Андрей Манойло: В СМИ вброшен "пробный шар" относительно позиции Венгрии по вступлению Украины в ЕС - 28.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250828/andrey-manoylo-v-smi-vbroshen-probnyy-shar-otnositelno-pozitsii-vengrii-po-vstupleniyu-ukrainy-v-es--1067811166.html
Андрей Манойло: В СМИ вброшен "пробный шар" относительно позиции Венгрии по вступлению Украины в ЕС
Андрей Манойло: В СМИ вброшен "пробный шар" относительно позиции Венгрии по вступлению Украины в ЕС - 28.08.2025 Украина.ру
Андрей Манойло: В СМИ вброшен "пробный шар" относительно позиции Венгрии по вступлению Украины в ЕС
Заявление издания Politico о якобы согласии Виктора Орбана снять запрет на вступление Украины в ЕС носит манипулятивный характер. Об этом изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор МГУ им М.В. Ломоносова Андрей Манойло
2025-08-28T22:19
2025-08-28T22:19
венгрия
виктор орбан
украина
сша
дональд трамп
украина.ру
politico
ес
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/16/1067435277_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ce97292548343a2bc403cc215b1906d.jpg
Ранее европейское издание Politico со ссылкой на источники заявило, что президент США Дональд Трамп якобы убедил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять вето на вступление Украины в Евросоюз."Подобные заявления, когда появляются в крупных СМИ, как правило, являются так называемым "пробным шаром"", - заявил Андрей Манойло и добавил, что данная технология информационного воздействия является достаточно широко распространенной. Эксперт отмечает, что данное утверждение появилось в информационном пространстве через СМИ, а не через прямое заявление официальных лиц Венгрии и США, и потому вызывает подозрение. Таким образом, подчеркнул Манойло, в данном случае скорее всего речь идет о так называемом "пробном шаре".Эксперт отмечает, что предполагается, что те, на кого нацелен "пробный шар", должны начать реагировать, делать заявления, тем самым поддерживая тему в информационном пространстве. Также, добавляет политолог, зачастую по достижении нужного эффекта СМИ, через которое выпустили "пробный шар", выступает с опровержением. Манойло отметил, что целью подобных манипуляций является считывание реакции тех, на кого они направлены - заказчиков подобных действий интересует скорость и форма реакции тех, на кого они направлены. Подводя итоги, собеседник издания заявил, что заявление издания Politico очевидно преследует цель вызвать некую реакцию упомянутого в нем венгерского лидера Виктора Орбана, однако на сегодняшний момент таковой не зафиксировано.
венгрия
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Фёдор Громов
Фёдор Громов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/16/1067435277_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_3bbeaf8adafcc3eebdf5eeb5cb288198.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
венгрия, виктор орбан, украина, сша, дональд трамп, украина.ру, politico, ес, эксклюзив
Венгрия, Виктор Орбан, Украина, США, Дональд Трамп, Украина.ру, Politico, ЕС, Эксклюзив

Андрей Манойло: В СМИ вброшен "пробный шар" относительно позиции Венгрии по вступлению Украины в ЕС

22:19 28.08.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Фёдор Громов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Заявление издания Politico о якобы согласии Виктора Орбана снять запрет на вступление Украины в ЕС носит манипулятивный характер. Об этом изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор МГУ им М.В. Ломоносова Андрей Манойло
Ранее европейское издание Politico со ссылкой на источники заявило, что президент США Дональд Трамп якобы убедил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять вето на вступление Украины в Евросоюз.
"Подобные заявления, когда появляются в крупных СМИ, как правило, являются так называемым "пробным шаром"", - заявил Андрей Манойло и добавил, что данная технология информационного воздействия является достаточно широко распространенной.
Эксперт отмечает, что данное утверждение появилось в информационном пространстве через СМИ, а не через прямое заявление официальных лиц Венгрии и США, и потому вызывает подозрение. Таким образом, подчеркнул Манойло, в данном случае скорее всего речь идет о так называемом "пробном шаре".

Пробный шар — это такой прием, когда имитируется контролируемая утечка информации. То есть вбрасывается какая-нибудь заветно-провокационная информация, способная вызвать резонанс и шокировать всех вокруг.

Андрей Манойло
Профессор МГУ, политолог
Эксперт отмечает, что предполагается, что те, на кого нацелен "пробный шар", должны начать реагировать, делать заявления, тем самым поддерживая тему в информационном пространстве. Также, добавляет политолог, зачастую по достижении нужного эффекта СМИ, через которое выпустили "пробный шар", выступает с опровержением.

Манойло отметил, что целью подобных манипуляций является считывание реакции тех, на кого они направлены - заказчиков подобных действий интересует скорость и форма реакции тех, на кого они направлены.
Подводя итоги, собеседник издания заявил, что заявление издания Politico очевидно преследует цель вызвать некую реакцию упомянутого в нем венгерского лидера Виктора Орбана, однако на сегодняшний момент таковой не зафиксировано.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВенгрияВиктор ОрбанУкраинаСШАДональд ТрампУкраина.руPoliticoЕСЭксклюзив
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:28Власти Украины ввели тотальный контроль над массовыми мероприятиями
23:27Российские войска продолжают вести тяжелые бои на Дружковском направлении
23:26Сообщается об артиллерийском обстреле ВСУ Каменки-Днепровской в Запорожской области
23:22Белый дом заявил о неготовности сторон к миру и нереалистичных требованиях
23:21Мониторинговые каналы сообщают об угрозе атаки украинских БПЛА в Мелитополе
23:17Проблема деинтеллектуализации информационного пространства
23:16Российские войска продолжают наступление на Лиманском направлении
22:19Андрей Манойло: В СМИ вброшен "пробный шар" относительно позиции Венгрии по вступлению Украины в ЕС
22:13Андрей Белоусов проинспектировал группировку "Центр"
22:09Киевский режим вновь запросил у Запада оружие для ударов по России
22:04Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения безэкипажным катером разведывательного корабля "Симферополь"
21:55Венгрия требует от Украины прекратить провокации и попытки втянуть страну в войну с Россией
21:40Польский истребитель F-16 разбился на авиашоу в Радоме: пилот погиб
21:28Трамп считает требования Зеленского и Европы по Украине нереалистичными
21:21Киев вводит цензуру массовых мероприятий: теперь все акции должны согласовываться с Генштабом ВСУ
21:20Мерц исключил возможность встречи Путина с Зеленским. Главные новости к 21:20
20:42Российские морские дроны уничтожили разведывательный корабль ВМСУ "Симферополь"
20:31ВСУ атаковали 14 населенных пунктов Белгородской области
20:27Зеленский анонсировал план "гарантий безопасности" без согласования с Россией
20:22ВСУшник обвинил "ухилянтов" в ударах по украинским городам
Лента новостейМолния