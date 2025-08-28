Где Киев проигрывает и в чем ошиблась Европа. Украина в международном контексте - 28.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250828/gde-kiev-proigryvaet-i-v-chem-oshiblas-evropa-ukraina-v-mezhdunarodnom-kontekste-1067736590.html
Где Киев проигрывает и в чем ошиблась Европа. Украина в международном контексте
Где Киев проигрывает и в чем ошиблась Европа. Украина в международном контексте - 28.08.2025 Украина.ру
Где Киев проигрывает и в чем ошиблась Европа. Украина в международном контексте
Пока представители США на переговорах по украинскому урегулированию пытаются согласовать условия для встречи Путина и Зеленского, Россия добивается успехов на поле боя, отмечают на днях мировые СМИ
2025-08-28T06:08
2025-08-28T06:08
эксклюзив
украина
россия
сша
дональд трамп
стив уиткофф
владимир путин
вооруженные силы украины
fox news
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/17/1065800888_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_972038c738aa0c456efaa365549a98cd.jpg.webp
Усилия американской дипломатии усиливаются параллельно с продвижением российских войск на поле бояУсилия американской дипломатии наращиваются параллельно с продвижением российских войск на поле боя. Поэтому не исключено, что пункт российского мирного предложения, который относится к полному выводу ВСУ с территории Донецкой Народной Республики (ДНР), в какой-то момент просто потеряет актуальность.Некоторые детали предложения о мире, выдвинутого Москвой, раскрыл в интервью Fox News специальный представитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф. По его словам, этот документ содержит положение о выходе украинских войск из той части ДНР, которая все еще находится под их контролем."Это может показаться неприемлемым для украинцев, но большего прогресса у нас до сих пор не было", — сказал Уиткофф.Спецпредставитель президента США при этом отметил, что американская сторона находится в постоянном контакте с российскими переговорщиками. Также он напомнил, что в ближайшее время в Нью-Йорке должна состояться встреча с украинской делегацией.Уиткофф полагает, что эти усилия могут привести к встрече Путина и Зеленского. "Мое личное мнение: чтобы соглашение состоялось, президент Трамп должен присутствовать за столом переговоров", — отметил Уиткофф.NYT: В Днепропетровской области Россия ищет территории для "обмена"Тем временем российская сторона усердно работает над тем, чтобы оставить Украину без козырей в случае "обмена территориями", о котором говорит Дональд Трамп. The New York Times сообщает о занятии ВС РФ двух населенных пунктов в Днепропетровской области российскими войсками.Издание ссылается на карту боевых действий, опубликованную украинской группой DeepState, связанной с военными. При этом авторы публикации утверждают, что занятые населенные пункты, которые находятся вблизи пересечения границ Днепропетровской, Запорожской областей и ДНР, не имеют военного значения."Однако это говорит о том, что российские военные пытаются оказывать давление на украинские войска на этом участке фронта. Потеря двух сел — это еще один удар по моральному духу ВСУ, которые и без того страдают от численного превосходства российской армии и атак беспилотников", - пишет The New York Times.Кроме морального аспекта, у российских военных и вполне прикладная задача, полагает газета, и она связана с переговорами, инициированными Дональдом Трампом. Американские журналисты напоминают, что Трамп упоминал возможность "обмена территориями" как один из аспектов будущего мирного соглашения."Хотя подробности не были официально озвучены, можно предположить, что Россия сохранит большую часть освобожденных украинских территорий. Небольшие участки в Сумской и Харьковской областях могут быть обменены на другие подконтрольные Киеву территории. Сегодня же занятые села в Днепропетровской области стали еще одной разменной монетой", - отмечает The New York Times.Myśl Polska: Европа сделала ошибку, когда пренебрегла дипломатией на УкраинеПока руководство США добивается перемирия на Украине, европейские лидеры делают все, чтобы боевые действия продолжались. Европейцы хотят втянуть Россию в непрекращающуюся войну – такое мнение высказал в интервью польскому изданию Myśl Polska бывший сотрудник швейцарской военной разведки, полковник Жак Бо.По словам швейцарского военного, европейцы исходят из предположения, что затяжная война приведет к краху российской общественно-политической системы. Однако это ошибочное предположение, полагает Бо."