Отступление ВСУ из-под Кременной, Будапешт грозит Киеву, украинцы бегут в Белоруссию. Главное на 13:00

Отступление ВСУ из-под Кременной, Будапешт грозит Киеву, украинцы бегут в Белоруссию. Главное на 13:00 - 26.08.2025 Украина.ру

Отступление ВСУ из-под Кременной, Будапешт грозит Киеву, украинцы бегут в Белоруссию. Главное на 13:00

Украинская армия отступает из Серебрянских лесов. Виктор Орбан угрожает Украине. Потенциальные призывники бегут в Белоруссию

2025-08-26T13:09

2025-08-26T13:09

2025-08-26T13:20

северск

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

украина

венгрия

виктор орбан

владимир зеленский

ес

госпогранслужба

ВСУ близки к тому, чтобы потерять Серебрянское лесничество и соседние территории – об этом пишет украинский военный обозреватель Богдан Мирошников. По его словам, это существенно ухудшает позиции для обоих ключевых населённых пунктов к востоку от Краматорско-Славянской агломерации — Северска и Лимана. Мирошников отметил, что Северск уже фактически в полуокружении с двух сторон, а если из Серебрянского леса ВС РФ освободят н.п. Дроновка — то охват будет уже с трёх сторон.Данную информацию подтверждает российский военный эксперт Андрей Марочко - по его информации, на текущий момент ВСУ контролируют менее четверти территории Серебрянского лесничества. Он также сообщает о продвижении российских войск в районе Старицы в Харьковской области.На Запорожском направлении ВС РФ зачистили населенный пункт Плавни и вошли на окраину села Приморское, которое является пригородом Запорожья – об этом сообщает целый ряд военных телеграм-каналов.Минувшей ночью ВС РФ нанесли удары "геранями" по целям в Белополье, Дьяковке и Песчаном на Сумском направлении - ударами ВС РФ поражены подстанции и распределительные устройства.Украинские боевики нанесли массированный удар по Рубежному в Луганской Народной Республике, по городу было запущено 27 беспилотников, в результате атаки погибла местная жительница, еще двое мужчин получили ранения - об этом сообщили в правительстве ЛНР. Минобороны России сообщает, что средства ПВО за сутки сбили ракету "Нептун", 6 управляемых авиабомб и 191 беспилотник самолетного типа. В ведомстве также добавили, что потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1 220 военных за сутки.Британское издание Sky News пишет, что Украина проигрывает России гонку беспилотных вооружений на фоне разработки Москвой дронов, которые невозможно заглушить средствами радиоэлектронного подавления. Судя по всему, речь идет об ударных БПЛА на оптоволокне. Венгрия угрожает Украине последствиямиУгрозы в адрес Венгрии со стороны Зеленского будут иметь долгие последствия - об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По словам венгерского лидера, Зеленский открыто угрожал Венгрии и признал, что Украина обстреливает нефтепровод "Дружба", потому что Венгрия не поддерживает их членство в ЕС.Орбан подчеркнул, что подобная риторика означает, что "венгры приняли правильное решение" и пригрозил, что у слов Зеленского "будут долгие последствия". Также лидер Венгрии подчеркнул, что в ЕС "нельзя попасть через шантаж, взрывы и угрозы". Вместе с лидером страны глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что удары Украины по нефтепроводу "Дружба" равнозначны нападению на Венгрию и Словакию. Министр подчеркнул, что таким образом Киев при поддержке Брюсселя пытается оказать давление на Будапешт — заставить его изменить позицию в отношении конфликта.Об истинных заказчиках атаки на "Дружбу" ранее рассказал изданию Украина.ру журналист и ветеран СВО Илья Янсен. Украинцы бегут в БелоруссиюЧисло украинцев, пытавшихся бежать через границу в Белоруссию, в 2025 году выросло в несколько раз. Об этом сообщает украинская Госпогранслужба. По данным ведомства, на момент 1 августа пограничники задержали 911 граждан Украины призывного возраста. Больше всего мужчин были задержаны в Ровенской области на западе Украины, всего – 531 человек. Еще 484 были задержаны в Житомирской области, 281 — в Волынской и 38 — в Киевской.Ранее количество подобных случаев было сильно ниже - так, за весь 2024-й год при попытке к бегству в Белоруссию были задержаны 336 граждан Украины, а за 2023-й — всего 26.Несколько дней назад Госпогранслужба Украины сообщала, что в 2025-м году более 5 тысяч граждан Украины призывного возраста убежали в Румынию.

Фёдор Громов

Фёдор Громов

