"После поражения нам скажут, что мы победили, и что наше сало самое жирное". Эксперты о будущем Украины

В украинском экспертном сообществе обсуждают вопрос, как можно представить публике поражение в виде "победы". И обращают внимание на план Запада сделать конфликт в принципе неразрешимым.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/19/1067629310_0:47:1114:674_1920x0_80_0_0_1d03b200597d2f7410e7bc3cb1454c19.jpg

Впрочем, сейчас слышатся и разговоры о возможном мире. Если соглашение о мире (или о перемирии) будет подписано, то нельзя исключить, что от Украины подпись под таким документом поставит Зеленский, считает покинувший страну политик и политический эксперт Олег Царёв."Подписать соглашение может кто угодно, и оно будет легитимным, если этого человека на подписание соглашения уполномочит парламент — и это может быть даже Зеленский, хотя худшего представителя, пожалуй, не найти. Как представитель Украины — он весьма странный представитель", — сказал аналитик, пояснив, что Зеленский уже не президент, его срок закончился, и он, конечно, не какой-то "почётный гражданин", поскольку — "разрушил страну, столько людей погибло...".Тем не менее, если парламент наделит Зеленского соответствующими полномочиями, то именно его подпись может стоять под документом о мире, отметил Царёв в эфире одного из ютуб-каналов, добавив, что и к легитимности Рады тоже могут быть вопросы.Он также заявил, что в процессе переговоров о том, как достичь мира, необходимо требовать от Киева в качестве необходимого условия полной амнистии для осуждённых по политическим мотивам и отмены всех санкций против граждан Украины, находящихся, например, на территории РФ. По словам эксперта, "все граждане Украины… должны иметь возможность принять участие в выборах".Царёв отметил, что на территории России находится 10 миллионов граждан с украинскими и российскими паспортами — "пять миллионов пришли вместе с новыми территориями, и пять миллионов приехали после 2014 года". Они должны иметь возможность проголосовать."Это серьёзный пункт… Из 26 миллионов, находящихся в Украине, плюс 10 миллионов этих (находящихся в РФ — ред.) — ну, поверьте, и фракцию можно провести, а можно и президентские выборы выиграть", — считает аналитик.При этом Царёв высказал сомнение в том, что президент РФ будет встречаться с нынешним главой киевского режима."Я не могу себе представить картины — Путин, встречающийся с Зеленским, как равный с равным", — сказал он.Сам же Зеленский, выступая по случаю Дня независимости, говорил вовсе не о мире, а о победе: "Хотя враг отводил Украине всего лишь несколько дней, мы и теперь, спустя 1278 дней, никакого сомнения не имеем, что украинскую независимость мы защитили".Комментируя этот тезис, покинувший страну украинский журналист и блогер Анатолий Шарий отметил, что это — "предвыборное"."Не сумев выиграть войну, более того, проиграв всё, что можно, сдав территории, нам будут рассказывать, что война выиграна. Потому что независимость сохранилась, враг нас не сломил, Киев не взят, и так далее", — написал Шарий в своём блоге.По его мнению, "предвыборное будет строиться на том, что мы на самом деле выстояли, победили, наша идентичность не разгромлена, наши песни самые лучшие, наше сало самое жирное".Впрочем, кто бы и что ни объявил когда-то "победой", а сегодня ничто ещё не предвещает скорого окончания военных действий на Украине, считает российский социолог и политолог Владимир Лепехин."Во всяком случае, Россия только-только обозначила, наконец, три самых принципиальных для переговоров момента, и в ультимативной форме... (Россия против дислокации войск НАТО в буферной зоне; она требует закрепления за собой занятых территорий; и она против вступления Украины в НАТО)... Соответственно, Зеленский выставил встречный ультиматум: он против передачи России каких-либо территорий и настаивает на „гарантиях безопасности“, которые, по сути, сводятся к продолжению войны против России", — пояснил он в своём блоге.По мнению Лепехина, фактически Трамп сам сорвал встречу Путина и Зеленского, "когда принял в Белом доме лидеров стран НАТО, делающих всё для того, чтобы прекращение огня на востоке Незалежной не состоялось, подняв их статус в переговорах по Украине".Политолог считает, что на Украине сейчас происходит борьба за территории (той же Украины) между британцами и Трампом. Британцы при этом организовали выдавливание РФ с Южного Кавказа.Чем же закончится СВО? По мнению Лепехина, высказанному в эфире одного из видеоблогов, закончится всё разделом Украины между РФ, американцами и британцами. Главная проблема в том, кто будет стоять на демаркационной линии, какой она будет глубины. Эксперт не исключает, что на украинскую территорию при реализации такого сценария войдут войска НАТО.Напомним, идея ввода войск на территорию Украины обсуждается на Западе. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в соцсети X, что войска НАТО не могут быть миротворцами, Россия не примет такие "гарантии безопасности".В МИД РФ тоже подчеркнули, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией.Скорого завершения кровопролития ожидать не приходится, сценаристы планируют долгий, даже очень долгий конфликт, считает находящийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский. Он обращает внимание подписчиков своего телеграм-канала на такую интересную деталь, что "соросятинские СМИ стали делать различие между одинаковыми именами россиян и украинцев"."Например, имя Сергей для украинцев пишется „Сергій“, а для россиян „Сєргєй“. Это искусственная попытка дальнейшего разделения русских и украинцев в два разных народа, у которых одинаковые имена пишутся и звучат по-разному, как Джузеппе и Джозеф, к примеру (Иосиф)", — написал опальный политик.По его мнению, "это далеко идущий стратегический план превращения войны между Украиной и Россией в этнический конфликт — только он, а ещё религиозный, не имеет разрешения мирным путём согласно науке о конфликтах".В таком случае возникает вопрос, какие действия может предпринять (и предпринимает ли) Россия, чтобы сорвать реализацию этого действительно опасного для всех нас плана глобалистов.Подробнее о происходящем на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Мы уже живём в бездне". Украинские эксперты о состоянии общества и государства