Во-первых, опросы и исследования, проведенные в России, не указывают на какие-то кризисные явления в российском обществе. Наоборот. Таким образом, мы видим, что европейцы своей политикой пытаются расширить конфликт за счет украинцев. Я имею в виду, что европейцы, по сути, ведут войну с Россией руками украинцев", - отметил он.Бо назвал отношение европейских лидеров к украинскому конфликту "очень нездоровым". Он рассказал, что вся Европа хорошо знает, что украинцам не хватает ни оружия, ни денег, ни людей для того, чтобы продолжать конфликт с Россией.Но несмотря на эти очевидные вещи, она продолжает давить на них, чтобы они продолжили борьбу. Швейцарский военный разведчик рассказал, что по собственному опыту участия во многих миротворческих миссиях он знает, что есть время, когда нужно воевать, но есть момент, когда стороны должны осознать, что оборонная политика и политика безопасности не исчерпываются применением силы.По его словам, хорошая политика безопасности – это баланс между оборонной политикой и внешней политикой. "Иногда требуется применить немного больше силы, а иногда и немного больше дипломатии. Но эти две вещи должны объединиться в один подход к национальной безопасности. И я думаю, что мы достигли этой точки, причем это произошло, я думаю, еще до начала конфликта на Украине. Запад всегда пренебрегал дипломатией. Они хотели конфронтации с Россией. И вот тут-то и возникает этот нездоровый аспект", - подчеркнул Жак Бо.Sky News: Украина проигрывает войну дроновТем временем британский телеканал Sky News пытается выбить слезу из западных партнеров Киева и заставить их вложиться в производство украинских дронов. Репортеры телеканала побывали на украинском заводе по производству БПЛА, поговорили с разработчиками и пришли к неутешительному выводу – ВСУ проиграют России гонку беспилотников.Ситуацию можно было бы повернуть вспять, если бы появилось дополнительное финансирование, рассказали британским журналистам сотрудники сверхсекретного предприятия по производству дронов."В неприметном офисном здании мы наблюдали, как тысячи беспилотников собирают и укладывают штабелями. Их собирают вручную, словно игрушки, и настраивают по индивидуальному заказу. Квадрокоптеры различаются по размерам: одни несут взрывчатку для непосредственной атаки противника. Другие поднимаются на высоту до шести километров и обезвреживают российские беспилотники из засады", - передали репортеры атмосферу, которая царит на производстве "самого эффективного" украинского оружия.Но Россия не отстает, констатируют британские репортеры. Они напоминают о российском ролике с одного из новых крупных заводов по производству дронов, в котором показаны сотни ударных беспилотников “Герань” с дельтавидным крылом."Россия усовершенствовала технологии и наладила производство более скоростных и смертоносных дронов (…) Россия берет массой, подавляя украинцев масштабом и количеством и постепенно перехватывает инициативу. Кроме того, она осваивает помехозащищенные беспилотники на оптоволоконном кабеле, который разматывается следом", - отмечает Sky News.Телеканал цитирует руководителя отдела разработки украинского производства с позывным "Дракар", который утверждает, что украинский прототип оптоволоконной модели эффективнее российской модели, но "русские начали внедрять эту технологию раньше и уже масштабировали производство".Больше о ситуации на Украине в материале Ивана Лизана Экономика Украины и война: индийский дизель, работорговля, мародёрство и отставка Котина
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/17/1065800888_149:0:1109:720_1920x0_80_0_0_37ae42c3188300407c5bbedc3ed29434.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, сша, дональд трамп, стив уиткофф, владимир путин, вооруженные силы украины, fox news
Эксклюзив, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Fox News

Где Киев проигрывает и в чем ошиблась Европа. Украина в международном контексте

06:08 28.08.2025
 
© Украина.руУкраина в международном контексте
Украина в международном контексте - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
Пока представители США на переговорах по украинскому урегулированию пытаются согласовать условия для встречи Путина и Зеленского, Россия добивается успехов на поле боя, отмечают на днях мировые СМИ
Усилия американской дипломатии усиливаются параллельно с продвижением российских войск на поле боя
Усилия американской дипломатии наращиваются параллельно с продвижением российских войск на поле боя. Поэтому не исключено, что пункт российского мирного предложения, который относится к полному выводу ВСУ с территории Донецкой Народной Республики (ДНР), в какой-то момент просто потеряет актуальность.
