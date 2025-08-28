https://ukraina.ru/20250828/andrey-manoylo-v-smi-vbroshen-probnyy-shar-otnositelno-pozitsii-vengrii-po-vstupleniyu-ukrainy-v-es--1067811166.html
Андрей Манойло: В СМИ вброшен "пробный шар" относительно позиции Венгрии по вступлению Украины в ЕС
Андрей Манойло: В СМИ вброшен "пробный шар" относительно позиции Венгрии по вступлению Украины в ЕС
Заявление издания Politico о якобы согласии Виктора Орбана снять запрет на вступление Украины в ЕС носит манипулятивный характер. Об этом изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор МГУ им М.В. Ломоносова Андрей Манойло
Ранее европейское издание Politico со ссылкой на источники заявило
, что президент США Дональд Трамп якобы убедил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять вето на вступление Украины в Евросоюз.
"Подобные заявления, когда появляются в крупных СМИ, как правило, являются так называемым "пробным шаром"", - заявил Андрей Манойло и добавил, что данная технология информационного воздействия является достаточно широко распространенной.
Эксперт отмечает, что данное утверждение появилось в информационном пространстве через СМИ, а не через прямое заявление официальных лиц Венгрии и США, и потому вызывает подозрение. Таким образом, подчеркнул Манойло, в данном случае скорее всего речь идет о так называемом "пробном шаре".
Пробный шар — это такой прием, когда имитируется контролируемая утечка информации. То есть вбрасывается какая-нибудь заветно-провокационная информация, способная вызвать резонанс и шокировать всех вокруг.
Андрей Манойло
Профессор МГУ, политолог
Эксперт отмечает, что предполагается, что те, на кого нацелен "пробный шар", должны начать реагировать, делать заявления, тем самым поддерживая тему в информационном пространстве. Также, добавляет политолог, зачастую по достижении нужного эффекта СМИ, через которое выпустили "пробный шар", выступает с опровержением.
Манойло отметил, что целью подобных манипуляций является считывание реакции тех, на кого они направлены - заказчиков подобных действий интересует скорость и форма реакции тех, на кого они направлены.
Подводя итоги, собеседник издания заявил, что заявление издания Politico очевидно преследует цель вызвать некую реакцию упомянутого в нем венгерского лидера Виктора Орбана, однако на сегодняшний момент таковой не зафиксировано.