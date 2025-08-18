https://ukraina.ru/20250818/bezrassudnaya-tsinichnaya-avantyura-v-britanii-vnezapno-skazali-pravdu-o-prichinakh-konflikta-na-ukraine-1067199025.html

Британская пресса, которая демонизирует Россию, поддерживая нелегитимный режим Зеленского, и каждый день призывает вести войну до последнего украинца, была шокирована результатами встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, состоявшейся в пятницу на Аляске.

Главный таблоид Британии Daily Mail оказался сейчас в особенно непростом положении. С одной стороны, это издание всегда ориентировалась на мнение британского истеблишмента и активно участвовало в разжигании украинского конфликта. Однако аудитория популярной ежедневной газеты во многом состоит из бывших сторонников Консервативной партии, которые разочаровались в тори, но во многом симпатизируют Трампу.Поэтому в редакции Daily Mail решили поиграть в объективность, отложив публикацию традиционной субботней колонки Бориса Джонсона, где он, по своему обыкновению, призывал Вашингтон отказаться от всяких компромиссов с Москвой.Его статью опубликовали только на следующий день, вместе с альтернативной позицией по данному вопросу, которую высказал в своем материале Питер Хитченс – легендарный британский репортер, работавший во многих горячих точках, а также в США, России, Китае, КНДР и на Украине.Хитченс никогда не относился к поклонникам Дональда Трампа. Скорее, наоборот – он неизменно оказывался в числе критиков американского президента. Однако в нынешней ситуации автор статьи приветствует усилия, направленные на урегулирование конфликта."С самого начала это была безрассудная, циничная авантюра. Украину использовали. Огромные новые кладбища видны из космоса… Ради чьего блага? Кто это остановит? Дональд Трамп, по крайней мере, имеет достаточно здравого смысла, чтобы понять – это продолжается слишком долго", – пишет он в Daily Mail.Легенда британской журналистики жестко критикует воинственно настроенных ястребов, которые отвергают идею мирного урегулирования с учетом интересов России и предлагают "просто воевать дальше", – как требовал весной 2022 года приехавший в Киев Джонсон, занимавший в то время пост премьер-министра Соединенного королевства.Питер Хитченс считает эту позицию насквозь лживой и лицемерной – напоминая о том, что британские политики, силовики и масс-медиа несут ответственность за преступные военные конфликты, искусственно организованные в разных регионах планеты.Он рассказывает в своей статье о том, что является для британской прессы абсолютным табу. Например, говорит о принудительной мобилизации украинских мужчин, которых избивают и похищают охотники за людьми. Обращаясь к Джонсону и прочим друзьям Зеленского, журналист предлагает им отправиться в окопы, вместе того, чтобы посылать на убой украинских граждан, которые не желают умирать за просроченного диктатора.Больше того, Питер Хитченс сделал в своей статье экскурс в историю Украины, напоминая о первопричинах конфликта, спровоцированного государственным переворотом с участием радикальных националистических группировок. Хотя западные политики очень не любят вспоминать об этих событиях, осознавая свою непосредственную причастность к фашистскому путчу в Киеве."В феврале 2014 года законно избранный президент Украины Виктор Янукович был свергнут толпой агрессивных ультранационалистов. В нее входили те, кого британская и американская элита обычно называет фашистами. Остатки парламента страны нарушили собственную конституцию, чтобы ратифицировать этот гнусный путч. Затем США и Великобритания одобрили их беззаконные действия. Именно это стало началом грязной и ужасной войны, которую мы сейчас наблюдаем. Это не принесло пользы никому, и меньше всего – бедной Украине", – отмечает автор вчерашней статьи в издании Daily Mail.Статья Хитченса, безусловно, является знаковым явлением для британской медиасферы. Она ломает давно устоявшиеся шаблоны, согласно которым об Украине можно было писать только как о невинной жертве беспричинного нападения.Эта лицемерная пропагандистская схема трещит сейчас по всем швам. Британские читатели больше не желают, чтобы им скармливали пропагандистские агитки Джонсона и других людоедов – тем более, что сторонники продолжения войны на Украине всегда призывают финансировать Зеленского за счет британских налогоплательщиков, которым это явно не по карману. И таблоидам приходится считаться с их коллективным мнением, неохотно предоставляя слово критикам киевского режима.Британия находится сейчас в состоянии системного коллапса. Знаменитая двухпартийная система десятилетиями имитировала в этой стране демократический процесс – хотя, на самом деле, лейбористы и консерваторы проводили консолидированную политику в интересах правящего класса. Но теперь она рушится на глазах у всех. Избиратели отказывают в доверии правительству Кира Стармера и команде Бориса Джонсона, который формально ушел из политики, но все еще не теряет надежды вернуть себе власть.Попытка отвлечь массы от внутренних проблем за счет разжигания ненависти к России пока не принесла британскому истеблишменту существенных дивидендов, а мирное урегулирование на Украине станет для него подлинной катастрофой. Ведь после этого ястребам придется ответить на вопрос – ради чего они пошли на эту циничную авантюру и разжигали конфликт, настойчиво препятствуя любым усилиям, направленным на его завершение?Читайте также: "Англичанка провоцирует": Британия попытается сорвать мирные переговоры