Некоторые детали предложения о мире, выдвинутого Москвой, раскрыл в интервью Fox News специальный представитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф. По его словам, этот документ содержит положение о выходе украинских войск из той части ДНР, которая все еще находится под их контролем.
"Это может показаться неприемлемым для украинцев, но большего прогресса у нас до сих пор не было", — сказал Уиткофф.
Спецпредставитель президента США при этом отметил, что американская сторона находится в постоянном контакте с российскими переговорщиками. Также он напомнил, что в ближайшее время в Нью-Йорке должна состояться встреча с украинской делегацией.
Уиткофф полагает, что эти усилия могут привести к встрече Путина и Зеленского. "Мое личное мнение: чтобы соглашение состоялось, президент Трамп должен присутствовать за столом переговоров", — отметил Уиткофф.
NYT: В Днепропетровской области Россия ищет территории для "обмена"
Тем временем российская сторона усердно работает над тем, чтобы оставить Украину без козырей в случае "обмена территориями", о котором говорит Дональд Трамп. The New York Times сообщает о занятии ВС РФ двух населенных пунктов в Днепропетровской области российскими войсками.
Издание ссылается на карту боевых действий, опубликованную украинской группой DeepState, связанной с военными. При этом авторы публикации утверждают, что занятые населенные пункты, которые находятся вблизи пересечения границ Днепропетровской, Запорожской областей и ДНР, не имеют военного значения.
"Однако это говорит о том, что российские военные пытаются оказывать давление на украинские войска на этом участке фронта. Потеря двух сел — это еще один удар по моральному духу ВСУ, которые и без того страдают от численного превосходства российской армии и атак беспилотников", - пишет The New York Times.
Кроме морального аспекта, у российских военных и вполне прикладная задача, полагает газета, и она связана с переговорами, инициированными Дональдом Трампом. Американские журналисты напоминают, что Трамп упоминал возможность "обмена территориями" как один из аспектов будущего мирного соглашения.
"Хотя подробности не были официально озвучены, можно предположить, что Россия сохранит большую часть освобожденных украинских территорий. Небольшие участки в Сумской и Харьковской областях могут быть обменены на другие подконтрольные Киеву территории. Сегодня же занятые села в Днепропетровской области стали еще одной разменной монетой", - отмечает The New York Times.
Myśl Polska: Европа сделала ошибку, когда пренебрегла дипломатией на Украине
Пока руководство США добивается перемирия на Украине, европейские лидеры делают все, чтобы боевые действия продолжались. Европейцы хотят втянуть Россию в непрекращающуюся войну – такое мнение высказал в интервью польскому изданию Myśl Polska бывший сотрудник швейцарской военной разведки, полковник Жак Бо.
По словам швейцарского военного, европейцы исходят из предположения, что затяжная война приведет к краху российской общественно-политической системы. Однако это ошибочное предположение, полагает Бо.
"Во-первых, опросы и исследования, проведенные в России, не указывают на какие-то кризисные явления в российском обществе. Наоборот. Таким образом, мы видим, что европейцы своей политикой пытаются расширить конфликт за счет украинцев. Я имею в виду, что европейцы, по сути, ведут войну с Россией руками украинцев", - отметил он.
Бо назвал отношение европейских лидеров к украинскому конфликту "очень нездоровым". Он рассказал, что вся Европа хорошо знает, что украинцам не хватает ни оружия, ни денег, ни людей для того, чтобы продолжать конфликт с Россией.
Но несмотря на эти очевидные вещи, она продолжает давить на них, чтобы они продолжили борьбу. Швейцарский военный разведчик рассказал, что по собственному опыту участия во многих миротворческих миссиях он знает, что есть время, когда нужно воевать, но есть момент, когда стороны должны осознать, что оборонная политика и политика безопасности не исчерпываются применением силы.
По его словам, хорошая политика безопасности – это баланс между оборонной политикой и внешней политикой. "Иногда требуется применить немного больше силы, а иногда и немного больше дипломатии. Но эти две вещи должны объединиться в один подход к национальной безопасности. И я думаю, что мы достигли этой точки, причем это произошло, я думаю, еще до начала конфликта на Украине. Запад всегда пренебрегал дипломатией. Они хотели конфронтации с Россией. И вот тут-то и возникает этот нездоровый аспект", - подчеркнул Жак Бо.
