрофа", - написал политик в своём блоге.Кстати, в видеоинтервью тому же "Колобку" украинский военный, один из спасшихся путём самовольного оставления части, подробно описывает, как ему удалось это сделать и рассказывает, как организовать свою жизнь в подполье. Так теперь живут десятки тысяч украинцев — находясь на нелегальном положении в собственной стране. Но всё больше украинцев понимают, что это лучше, чем почти гарантированно стать "пропавшим без вести"...Что ещё можно сказать о бурной деятельности постмайданной нацистской власти? Она последовательно держит курс на декоммунизацию и дерусификацию. Рада приняла закон об основах государственной политики национальной памяти украинского народа, усиливающий роль печально известного Украинского института национальной памяти (УИНП).Как пишет издание "Страна", ряд положений этого закона уже вызвал резкую критику и обвинения в создании на Украине института цензуры и внедрении "идеологической и исторической инквизиции".В сфере языковой и культурной политики то, что ещё недавно считалось бы безумием, теперь - норма. Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская призвала заблокировать российскую музыку в стране на популярных платформах Apple Music, Spotify, YouTube Music и других."Я считаю, что блокировка российской музыки на популярных платформах – это необходимый шаг для защиты культурного пространства Украины. Распространение такого контента на Украине сегодня является не просто парадоксом, а фактически вызовом национальной безопасности и культурной идентичности", – приводит "Страна" заявление омбудсмена.Ивановская полагает, что украинские власти должны обратиться с соответствующим запросом к этим платформам.Ещё одна новость: режиссёра Вуди Аллена на Украине внесли в базу скандально известного сайта "Миротворец" - за то, что он по видеосвязи принял участие в Московском кинофестивале. Подозревают в одобрении "агрессии".Тем временем становится ясно, что опасность для упоротых украинских наци исходит не только от России. По историческим причинам не все в Европе в восторге от бандеровщины.Президент Польши Кароль Навроцкий предложил не давать гражданство страны тем, кто симпатизирует Бандере и УПА*. По его словам, в соответствующем законопроекте должен быть однозначный лозунг: "стоп бандеровщине", а бандеровскую символику следует приравнять к фашистской.В Киеве в ответ пригрозили Навроцкому последствиями в виде "усиления негативных настроений в украинском обществе", что потребует неких ответных мер (об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на дипломатический источник).Тем временем польский министр обороны Косиняк-Камыш заявил, что "если Украина не разберётся с вопросом Волынской резни, геноцида на Волыни, не проведёт эксгумации и увековечения памяти, то шансов на вступление в Европейский союз не будет".Впрочем, при всём при этом Варшава продолжает оказывать всемерную помощь бандеровскому киевскому режиму. Так, именно Польша платит за спутниковую связь Starlink для ВСУ. Смотрим не на слова, а на дела.* деятельность организации запрещена на территории РФПодробнее о происходящем на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "После поражения нам скажут, что мы победили, и что наше сало самое жирное". Эксперты о будущем Украины И в статье Олега Хавича "Когда президента Польши Кароля Навроцкого внесут на "Миротворец"?

