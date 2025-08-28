https://ukraina.ru/20250828/kogda-voyna-zakonchitsya-my-povesim-foto-vsekh-kto-pogib-za-rodinu-komandir-roty-o-pamyati-pavshikh-1067739094.html
"Когда война закончится, мы повесим фото всех, кто погиб за Родину": командир роты о памяти павших бойцов
Бремя ответственности перед семьями погибших бойцов и вечная память о каждом подчиненном — одна из самых тяжелых сторон работы командира на передовой — об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир роты, старший лейтенант с позывным "Пума"
На вопрос о том, как он справляется с моральной ответственностью, отправляя людей на выполнение опасных заданий, офицер ответил просто и четко: "Ну, конечно, знаю, конечно, я всё это понимаю. Но мы ведь Родину защищаем. А это — высший приоритет, ради которого, человек, пришедший на фронт, и идет на смерть". Он также добавил, что сам постоянно готовит себя психологически к такой необходимости. При этом командир роты подтвердил, что переживает за каждого бойца, а давление со стороны родственников лишь усугубляет моральную нагрузку. Старший лейтенант отметил, что родители погибших пишут ему, интересуются судьбой сыновей, и это является очень тяжелой задачей. "Постоянно воздействие родственников идёт на меня, это очень тяжелая задача, если вы правильно понимаете меня...", — признался "Пума".Командир подчеркнул, память о каждом погибшем бойце тщательно сохраняется. Все данные, включая даты и фотографии, собирает замполит подразделения. Полный текст материала Захара Виноградова "Командир роты, старший лейтенант "Пума": Офицер, командир всегда должен думать о смерти" на сайте Украина.ру.О том, как готовят штурмовиков к выполнению боевых задач — в репортаже Захара Виноградова "Время штурмовиков. Полигон нашей Победы" на сайте Украина.ру.
На вопрос о том, как он справляется с моральной ответственностью, отправляя людей на выполнение опасных заданий, офицер ответил просто и четко: "Ну, конечно, знаю, конечно, я всё это понимаю. Но мы ведь Родину защищаем. А это — высший приоритет, ради которого, человек, пришедший на фронт, и идет на смерть".
Он также добавил, что сам постоянно готовит себя психологически к такой необходимости. При этом командир роты подтвердил, что переживает за каждого бойца, а давление со стороны родственников лишь усугубляет моральную нагрузку.
Старший лейтенант отметил, что родители погибших пишут ему, интересуются судьбой сыновей, и это является очень тяжелой задачей. "Постоянно воздействие родственников идёт на меня, это очень тяжелая задача, если вы правильно понимаете меня...", — признался "Пума".
Командир подчеркнул, память о каждом погибшем бойце тщательно сохраняется. Все данные, включая даты и фотографии, собирает замполит подразделения.
"Мне кажется, пока не время вывешивать фото бойцов. Вот, когда война закончится, тогда повесим фото всех, кто погиб за Родину и каждого будем помнить", — подытожил собеседник Украина.ру.
О том, как готовят штурмовиков к выполнению боевых задач
— в репортаже Захара Виноградова "Время штурмовиков. Полигон нашей Победы" на сайте Украина.ру.