Sky News: Украина проигрывает войну дронов
Тем временем британский телеканал Sky News пытается выбить слезу из западных партнеров Киева и заставить их вложиться в производство украинских дронов. Репортеры телеканала побывали на украинском заводе по производству БПЛА, поговорили с разработчиками и пришли к неутешительному выводу – ВСУ проиграют России гонку беспилотников.
Ситуацию можно было бы повернуть вспять, если бы появилось дополнительное финансирование, рассказали британским журналистам сотрудники сверхсекретного предприятия по производству дронов.
"В неприметном офисном здании мы наблюдали, как тысячи беспилотников собирают и укладывают штабелями. Их собирают вручную, словно игрушки, и настраивают по индивидуальному заказу. Квадрокоптеры различаются по размерам: одни несут взрывчатку для непосредственной атаки противника. Другие поднимаются на высоту до шести километров и обезвреживают российские беспилотники из засады", - передали репортеры атмосферу, которая царит на производстве "самого эффективного" украинского оружия.
Но Россия не отстает, констатируют британские репортеры. Они напоминают о российском ролике с одного из новых крупных заводов по производству дронов, в котором показаны сотни ударных беспилотников “Герань” с дельтавидным крылом.
"Россия усовершенствовала технологии и наладила производство более скоростных и смертоносных дронов (…) Россия берет массой, подавляя украинцев масштабом и количеством и постепенно перехватывает инициативу. Кроме того, она осваивает помехозащищенные беспилотники на оптоволоконном кабеле, который разматывается следом", - отмечает Sky News.
Телеканал цитирует руководителя отдела разработки украинского производства с позывным "Дракар", который утверждает, что украинский прототип оптоволоконной модели эффективнее российской модели, но "русские начали внедрять эту технологию раньше и уже масштабировали производство".
Больше о ситуации на Украине в материале Ивана Лизана Экономика Украины и война: индийский дизель, работорговля, мародёрство и отставка Котина
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаРоссияСШАДональд ТрампСтив УиткоффВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныFox News
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:30Олег Неменский: Европа ждет, что Россия будет легкой добычей в большой войне, которую спровоцирует Польша
06:20"Мертв и гальванизирован как Франкенштейн": Павлив о том, почему киевский режим исчерпала свои силы
06:10Жизнь в подполье за три месяца до катастрофы. Украинские эксперты о настоящем и будущем
06:08Где Киев проигрывает и в чем ошиблась Европа. Украина в международном контексте
06:00"Обязан подготовить их к выживанию": старший лейтенант "Пума" раскрыл принципы обучения бойцов
05:40"Энергосети работают в аварийном режиме": Михаил Павлив о крахе промышленности на Украине
05:20"Это не рост экономики, а военный костыль": политолог рассказал о состоянии украинской оборонки
05:00"Управляю ротой лично, не прячусь": командир "Пума" о своем месте в бою и пути от рядового до офицера
04:40"Украина использует Трампа как дипломатического посредника": Ищенко рассказал о роли США
04:27Киевский апокалипсис и другие удары по объектам ВСУ и ВПК Украины: сводка за ночь на 4:00
04:20Никакой "Украины как цеха Европы" не случится: политтехнолог Павлив о стратегическом тупике Киева
04:00"Дроном висел сверху и управлял": ноу-хау командира "Пумы", спасшее жизни бойцов на островах
03:32Германия почти достроила секретную военную железнодорожную сеть
02:57Росавиация временно ограничила работу аэропортов Сочи, Самары и Саратова
02:49Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Самарской области
02:25Главы МИД и МО ЕС обсудят в Копенгагене войну с Россией и отъём её денег
01:50Венгрия никогда не согласится на ускоренный прием Украины в ЕС — Сийярто
01:31Обзор главных событий 27 августа
01:14В небе уже три Ту-95МС и стратегический ракетоносец Ту-160
01:05Фронтовая сводка за 27 августа от телеграм-канала "Дневник десантника"
Лента новостейМолния