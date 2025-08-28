https://ukraina.ru/20250828/gde-kiev-proigryvaet-i-v-chem-oshiblas-evropa-ukraina-v-mezhdunarodnom-kontekste-1067736590.html

Где Киев проигрывает и в чем ошиблась Европа. Украина в международном контексте

Где Киев проигрывает и в чем ошиблась Европа. Украина в международном контексте - 28.08.2025 Украина.ру

Где Киев проигрывает и в чем ошиблась Европа. Украина в международном контексте

Пока представители США на переговорах по украинскому урегулированию пытаются согласовать условия для встречи Путина и Зеленского, Россия добивается успехов на поле боя, отмечают на днях мировые СМИ

2025-08-28T06:08

2025-08-28T06:08

2025-08-28T06:08

эксклюзив

украина

россия

сша

дональд трамп

стив уиткофф

владимир путин

вооруженные силы украины

fox news

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/17/1065800888_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_972038c738aa0c456efaa365549a98cd.jpg.webp

Усилия американской дипломатии усиливаются параллельно с продвижением российских войск на поле бояУсилия американской дипломатии наращиваются параллельно с продвижением российских войск на поле боя. Поэтому не исключено, что пункт российского мирного предложения, который относится к полному выводу ВСУ с территории Донецкой Народной Республики (ДНР), в какой-то момент просто потеряет актуальность.Некоторые детали предложения о мире, выдвинутого Москвой, раскрыл в интервью Fox News специальный представитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф. По его словам, этот документ содержит положение о выходе украинских войск из той части ДНР, которая все еще находится под их контролем."Это может показаться неприемлемым для украинцев, но большего прогресса у нас до сих пор не было", — сказал Уиткофф.Спецпредставитель президента США при этом отметил, что американская сторона находится в постоянном контакте с российскими переговорщиками. Также он напомнил, что в ближайшее время в Нью-Йорке должна состояться встреча с украинской делегацией.Уиткофф полагает, что эти усилия могут привести к встрече Путина и Зеленского. "Мое личное мнение: чтобы соглашение состоялось, президент Трамп должен присутствовать за столом переговоров", — отметил Уиткофф.NYT: В Днепропетровской области Россия ищет территории для "обмена"Тем временем российская сторона усердно работает над тем, чтобы оставить Украину без козырей в случае "обмена территориями", о котором говорит Дональд Трамп. The New York Times сообщает о занятии ВС РФ двух населенных пунктов в Днепропетровской области российскими войсками.Издание ссылается на карту боевых действий, опубликованную украинской группой DeepState, связанной с военными. При этом авторы публикации утверждают, что занятые населенные пункты, которые находятся вблизи пересечения границ Днепропетровской, Запорожской областей и ДНР, не имеют военного значения."Однако это говорит о том, что российские военные пытаются оказывать давление на украинские войска на этом участке фронта. Потеря двух сел — это еще один удар по моральному духу ВСУ, которые и без того страдают от численного превосходства российской армии и атак беспилотников", - пишет The New York Times.Кроме морального аспекта, у российских военных и вполне прикладная задача, полагает газета, и она связана с переговорами, инициированными Дональдом Трампом. Американские журналисты напоминают, что Трамп упоминал возможность "обмена территориями" как один из аспектов будущего мирного соглашения."Хотя подробности не были официально озвучены, можно предположить, что Россия сохранит большую часть освобожденных украинских территорий. Небольшие участки в Сумской и Харьковской областях могут быть обменены на другие подконтрольные Киеву территории. Сегодня же занятые села в Днепропетровской области стали еще одной разменной монетой", - отмечает The New York Times.Myśl Polska: Европа сделала ошибку, когда пренебрегла дипломатией на УкраинеПока руководство США добивается перемирия на Украине, европейские лидеры делают все, чтобы боевые действия продолжались. Европейцы хотят втянуть Россию в непрекращающуюся войну – такое мнение высказал в интервью польскому изданию Myśl Polska бывший сотрудник швейцарской военной разведки, полковник Жак Бо.По словам швейцарского военного, европейцы исходят из предположения, что затяжная война приведет к краху российской общественно-политической системы. Однако это ошибочное предположение, полагает Бо."Во-первых, опросы и исследования, проведенные в России, не указывают на какие-то кризисные явления в российском обществе. Наоборот. Таким образом, мы видим, что европейцы своей политикой пытаются расширить конфликт за счет украинцев. Я имею в виду, что европейцы, по сути, ведут войну с Россией руками украинцев", - отметил он.Бо назвал отношение европейских лидеров к украинскому конфликту "очень нездоровым". Он рассказал, что вся Европа хорошо знает, что украинцам не хватает ни оружия, ни денег, ни людей для того, чтобы продолжать конфликт с Россией.Но несмотря на эти очевидные вещи, она продолжает давить на них, чтобы они продолжили борьбу. Швейцарский военный разведчик рассказал, что по собственному опыту участия во многих миротворческих миссиях он знает, что есть время, когда нужно воевать, но есть момент, когда стороны должны осознать, что оборонная политика и политика безопасности не исчерпываются применением силы.По его словам, хорошая политика безопасности – это баланс между оборонной политикой и внешней политикой. "Иногда требуется применить немного больше силы, а иногда и немного больше дипломатии. Но эти две вещи должны объединиться в один подход к национальной безопасности. И я думаю, что мы достигли этой точки, причем это произошло, я думаю, еще до начала конфликта на Украине. Запад всегда пренебрегал дипломатией. Они хотели конфронтации с Россией. И вот тут-то и возникает этот нездоровый аспект", - подчеркнул Жак Бо.Sky News: Украина проигрывает войну дроновТем временем британский телеканал Sky News пытается выбить слезу из западных партнеров Киева и заставить их вложиться в производство украинских дронов. Репортеры телеканала побывали на украинском заводе по производству БПЛА, поговорили с разработчиками и пришли к неутешительному выводу – ВСУ проиграют России гонку беспилотников.Ситуацию можно было бы повернуть вспять, если бы появилось дополнительное финансирование, рассказали британским журналистам сотрудники сверхсекретного предприятия по производству дронов."В неприметном офисном здании мы наблюдали, как тысячи беспилотников собирают и укладывают штабелями. Их собирают вручную, словно игрушки, и настраивают по индивидуальному заказу. Квадрокоптеры различаются по размерам: одни несут взрывчатку для непосредственной атаки противника. Другие поднимаются на высоту до шести километров и обезвреживают российские беспилотники из засады", - передали репортеры атмосферу, которая царит на производстве "самого эффективного" украинского оружия.Но Россия не отстает, констатируют британские репортеры. Они напоминают о российском ролике с одного из новых крупных заводов по производству дронов, в котором показаны сотни ударных беспилотников “Герань” с дельтавидным крылом."Россия усовершенствовала технологии и наладила производство более скоростных и смертоносных дронов (…) Россия берет массой, подавляя украинцев масштабом и количеством и постепенно перехватывает инициативу. Кроме того, она осваивает помехозащищенные беспилотники на оптоволоконном кабеле, который разматывается следом", - отмечает Sky News.Телеканал цитирует руководителя отдела разработки украинского производства с позывным "Дракар", который утверждает, что украинский прототип оптоволоконной модели эффективнее российской модели, но "русские начали внедрять эту технологию раньше и уже масштабировали производство".Больше о ситуации на Украине в материале Ивана Лизана Экономика Украины и война: индийский дизель, работорговля, мародёрство и отставка Котина

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, россия, сша, дональд трамп, стив уиткофф, владимир путин, вооруженные силы украины, fox news