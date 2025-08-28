https://ukraina.ru/20250828/grozyat-sanktsiyami-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-28-avgusta-1067790222.html

Грозят санкциями, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 28 августа

Грозят санкциями, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 28 августа - 28.08.2025 Украина.ру

Грозят санкциями, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 28 августа

Европа грозит принять новый пакет антироссийских санкций. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-08-28T13:19

2025-08-28T13:19

2025-08-28T13:19

эксклюзив

хроники

владимир сальдо

херсонская область

украина

россия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

ес

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1d/1066101178_0:7:1280:727_1920x0_80_0_0_e3308c678bf649d4ac3c3ba0fe1b8c9c.jpg

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС продвигается вперед в вопросе использования российских активов для Украины, заморозку которых РФ не раз называла воровством, и добавила, что скоро будет принят 19-й пакет санкций против России."Мы продолжаем усиливать наше давление на Россию, что означает усиление нашего санкционного режима. Вот почему у нас скоро будет 19-й пакет болезненных санкций против России, и параллельно мы продвигаемся вперед по вопросу использования замороженных российских активов для обороны и восстановления Украины", — заявила фон дер Ляйен журналистам.Ранее Европейский совет сообщил, что неформальная встреча глав МИД и МО стран ЕС по вопросам поддержки Украины и по российским активам пройдет в Копенгагене 28-30 августа.Также 28 августа министры обороны Великобритании и Японии Джон Хили и Гэн Накатани в совместном заявлении по итогам прошедших в этот день переговоров в Токио вновь заявили о необходимости повышения давления на российскую экономику и расширения поддержки Украины."Они подтвердили нерушимую поддержку Украине со стороны Великобритании и Японии <...>, а также подтвердили важность повышения давления на российскую военную экономику и расширения поддержки Украины",— отмечалось в документе.Не обошлось в документы и без очередных обвинений в сторону Китая о якобы предоставлении России помощи двойного назначения, а также критики в сторону КНДР и Ирана в "предоставлении военной поддержки".Кроме того, британский и японский министры приветствовали "растущие связи между Японией и НАТО, в том числе путём поддержки Украины".Обстрелы и налётыУтром 28 августа Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи в период с 23:00 27 августа до 07:00 по московскому времени 28 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 22 БПЛА – над акваторией Чёрного моря, по 21 БПЛА – над территориями Ростовской и Самарской областей, 18 БПЛА – над территорией Краснодарского края, 11 БПЛА – над территорией Республики Крым, по 3 БПЛА – над территориями Воронежской и Саратовской областей, 2 БПЛА – над территорией Волгоградской области, 1 БПЛА – над акваторией Азовского моря", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по территории этого региона России 19 ударов.На горловском направлении ВСУ нанесли 17 атак, на макеевском направлении — 1 атаку, на енакиевском — 1 атаку, выпустив в общей сложности 22 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении гражданского лица. Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 40 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 40 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 7; Новая Каховка — 3; Великая Лепетиха — 6; Князе-Григоровка — 5; Малая Лепетиха — 6; Каховка — 2; Великие Копани — 3; Кардашинка — 4; Обрывка — 4", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 22 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Новая Каховка, Новая Маячка, Пролетарка, Днепряны.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о последствиях ударов ВСУ."За последние сутки из-за агрессии киевского режима погиб один человек, один получил ранения. В Раденске Алешкинского округа снаряд попал в легковой автомобиль. Погибла женщина 1963 года рождения. В Великих Копанях от обстрела пострадала женщина 1985 года рождения, помощь оказана на месте. Также повреждена АГЗС, несколько автомобилей и здание магазина", — писал Сальдо в своём телеграм-канале.В селе Раденск снаряд попал в торговое помещение. Пожары были ликвидированы силами местных жителей.В Каховке снаряды вызвали возгорание сухой травы и хозяйственных построек, повреждены три автомобиля."Кроме того, враг обстрелял населённые пункты: Алешки, Днепряны, Кардашинку, Новую Каховку, Новую Маячку, Обрывку, Тарасовку, Пролетарку", — добавил Сальдо.Утром 28 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.Согласно сводке, в Белгородском районе по сёлам Беловское, Бессоновка, Нечаевка, Николаевка, Щетиновка, а также хутору Церковный совершены атаки 8 беспилотников, 3 из которых сбиты. В селе Бессоновка повреждено ограждение на территории предприятия, в селе Нечаевка — частный дом и гараж, в селе Беловское — техническое оборудование предприятия и забор домовладения, в хуторе Церковный — административное здание предприятия."