"Когда война закончится, мы повесим фото всех, кто погиб за Родину": командир роты о памяти павших бойцов

"Когда война закончится, мы повесим фото всех, кто погиб за Родину": командир роты о памяти павших бойцов - 28.08.2025

"Когда война закончится, мы повесим фото всех, кто погиб за Родину": командир роты о памяти павших бойцов

Бремя ответственности перед семьями погибших бойцов и вечная память о каждом подчиненном — одна из самых тяжелых сторон работы командира на передовой — об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир роты, старший лейтенант с позывным "Пума"

На вопрос о том, как он справляется с моральной ответственностью, отправляя людей на выполнение опасных заданий, офицер ответил просто и четко: "Ну, конечно, знаю, конечно, я всё это понимаю. Но мы ведь Родину защищаем. А это — высший приоритет, ради которого, человек, пришедший на фронт, и идет на смерть". Он также добавил, что сам постоянно готовит себя психологически к такой необходимости. При этом командир роты подтвердил, что переживает за каждого бойца, а давление со стороны родственников лишь усугубляет моральную нагрузку. Старший лейтенант отметил, что родители погибших пишут ему, интересуются судьбой сыновей, и это является очень тяжелой задачей. "Постоянно воздействие родственников идёт на меня, это очень тяжелая задача, если вы правильно понимаете меня...", — признался "Пума".Командир подчеркнул, память о каждом погибшем бойце тщательно сохраняется. Все данные, включая даты и фотографии, собирает замполит подразделения. Полный текст материала Захара Виноградова "Командир роты, старший лейтенант "Пума": Офицер, командир всегда должен думать о смерти" на сайте Украина.ру.О том, как готовят штурмовиков к выполнению боевых задач — в репортаже Захара Виноградова "Время штурмовиков. Полигон нашей Победы" на сайте Украина.ру.

