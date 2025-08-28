https://ukraina.ru/20250828/andrey-manoylo-v-smi-vbroshen-probnyy-shar-otnositelno-pozitsii-vengrii-po-vstupleniyu-ukrainy-v-es--1067811166.html

Андрей Манойло: В СМИ вброшен "пробный шар" относительно позиции Венгрии по вступлению Украины в ЕС

Заявление издания Politico о якобы согласии Виктора Орбана снять запрет на вступление Украины в ЕС носит манипулятивный характер. Об этом изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор МГУ им М.В. Ломоносова Андрей Манойло

Ранее европейское издание Politico со ссылкой на источники заявило, что президент США Дональд Трамп якобы убедил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять вето на вступление Украины в Евросоюз."Подобные заявления, когда появляются в крупных СМИ, как правило, являются так называемым "пробным шаром"", - заявил Андрей Манойло и добавил, что данная технология информационного воздействия является достаточно широко распространенной. Эксперт отмечает, что данное утверждение появилось в информационном пространстве через СМИ, а не через прямое заявление официальных лиц Венгрии и США, и потому вызывает подозрение. Таким образом, подчеркнул Манойло, в данном случае скорее всего речь идет о так называемом "пробном шаре".Эксперт отмечает, что предполагается, что те, на кого нацелен "пробный шар", должны начать реагировать, делать заявления, тем самым поддерживая тему в информационном пространстве. Также, добавляет политолог, зачастую по достижении нужного эффекта СМИ, через которое выпустили "пробный шар", выступает с опровержением. Манойло отметил, что целью подобных манипуляций является считывание реакции тех, на кого они направлены - заказчиков подобных действий интересует скорость и форма реакции тех, на кого они направлены. Подводя итоги, собеседник издания заявил, что заявление издания Politico очевидно преследует цель вызвать некую реакцию упомянутого в нем венгерского лидера Виктора Орбана, однако на сегодняшний момент таковой не зафиксировано.