В селе Нечаевка при атаке дрона пострадал мирный житель. Мужчина самостоятельно обратился в городскую больницу №2 г. Белгорода. Врачи диагностировали у него баротравму и осколочное ранение голени. От предложенной госпитализации отказался, лечение будет продолжать в амбулаторных условиях. На месте атаки повреждён частный дом", — писал Гладков.В Борисовском районе село Берёзовка подверглось атакам 8 беспилотников — повреждены 8 частных домов.В Валуйском муниципальном округе по посёлку Уразово, сёлам Борки, Двулучное, Долгое, Шведуновка и хутору Леоновка совершены атаки 19 беспилотников, 11 из которых подавлены и сбиты. "В селе Двулучное в результате атаки дрона на автомобиль погиб мирный житель. Водитель автомобиля получил ранения. Пострадавший продолжает лечение амбулаторно. На месте атаки повреждены 2 автомобиля", — сообщил губернатор.В посёлке Уразово повреждены хозпостройка на территории предприятия, 2 частных дома, надворная постройка, прицеп автомобиля и 3 машины, в селе Шведуновка — один автомобиль, в хуторе Леоновка — хозяйственная постройка.Над Вейделевским районом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Последствий нет.В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, посёлкам Горьковский и Чапаевский, сёлам Мокрая Орловка и Смородино нанесены удары 9 беспилотников, один из которых сбит. В посёлке Чапаевский повреждены заборы и хозяйственные постройки на территории двух домов, в селе Мокрая Орловка — 2 частных дома. Сегодня ночью в городе Грайворон после сбросов взрывных устройств с БПЛА произошло возгорание кровли социального объекта, которое потушили бойцы самообороны и "БАРС-Белгород". В здании повреждены остекление и фасад. Также загорелась кровля административного здания — сотрудники МЧС ликвидировали очаг возгорания.В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и хутор Вязовской подверглись 3 обстрелам, в ходе которых выпущено 17 боеприпасов, и атакам 25 беспилотников. В селе Репяховка огнём уничтожены 2 частных домовладения. Сегодня ночью в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА в хуторе Вязовской повреждены 6 частных домов, газовая труба и 2 автомобиля, один из которых уничтожен огнём.В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, посёлок Батрацкая Дача, сёла Вознесеновка, Графовка, Маломихайловка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка и Первое Цепляево подверглись 3 обстрелам с применением 7 боеприпасов и атакам 31 беспилотника, 17 из которых сбиты и подавлены."В селе Новая Таволжанка вследствие детонации дрона во дворе домовладения ранен мужчина. Пострадавший продолжает лечение в стационаре. По оценке медиков, средняя степень тяжести", — рассказал губернатор.В селе Графовка на территории предприятия перебита линия электропередачи, в городе Шебекино повреждены автомобиль и складские помещения, в селе Муром — 6 частных домов, 5 надворных построек и линия электропередачи, в селе Новая Таволжанка — забор домовладения, гараж и хозпостройки. Сегодня ночью в Муроме после сброса взрывного устройства с БПЛА повреждены частный дом, хозпостройка и трактор. В Новой Таволжанке рано утром вследствие обстрела повреждены частный дом и надворная постройка, а также от удара дрона повреждён автомобиль.Позднее Гладков сообщил о новой атаке."У нас опять невосполнимая потеря… В посёлке Малиновка Белгородского района в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ трагически погиб наш боец самообороны, командир отделения батальона "Стрелецкий-2" Михаил Васильевич Терехов. Его сослуживцы оказали ему первую помощь и доставляли в Октябрьскую районную больницу, но полученные ранения оказались слишком тяжёлыми… Боец погиб до прибытия в больницу", — написал Гладков.Он выразил соболезнования всем родным, близким и боевым товарищам погибшего и пообещал, что власть окажет жене Терехова и его двум детям всю необходимую помощь и поддержке. Также Терехова посмертно представят к государственной награде."Память о стойкости, отваге и истинном героизме Михаила Васильевича навсегда сохранится в наших сердцах! Он был настоящим патриотом и достойным примером служения Родине для всего района, области и всей страны", — подчеркнул Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем вокруг Украины в мире– в статье Татьяны Стоянович "Где Киев проигрывает и в чем ошиблась Европа. Украина в международном контексте".

https://ukraina.ru/20250828/chrnaya-neblagodarnost-nemtsy-obnaruzhili-sled-ukrainskikh-spetssluzhb-glavnoe-na-utro-28-avgusta-1067772942.html

https://ukraina.ru/20250827/ukraina-otpuskaet-molodezh-vs-rf-rvutsya-k-zaporozhyu-zaderzhany-agenty-sbu-glavnoe-na-vecher-27-1067745210.html

https://ukraina.ru/20250827/vs-rf-prodvigayutsya-v-dnr-vsushnikov-budut-sazhat-za-nevypolnenie-prikaza-glavnoe-na-1300-27-avgusta-1067719902.html

херсонская область

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир сальдо, херсонская область, украина, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, ес, еврокомиссия